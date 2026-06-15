Испания подходит к турниру в статусе одного из главных претендентов на титул и будет стремиться сразу обозначить своё превосходство за счёт фирменного контроля мяча, агрессивного прессинга и высокого темпа игры. Кабо-Верде, напротив, дебютирует на чемпионатах мира и сделает ставку на организованную оборону, компактность и быстрые переходы из защиты в атаку. Куда важнее не сам результат, а то, насколько долго сборная Кабо-Верде сумеет сохранять игровую дисциплину против одной из сильнейших команд турнира.

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18:40 Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Маркос Льоренте, Фабиан Руис, Родри, Педри, Гави, Ферран Торрес, Микель Оярсабаль.

18:30 Матч пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США), вместимостью 71 000 зрителей.

18:25 Это абсолютно новое противостояние для мирового футбола. Испания и Кабо-Верде никогда не играли друг против друга ни на официальном, ни на товарищеском уровне.

18:20 Кабо-Верде уже стал одним из главных открытий чемпионата мира. Для небольшой островной страны само попадание в финальную часть турнира — историческое достижение. Но команда Бубишты не производит впечатление случайного участника. В квалификации африканцы сенсационно оставили позади Камерун. Секрет успеха кроется в организации игры. Кабо-Верде не пытается доминировать, предпочитая компактную структуру и максимально прагматичный футбол. За весь отбор команда в среднем пропускала менее одного мяча за игру — 0,8. Подготовка к чемпионату мира добавила оптимизма. Победы над Сербией и Бермудскими островами с одинаковым счётом 3:0 продемонстрировали, что команда умеет пользоваться чужими ошибками и качественно реализует собственные моменты.

18:18 Сборная Испании начинает чемпионат мира в статусе действующего чемпиона Европы и одного из главных фаворитов турнира. Команда Луиса де ла Фуэнте за последние два года окончательно перестроилась: вместо стерильного контроля мяча она предлагает более вертикальный и интенсивный футбол, сохранив при этом фирменное доминирование. Квалификация прошла практически безупречно. Испанцы выиграли пять из шести матчей, забили 21 мяч и пропустили всего два. Подготовка к мундиалю получилась неоднозначной только по результатам. Ничьи с Ираком (1:1) и Египтом (0:0) стали следствием масштабной ротации. По игре Испания всё равно доминировала, превзойдя соперников по количеству созданных моментов. В последнем контрольном матче с Перу (3:1) де ла Фуэнте выпустил максимально приближённый к основному состав, и вопросы о готовности команды исчезли.

18:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89.