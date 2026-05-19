Десять лет, 20 трофеев, шесть чемпионств, исторический требл и революция, которая изменила то, как играют в Англии от Премьер-лиги до детских команд. После последнего матча сезона против «Астон Виллы» 24 мая Хосеп Гвардиола, по информации BBC Sports и The Athletic, покинет «Манчестер Сити». На его место — Энцо Мареска. Это не просто смена тренера — это смена поколений

Что произошло

В пятницу днём Хосеп Гвардиола в очередной раз отбивался от вопроса о будущем. После победы 2:1 над «Челси» в финале Кубка Англии в субботу — снова: «Ещё один год контракта». В понедельник, готовясь к матчу с «Борнмутом», на вопрос об уходе Андони Ираолы из «Борнмута» — глубокий вздох и: «Дальше. Сколько раз уже — у меня ещё один год».

И тут же, во вторник вечером, BBC Sports и New York Times независимо друг от друга сообщают одно и то же: после матча с «Астон Виллой» 24 мая Гвардиола покинет «Сити» . Сотрудники клуба готовятся, игроки команды в курсе. Клуб уже работает над тем, как отметить уход. Энцо Мареска — главный кандидат на замену.

«Сити» официально это не комментирует и продолжает настаивать, что у Гвардиолы контракт ещё на сезон и что они надеются, что он останется. Но за официальной позицией — другая реальность. Все знающие говорят одно и уверенно: он уходит.

Игривые сигналы

Сэмон Хафез из BBC Sports заметил детали последних дней. Подача линии «у меня ещё один год» прозвучала в пятницу слишком игриво — и Гвардиола сразу же ушёл из зала. После победы над «Челси» он сфотографировался с трофеем поочерёдно с каждым сотрудником клуба. По одному. С каждым. Камеры также поймали момент во время праздничной церемонии на поле: тренер задумчиво смотрел в сторону трибун. Не вглядывался ли он в близкого человека на трибуне? Или просто впитывал последние минуты на «Уэмбли»?

Любой из этих жестов сам по себе ничего не значит. Все вместе — это похоже на прощание человека, который пока не сказал, но уже всё решил.

В декабре The Athletic сообщил, что «Сити» рассматривает Энцо Мареску — итальянца, который недавно ушёл как раз из «Челси» и до этого работал ассистентом Гвардиолы на «Этихаде». Тогда это могло выглядеть как осторожное планирование на будущее. Сейчас выглядит как заранее подготовленный преемник.

Тики Бегиристайн, давний спортивный директор «Сити» и близкий союзник Гвардиолы, ушёл в прошлом сезоне. Его заменил Хуго Виана из «Спортинга». Многие тогда говорили, что уход Бегиристайна сделает Гвардиолу более одиноким на «Этихаде». Теперь понятно, что за этим стояло.

И самое главное — фраза, которую цитирует Сэм Ли, корреспондент The Athletic по «Сити»:

Уже летом прошлого года источники в клубе слышали, что это будет последний сезон Гвардиолы. То есть это не решение, принятое в эту неделю. Это решение, которое вызревало целый год. Сэм Ли The Athletic

Десять лет

Цифры — даже сухие — впечатляют.

6 чемпионств АПЛ за десять сезонов. Включая первую в истории четырёхлетнюю серию подряд (2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24).

за десять сезонов. Включая первую в истории четырёхлетнюю серию подряд (2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24). 3 Кубка Англии , 5 Кубков Лиги (Карабао Кап), 3 Суперкубка.

, 5 Кубков Лиги (Карабао Кап), 3 Суперкубка. Лига чемпионов 2023 — первая в истории клуба.

2023 — первая в истории клуба. Требл 2022/23: АПЛ + Кубок Англии + Лига чемпионов. Только второй английский клуб в истории, после «МЮ» 1999 года.

АПЛ + Кубок Англии + Лига чемпионов. Только второй английский клуб в истории, после «МЮ» 1999 года. 100 очков в сезоне (2017/18) — единственная команда в истории АПЛ.

(2017/18) — единственная команда в истории АПЛ. 106 голов за сезон (2017/18) — рекорд лиги.

20 крупных трофеев за десять лет. Так или иначе, главный набор: шесть Премьер-лиг, одна Лига чемпионов, требл, рекорд очков и рекорд голов.

И тут стоит сказать — это не просто статистика. Это «Сити», который принципиально изменил английский футбол.

Невероятная революция

Когда Гвардиола пришёл в «Сити» в 2016 году, в Англии его методам сопротивлялись. Не было веры, что основанный на тягучем контроле и быстрых пасах футбол, сработает на острове, где традиционно ценили физику, скорость и прямые атаки.

Том Харрис из The Athletic пишет: «В первый сезон были моменты, которые мы все помним — Клаудио Браво и несколько ранних защитников "Сити", нервно перемещающиеся в полузащиту. Но Гвардиола в итоге создал самую доминирующую команду в истории АПЛ. До него самые успешные английские тренеры исповедовали физику, прямолинейность и быстрые контратаки. Гвардиола стремился замедлить игру, контролировать через владение и перемещать мяч в зоны, которые открывались за счёт тщательного планирования и расстановки игроков».

Эта революция распространилась. Вратарь стал лишним полевым игроком при выходе из обороны. Защитники начали рисковать передачами из тыла. Средние показатели точности передач во всех четырёх высших английских лигах, по данным Opta, выросли в эпоху Гвардиолы — то есть его влияние почувствовали даже команды Чемпионшипа, и Лиги 1, и Лиги 2.

Дэниэл Тейлор, ведущий обозреватель The Athletic, формулирует так: «Достаточно посмотреть, как его влияние простирается на низшие дивизионы английского футбола, и сколько команд использовали "Проект Пеп", чтобы изменить собственное мышление. Посмотрите, как его тактика копировалась, как его методология перенята армией других тренеров. То же самое — по всей футбольной пирамиде. От детских матчей и дальше. Всё начинается с Гвардиолы — пионера, визионера, создателя истории».

Тейлор предлагает прозвище: «Настоящий Special One» . Прозвище, которое формально досталось Жозе Моуринью, но по реальному влиянию — заслуживает скорее Гвардиолы.

Карьера до «Сити»

Чтобы понять масштаб, стоит вспомнить, что было до Манчестера.

Как игрок

Гвардиола провёл большую часть карьеры в «Барселоне» как опорный полузащитник. Шесть чемпионств Ла Лиги, два Кубка Испании, Кубок европейских чемпионов 1991/92. Капитан сборной Испании, олимпийский чемпион Барселоны-92. 47 матчей за национальную сборную. Завершил карьеру в 2006-м.

Как тренер

С 2008 года — «Барселона». Три чемпионства Ла Лиги подряд, две Лиги чемпионов, два Кубка Испании. Команда Лионеля Месси, которая, по многим оценкам, претендует на звание самой красиво собранной команды в истории спорта. Шесть трофеев за один год — рекорд. После сезона 2011/12 — годичный саббатикал.

С 2013 по 2016 годы — «Бавария». Три чемпионства Бундеслиги подряд, два Кубка Германии. Лиги чемпионов не выиграл, но в трёх сезонах подряд доходил до полуфинала.

Летом 2016 года — «Сити». Контракт на три года. Первый сезон закончил без трофеев — впервые в карьере. Уже на второй забил рекорд лиги в 100 очков. Дальше — то, что мы и так знаем.

Загадка ухода

Почему сейчас? Особенно — почему сейчас, когда контракт у Гвардиолы был до лета 2027-го (продлил в ноябре 2024-го на два года)?

И тут у нас несколько версий и контекстов.

Расследование 115 обвинений

Английская Премьер-лига расследует возможные нарушения «Сити» финансовых правил. Клуб всё отрицает. Решение по делу до сих пор не объявлено. Если оно выйдет жёстким — клуб может получить вычет очков, штрафы, или (в самом худшем сценарии) даже понижение в дивизион. Гвардиола, скорее всего, не хочет связывать своё имя с возможным катастрофическим развитием событий.

«Сити» уже не тот

Чики Бегиристайн — спортивный директор, который привёл Гвардиолу в «Сити», ушёл год назад. Без него и без Кевина Де Брёйне (который ушёл в «Наполи» прошлым летом), Эдерсона (продан в «Фенербахче» в сентябре), Кайла Уокера (в «Бернли» с июля), а теперь и Бернардо Силвы со Стоунзом (оба уходят этим летом) — это уже не та команда. Гвардиола, кажется, понимает, что эпоха закончилась, и не хочет проводить год переходного перестроения.

Усталость

Гвардиола в ноябре прошлого года провёл 1000-й матч в карьере тренера. В воскресенье против «Виллы» — будет 593-й матч во главе «Сити», абсолютный рекорд клуба для одного тренера. Усталость на этом уровне — реальное явление. Юрген Клопп ушёл из «Ливерпуля» именно по этой причине.

Просто хороший момент для ухода

«Сити» в этом сезоне уже выиграл Карабао Кап и Кубок Англии. Седьмое чемпионство тоже ещё возможно — отставание от «Арсенала» всего два очка, два матча до конца. Уйти с обновлённой коллекцией трофеев — лучше, чем продолжать работать в сезоне, который может оказаться слабее.

Все четыре фактора срабатывают вместе, объясняя и дополняя друг друга

Энцо Мареска как преемник

46-летний итальянец из Бари, бывший полузащитник, играл в Серии А и в АПЛ за «Вест Бромвич» и «Бирмингем». В тренерской карьере — путь через мелкие должности к высшим.

Связь с «Сити» — глубокая. В сезоне 2020/21 руководил молодёжной командой клуба (U-21). Летом 2022 года вернулся ассистентом Гвардиолы в первую команду. То есть он не «Сити» точно не чужой.

Хосеп Гвардиола (слева) и Энцо Мареска (справа) на скамейке «Сити», 22 октября 2022 года globallookpress.com

Летом 2023-го Мареска ушёл в «Лестер» главным тренером, вернул клуб в АПЛ, выиграв Чемпионшип. Летом 2024 года ушёл в «Челси». Там за один сезон вывел команду в Лигу чемпионов, выиграл Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира.

1 января 2026 года ушёл из «Челси», несмотря на действующий контракт до 2029-го. По данным The Athletic, дважды в октябре и один раз в декабре он информировал «Челси» о том, что ведёт переговоры с «Сити». Это, кстати, нетипичная для тренера прозрачность — обычно такие переговоры держат в секрете. Но Мареска, очевидно, играл с открытыми картами.

Подход у него похож на гвардиоловский: контроль через владение, прессинг, выход из обороны короткими передачами. Чуть менее яркий, чуть более структурный. Это не идеальная копия Гвардиолы — это что-то другое, но из той же школы.

Сэм Ли отмечает: «Многие игроки "Челси" очень хорошо отзываются о Мареске, а сотрудники "Сити" периода его работы ассистентом Гвардиолы и тренером U-23 говорят, что он чрезвычайно детальный, личностный тренер».

В то же время — поклонники «Сити» разочарованы. Многие из них надеялись на Винсента Компани — нынешнего тренера «Баварии», бывшего капитана клуба и любимца стадиона. Мареска — выбор более прагматичный. Менее эмоциональный.

Поэтический финал?

24 мая, «Этихад», матч с «Астон Виллой». Скорее всего, последний матч Гвардиолы во главе «Сити». «Арсенал» лидирует в АПЛ на два очка. У «Сити» — игра дома против хорошо организованной, но проходимой команды. Если они выиграют, и если «Арсенал» оступится в свой последний матч (дома против «Эвертона»), то Гвардиола закончит карьеру в «Сити» с седьмым чемпионством.

Поэтический финал? Да. Но даже без этого — десять лет, 20 трофеев, революция в английском футболе и поколение игроков, которое останется учиться у него ещё долго после его ухода.

«Может быть, без него всё меняется, — пишет Сэм Ли. — При всех блестящих игроках, академии и мощной многослойной инфраструктуре, именно он был фигурой, которая всё это связывала».

«Сити» научится жить без Гвардиолы. Но «Сити» без Гвардиолы — это уже другой «Сити».

Одно «но»

Самое странное (пока) во всей этой истории — то, что Гвардиола сам ничего не подтвердил. На все вопросы последних дней он отшучивался: «ещё один год». На прямой вопрос накануне Кубка Англии — «Да, буду здесь в следующем сезоне». На вопрос «слухи?» после матча — «Хорошего вечера». И всё.

Это либо защита себя от драматизации до момента, который он сам выберет для прощания. Либо тонкая игра «Сити», в которой ни клуб, ни тренер пока не готовы официально сказать слово «уход».

Но все знающие говорят одно и то же. Сотрудники клуба готовятся. Игроки в курсе. Мареска уже на старте.

Прощание состоится — просто пока не названа дата. Но мы ее уже знаем из календаря АПЛ.