В этом экспрессе разберём матч в чемпионате Казахстана, а также финалы Кубка Турции и Кубка Франции. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 22 мая с коэффициентом для ставки за 4.65.

«Астана» — «Улытау»

Футбол. Чемпионат Казахстана

«Астана» после десяти туров чемпионата Казахстана располагается на пятом месте с 15 очками. Команда забила 15 мячей и пропустила 14, при этом результаты остаются нестабильными. В прошлом туре столичный клуб на выезде уступил «Окжетпесу» со счётом 0:1, пропустив единственный гол в концовке первого тайма.

В целом старт сезона складывается для «Астаны» неровно — команда заметно отстаёт от лидирующего «Кайрата». При этом на своём поле она действует значительно увереннее: четыре победы и одна ничья при разнице мячей 11:4. В гостях же показатели слабее — всего два очка в пяти матчах и разница 2:8.

«Улытау» проводит один из лучших отрезков сезона и после десяти туров занимает четвёртую позицию, набрав 18 очков. Команда забила 10 мячей и пропустила восемь, делая ставку на организованную игру в обороне. В последнем туре «Улытау» дома минимально обыграл «Каспий» (1:0), забив победный гол уже в компенсированное время.

Как и соперник, «Улытау» заметно сильнее играет дома: четыре победы и две ничьи при разнице мячей 7:3. В гостях же результаты скромнее — одна победа, одна ничья и два поражения.

«Астана» остаётся фаворитом за счёт домашнего фактора и более высокого уровня состава. На своём поле столичный клуб традиционно выглядит мощно, а в очных встречах также имеет преимущество — в двух предыдущих матчах он уверенно обыгрывал «Улытау» (2:0 и 4:0).

Ставка: Победа «Астаны» за 1.60.

«Трабзонспор» — «Коньяспор»

Футбол. Кубок Турции

«Трабзонспор» провёл в целом успешный сезон в чемпионате Турции, завершив его на третьем месте и завоевав бронзовые медали. Команда сумела опередить «Бешикташ» и лишь немного уступила грандам «Галатасараю» и «Фенербахче», ведя с последним борьбу за вторую строчку до последних туров. Благодаря этому результату клуб обеспечил себе участие в квалификации Лиги Европы.

Однако концовка сезона получилась для команды Фатиха Текке неоднозначной. После мартовской паузы стабильность результатов снизилась, и «Трабзонспор» выиграл лишь два из восьми последних матчей в основное время. В финал Кубка Турции команда вышла, обыграв «Генчлербирлиги» (2:1), но в целом подходит к решающему поединку не в лучшей форме. Дополнительным фактором давления являются два подряд проигранных кубковых финала в предыдущих сезонах.

«Коньяспор», напротив, неудачно завершил чемпионат, финишировав в середине таблицы и проиграв три последних тура Суперлиги с общим счётом 3:8. При этом команда Ильхана Палута успешно выступила в Кубке Турции, выбив из турнира «Фенербахче» и «Бешикташ».

Несмотря на нестабильность в лиге, «Коньяспор» подходит к решающему матчу с уверенностью в собственных силах. Команда уже обыгрывала «Трабзонспор» в текущем сезоне (2:1), что добавляет психологической уверенности.

Ставка: Обе команды забьют за 1.72.

«Ланс» — «Ницца»

Футбол. Кубок Франции

В финале Кубка Франции сойдутся команды с совершенно разным настроением после сезона. «Ланс» мощно показал себя в чемпионате. Клуб долгое время навязывал борьбу «ПСЖ» и в итоге финишировал вторым в Лиге 1. По ходу кубковой кампании команда уверенно проходила соперников, забивая много мячей — особенно впечатлили победы над «Тулузой» (4:1) и «Труа» (4:2).

В последних матчах коллектив Пьера Сажа также выглядел солидно: поражение было только от «ПСЖ», а завершился сезон уверенной победой над «Лионом». На своём пути к финалу «Ланс» демонстрировал сбалансированный футбол и высокую эффективность в атаке.

«Ницца», напротив, переживает крайне непростой сезон. Команда провалилась в Лиге 1 и теперь вынуждена бороться за сохранение места в элите через стыковые матчи. При этом именно Кубок Франции стал для коллектива Клода Пюэля возможностью хоть как-то спасти сезон. «Орлята» прошли непростую сетку, выбив «Нант», «Лорьян» и «Страсбург», однако текущая форма вызывает вопросы — всего одна победа в девяти последних матчах. В чемпионате «Ницца» регулярно теряла очки даже против соперников из нижней части таблицы.

«Ланс» подходит к финалу в гораздо более стабильном состоянии и выглядит фаворитом благодаря качеству игры, уверенной атаке и лучшей форме.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.69.

