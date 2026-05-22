прогноз на финал турнира в Женеве, ставка за 2.04

Американец Лернер Тьен сыграет против аргентинца Мариано Навоне в финале турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 23 мая, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Навоне — Тьен с коэффициентом для ставки за 2.04.

Навоне

Мариано второй раз в сезоне вышел в финал на уровне основного тура.

В начале апреля аргентинец выиграл грунтовый турнир ATP 250 в Бухаресте.

В первом матче на этой неделе Навоне одержал победу над 36-летним соотечественником Марко Трунгеллити — 5:7, 7:5, 6:1.

Во втором круге он выиграл у бывшей восьмой ракетки мира Кэмерона Норри — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, Навоне разгромил испанца Хауме Муньяра — 6:2, 6:2.

Но главным сюрпризом стала победа 25-летнего латиноамериканца над норвежцем Каспером Руудом — 7:5, 6:2.

Навоне провел уже 21 матч на грунте в этом сезоне (14 побед и семь поражений).

Мариано выиграл один из трех предыдущих финалов на уровне ATP.

Тьен

Лернер впервые в карьере вышел в финал на грунте.

Американец попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче Тьен одержал победу над греком Стефаносом Циципасом — 7:6, 7:6.

В четвертьфинале 20-летний теннисист обыграл соотечественника Алекса Микельсена — 6:4, 3:6, 6:1.

В полуфинале Тьен выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:1, 4:6, 7:6.

В этом сезоне Тьен провел девять матчей на этом грунте. Сейчас у него шесть побед и три поражения. В конце апреля он проиграл парагвайцу Адольфо Вальехо в стартовом матче на «Мастерсе» в Мадриде.

На «тысячнике» в Риме Лернер добрался до 1/8 финала. На турнире в Вечном городе он обыграл Дамира Джумхуру и Александра Бублика, после чего уступил Рафаэлю Ходару.

Тьен проводит эту неделю в статусе 20-й ракетки мира. В начале сезона он дошел до четвертьфинала на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Новоне в этом матче можно поставить за 1.74, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: эта неделя показала, что Тьен становится опасным игроком на всех покрытиях, а не только на харде. Однако Навоне тоже нельзя недооценивать, особенно после его уверенной победы над Руудом. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

К слову, в прошлом году Тьен выиграл один из двух матчей против Навоне. При этом обе встречи состоялись на харде.

