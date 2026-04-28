Игорь Акинфеев в апреле отпраздновал 40-летие и из-за травмы досрочно завершил сезон 2025/26. LiveSport.Ru рассуждает о том, в каком амплуа предстанет легендарный вратарь ЦСКА после того, как повесит бутсы на гвоздь.

Уходит, чтобы возвратиться

Болельщики ЦСКА во время зимней паузы явно не так представляли себе, как сложится для любимого клуба вторая часть сезона. Четырёхочковое отставание от первого места и мощная трансферная кампания позволяли надеяться на борьбу за чемпионство. На деле же вышло лишь 2 победы в 9 матчах и внутренние разногласия между тренером и футболистами. К этому еще добавились травмы основных игроков, в том числе капитана «армейцев» Игоря Акинфеева.

Голкипер ЦСКА получил травму 4 апреля в матче 23-го тура чемпионата России против «Акрона». Первоначально сроки восстановления после мышечного повреждения оценивались в 10-14 дней. Но позднее из-за той травмы у футболиста произошло воспаление, что критически осложнило процесс его возвращения на поле.

Что касается наших футбольных дел, для меня этот сезон точно завершён. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами. Игорь Акинфеев вратарь ПФК ЦСКА

Это объявление «армейские» болельщики встретили с тревогой. Многие из них сразу вспомнили недавние слова Акинфеева о том, что он будет играть столько, сколько позволит здоровье. А для футболиста, который совсем недавно (8 апреля) встретил 40-й день рождения, буквально ежедневно возрастает актуальность данного вопроса.

Однако капитан ЦСКА поспешил успокоить своих поклонников: заявил, что карьеру не завершает и собирается «вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону». И это несмотря на то, что срок контракта вратаря с московским клубом истекает в июне. Получается, Акинфеев воспользовался правом, которое предоставил ему генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, гарантировавший продление контракта при желании Игоря продолжить играть.

Но в каком статусе ветеран вернется в состав? Сейчас шанс проявить себя получает Владислав Тороп. Успешное выступление в оставшихся матчах может создать ему основу для того, чтобы уже в следующий сезон входить в статусе первого номера. Стратегически этот шаг для ЦСКА тоже будет полезным (если клуб планирует не покупать вратаря на замену Акинфееву, а вырастить своего). Хотя в случае правдивости слухов о формировании нового тренерского штаба ЦСКА предыдущие заслуги вратарей могут не иметь значения.

Играть на пятом десятке — в порядке вещей

На самом деле, 40 лет — это далеко не предел для современных футбольных вратарей. Так, прямо сейчас мюнхенскую «Баварию» к очередному финалу Лиги чемпионов ведет Мануэль Нойер, который старше российской коллеги на 2 недели. Более того, по информации СМИ, вратарь договорился с немецким грандом о продлении контракта на один год.

Говоря о голкиперах-долгожителях, нельзя не вспомнить о Джанлуиджи Буффоне. Итальянец продолжал выступать на профессиональном уровне аж до 45 лет. Но справедливости ради стоит сказать, что последние 2 сезона Джиджи играл за «Парму» в Серии В, а еще 2 предшествующих сезона был дублером Войцеха Щенсного в «Ювентусе».

Наверное, таким же образом продлить свою футбольную жизнь на пару-тройку сезонов мог Эдвин ван дер Сар. Но многолетний страж ворот «Манчестер Юнайтед» ушел красиво (почти) — последним матчем в карьере стал финал Лиги чемпионов 2010/11, который манкунианцы, к сожалению, проиграли «Барселоне» (1:3). Нидерландец таким образом, по сути, поступил так же, как и великий Дино Дзофф — чемпион мира 1982 года, который годом позже (в 41 год) ушел из футбола тоже после проигранного финала ЛЧ в составе «Ювентуса».

Ну и раз Акинфеева отечественные любители футбола часто сравнивают со Львом Яшином, будет странно не вспомнить, когда свою карьеру завершил легендарный советский вратарь. А он, между прочим, ушёл из футбола в 41 год. Может, именно поэтому Игорь собирается остаться, как минимум, на год.

Работать или не работать

Время не обмануть. Так что, если не нынешним летом, то в одно из ближайших межсезоний Акинфеев повесит бутсы на гвоздь. Игровая карьера — большая, многособытийная, яркая, но только часть жизни. И здесь Игорь встанет перед развилкой: чем заниматься дальше.

Лучший российский вратарь своего поколения за 20 с лишним лет выступления за одну из самых сильных команд страны однозначно обеспечил себе безбедную старость (его заработок в лучшие времена доходил до 2,3 млн евро в год). Поэтому зачем ему вообще что-то делать? Отдыхай, наслаждайся жизнью!

Акинфеев, например, прямо говорил, что после завершения карьеры на месяц отправится на рыбалку. Но и сам же задавал вопрос: а дальше что? Так что беззаботная жизнь вряд ли осчастливит голкипера.

Многолетние партнеры Акинфеева по обороне в ЦСКА и сборной России братья Березуцкие и Сергей Игнашевич уже не первый год занимаются тренерской деятельностью. Поэтому потенциальный приход Игоря в тренерство выглядит логично (особенно, если бы они все вместе составили один штаб). Однако сам вратарь на вопросы о возможном переходе на тренерскую стезю давал ответы без особого энтузиазма.

Я всегда говорил, что я не хочу, но прошли годы, и я понимаю, что моя карьера рано или поздно закончится и, естественно, я пойду учиться на лицензию. Пускай она просто будет. Я постараюсь отучиться, отучиться честно, чтобы у меня лицензия была. Если ЦСКА я буду нужен — все, что умею, все, что знаю, конечно, сделаю для команды, для клуба, для офиса. Игорь Акинфеев вратарь ПФК ЦСКА

Кажется, что тренера Акинфеева мы никогда не увидим. Но это не значит, что вратарь покинет футбольный мир. Наоборот, он признавался, что футбол — это вся его жизнь.

Не звездиться, а помогать делом

Многие экс-футболисты находят себе пристанище на телевидении (в качестве экспертов, комментаторов, ведущих). А для игроков с такой высокой узнаваемостью, как у Акинфеева, телевизионщики готовы постелить ковровую дорожку на съемочную площадку.

Однако к подобной работе экс-вратарь сборной России относится отрицательно. Для него работа на ТВ — это глупая затея. Во-первых, сначала футбол отнимал все время и мешал быть вместе с семьей, а затем так же произойдет из-за съемок в передачах. Во-вторых, за гонорар называть то одного плохим, то другого — не комильфо. Тем не менее, это не помешало Акинфееву стать экспертом интернет-программы во время Евро-2020. Правда, больше участий в подобных проектах за ним замечено не было.

Самой вероятной сферой будущей работы Акинфеева является детско-юношеский футбол. Уже в 2018 году вратарь учредил благотворительный фонд «Страна футбола», который занимается поддержкой юных игроков. В частности, с того времени, поддержав идею губернатора Московской области, ежегодно проходит «Кубок Игоря Акинфеева» среди детских команд.

Сейчас перед Игорем и партнерами стоит главная цель — расширить масштабы мероприятия и сделать его многонациональным (так, в прошлом году в Кубке уже принимали участие 20 команд, 3 из которых приехали из Белоруссии, Киргизии и ЮАР). А мечтает он о создании целой лиги.

В 2025 г. в подмосковном Реутове состоялось открытие первой в России бюджетной школы вратарей — «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова». И на этом капитан ЦСКА останавливаться не собирается — есть идея сделать линейку таких академий.

Такой порыв помочь детско-юношескому футболу было бы неплохо направить в позитивное русло. Например, Акинфеев мог бы пойти в РФС, стать профильным функционером, получить властные полномочия и принести много полезных изменений. Однако эта работа тоже требует усидчивости, постоянной занятости и бумажной волокиты.

В принципе, есть одно место, где указанные недостатки минимизированы, а статус и властные полномочия — даже больше. Пять лет назад СМИ сообщали о возможности участия Акинфеева в выборах в Государственную Думу. Помимо узнаваемости и положительного отношения населения (после ЧМ-2018) вратарь имел и политический бэкграунд — в 2012 и 2018 гг. был доверенным лицом Владимира Путина на выборах Президента.

Тогда Акинфеев распространенную журналистами информацию опроверг, назвав единственной партией, в которой состоит, ЦСКА. Впрочем, никто не мешает баллотироваться как самовыдвиженец. Но нужно поторопиться — ближайшее голосование пройдет в сентябре.

Хотя решение глобальных задач в масштабах всей страны может оказаться не под силу. Да и верность ЦСКА — сильная вещь. Поэтому Акинфеев органично бы смотрелся в руководстве «армейской» Академии. Не верится, что он так просто покинет московский клуб.