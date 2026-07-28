прогноз на ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, ставка за 2.15

29 июля в рамках ответного матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Рапид» и «Санта-Колома». Начало встречи — в 21:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Рапид»

Путь к 1/4 финала: Австрийская команда начала свое выступление в квалификации ЛК со стадии четвертьфинала. «Рапид» имеет преимущество над «Санта-Коломой» перед ответным матчем.

По итогам минувшего сезона команда пробилась в Лигу конференций через плей-офф. В чемпионате «Рапид» занял 5-е место, а в финале стыков обыграл «Рид» (2:1 и 3:0).

Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила «Винербергер» со счетом 3:0 в Кубке Австрии. Матчем ранее «Рапид» одолел «Санта-Колому» (3:1) в первом матче квалификации ЛК.

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Команда победила в последних 4-х встречах во всех турнирах. «Рапид» также одолел «Гамбург» (3:2) и «Герту Велс» (2:1). За этот отрезок команда сумела забить 11 голов при 4-х пропущенных.

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Состояние команды: «Рапид» находится в выгодном положении, ведь команда имеет преимущество над «Санта-Коломой» в 2 мяча перед ответной встречей на своем поле.

Нападающий Тонни Адамсен этим летом пополнил состав «Рапида», а в последнем матче уже оформил дубль. Именно он может стать ключевым игроком в предстоящем поединке против «Санты-Коломы».

«Санта-Колома»

Путь к 1/4 финала: Команда начала свое выступление в квалификации Лиги конференций со стадии 1/8 финала. «Санта-Колома» на этой стадии одолела «Пенибонт» по сумме двух встреч (1:0 и 3:0).

В минувшем сезоне команда заняла 4-е место в чемпионате Андорры с 44 очками в активе. «Санта-Колома» расположилась в зоне Лиги конференций.

Последние матчи: До еврокубковых поединков команда уступила «Атлетику Эскальдес» в финале Кубка Андорры со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 68-й минуте.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Санта-Колома» дважды победила и трижды проиграла. За этот период команда забила 7 голов при 8-и пропущенных.

Состояние команды: «Санта-Колома» находится на краю пропасти, ведь ей предстоит отыграть 2 мяча на чужом поле. К тому же команда на бумаге точно не является фаворитом.

В прошедших 5-и матчах на чужом поле «Санта-Колома» проиграла только один раз, но ни в одном случае не сумела забить больше одного гола за одну встречу.

На что ставят в матче Рапид — Санта-Колома Букмекерские коэффициенты на матч Рапид — Санта-Колома: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Рапид» одержал победу в трех последних матчах, забив 9 голов

В последних 5-и встречах «Санта-Колома» трижды проиграла

В первом матче 1/4 финала квалификации ЛК «Рапид» одержал победу над «Санта-Коломой» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Рапид» фаворитом с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 8.50, а победа «Санта-Коломы» — в 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.32 и 3.05.

Прогноз: Можно предположить, что команды забьют минимум по одному голу.

2.15 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Рапид» — «Санта-Колома» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Обе забьют за 2.15.

Прогноз: «Санта-Колома» попытается начать встречу активно, открыв счет уже в 1-м тайме.

1.90 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Рапид» — «Санта-Колома» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.90.