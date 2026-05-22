прогноз на финал турнира в Гамбурге, ставка за 2.04

Американец Томми Пол сыграет против перуанца Игнасио Бусе в финале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 23 мая, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бусе — Пол с коэффициентом для ставки за 2.04.

Бусе

Игнасио впервые в карьере вышел в финал на уровне основного тура.

В первом раунде перуанец одержал победу над прошлогодним чемпионом «пятисотника» в Гамбурге Флавио Коболли (6:2, 7:5), а во втором круге разгромил чеха Якуба Меншика (6:0, 6:3).

В четвертьфинале Бусе обыграл француза Юго Эмбера — 6:3, 5:7, 6:3.

В полуфинале его соперником был американец Александр Ковачевич — 6:1, 6:4.

С четом квалификации латиноамериканец провел в Гамбурге уже шесть матчей. В отборе он разгромил американца Нильса Макдональда и француза Юго Гастона.

До этой недели лучшим результатом Бусе в этом сезоне был полуфинал на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Пол

Томми десятый раз в карьере вышел в финал турнира ATP.

Американец выиграл пять из девяти предыдущих финалов. В начале апреля он стал победителем грунтового турнира в Хьюстоне.

В первом матче на этой неделе Пол одержал разгромную победу над Итаном Куинном — 6:1, 6:3.

Во втором круге у него была тяжелейшая встреча с Томасом Этчеверри. Пол обыграл аргентинского теннисиста в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6.

В четвертьфинале Томми одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:2, 7:5.

В полуфинале Пол выиграл у Алекса Де Минора — 2:6, 6:3, 6:3. Во втором сете он отыгрался со счета 0:3.

Пол провел 11 матчей на грунте этой весной. На этом отрезке у него девять побед и два поражения.

В прошлом году Пол выиграл 12 из 16-ти матчей на грунте, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бусе в этом матче можно поставить за 2.04, победу Пола букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: сложный матч, но мы все равно склоняемся к тому, что опытный американец тоже не остановит перуанца, который начнет следующую неделю в статусе игрока топ-50.

2.04 Победа Бусе

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Бусе — Пол принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Бусе за 2.04.