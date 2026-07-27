Драма повторится и на Балканах?

прогноз на поединок за полуфинал квалификации Лиги конференций, ставка за 1.95

28 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «Дрита» и «Флориана». Начало встречи — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Дрита»

Турнирное положение: «Дрита» из Косова начала выступления в еврокубках с отбора Лиги чемпионов, из которой вылетела после первого раунда.

Команда в 1/8 финала квалификации главного еврокубка не сумела справиться с литовским «Жальгирисом», в дуэли с которым не помогла даже выездная ничья.

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в 1/4 финала отбора Лиги конференций против «Флорианы» (1:1) — клуб пропустил на 90+4-й минуте, но вырвал ничью на 90+9-й.

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Перед этим коллектив как раз вылетел из Лиги чемпионов, когда в ответном матче 1/8 финала в домашних стенах потерпел поражение от «Жальгириса» (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в девяти последних поединках разного статуса «Дрита» ни разу не выиграла при семи поражениях и одной ничьей.

Такие результаты вроде бы не позволяют хозяевам поля рассчитывать на победу, но на своем поле и с учетом разницы в классе в свою пользу, они точно немалы.

Лиридон Балай — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги конференции текущего розыгрыша.

«Флориана»

Турнирное положение: Мальтийская «Флориана» также начала выступления в еврокубках с отбора Лиги чемпионов, из которой вылетела после первого раунда.

Команда не сумела в 1/8 финала квалификации главного еврокубка справиться с ирландским «Шемрок Роверс», пройти который не получилось даже после домашней победы со счетом 2:0.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была первой в 1/4 финала отбора Лиги конференций против «Дриты», клуб драматично упустил победу, сыграв 1:1.

Ранее коллектив также не сумел выиграть, когда в ответном матче 1/8 финала отбора Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение от «Шемрок Роверс» — 1:5.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на еврокубки, «Флориана» не выиграла при одной ничьей и одном поражении.

Такие выступления не сулят гостям высоких шансов на победу, тем более на чужом поле, а также если учесть, что разница в классе говорит в пользу соперника.

Амар Дрина — автор пока что единственного гола команды в квалификации Лиги конференции текущего розыгрыша.

На что ставят в матче Дрита — Флориана Букмекерские коэффициенты на матч Дрита — Флориана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Дриты» забивали обе команды

в семи из девяти последних матчей «Дрита» проиграла

в пяти из шести последних матчей «Флориана» не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дрита» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.54. Ничья — в 4.00, выигрыш «Флорианы» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.90 и 1.80.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев поля забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Такой же сценарий воплотился в жизнь и в трех из четырех последних матчей гостей.

1.95 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Дрита» — «Флориана» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так случилось в их пяти из шести последних матчей.

2.12 «Флориана» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Дрита» — «Флориана» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: «Флориана» не проиграет за 2.12