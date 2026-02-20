GOAL вспоминает карьеру Мишеля Платини, который возвел «Ювентус» на вершину Европы и подарил сборной Франции ее первый большой триумф.

Мишель Платини, без всяких сомнений, — один из величайших футболистов всех времен. Плеймейкер, мастер голевых передач, бомбардир: он был универсальным игроком, оставившим неизгладимый след в мировом футболе с конца 1970-х до середины 1980-х годов. Это был идеальный «десятый номер», воплощение самой сути легендарной позиции — и тогда, и сегодня.

Карьеру Платини можно разделить на три этапа: становление и первые триумфы во Франции с «Сент‑Этьеном», доминирование в Италии и Европе в составе «Ювентуса», а также успехи со сборной Франции, увенчанные тремя подряд «Золотыми мячами».

Он был полузащитником, который забивал больше нападающих. Или, если угодно, форвардом, который опускался в глубину, чтобы организовывать атаки и дирижировать игрой, как лучший из плеймейкеров. Его место в Зале славы GOAL абсолютно заслуженно…

Итальянские корни, французский характер

Корни Платини уходят в Италию: семья его отца родом из Пьемонта, из городка Аграте‑Контурбия, а семья матери — из провинции Беллуно в регионе Венето. Однако сам он родился во французском городе Жёф, в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции.

Мишель Платини, 1976 год globallookpress.com

Именно там он сделал первые шаги в футболе — сначала в «АС Жёф» (AS Joeuf), затем в «Нанси». После этого последовал переход в «Сент‑Этьен», а затем — в «Ювентус», где он окончательно стал игроком мирового уровня.

На пике карьеры к своей скромной, приземленной природе Платини добавил блеск шампанского — стиль игры, ориентированный на атаку и поиск футбольной красоты, но при этом неизменно нацеленный на результат и победу.

Сила во Франции

Платини дебютировал на профессиональном уровне еще подростком в составе «Нанси». За период с 1972 по 1979 год он провел за клуб 215 матчей и забил 127 голов, выиграв чемпионат второго дивизиона, а также Кубок Франции.

Мишель Платини в «Сент‑Этьене» globallookpress.com

Из «Нанси» Платини перешел в сильнейшую на тот момент команду страны — «Сент‑Этьен». За три сезона в составе «зеленых» он сыграл 145 матчей и забил 82 мяча, став чемпионом Франции в 1981 году.

Суперзвезда в «Ювентусе»

Джанни Аньелли, владелец «Ювентуса» и концерна Fiat, был очарован футбольным талантом Платини и мечтал видеть его в своей команде. «Бьянконери» доминировали в Италии, но на европейской арене до этого выигрывали лишь Кубок УЕФА в 1977 году.

Диего Марадона и Мишель Платини globallookpress.com

Аньелли добился перехода француза, который пополнил состав, где уже выступали легендарный польский форвард Збигнев Бонек и сразу шесть чемпионов мира 1982 года в составе сборной Италии: Дино Дзофф, Клаудио Джентиле, Антонио Кабрини, Гаэтано Ширеа, Марко Тарделли и Паоло Росси.

После нескольких месяцев адаптации в Турине Платини набрал максимальный ход и больше уже не сбавлял оборотов. За пять лет в «Ювентусе» он выиграл два скудетто, Кубок Италии, Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

В 224 матчах за «бьянконери» он забил 104 гола — всеми возможными способами: со штрафных, с пенальти, ударами головой и мощными выстрелами с обеих ног.

Класс Платини идеально сочетался с прагматизмом главного тренера Джованни Трапаттони и победным менталитетом итальянского костяка той команды «Ювентуса». Француз стал центральной фигурой коллектива, поднял его на новый уровень и помог клубу не только продолжить доминирование в Италии, но и добиться громких успехов в Европе, закрепив за «Старой синьорой» статус гранда мирового футбола.

Да здравствует Король

Выступления Мишеля Платини выглядели особенно выдающимися еще и потому, что он демонстрировал их в самой зрелищной и сложной лиге мира того времени — Серии А. Он трижды становился лучшим бомбардиром турнира, опережая таких звезд, как Диего Марадона, Зико и Карл-Хайнц Румменигге.

Мишель Платини с «Золотым мячом» globallookpress.com

«Le Roi» («Король») выигрывал «Золотой мяч» в 1983, 1984 и 1985 годах, причем второй из этих триумфов пришелся на лучший сезон в его карьере. В 1984-м Платини достиг пика формы: вместе с «Ювентусом» он выиграл скудетто и Кубок обладателей кубков, стал лучшим бомбардиром Серии А, а затем привел сборную Франции к победе на чемпионате Европы 1984.

На том турнире он забил рекордные девять мячей — достижение, которое не могут превзойти уже более 40 лет.

Человек, изменивший лицо нации

Параллельно с блестящей клубной карьерой Платини сыграл решающую роль в превращении сборной Франции из команды второго плана в одного из лидеров мирового футбола. Французы заняли третье место на чемпионатах мира 1982 и 1986 годов, а в 1984-м стали чемпионами Европы.

Мишель Платини и Мишель Идальго globallookpress.com

Евро-84 по праву считается турниром Платини. На групповом этапе французы начали с победы 1:0 над сборной Дании — единственный мяч забил именно он. Затем последовали два его гола в разгроме сборной Бельгии (5:0) и хет-трик перед восторженными трибунами в Сент-Этьене в матче против сборной Югославии.

В полуфинале Франция столкнулась с самым серьезным испытанием — Португалия довела матч до дополнительного времени и за шесть минут до конца вела 2:1.

Именно тогда Платини взял игру на себя, забил победный гол и вывел команду Мишеля Идальго в финал. Там французы обыграли сборную Испании — 2:0, а Платини открыл счет точным ударом со штрафного.

«Парк де Пренс» взорвался ликованием, когда капитан Мишель Платини поднял над головой трофей — первый крупный международный титул в истории французского футбола.

Среди величайших

В абсолютном масштабе Диего Марадона был выше Мишеля Платини, и по праву соперничает с Пеле и Лионелем Месси за символический титул лучшего футболиста в истории.

Но были три года — с 1982 по 1985-й, — когда именно Платини был сильнейшим, самым эффективным, самым выдающимся игроком Европы, превосходя всех остальных. И потому он по праву должен остаться в памяти как один из величайших футболистов всех времен.

Обезоруживающий характер

Помимо величия на поле, Платини стал знаковой фигурой благодаря своему обезоруживающему, порой дерзкому стилю поведения — с легкостью и иронией настоящего короля он дистанцировался от повседневной футбольной суеты.

Мишель Платини globallookpress.com

«Я начал играть за сильнейшую команду Лотарингии, затем — за сильнейшую команду Франции, а закончил в сильнейшей команде мира», — однажды сказал он, намекая на свою роль в успехах «Нанси», «Сент-Этьена» и «Ювентуса».

В характере Платини была и бунтарская жилка. Однажды Джанни Аньелли спросил его, правда ли, что он курит в перерыве матчей. Легендарный плеймейкер ответил: «Синьор, главное, чтобы не курил [Массимо] Бонини— бегать ведь нужно ему»!

Однако лучше всего влияние Платини на «Ювентус» и весь итальянский футбол передают слова самого Аньелли: «Мы купили Платини за бесценок, а он добавил к простому блюду фуа-гра».

Раннее прощание

В карьере Мишеля Платини было два особенно мрачных эпизода. С точки зрения спорта самым болезненным поражением стал финал Кубка европейских чемпионов 1983 года против «Гамбурга». «Ювентус» считался фаворитом, но уступил 0:1, а сам Платини провел матч заметно ниже своего обычного уровня.

Финал Кубка европейских чемпионов-1985 «Ювентус» — «Ливерпуль» на стадионе «Эйзель» (Брюссель, Бельгия) globallookpress.com

Но куда более трагическим моментом стала катастрофа на стадионе «Эйзель» в 1985 году, когда перед финалом Кубка европейских чемпионов между «Ювентусом» и «Ливерпулем» погибли 39 человек.

Туринцы тогда выиграли трофей, но для Платини эта трагедия стала точкой, после которой футбол перестал быть для него просто игрой. Спустя два года он завершил карьеру — ему было всего 32.

«Самое важное — всегда оставаться верным самому себе. Я больше не мог делать это на поле. Поэтому я ушел».