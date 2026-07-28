29 июля в рамках ответного матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций сыграют «Рапид» и «Санта-Колома». Начало встречи — в 21:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Рапид»
Путь к 1/4 финала: Австрийская команда начала свое выступление в квалификации ЛК со стадии четвертьфинала. «Рапид» имеет преимущество над «Санта-Коломой» перед ответным матчем.
По итогам минувшего сезона команда пробилась в Лигу конференций через плей-офф. В чемпионате «Рапид» занял 5-е место, а в финале стыков обыграл «Рид» (2:1 и 3:0).
Последние матчи: В прошедшей встрече команда разгромила «Винербергер» со счетом 3:0 в Кубке Австрии. Матчем ранее «Рапид» одолел «Санта-Колому» (3:1) в первом матче квалификации ЛК.
Команда победила в последних 4-х встречах во всех турнирах. «Рапид» также одолел «Гамбург» (3:2) и «Герту Велс» (2:1). За этот отрезок команда сумела забить 11 голов при 4-х пропущенных.
Состояние команды: «Рапид» находится в выгодном положении, ведь команда имеет преимущество над «Санта-Коломой» в 2 мяча перед ответной встречей на своем поле.
Нападающий Тонни Адамсен этим летом пополнил состав «Рапида», а в последнем матче уже оформил дубль. Именно он может стать ключевым игроком в предстоящем поединке против «Санты-Коломы».
«Санта-Колома»
Путь к 1/4 финала: Команда начала свое выступление в квалификации Лиги конференций со стадии 1/8 финала. «Санта-Колома» на этой стадии одолела «Пенибонт» по сумме двух встреч (1:0 и 3:0).
В минувшем сезоне команда заняла 4-е место в чемпионате Андорры с 44 очками в активе. «Санта-Колома» расположилась в зоне Лиги конференций.
Последние матчи: До еврокубковых поединков команда уступила «Атлетику Эскальдес» в финале Кубка Андорры со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 68-й минуте.
В последних 5-и встречах во всех турнирах «Санта-Колома» дважды победила и трижды проиграла. За этот период команда забила 7 голов при 8-и пропущенных.
Состояние команды: «Санта-Колома» находится на краю пропасти, ведь ей предстоит отыграть 2 мяча на чужом поле. К тому же команда на бумаге точно не является фаворитом.
В прошедших 5-и матчах на чужом поле «Санта-Колома» проиграла только один раз, но ни в одном случае не сумела забить больше одного гола за одну встречу.
Статистика для ставок
- «Рапид» одержал победу в трех последних матчах, забив 9 голов
- В последних 5-и встречах «Санта-Колома» трижды проиграла
- В первом матче 1/4 финала квалификации ЛК «Рапид» одержал победу над «Санта-Коломой» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Рапид» фаворитом с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 8.50, а победа «Санта-Коломы» — в 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.32 и 3.05.
Прогноз: Можно предположить, что команды забьют минимум по одному голу.
Ставка: Обе забьют за 2.15.
Прогноз: «Санта-Колома» попытается начать встречу активно, открыв счет уже в 1-м тайме.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.90.