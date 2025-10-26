Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Это было то самое «Класико», ради которого включают телевизор даже люди, которые весь сезон делают вид, что не любят Ла Лигу. 105 минут, три гола, ещё три отменённых, драма с пенальти, удаление Педри на 99-й. «Реал» Хаби Алонсо выиграл у «Барселоны», ушёл в отрыв на 5 очков в таблице — и сделал это в стиле, который обычно приписывают самим каталонцам.

Темп главному матчу планеты задали сразу.  На секундомере «Бернабеу» было меньше двух минут, когда судья Сото Градо показал на точку: Винисиус ворвался в штрафную, упал после контакта с Ламином Ямалем — пенальти.  Барса в шоке.  «Бернабеу» в экстазе.  ВАР зовёт арбитра к монитору… и настроение меняется моментально: повтор показывает, что не Ямаль сбил Вини, а Вини сам пробил по ноге Ямаля.  Свист с трибун, классика мадридско-каталонской борьбы.  Пенальти отменяют, слишком рано для драмы.

Дальше было только громче.  Минут через десять Арда Гюлер в центре поля агрессивно полез в стык, мяч отскочил к Килиану Мбаппе, и француз, не давая ему опуститься, зарядил пушкой метров с 25 в дальний угол.  Такое обычно попадает в хайлайты сезона.  Но — офсайд.  Полуавтоматическая линия офсайда показала, что Мбаппе был впереди защитников на считанные сантиметры.  Гол снова отменён.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

И всё-таки давление «Реала» должно было отразиться на табло.  На 22-й минуте Джуд Беллингем провернул приём, за который его уже любят на Бернабеу: спиной к воротам, разворот от Педри и разрезающая передача в ту самую зону между центральными защитниками и вратарём.  Линия обороны «Барсы» снова играла высоко, но синхронно не сработала — Килиан стартует за спину Пау Кубарси, уходит один на один и хладнокровно бьёт мимо Войцеха Щенснного.  На этот раз без вне игры. 1:0.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

Это был рентген того, что с «Барсой» происходит уже не первый матч при Флике: команда живёт очень высокой линией защиты, но недостаточно давит на мяч, и любая передача в коридор за спину превращается в пожар.  Мбаппе и Винисиус получали эти коридоры постоянно.  Плюс Вини держал ширину слева, Беллингем нырял между линиями, Камавинга и Чуамени менялись зонами, а «Барса» не знала, на кого опереться.  И при всём этом каталонцы… забили.  Почти ниоткуда.  Гюлер в своей трети потерял мяч под давлением, и «Барса» провела редкую резкую атаку в ответ: Педри отдал на фланг, Маркус Рэшфорд подключился, выкатил под удар Фермину Лопесу, который вколотил в касание.  Это была их первая по-настоящему чистая атака с игры — и сразу 1:1.  Седьмая голевая передача Рашфорда в сезоне.

Фермин Лопес
Фермин Лопес globallookpress.com

Но «Реал» не стал нервничать.  Он просто сделал то же самое ещё раз.  На 43-й минуте Мадрид разыграл стандарт, в штрафной остались высокие Милитао и Хёйсен, а у защитников «Барсы» не получилось выбить мяч.  Винисиус Жуниор обыграл Жюля Кунде на фланге и запустил «свечку» через всю вратарскую.  Казалось, что мяч летит куда-то за пределы поля, но Милитао выиграл второй этаж и скинул параллельно линии ворот.  И там — угадайте кто?  Джуд Беллингем.  Абсолютно один у штанги.  Лёгкое касание — и 2:1.

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем globallookpress.com

«Барса» в этот момент взорвалась вся разом: жалобы на фол в борьбе Милитао с Кубарси, давление на арбитра.  Но решение осталось в силе.  Это уже четвёртый гол Беллингема в «Класико» за его время в Испании, и снова — важнейший.  До перерыва успели отменить ещё один гол Мбаппе за очевидный офсайд и зафиксировать, что «Барса» к этому моменту фактически держится на вратаре.  Щенсный брал выходы один в один, тащил дальние удары, и вообще удержал каталонцев в матче.

Пенальти Мбаппе, спасение Щенсного и истерика на финише

После такого первого тайма закономерно было ожидать, что темп упадёт — иначе оба клуба просто посыпались бы физически.  Но даже пауза выглядела как передышка перед новым витком скандалов.  На старте второй половины снова вмешался ВАР.  Мяч в штрафной «Барсы» после прострела от Беллингема срикошетил от ноги Эрика Гарсии ему же в руку.  Эпизод мутный: Гарсия уже летит в подкате, расстояние минимальное, но рефери после просмотра у монитора показывает на точку.  Мбаппе идёт бить (логично, это его момент на дубль в Класико) и Щенсный берёт!  Левая рука, прыжок в угол, невероятный сейв.  Это точка, где матч мог окончательно уйти в пользу «Реала», но «Барса» выжила.

Щенсный тащит удар Мбаппе
Щенсный тащит удар Мбаппе globallookpress.com

Проблема в том, что «выжила» — не значит «прибавила».  В первом тайме каталонцы хотя бы отвечали редкими прорывами в центр: тот самый гол Фермина, плюс был момент, когда Педри убегал и принял единственно неверное решение — не пробил сам.  Но после перерыва у гостей почти не осталось ударных эпизодов.  Ламин Ямаль, который до матча подогревал атмосферу шутками в интернете про «воришек» из Мадрида и выкладывал фото, где на него свистит «Бернабеу», в реальной игре растворился.  В первом тайме он касался мяча в финальной трети считанные разы, проигрывал дуэли Альваро Каррерасу, потерял мяч восемь раз.  Во втором — один дальний удар на трибуны и редкие передачи с внешней стопы.  Да, под конец он выдал фантастический разрезающий пас, который должен был превращаться в момент для Кунде, но тот не разобрался с приёмом.  Это была, по сути, единственная реальная возможность «Барсы» спасти ничью.

У «Реала» моменты не закончились.  Родриго дважды выходил на удар в концовке.  Беллингем забивал ещё раз после прострела Браима Диаса — и опять офсайд в начале эпизода, флаг линейного зажёгся.  Мбаппе ещё пару раз рвал пространство за спинами защитников, но то Араухо успевал подстраховать, то сам Килиан выбирал не самый острый удар.

«Реал» — «Барселона»
«Реал» — «Барселона» globallookpress.com

Ключевое отличие второй половины: «Реал» уже не давил безумно, а с умом поддерживал темп.  Команда Алонсо опустилась чуть ниже, перекрыла центральные коридоры, стала выманивать «Барсу» и наказывать в контратаках.  Они не бежали толпой, как в первом тайме, а аккуратно вылетали по двое — Мбаппе и Родриго или Родриго и Беллингем.  Это выглядело выдержанным контролем, а не обменом ударами на эмоциях.

И всё равно финал получился горячим.  Компенсировали девять минут, а реально играли больше десяти.  «Барса» пошла вперёд всей командой, включая Араухо, которого кинули вперёд почти как центрфорварда.  Педри, который всю концовку пытался ускорять мяч и тащить его через центр, на 99-й минуте убежал в последний рейд от своей штрафной до чужой.  И там полузащитник «Барсы» вместо момента поймал тяжёлый контакт: Педри упустил мяч и прыгнул в подкат против Орельена Чуамени.  Вторая жёлтая, красная, испанец уходит под яростный свист «Бернабеу».

Потасовка после «Класико»
Потасовка после «Класико» globallookpress.com

После этого всё взорвалось окончательно: словесная перепалка у кромки, Винисиус спорит с Рафиньей, который даже не был на поле, Тибо Куртуа спорит с Ламином Ямалем, стюарды лезут между скамейками команд.  Судья в конце едва успевает дать финальный свисток, чтобы вся эта энергия не превратилась в ещё один сюжет для дисциплинарного комитета.

Что это значит

Для «Реала» это не просто победа и не только отрыв в 5 очков от «Барсы» после 10 туров.  Это заявка на то, что новая версия «Мадрида» при Хаби Алонсо снова умеет контролировать большие матчи.  В прошлом сезоне «Реал» проиграл «Класико» четыре раза из четырёх в Примере и Кубка, потерял над «Барсой» психологическое преимущество.  Сейчас — другое ощущение: Мбаппе рвёт высокую линию так, как все и боялись; Беллингем снова тот самый игрок, который решает самыми важными касаниями.  Единственный минус вечера — Винисиус явно недоволен своей заменой на 72-й минуте, бразилец ушёл с поля прямиком в тоннель.  Но это рабочая проблема королевской раздевалки, а не стратегическая трещина.

Винисиус уходит с поля
Винисиус уходит с поля globallookpress.com

Для «Барсы» всё сложилось откровенно плохо.  И это было не впервые.  Команда Флика выглядит уязвимой в обороне (высокая линия без синхронного прессинга — подарок Мбаппе и Вини), неуверенной в позиционных атаках без Левандовского и Ольмо.  Ламин Ямаль поймал атмосферу ненависти «Бернабеу» (он сам её и подогрел), но не поймал ритм игры: это был не его вечер.  И да, красная Педри в концовке — символ: это была попытка вытащить матч на чистой злости, а не на структуре.

Проблема не в одном поражении, проблема в тенденции.  «Барса» и раньше страдала на выезде, но теперь это начинает выглядеть системно: низкая скорость на мяче, разрывы между линиями, нервы на бровке.  Флик смотрел матч с трибуны из-за дисквалификации, а игроки в паузах буквально кричали в сторону скамейки, пытаясь понять, кто где играет после замен.  Разрыв в пять очков в таблице — точно не трагедия для каталонцев, сейчас только октябрь.  Но факт в том, что визуально «Реал» сейчас выглядит убедительно, а «Барса» — нет.