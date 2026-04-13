PlanetFootball вспоминает самые известные случаи, когда главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу напрочь покидало трансферное чутье.

Успехи Хулиана Альвареса в мадридском «Атлетико» с каждым днем делают решение «Манчестер Сити» продать аргентинца всё более странным. Однако это далеко не единственный трансферный промах в карьере Пепа Гвардиолы.

Хотя за свою тренерскую карьеру Гвардиола ошибался нечасто, можно вспомнить немало трансферов, которые пошли совершенно не по плану.

Ниже — шесть худших кадровых решений в тренерской карьере Пепа, который до переезда в Англию возглавлял «Барселону» и «Баварию».

6. Дмитрий Чигринский

Вы наверняка спросит, кто это вообще? Действительно, имя Дмитрия Чигринского давно забыто в футбольной истории, однако украинский центральный защитник располагается на одну строчку выше Тьерри Анри в списке самых дорогих подписаний «Барселоны».

В 2009 году, после сезона, увенчавшегося завоеванием требла, Гвардиола искал варианты усиления состава. Выбор пал на Чигринского, перешедшего из донецкого «Шахтера». Но очень скоро стало очевидно, что украинец откровенно не тянет уровень «Барсы».

Следующим летом, когда клуб столкнулся с трудностями при выплате зарплат, «Барселона» предпочла продать его, потеряв половину от изначально уплаченной суммы, и это несмотря на то, что сам Гвардиола хотел сохранить защитника.

5. Тони Кроос

Гвардиоле удалось достичь почти всего за время работы в «Баварии», но отсутствие победы в Лиге чемпионов остается заметным пятном в его мюнхенском резюме.

Возможно, именно тем игроком, который помог бы команде преодолеть этот барьер, был Тони Кроос. Гвардиола лично санкционировал его уход, совершив одну из своих редчайших ошибок в оценке потенциала молодого игрока.

Кроосу, которому тогда было всего 24 года и который уже успел стать ключевым игроком сборной Германии, позволили уйти в мадридский «Реал» всего за 25 миллионов евро.

Нельзя сказать, что Кроос вообще не играл у Гвардиолы, да и сам каталонец выражал желание сохранить футболиста. Но, возможно, предложи он немцу более гарантированное место в стартовом составе, это убедило бы полузащитника остаться.

В итоге Кроос уехал в Мадрид и стал фундаментальной фигурой в невероятной серии побед «Реала» в Лиге чемпионов.

4. Калвин Филлипс

Летом 2022 года Калвин Филлипс считался одним из главных молодых талантов английского футбола, ярко проявившим себя в системе Марсело Бьелсы в «Лидсе».

«Ман Сити» сыграл на опережение, купив его за 42 миллиона фунтов в рамках масштабной летней трансферной кампании, которая также включила в себя переходы Эрлинга Холанна, Штефана Ортеги и Хулиана Альвареса.

Но если Филлипс идеально подходил для системы Бьелсы, то в тактические построения Гвардиолы он так и не вписался.

Начало его карьеры в «Сити» было испорчено травмами, а когда игрок вернулся с чемпионата мира 2022 года, проходившего посреди сезона, Гвардиола публично заявил, что у Филлипса «лишний вес» и он «не в состоянии тренироваться и играть».

Гвардиола извинился за свои слова, но этот эпизод стал символом разрыва отношений между игроком и тренером, и с тех пор игровое время Филлипса только сокращалось.

В сезоне 2023/24 он провел всего четыре матча в АПЛ, после чего был отдан в аренду в «Вест Хэм». Надо сказать, что болельщики «молотобойцев» предпочли бы поскорее забыть этот период. Последующие аренды в «Ипсвич», а теперь и в «Шеффилд Юнайтед», также не смогли реанимировать его карьеру.

3. Коул Палмер

Одобрить уход воспитанника академии лишь для того, чтобы в другом клубе он выиграл награду «Лучшему молодому игроку сезона в Премьер-лиге», должно быть невероятно болезненно даже для тренера с таким резюме, как у Гвардиолы.

Переход Коула Палмера в «Челси» выглядит колоссальной ошибкой в оценке ситуации как со стороны клуба, так и со стороны тренера.

Даже с учетом того, что «Челси» был готов выложить 40 миллионов фунтов за 21-летнего игрока, который на тот момент еще ничего не доказал на дистанции, у «Сити» было достаточно финансовых ресурсов, чтобы отказаться от этого предложения.

И даже если за последние 12 месяцев форма Палмера немного просела, есть более чем обоснованное предположение, что сейчас он без проблем проходил бы в стартовый состав «Манчестер Сити», особенно учитывая текущую форму Фила Фодена.

Вернуть его обратно обошлось бы гораздо дороже тех 40 миллионов фунтов, которые за него выручили. Более того, уже звучат разговоры о том, что следующим шагом в его карьере может стать даже переход в «Манчестер Юнайтед».

2. Златан Ибрагимович

Обмены игроками сейчас уже практически не встречаются, но, пожалуй, самый известный пример подобной сделки произошел именно при участии Гвардиолы.

В 2009 году Пеп положил глаз на нападающего «Интера» Златана Ибрагимовича, который только что забил 25 голов в 35 матчах Серии А.

Проблема заключалась в том, что «Интер» не собирался отпускать своего лидера за бесценок, и в итоге стороны сошлись на сумме в 35 миллионов фунтов плюс 28-летний Самюэль Это'о.

Даже вне контекста решение расстаться с Это'о, находившимся на пике формы, выглядит странным: в том сезоне камерунец отстал от Лионеля Месси всего на два гола. Кроме того, он был нападающим, выполнявшим гораздо больше черновой физической работы, чем Ибрагимович.

К тому же, приход шведа совпал с моментом, когда Гвардиола решил перевести Месси с фланга в центр нападения.

Всё это оставило Ибрагимовича без очевидного места на поле, а ситуацию усугубляло то, что его характер совершенно не сочетался ни с самим Гвардиолой, ни с раздевалкой «Барселоны». Златана раздражало то, как игроки каталонского клуба ловили каждое слово тренера, и всего год спустя он ушел, вернувшись на «Сан-Сиро» — но на этот раз уже в «Милан».

1. Хулиан Альварес

Если судить по его игре против «Барселоны» в Лиге чемпионов, «Ман Сити» совершил колоссальную ошибку, позволив Хулиану Альваресу уйти.

Английский клуб подписал его из «Ривер Плейт» в 2022 году, и в свой первый сезон в Премьер-лиге аргентинец забил девять мячей. На следующий год эта цифра выросла до 11, но Альварес начал выражать недовольство своим статусом: пусть в том сезоне он и провел 36 матчей в чемпионате, Хулиан считал, что его игнорируют в важнейших играх.

«Манчестер Сити» и Гвардиола, которые никогда не любили удерживать игроков против их воли, одобрили его переход в «Атлетико» за 81,8 миллиона фунтов — сумма, которая уже сейчас выглядит выгодной для мадридского клуба.

После переезда в Испанию Альварес стал одним из лучших нападающих в мире, способным забивать голы на любой вкус, что наглядно подтвердил и его великолепный удар со штрафного в ворота «Барселоны».

Этот гол стал для Альвареса девятым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, и грядущим летом он окажется в сфере интересов практически всех топ-клубов. А учитывая, что «Манчестер Сити» пришлось выложить 59 миллионов фунтов за Омара Мармуша лишь для того, чтобы добавить глубины в атаке, решение отпустить Альвареса выглядит как серьезнейший просчет со стороны Гвардиолы.