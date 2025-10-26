Это было то самое «Класико», ради которого включают телевизор даже люди, которые весь сезон делают вид, что не любят Ла Лигу. 105 минут, три гола, ещё три отменённых, драма с пенальти, удаление Педри на 99-й. «Реал» Хаби Алонсо выиграл у «Барселоны», ушёл в отрыв на 5 очков в таблице — и сделал это в стиле, который обычно приписывают самим каталонцам.
Темп главному матчу планеты задали сразу. На секундомере «Бернабеу» было меньше двух минут, когда судья Сото Градо показал на точку: Винисиус ворвался в штрафную, упал после контакта с Ламином Ямалем — пенальти. Барса в шоке. «Бернабеу» в экстазе. ВАР зовёт арбитра к монитору… и настроение меняется моментально: повтор показывает, что не Ямаль сбил Вини, а Вини сам пробил по ноге Ямаля. Свист с трибун, классика мадридско-каталонской борьбы. Пенальти отменяют, слишком рано для драмы.
Дальше было только громче. Минут через десять Арда Гюлер в центре поля агрессивно полез в стык, мяч отскочил к Килиану Мбаппе, и француз, не давая ему опуститься, зарядил пушкой метров с 25 в дальний угол. Такое обычно попадает в хайлайты сезона. Но — офсайд. Полуавтоматическая линия офсайда показала, что Мбаппе был впереди защитников на считанные сантиметры. Гол снова отменён.
И всё-таки давление «Реала» должно было отразиться на табло. На 22-й минуте Джуд Беллингем провернул приём, за который его уже любят на Бернабеу: спиной к воротам, разворот от Педри и разрезающая передача в ту самую зону между центральными защитниками и вратарём. Линия обороны «Барсы» снова играла высоко, но синхронно не сработала — Килиан стартует за спину Пау Кубарси, уходит один на один и хладнокровно бьёт мимо Войцеха Щенснного. На этот раз без вне игры. 1:0.
Это был рентген того, что с «Барсой» происходит уже не первый матч при Флике: команда живёт очень высокой линией защиты, но недостаточно давит на мяч, и любая передача в коридор за спину превращается в пожар. Мбаппе и Винисиус получали эти коридоры постоянно. Плюс Вини держал ширину слева, Беллингем нырял между линиями, Камавинга и Чуамени менялись зонами, а «Барса» не знала, на кого опереться. И при всём этом каталонцы… забили. Почти ниоткуда. Гюлер в своей трети потерял мяч под давлением, и «Барса» провела редкую резкую атаку в ответ: Педри отдал на фланг, Маркус Рэшфорд подключился, выкатил под удар Фермину Лопесу, который вколотил в касание. Это была их первая по-настоящему чистая атака с игры — и сразу 1:1. Седьмая голевая передача Рашфорда в сезоне.
Но «Реал» не стал нервничать. Он просто сделал то же самое ещё раз. На 43-й минуте Мадрид разыграл стандарт, в штрафной остались высокие Милитао и Хёйсен, а у защитников «Барсы» не получилось выбить мяч. Винисиус Жуниор обыграл Жюля Кунде на фланге и запустил «свечку» через всю вратарскую. Казалось, что мяч летит куда-то за пределы поля, но Милитао выиграл второй этаж и скинул параллельно линии ворот. И там — угадайте кто? Джуд Беллингем. Абсолютно один у штанги. Лёгкое касание — и 2:1.
«Барса» в этот момент взорвалась вся разом: жалобы на фол в борьбе Милитао с Кубарси, давление на арбитра. Но решение осталось в силе. Это уже четвёртый гол Беллингема в «Класико» за его время в Испании, и снова — важнейший. До перерыва успели отменить ещё один гол Мбаппе за очевидный офсайд и зафиксировать, что «Барса» к этому моменту фактически держится на вратаре. Щенсный брал выходы один в один, тащил дальние удары, и вообще удержал каталонцев в матче.
Пенальти Мбаппе, спасение Щенсного и истерика на финише
После такого первого тайма закономерно было ожидать, что темп упадёт — иначе оба клуба просто посыпались бы физически. Но даже пауза выглядела как передышка перед новым витком скандалов. На старте второй половины снова вмешался ВАР. Мяч в штрафной «Барсы» после прострела от Беллингема срикошетил от ноги Эрика Гарсии ему же в руку. Эпизод мутный: Гарсия уже летит в подкате, расстояние минимальное, но рефери после просмотра у монитора показывает на точку. Мбаппе идёт бить (логично, это его момент на дубль в Класико) и Щенсный берёт! Левая рука, прыжок в угол, невероятный сейв. Это точка, где матч мог окончательно уйти в пользу «Реала», но «Барса» выжила.
Проблема в том, что «выжила» — не значит «прибавила». В первом тайме каталонцы хотя бы отвечали редкими прорывами в центр: тот самый гол Фермина, плюс был момент, когда Педри убегал и принял единственно неверное решение — не пробил сам. Но после перерыва у гостей почти не осталось ударных эпизодов. Ламин Ямаль, который до матча подогревал атмосферу шутками в интернете про «воришек» из Мадрида и выкладывал фото, где на него свистит «Бернабеу», в реальной игре растворился. В первом тайме он касался мяча в финальной трети считанные разы, проигрывал дуэли Альваро Каррерасу, потерял мяч восемь раз. Во втором — один дальний удар на трибуны и редкие передачи с внешней стопы. Да, под конец он выдал фантастический разрезающий пас, который должен был превращаться в момент для Кунде, но тот не разобрался с приёмом. Это была, по сути, единственная реальная возможность «Барсы» спасти ничью.
У «Реала» моменты не закончились. Родриго дважды выходил на удар в концовке. Беллингем забивал ещё раз после прострела Браима Диаса — и опять офсайд в начале эпизода, флаг линейного зажёгся. Мбаппе ещё пару раз рвал пространство за спинами защитников, но то Араухо успевал подстраховать, то сам Килиан выбирал не самый острый удар.
Ключевое отличие второй половины: «Реал» уже не давил безумно, а с умом поддерживал темп. Команда Алонсо опустилась чуть ниже, перекрыла центральные коридоры, стала выманивать «Барсу» и наказывать в контратаках. Они не бежали толпой, как в первом тайме, а аккуратно вылетали по двое — Мбаппе и Родриго или Родриго и Беллингем. Это выглядело выдержанным контролем, а не обменом ударами на эмоциях.
И всё равно финал получился горячим. Компенсировали девять минут, а реально играли больше десяти. «Барса» пошла вперёд всей командой, включая Араухо, которого кинули вперёд почти как центрфорварда. Педри, который всю концовку пытался ускорять мяч и тащить его через центр, на 99-й минуте убежал в последний рейд от своей штрафной до чужой. И там полузащитник «Барсы» вместо момента поймал тяжёлый контакт: Педри упустил мяч и прыгнул в подкат против Орельена Чуамени. Вторая жёлтая, красная, испанец уходит под яростный свист «Бернабеу».
После этого всё взорвалось окончательно: словесная перепалка у кромки, Винисиус спорит с Рафиньей, который даже не был на поле, Тибо Куртуа спорит с Ламином Ямалем, стюарды лезут между скамейками команд. Судья в конце едва успевает дать финальный свисток, чтобы вся эта энергия не превратилась в ещё один сюжет для дисциплинарного комитета.
Что это значит
Для «Реала» это не просто победа и не только отрыв в 5 очков от «Барсы» после 10 туров. Это заявка на то, что новая версия «Мадрида» при Хаби Алонсо снова умеет контролировать большие матчи. В прошлом сезоне «Реал» проиграл «Класико» четыре раза из четырёх в Примере и Кубка, потерял над «Барсой» психологическое преимущество. Сейчас — другое ощущение: Мбаппе рвёт высокую линию так, как все и боялись; Беллингем снова тот самый игрок, который решает самыми важными касаниями. Единственный минус вечера — Винисиус явно недоволен своей заменой на 72-й минуте, бразилец ушёл с поля прямиком в тоннель. Но это рабочая проблема королевской раздевалки, а не стратегическая трещина.
Для «Барсы» всё сложилось откровенно плохо. И это было не впервые. Команда Флика выглядит уязвимой в обороне (высокая линия без синхронного прессинга — подарок Мбаппе и Вини), неуверенной в позиционных атаках без Левандовского и Ольмо. Ламин Ямаль поймал атмосферу ненависти «Бернабеу» (он сам её и подогрел), но не поймал ритм игры: это был не его вечер. И да, красная Педри в концовке — символ: это была попытка вытащить матч на чистой злости, а не на структуре.
Календарь и таблица испанской Примеры
Проблема не в одном поражении, проблема в тенденции. «Барса» и раньше страдала на выезде, но теперь это начинает выглядеть системно: низкая скорость на мяче, разрывы между линиями, нервы на бровке. Флик смотрел матч с трибуны из-за дисквалификации, а игроки в паузах буквально кричали в сторону скамейки, пытаясь понять, кто где играет после замен. Разрыв в пять очков в таблице — точно не трагедия для каталонцев, сейчас только октябрь. Но факт в том, что визуально «Реал» сейчас выглядит убедительно, а «Барса» — нет.