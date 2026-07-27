прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.00

28 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» уже начали серию летних спаррингов. Вот только оптимальный состав пока собрать не удается.

При этом «Астон Вилла» минувший сезон завершила на 4-м месте в АПЛ. Отставание от третьей позиции составило 6 очков.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Астон Вилла» в контрольной встрече уступила «Порту» (1:2).

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До того команда учинила разгром «Уолсоллу» (5:0). В обоих поединках отличился перспективный хавбек Лука Линч.

При этом «Астон Вилла» потеряла ушедшего в «Челси» Моргана Роджерса. Но и пополнение выглядит грозно. Алехандро Гарначо, Йохан Манзамби и Жоау Гомеш способны привнести в игру команды новые краски.

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Состояние команды: «Астон Вилла» твердо намерена преуспеть на всех фронтах. «Вилланам» нужно прибавлять в плане реализации.

Нет сомнений, что «Астон Вилла» будет действовать первым номером. Тем более, даже ближайший клубный резерв в первых двух спаррингах выглядел симпатично.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» в минувшем сезоне выступил не столь удачно. Команда заняла итоговое 10 место в чемпионате Испании.

Причем «Реал Сосьедад» на 5 очков отстал от топ-7. К тому же забила команда 59 мячей при 61 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в последнем спарринге «доностьяррас» переиграли «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

Несколько ранее команда подписала мировую с «Расингом» (1:1). А вот до того она досадным образом уступила скромному «По» (0:1).

До последней победы «Реал Сосьедад» не выигрывал еще с начала апреля. Зато ряд основных исполнителей уже находятся в обойме.

Состояние команды: «Доностьяррас» имеют потенциал побороться за попадание в топ-5. К тому же пора бы сверкнуть россиянину Арсену Захаряну.

Вот только в этой встрече команде не поможет ее лидер атак Микель Оярсабаль. Форвард отдыхает после триумфального чемпионата мира.

Наверняка «Реал Сосьедад» не будет лишь отсиживаться в тылах. Баски уже несколько оббились в спаррингах, к тому же не уступили в двух последних матчах.

На что ставят в матче Астон Вилла — Реал Сосьедад Букмекерские коэффициенты на матч Астон Вилла — Реал Сосьедад: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа соперника — в 3.10.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.75, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.05.

Прогноз: «Астон Вилла» достаточно неплохо атакует, к тому же «доностьяррас» сыграют без своего лидера.

2.00 Победа «Астон Виллы» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Астон Вилла» — «Реал Сосьедад» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.10 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Астон Вилла» — «Реал Сосьедад» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет