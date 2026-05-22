прогноз на финал турнира в Страсбурге, ставка за 1.97

Американка Эмма Наварро сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко в финале турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция). Мачт пройдет 23 мая, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мбоко — Наварро с коэффициентом для ставки за 1.97.

Мбоко

Виктория третий раз в сезоне вышла в финал.

В январе канадская теннисистка уступила Мирре Андреевой в решающем матче на «пятисотнике» в Аделаиде, а в феврале проиграла Каролине Муховой в финале «тысячника» в Дохе.

На турнире в Страсбурге Мбоко попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В первом матче она одержала победу над полуфиналисткой Ролан Гаррос-2025 Лоис Буассон — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Мбоко выиграла у финалистки US Open-2021 Лейлы Фернандес — 6:4, 6:4.

В полуфинале ее соперницей была румынка Жаклин Кристиан — 7:6, 3:6, 6:2.

Мбоко провела пока всего лишь четыре матча на грунте в этом сезоне.

Прогнозы на теннис

В конце апреля Виктория разгромно проиграла американке Кэти Макнелли на «тысячнике» в Мадриде. После этого она планировала сыграть в Риме, но в итоге пропустила турнир из-за проблем со здоровьем.

Несмотря на то, что она практически не играла последние два месяца, Мбоко по-прежнему находится в топ-10 благодаря успешным выступлениям на харде.

Наварро

Эмма впервые в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA.

В первом круге американская теннисистка одержала уверенную победу над чешкой Сарой Бейлек — 6:1, 6:4.

Во втором раунде Наварро преподнесла сенсацию, обыграв 18-летнюю соотечественницу Иву Йович (6:4, 4:6, 6:1).

В четвертьфинале Наварро одержала волевую победу над 37-летней китаянкой Шуай Чжан — 2:6, 7:6, 6:2.

В полуфинале Эмма выиграла у Энн Ли. Вопреки ожиданиям, соперница взяла лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.

Интересно, что у Наварро пока отрицательный баланс в этом сезоне — девять побед и 11 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мбоко в этом матче можно поставить за 1.51, победу Наварро букмекеры предлагают за 2.57.

Прогноз: Наварро проводит лучшую неделю в сезоне, и есть подозрение, что в решающем матче она тоже покажет свой лучший теннис. Мбоко будет сложно подтвердить статус фаворитки.

1.97 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Мбоко — Наварро позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97.