15 июня в рамках первого тура группы H ЧМ-2026 сыграют Испания и Кабо-Верде. Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.
Испания
Перед матчем: Испания провела удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе, что позволило уже с марта готовиться к мундиалю через товарищеские встречи.
«Красная фурия» уже в тринадцатый раз кряду отобралась на мировое первенство, которое было выиграно командой только один раз — в 2010-м году на полях Южной Африки.
Последние матчи: В контрольных матчах перед мундиалем испанцы выступили, скажем так, нормально — сенсационная ничья с Ираком (1:1) и победа над Перу (3:1).
В марте «красная фурия» провели «товарняки» примерно в таком же ключе — после уверенной виктории над сербами (3:0) подопечные Луиса де ла Фуэнте не смогла справиться в большинстве с Египтом (0:0).
Состояние команды: Команда Луиса де ла Фуэнте произвела фурор на Евро-2024 и по праву считаются одними из главными фаворитов турнира наряду с Аргентиной, Португалией и Францией.
Испания обладает прекрасным подбором футболистов, среди которых грех не выделить потихоньку готовящегося к более важным играм Ламиня Ямаля. Но и без него «красная фурия» обязана уверенно выходить в плей-офф с первого места из квартета с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.
Кабо-Верде
Перед матчем: Кабовердцы прошли квалификацию на ЧМ-2026 весьма уверенно, оставив «с носом» признанных авторитетов африканского футбола в лице Камеруна. По итогу отбора островитяне оторвались от «неукротимых львов» на четыре балла.
До того команда никогда прежде не выступала на чемпионатах мира и турнир в Северной Америке станет первым в истории этого небольшого островного государства.
Последние матчи: Перед мундиалем кабовердцы провели две встречи — были обыграны Сербия и Бермуды с одинаковым счетом 3:0.
В марте команда приняла участие в FIFA Series, где сначала проиграла Чили (2:4), а затем выиграла по пенальти Финляндию (1:1, 4:2 пен.).
Состояние команды: Команда весьма ярко прошла отборочный этап и, судя по товарищеским встречам, не готова отступать от своей версии карнавального футбола с множеством голов.
Кабо-Верде выглядят безоговорочными аутсайдерами на фоне Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Но островитяне могут попить немало крови каждой из команд, особенно команде из Аравийского полуострова.
Статистика для ставок
- Испания не проигрывает в десяти последних встречах кряду
- В трех последних матчах Кабо-Верде не проигрывал
- Команды никогда прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испанию безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа сборной Кабо-Верде — в 26.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.36 и 2.98.
Прогноз: Разница в классе между командами более чем очевидна и ожидать чего-то иного кроме разгромной победы Испании вряд ли стоит.
Ставка: Испания победит с форой -2,5 за 1.89.
Прогноз: Также можно поставить на то, что в каждом из таймов будет забито минимум по два мяча.
Ставка: Оба тайма больше 1,5 за 3.05