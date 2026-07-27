прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.87

28 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют «Целе» и «Эгнатия». Начало игры — в 21:15 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Целе»

Турнирное положение: Словенцы постараются пробиться в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Команда ставит перед собой амбициозные задачи на еврокубковый сезон, учитывая регулярный опыт борьбы на международной арене.

«Целе» в кадровом плане выглядит симпатично. Подопечные Альберта Риеры смогли увезти из Албании результативную ничью

Последние матчи: Предыдущий поединок еврокубков команда провела сверхпродуктивно в атаке, сыграв с «Эгнатией» в боевую ничью (3:3) на выезде.

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Несколько ранее в рамках внутреннего первенства команда разошлась миром с «Мурой» (2:2). К тому же в летних спаррингах словенцы обыграли МТК (4:3) и трижды сыграли вничью.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Целе» сильно зависит от формы своего лидера полузащиты Марио Квесича. На его счету дубль в первой игре против албанцев.

Команда традиционно мощно выглядит на домашней арене «Зедезеле». Команда стабильно забивает при родных трибунах, но имеет явные проблемы с балансом в оборонительной линии, о чем говорят 5 пропущенных мячей в двух последних официальных играх.

«Эгнатия»

Турнирное положение: Албанцы впервые в своей истории забрались так далеко в Лиге чемпионов и сохраняют шансы на проход дальше. «Эгнатия» в первом матче показала характер, трижды отыгрываясь по ходу встречи.

Последние матчи: В минувшем домашнем поединке команда сумела вырвать ничью благодаря голу на последних минутах. Албанцы расписали яркие 3:3 с «Целе».

До того команда в рамках предсезонной подготовки уверенно расправилась с молдавским «Петрокубом» (6:1). А вот чуть ранее она в спарринге достойно уступила болгарскому ЦСКА 1948 (2:3)

Состояние команды: Гости постепенно набирают ход и демонстрируют отличную физическую готовность. К тому же опытный форвард Ибрагим Диабате уже поймал кураж, забив важнейший спасительный гол в первом матче.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Целе» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.70, а победа «Эгнатии» — в 6.80.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.63, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.17.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд.

1.87 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Целе» — «Эгнатия» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Обе команды смогут забить в матче за 1.87.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе хозяев.

2.93 Фора «Целе» (-2) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.93 на матч «Целе» — «Эгнатия» позволит вывести на карту выигрыш 1930₽, общая выплата — 2930₽

Ставка: Фора «Целе» в этом матче (-2) за 2.93.