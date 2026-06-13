Football365 составил рейтинг десяти последних преемников легенд АПЛ — от неудачных попыток заменить Кейна и Азара до триумфа Холанна в «Манчестер Сити».

Прощание с Мохаммедом Салахом фактически началось еще в прошлом сезоне. Его присутствие в составе «Ливерпуля» стало скорее помехой, а не тем беспрецедентным усилением, каким он был на протяжении восьми предыдущих результативных кампаний в команде.

Сейчас «красные» активно охотятся за вингером «Лейпцига» Яном Дьоманде, которому предстоит незавидная роль — заменить египетского героя на «Энфилде». Однако юного француза может утешить этот список последних десяти преемников легенд АПЛ.

Важно отметить, что не все игроки были подписаны в то же трансферное окно, когда уходила клубная икона, а одна замена и вовсе не состоялась как полноценный переход. Мы расположили претендентов в порядке от худшего к лучшему.

10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») → Джереми Фримпонг

Не получилось ни у кого. И Александер-Арнольд, и Фримпонг провели значительные отрезки своих дебютных сезонов в «Реале» и «Ливерпуле» соответственно в лазарете, а когда были здоровы — каждый успел доказать, что не подходит своему новому клубу, попутно показывая в целом посредственный футбол.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Бывший главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, как сообщается, заинтересован в воссоединении с Фримпонгом в «Челси», однако трудно представить, что голландец вытеснит Риса Джеймса в схеме с четырьмя защитниками.

Более того, он пока не показал ничего, что позволило бы считать его предпочтительным вариантом даже по сравнению с Мало Гюсто, если испанский специалист решит использовать схему с латералями.

9. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») → Матис Тель

То, что в концовке сезона именно Матис Тель стал главной надеждой «Тоттенхэма» в атаке, скорее свидетельствовало о катастрофической ситуации с травмами в команде, чем о серьезном прогрессе самого французского нападающего.

Матис Тель globallookpress.com

Но под руководством Роберто Де Дзерби в его действиях наметились хотя бы признаки жизни, которых не было при Эндже Постекоглу, Томасе Франке или Игоре Тудоре. Правда, проблески футбольного интеллекта по-прежнему были редкостью.

Так, в матче с «Лидсом» он сначала отметился великолепным голом, а затем сам же перечеркнул свое достижение, ударив Итана Ампаду ногой в голову в попытке исполнить удар через себя. В результате «Тоттенхэм» заработал пенальти в свои ворота и потерял два важнейших очка в борьбе за выживание.

Статистика говорит сама за себя: Тель отметился 11 результативными действиями («гол+пас») — в среднем одно каждые 268 минут. Для сравнения: Сон за карьеру в «Тоттенхэме» набрал 274 очка по системе «гол+пас» — в среднем одно действие каждые 117 минут.

8. Гарри Кейн («Тоттенхэм») → Ришарлисон

Ришарлисон перешел в «Тоттенхэм» летом 2022 года, предположительно в качестве дублера Гарри Кейна. Логика была простой: вскоре англичанин должен был покинуть клуб, а бразилец — занять его место в роли главной ударной силы команды. И действительно: после всего 12 выходов в старте в дебютном сезоне бразилец получил шанс.

Ришарлисон globallookpress.com

И Ришарлисон блестяще доказал, насколько невозможной была задача заменить форварда, забившего 280 голов. Особенно, если в твоей личной иерархии достоинств выше забитых мячей стоят празднования голов, которые ты не забил, провокации соперников и общее стремление быть тем еще засранцем.

7. Эден Азар («Челси») → Кристиан Пулишич

Эден Азар ушел в «Реал» летом 2019 года за £90 млн — и, по некоторым данным, сумма с бонусами выросла до абсурдных £140 млн. Один из самых провальных трансферов в истории футбола.

Эден Азар globallookpress.com

Даже если предположить, что останься Азар в «Челси», он не был бы столь же ужасен, как в Мадриде, руководство лондонцев — уже давно сменившееся — наверняка считало эту сделку весьма удачной.

Впрочем, они также признают, что распорядиться полученными деньгами можно было значительно эффективнее, даже с учетом того, что через пару лет команда выиграла Лигу чемпионов.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

В 2019‑м «Челси» не мог подписать замену Азару из‑за трансферного бана, но Кристиан Пулишич приехал по соглашению, заключенному годом ранее. Связка Пулишич — Хадсон‑Одои не смогла и близко воспроизвести результативность бельгийца, а лондонцы до сих пор ищут адекватного наследника Эдена на левом фланге.

6. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») → Райан Шерки

«Я здесь не для того, чтобы заменить Де Брёйне», — заявил Тиджани Рейндерс в июне. И оказался абсолютно прав. К счастью для «Манчестер Сити», летом клуб также подписал Райана Шерки.

Райан Шерки globallookpress.com

Молодой француз заметно отличается от бельгийца по стилю игры. Де Брёйне был велик именно потому, что почти всегда выбирал самый эффективный путь к голу или голевой передаче. Правда, этот путь зачастую оказывался настолько сложным, что повторить его не мог практически никто другой на планете.

Шерки еще очень далеко до стабильности и хладнокровия «киллера» Де Брёйне. И, честно говоря, мы даже не уверены, что хотели бы, чтобы он когда‑нибудь превратился из яркого импровизатора в бездушную машину.

5. Н'Голо Канте («Челси») → Мойсес Кайседо

Н'Голо Канте обладал уникальной способностью быть буквально везде одновременно — качеством, которое, как нам кажется, никто больше никогда не сможет воспроизвести в полной мере.

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Однако после непростого старта на «Стэмфорд Бридж», когда возникало много вопросов, на что именно «Челси» потратил 100 миллионов фунтов, Мойсес Кайседо доказал, что он едва ли не лучшая замена «энерджайзеру», на которую можно было рассчитывать.

Пожелаем ему еще семь (или все-таки больше?) лет на таком уровне.

4. Садио Мане («Ливерпуль») → Луис Диас

В «Ливерпуле» наверняка испытывали удовлетворение от того, что подписали Луиса Диаса за 37,5 миллиона фунтов, а спустя всего полгода продали Садио Мане в «Баварию» за 35 миллионов.

Луис Диас globallookpress.com

Пока Диас был одним из ключевых игроков чемпионского состава «красных» в сезоне-2024/25, Мане уже проводил свой второй сезон в чемпионате Саудовской Аравии в составе «Аль-Насра».

Жаль только, что руководство «Ливерпуля» само стерло эту самодовольную улыбку, продав находившегося в расцвете сил Диаса той же «Баварии» за 65 миллионов фунтов прошлым летом. В результате клуб оказался настолько зависим от игры Коди Гакпо на левом фланге, что с радостью вернул бы на «Энфилд» даже 34-летнего Мане.

3. Давид Сильва («Манчестер Сити») → Фил Фоден

Последние два сезона сложились для Фила Фодена не лучшим образом, однако три предыдущие кампании после ухода Давида Сильвы показали, насколько успешно воспитанник академии справился с ролью преемника испанца.

Фил Фоден globallookpress.com

С каждым сезоном Фоден все чаще появлялся на поле и брал на себя все больше ответственности. В итоге в сезоне-2023/24 он стал настоящим лидером команды, забив 19 голов и отдав восемь результативных передач, а также собрав практически все главные индивидуальные награды АПЛ.

2. Венсан Компани («Манчестер Сити») → Рубен Диаш

Пеп Гвардиола утверждает, что его единственное сожаление за годы работы в «Манчестер Сити» связано с тем, что он не дал Джо Харту шанса проявить себя.

Венсан Компани globallookpress.com

Однако есть подозрение, что если бы у него была возможность все переиграть, он в первую очередь позаботился бы о поиске замены Венсану Компани сразу после ухода капитана летом 2019 года.

Большую часть следующего сезона на позиции центрального защитника был вынужден играть Фернандиньо. В результате команда потеряла качество как в обороне, так и в центре поля, а чемпионат завершила лишь на втором месте, значительно отстав от «Ливерпуля».

Рубен Диаш globallookpress.com

Летом 2020 года в клуб пришли Рубен Диаш и Натан Аке, после чего «Сити» выиграл четыре подряд титула АПЛ.

1. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») → Эрлинг Холанн

В своем последнем сезоне в «Манчестер Сити» Серхио Агуэро почти не играл, а команда все равно стала чемпионом. Это придало руководству уверенности в том, что можно как-нибудь обойтись и без него — или вообще без ярко выраженного нападающего — и снова выиграть титул в кампании 2021/2022, пока на горизонте не появился Эрлинг Холанн.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Норвежец наколотил 52 гола в дебютном сезоне, став одной из главных причин исторического требла «горожан». С тех пор он практически не прекращает забивать.