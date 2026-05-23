Британка Эмма Радукану сыграет против аргентинки Соланы Сьерры в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 24 мая, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Радукану — Сьерра с коэффициентом для ставки за 2.42.
Радукану
В текущем сезоне Эмма провела пока лишь один матч на грунте.
На неделе перед французским мэйджором британка проиграла Диан Парри в первом круге «пятисотника» в Страсбурге.
Это был ее первый матч после болезни, из-за которой Радукану пришлось пропустить больше двух месяцев.
В текущем сезоне чемпионка US Open-2021 провела пока лишь 15 матчей (семь побед, восемь поражений).
Лучшим результатом Радукану в этом году пока остается выход в финал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.
Радукану всего лишь третий раз в карьере сыграет на Ролан Гаррлс. В прошлом году она с трудом прошла первый раунд, после чего разгромно проиграла Иге Свентек.
Сьерра
Солана второй год подряд попала в основную сетку Ролан Гаррос.
В отличие от прошлого сезона, на этот раз аргентинской теннисистке не пришлось участвовать в квалификации.
Сьерра занимает 64-е место в текущей версии рейтинга WTA.
У латиноамериканка пока отрицательный баланс — 14 побед и 15 поражений. Но конкретно на грунте она выиграла семь из 11-ти матчей.
В конце апреля Сьерра дошла до 1/8 финала на «тысячнике» в Мадриде, а в начале мая выиграла два матча в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 2.30, победу Сьерры букмекеры предлагают за 1.61.
Прогноз: очевидно, что Эмма пока далека от своей оптимальной формы. Поэтому логично предположить, что оне не сможет обыграть соперницу, которая именно на грунте демонстрирует свой лучший теннис.
Рекомендуемая ставка: победа Сьерры в двух сетах за 2.42.