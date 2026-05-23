Немец Александр Зверев сыграет против француза Бенжамена Бонзи в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 24 мая, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бонзи — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.56.
Бонзи
Бенжамен шестой раз в карьере сыграет в основной сетке Ролан Гаррос.
Его лучшим результатом на домашнем мэйджоре пока что остается выход во второй круг в 2017-м и 2020 году.
В текущем сезоне Бонзи провел 32 матча. На этом отрезке у него 18 побед и 14 поражений.
Но здесь важно уточнить, что француз до сих пор выиграл лишь два матча на уровне основного тура.
В марте Бонзи прошел первый круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, обыграв Валантена Руайе.
На «тысячнике» в Мадриде 29-летний француз одержал победу над Титуаном Дроге, после чего взял сет в матче с Янником Синнером (7:6, 1:6, 4:6).
Зверев
Саша тем временем снова приехал в столицу Франции в статусе одного из фаворитов.
Вряд ли немец выиграет титул, но очевидно, что он точно способен дойти до решающих стадий, особенно с учетом того, что турнир пропускает Карлос Алькарас.
Зверев в целом здорово провел грунтовый отрезок сезона.
На «Мастерсе» в Риме сенсационно уступил в четвертом круге Лучано Дардери, но зато перед этим он дошел до финала в Мадриде и до полуфинала в Монте-Карло и Мюнхене.
После 2020 года Зверев ни разу не проигрывал на Ролан Гаррос раньше четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Зверева не будет проблем в предстоящем матче. На победу Бонзи можно поставить за 13.00.
Прогноз: вряд ли француз организует сенсацию, но при этом он вполне по силам взять хотя бы сет.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 за 2.56.