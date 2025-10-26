Это было то самое «Класико», ради которого включают телевизор даже люди, которые весь сезон делают вид, что не любят Ла Лигу. 105 минут, три гола, ещё три отменённых, драма с пенальти, удаление Педри на 99-й. «Реал» Хаби Алонсо выиграл у «Барселоны», ушёл в отрыв на 5 очков в таблице — и сделал это в стиле, который обычно приписывают самим каталонцам.

Темп главному матчу планеты задали сразу. На секундомере «Бернабеу» было меньше двух минут, когда судья Сото Градо показал на точку: Винисиус ворвался в штрафную, упал после контакта с Ламином Ямалем — пенальти. Барса в шоке. «Бернабеу» в экстазе. ВАР зовёт арбитра к монитору… и настроение меняется моментально: повтор показывает, что не Ямаль сбил Вини, а Вини сам пробил по ноге Ямаля. Свист с трибун, классика мадридско-каталонской борьбы. Пенальти отменяют, слишком рано для драмы.

Дальше было только громче. Минут через десять Арда Гюлер в центре поля агрессивно полез в стык, мяч отскочил к Килиану Мбаппе, и француз, не давая ему опуститься, зарядил пушкой метров с 25 в дальний угол. Такое обычно попадает в хайлайты сезона. Но — офсайд. Полуавтоматическая линия офсайда показала, что Мбаппе был впереди защитников на считанные сантиметры. Гол снова отменён.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

И всё-таки давление «Реала» должно было отразиться на табло. На 22-й минуте Джуд Беллингем провернул приём, за который его уже любят на Бернабеу: спиной к воротам, разворот от Педри и разрезающая передача в ту самую зону между центральными защитниками и вратарём. Линия обороны «Барсы» снова играла высоко, но синхронно не сработала — Килиан стартует за спину Пау Кубарси, уходит один на один и хладнокровно бьёт мимо Войцеха Щенснного. На этот раз без вне игры. 1:0.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Это был рентген того, что с «Барсой» происходит уже не первый матч при Флике: команда живёт очень высокой линией защиты, но недостаточно давит на мяч, и любая передача в коридор за спину превращается в пожар. Мбаппе и Винисиус получали эти коридоры постоянно. Плюс Вини держал ширину слева, Беллингем нырял между линиями, Камавинга и Чуамени менялись зонами, а «Барса» не знала, на кого опереться. И при всём этом каталонцы… забили. Почти ниоткуда. Гюлер в своей трети потерял мяч под давлением, и «Барса» провела редкую резкую атаку в ответ: Педри отдал на фланг, Маркус Рэшфорд подключился, выкатил под удар Фермину Лопесу, который вколотил в касание. Это была их первая по-настоящему чистая атака с игры — и сразу 1:1. Седьмая голевая передача Рашфорда в сезоне.

Фермин Лопес globallookpress.com

Но «Реал» не стал нервничать. Он просто сделал то же самое ещё раз. На 43-й минуте Мадрид разыграл стандарт, в штрафной остались высокие Милитао и Хёйсен, а у защитников «Барсы» не получилось выбить мяч. Винисиус Жуниор обыграл Жюля Кунде на фланге и запустил «свечку» через всю вратарскую. Казалось, что мяч летит куда-то за пределы поля, но Милитао выиграл второй этаж и скинул параллельно линии ворот. И там — угадайте кто? Джуд Беллингем. Абсолютно один у штанги. Лёгкое касание — и 2:1.

Джуд Беллингем globallookpress.com

«Барса» в этот момент взорвалась вся разом: жалобы на фол в борьбе Милитао с Кубарси, давление на арбитра. Но решение осталось в силе. Это уже четвёртый гол Беллингема в «Класико» за его время в Испании, и снова — важнейший. До перерыва успели отменить ещё один гол Мбаппе за очевидный офсайд и зафиксировать, что «Барса» к этому моменту фактически держится на вратаре. Щенсный брал выходы один в один, тащил дальние удары, и вообще удержал каталонцев в матче.

Пенальти Мбаппе, спасение Щенсного и истерика на финише

После такого первого тайма закономерно было ожидать, что темп упадёт — иначе оба клуба просто посыпались бы физически. Но даже пауза выглядела как передышка перед новым витком скандалов. На старте второй половины снова вмешался ВАР. Мяч в штрафной «Барсы» после прострела от Беллингема срикошетил от ноги Эрика Гарсии ему же в руку. Эпизод мутный: Гарсия уже летит в подкате, расстояние минимальное, но рефери после просмотра у монитора показывает на точку. Мбаппе идёт бить (логично, это его момент на дубль в Класико) и Щенсный берёт! Левая рука, прыжок в угол, невероятный сейв. Это точка, где матч мог окончательно уйти в пользу «Реала», но «Барса» выжила.

Щенсный тащит удар Мбаппе globallookpress.com

Проблема в том, что «выжила» — не значит «прибавила». В первом тайме каталонцы хотя бы отвечали редкими прорывами в центр: тот самый гол Фермина, плюс был момент, когда Педри убегал и принял единственно неверное решение — не пробил сам. Но после перерыва у гостей почти не осталось ударных эпизодов. Ламин Ямаль, который до матча подогревал атмосферу шутками в интернете про «воришек» из Мадрида и выкладывал фото, где на него свистит «Бернабеу», в реальной игре растворился. В первом тайме он касался мяча в финальной трети считанные разы, проигрывал дуэли Альваро Каррерасу, потерял мяч восемь раз. Во втором — один дальний удар на трибуны и редкие передачи с внешней стопы. Да, под конец он выдал фантастический разрезающий пас, который должен был превращаться в момент для Кунде, но тот не разобрался с приёмом. Это была, по сути, единственная реальная возможность «Барсы» спасти ничью.

У «Реала» моменты не закончились. Родриго дважды выходил на удар в концовке. Беллингем забивал ещё раз после прострела Браима Диаса — и опять офсайд в начале эпизода, флаг линейного зажёгся. Мбаппе ещё пару раз рвал пространство за спинами защитников, но то Араухо успевал подстраховать, то сам Килиан выбирал не самый острый удар.

«Реал» — «Барселона» globallookpress.com

Ключевое отличие второй половины: «Реал» уже не давил безумно, а с умом поддерживал темп. Команда Алонсо опустилась чуть ниже, перекрыла центральные коридоры, стала выманивать «Барсу» и наказывать в контратаках. Они не бежали толпой, как в первом тайме, а аккуратно вылетали по двое — Мбаппе и Родриго или Родриго и Беллингем. Это выглядело выдержанным контролем, а не обменом ударами на эмоциях.

И всё равно финал получился горячим. Компенсировали девять минут, а реально играли больше десяти. «Барса» пошла вперёд всей командой, включая Араухо, которого кинули вперёд почти как центрфорварда. Педри, который всю концовку пытался ускорять мяч и тащить его через центр, на 99-й минуте убежал в последний рейд от своей штрафной до чужой. И там полузащитник «Барсы» вместо момента поймал тяжёлый контакт: Педри упустил мяч и прыгнул в подкат против Орельена Чуамени. Вторая жёлтая, красная, испанец уходит под яростный свист «Бернабеу».

Потасовка после «Класико» globallookpress.com

После этого всё взорвалось окончательно: словесная перепалка у кромки, Винисиус спорит с Рафиньей, который даже не был на поле, Тибо Куртуа спорит с Ламином Ямалем, стюарды лезут между скамейками команд. Судья в конце едва успевает дать финальный свисток, чтобы вся эта энергия не превратилась в ещё один сюжет для дисциплинарного комитета.

Что это значит

Для «Реала» это не просто победа и не только отрыв в 5 очков от «Барсы» после 10 туров. Это заявка на то, что новая версия «Мадрида» при Хаби Алонсо снова умеет контролировать большие матчи. В прошлом сезоне «Реал» проиграл «Класико» четыре раза из четырёх в Примере и Кубка, потерял над «Барсой» психологическое преимущество. Сейчас — другое ощущение: Мбаппе рвёт высокую линию так, как все и боялись; Беллингем снова тот самый игрок, который решает самыми важными касаниями. Единственный минус вечера — Винисиус явно недоволен своей заменой на 72-й минуте, бразилец ушёл с поля прямиком в тоннель. Но это рабочая проблема королевской раздевалки, а не стратегическая трещина.

Винисиус уходит с поля globallookpress.com

Для «Барсы» всё сложилось откровенно плохо. И это было не впервые. Команда Флика выглядит уязвимой в обороне (высокая линия без синхронного прессинга — подарок Мбаппе и Вини), неуверенной в позиционных атаках без Левандовского и Ольмо. Ламин Ямаль поймал атмосферу ненависти «Бернабеу» (он сам её и подогрел), но не поймал ритм игры: это был не его вечер. И да, красная Педри в концовке — символ: это была попытка вытащить матч на чистой злости, а не на структуре.

Проблема не в одном поражении, проблема в тенденции. «Барса» и раньше страдала на выезде, но теперь это начинает выглядеть системно: низкая скорость на мяче, разрывы между линиями, нервы на бровке. Флик смотрел матч с трибуны из-за дисквалификации, а игроки в паузах буквально кричали в сторону скамейки, пытаясь понять, кто где играет после замен. Разрыв в пять очков в таблице — точно не трагедия для каталонцев, сейчас только октябрь. Но факт в том, что визуально «Реал» сейчас выглядит убедительно, а «Барса» — нет.