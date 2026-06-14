прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 1.89

15 июня в рамках первого тура группы H ЧМ-2026 сыграют Испания и Кабо-Верде. Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

Испания

Перед матчем: Испания провела удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе, что позволило уже с марта готовиться к мундиалю через товарищеские встречи.

«Красная фурия» уже в тринадцатый раз кряду отобралась на мировое первенство, которое было выиграно командой только один раз — в 2010-м году на полях Южной Африки.

Последние матчи: В контрольных матчах перед мундиалем испанцы выступили, скажем так, нормально — сенсационная ничья с Ираком (1:1) и победа над Перу (3:1).

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В марте «красная фурия» провели «товарняки» примерно в таком же ключе — после уверенной виктории над сербами (3:0) подопечные Луиса де ла Фуэнте не смогла справиться в большинстве с Египтом (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Луиса де ла Фуэнте произвела фурор на Евро-2024 и по праву считаются одними из главными фаворитов турнира наряду с Аргентиной, Португалией и Францией.

Испания обладает прекрасным подбором футболистов, среди которых грех не выделить потихоньку готовящегося к более важным играм Ламиня Ямаля. Но и без него «красная фурия» обязана уверенно выходить в плей-офф с первого места из квартета с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.

Кабо-Верде

Перед матчем: Кабовердцы прошли квалификацию на ЧМ-2026 весьма уверенно, оставив «с носом» признанных авторитетов африканского футбола в лице Камеруна. По итогу отбора островитяне оторвались от «неукротимых львов» на четыре балла.

До того команда никогда прежде не выступала на чемпионатах мира и турнир в Северной Америке станет первым в истории этого небольшого островного государства.

Последние матчи: Перед мундиалем кабовердцы провели две встречи — были обыграны Сербия и Бермуды с одинаковым счетом 3:0.

В марте команда приняла участие в FIFA Series, где сначала проиграла Чили (2:4), а затем выиграла по пенальти Финляндию (1:1, 4:2 пен.).

Состояние команды: Команда весьма ярко прошла отборочный этап и, судя по товарищеским встречам, не готова отступать от своей версии карнавального футбола с множеством голов.

Кабо-Верде выглядят безоговорочными аутсайдерами на фоне Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Но островитяне могут попить немало крови каждой из команд, особенно команде из Аравийского полуострова.

Статистика для ставок

Испания не проигрывает в десяти последних встречах кряду

В трех последних матчах Кабо-Верде не проигрывал

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испанию безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа сборной Кабо-Верде — в 26.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.36 и 2.98.

Прогноз: Разница в классе между командами более чем очевидна и ожидать чего-то иного кроме разгромной победы Испании вряд ли стоит.

1.89 Испания победит с форой -2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Испания — Кабо-Верде принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Испания победит с форой -2,5 за 1.89.

Прогноз: Также можно поставить на то, что в каждом из таймов будет забито минимум по два мяча.

3.05 Оба тайма больше 1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч Испания — Кабо-Верде принесёт чистый выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Оба тайма больше 1,5 за 3.05