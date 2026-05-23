Сможет ли Радукану пройти первый круг Ролан Гаррос?

прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.42

Британка Эмма Радукану сыграет против аргентинки Соланы Сьерры в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 24 мая, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Радукану — Сьерра с коэффициентом для ставки за 2.42.

Радукану

В текущем сезоне Эмма провела пока лишь один матч на грунте.

На неделе перед французским мэйджором британка проиграла Диан Парри в первом круге «пятисотника» в Страсбурге.

Это был ее первый матч после болезни, из-за которой Радукану пришлось пропустить больше двух месяцев.

В текущем сезоне чемпионка US Open-2021 провела пока лишь 15 матчей (семь побед, восемь поражений).

Лучшим результатом Радукану в этом году пока остается выход в финал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

Радукану всего лишь третий раз в карьере сыграет на Ролан Гаррлс. В прошлом году она с трудом прошла первый раунд, после чего разгромно проиграла Иге Свентек.

Сьерра

Солана второй год подряд попала в основную сетку Ролан Гаррос.

В отличие от прошлого сезона, на этот раз аргентинской теннисистке не пришлось участвовать в квалификации.

Сьерра занимает 64-е место в текущей версии рейтинга WTA.

У латиноамериканка пока отрицательный баланс — 14 побед и 15 поражений. Но конкретно на грунте она выиграла семь из 11-ти матчей.

В конце апреля Сьерра дошла до 1/8 финала на «тысячнике» в Мадриде, а в начале мая выиграла два матча в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 2.30, победу Сьерры букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: очевидно, что Эмма пока далека от своей оптимальной формы. Поэтому логично предположить, что оне не сможет обыграть соперницу, которая именно на грунте демонстрирует свой лучший теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Сьерры в двух сетах за 2.42.

Рекомендуемая ставка: победа Сьерры в двух сетах за 2.42.