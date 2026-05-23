Уже в это воскресенье в Париже стартует «Ролан Гаррос». LiveSport.Ru рассказывает всё, что нужно знать о втором в сезоне турнире «Большого шлема»

Синнер соберет карьерный «Большой шлем»?

Ситуация в мужском туре настолько печальная, что на этот вопрос можно ответить еще до начала турнира.

Да, Янник Синнер выиграет «Ролан Гаррос», если не случится ничего сверхъестественного.

Ну а с учетом того, что уже несколько месяцев ничего подобного не происходит, сложно поверить, что теннисный мир внезапно станет свидетелем невероятного сценария.

Кто будет главным фаворитом французского «Шлема», стало известно еще несколько месяцев назад, когда Карлос Алькарас сообщил, что не будет защищать титул в Париже из-за травмы запястья.

Заявление испанца, безусловно, стало большим разочарованием для аудитории и организаторов турнира. Синнер — единственный, кто может быть доволен в этой ситуации. Хотя и он признает, что без Алькараса ему скучновато.

Глядя на результаты Синнера, можно предположить, что он не лукавит. Янник выиграл первые пять «Мастерсов» в сезоне, и что самое пугающее — на этом отрезке он отдал лишь три сета.

После победы в Риме итальянец собрал «Золотой Мастерс». До него так делал только Новак Джокович.

«Мы все здесь постараемся обыграть его и помешать дальше накапливать титулы», — заявил Джокович за несколько дней до начала турнира.

Но, кажется, даже Новак понимает, что это нереально — Синнер находится на совершенно другом уровне.

А разве Джокович неспособен обыграть Синнера?

Это очень интересный вопрос. С одной стороны, было бы странно заявлять, что у такой глыбы, как Джокович, нет шансов в матче против Синнера. Достаточно вспомнить, как завершилась их встреча в 1/2 финала Australian Open — серб обыграл итальянца в невероятном пятисетовом матче.

Но это было давно, четыре месяца назад, Новак с тех пор провел лишь несколько матчей, а конкретно на грунте — и вовсе один.

В начале мая Джокович, которому на этой неделе исполнилось 39 лет, проиграл хорвату Дино Прижмичу на «Мастерсе» в Риме. При этом он не воспользовался возможностью сыграть в Женеве или Гамбурге для получения дополнительной игровой практики.

«Если я здоров и могу сохранять свежесть по ходу турнира, у меня всегда есть шанс. Я доказал это в Австралии, где был близок к еще одному титулу Большого шлема», — сказал Джокович, отвечая на вопрос о шансах на победу в столице Франции.

Несмотря на удивительное спортивное долголетие Джоковича и его внушительный опыт, все равно пока сложно поверить, что он способен бросить вызов Синнеру на грунте.

Куда логичнее предположить, что это случится на Уимблдоне. Во-первых, там тоже не будет Алькараса, который решил продлить процесс восстановления после травмы. А во-вторых, специфика покрытия — на траве у Джоковича куда больше шансов побороться за титул.

А вдруг Медведев всех удивит?

Даниил Медведев действительно обладает умением удивлять, в чем уже неоднократно можно было убедиться только этой весной.

В начале апреля россиянин потерпел сокрушительное поражение от Маттео Берреттини на «Мастерсе» в Монте-Карло — 0:6, 0:6. Это была самая настоящая капитуляция.

Но есть еще один удивительный эпизод: в середине мая Медведев едва не обыграл Синнера в полуфинале римского «Мастерса». Это был один из немногих случаев, когда итальянцу действительно повезло.

Но проблема в том, что никто не готов ответить, какую из этих двух версий Медведева мы увидим в Париже.

Статистика упёрто намекает, что на чудо рассчитывать бессмысленно: ранее Медведев шесть раз проигрывал в первом круге «Ролан Гаррос». В прошлом сезоне он уступил в стартовом матче британцу Кэмерону Норри.

На этот раз первым соперником Медведева будет австралиец Адам Уолтон, но даже в этом случае нет уверенности, что не произойдет ничего экстраординарного.

Зверев останется в тени молодежи?

В этом году Саша Зверев получил второй номер посева, а это значит, что он может встретиться с Синнером только в финале.

По правде говоря, их встреча в решающем матче — самый худший сценарий из всех возможных.

Зверев проиграл девять предыдущих матчей против Синнера. В финале «Мастерса» в Мадриде, который завершился разгромной победой итальянца, немец выглядел абсолютно обреченным.

Поэтому сейчас проще поверить в то, что Синнера удивит кто-то из нового поколения.

Например, Рафаэль Хода р, который еще полгода назад был за пределами топ-150, а сейчас занимает в рейтинге 29-ю строчку.

Прорыв 19-летнего теннисиста входит в список главных открытий сезона. Весной Рафа выиграл турнир в Марракеше, дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала в Мадриде и Испании. Букмекеры так впечатлились его игрой, что в итоге включили испанца в топ-10 фаворитов «Ролан Гаррос».

Жоао Фонсека — еще один 19-летний теннисист, который тоже обладает потенциалом стать главным конкурентом Синнера и Алькараса. Возможно, в последнее время бразилец прогрессирует не так стремительно, как ожидалось, но в целом он пока оправдывает свой статус.

В отличие от Зверева, Фонсека классно провел свой матч против Синнера. В марте он проиграл итальянцу в Индиан-Уэллс со счетом 6:7, 6:7.

Здесь также можно было бы упомянуть и Артура Фиса, но француз, к сожалению, снялся с турнира из-за травмы.

Каспер Рууд достойно противостоял Синнеру в финале римского «Мастерса», но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать.

Андреева наконец-то дойдет до финала на «Большом шлеме»?

За женский турнир, в отличие от мужского, можно не переживать, здесь интрига обеспечена.

В пятерку главных фавориток снова входят Арина Соболенко, Ига Свентек, Елена Рыбакина, Мирра Андреева и Кори Гауфф, действующая чемпионка «Ролан Гаррос».

Мирру в начале года накрыло волной критики после неудачной защиты титулов в Дубае и Индиан-Уэллс, но по ходу грунтовой серии она быстро доказала, что некоторые выводы были поспешными.

Андреева — лидер женского тура по набранным очкам (1560) на грунте перед «Ролан Гаррос».

Мирра выиграла 15 из 18-ти последних матчей: на этом отрезке она стала чемпионкой «пятисотника» в Линце, дошла до полуфинала в Штутгарте, до финала в Мадриде и до четвертьфинала в Риме.

Интересно, что в топ-3 по набранным очкам на грунте также входят две украинки — Марта Костюк и Элина Свитолина. Первая выиграла «тысячник» в Мадриде, победив в финале Андрееву, а вторая завоевала титул в Риме.

Свитолина и вовсе устроила настоящее шоу, обыграв на римском «тысячнике» сразу трех соперниц из топ-5 — Рыбакину, Свентек и Гауфф.

В отличие от Свитолиной, которая уже дважды побеждала Гауфф в этом сезоне, для Мирры встреча с американкой как раз самый нежелательный вариант. Именно Коко была и остается для нее самой неудобной соперницей. Андреева выигрывала даже у Соболенко, тогда как в пяти матчах против Гауфф у нее только поражения.

Весенние результаты Соболенко на грунте стали одним из главных сюрпризов. Сначала Арина не защитила титул в Мадриде, проиграв в четвертьфинале Хейли Баптист, а потом провалила и турнир в Риме, на котором ее остановила 36-летняя Сорана Кырстя.

Кажется, Соболенко с каждым разом всё сложнее совмещать теннис с личной жизнью и околоспортивной суетой. Например, в Риме белорусская теннисистка была среди тех, кто активно обсуждал с журналистами непростую тему призовых.

Как известно, звезды грозятся бойкотировать крупные турниры, если в будущем организаторы «Больших шлемов» не увеличат выплаты до уровня ATP и WTA, который составляет около 22% доходов.

Отдельная интрига — выступление Свентек, которая в этом сезоне пока не выиграла ни одного титула и ни разу не доходила до финала. Несколько месяцев назад полька взяла в команде бывшего тренера Рафы Надаля, но серьезного прогресса пока не видно. В Штутгарте Ига проиграла Андреевой, в Мадриде ее свалил вирус, а в Риме четырехкратная чемпионка «Ролан Гаррос» уступила в полуфинале Свитолиной. Возможно, это обманчивое впечатление, но сейчас Свентек далека от уровня, когда она доминировала на грунте.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Учитывая традиционное изобилие сенсаций, свойственное женским турнирам, пока сложно делать серьезные прогнозы, но все равно есть ощущение, что Мирра Андреева наконец-то выйдет в свой первый финал на уровне «Большого шлема».