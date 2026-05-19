20 мая в финальном матче Лиги Европы по футболу сыграют немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Фрайбург — Астон Вилла с коэффициентом для ставки за 3.90.

«Фрайбург»

Турнирное положение: команда из города Фрайбург-им-Брайсгау во время общего этапа Лиги Европы смогла набрать 17 очков и финишировала на седьмом месте в турнирной таблице.

После этого «бразильцы из Брайсгау» смогли пройти «Генк», «Сельту» и «Брагу». В Бундеслиге же фрайбургцы набрали 47 зачетных баллов и стали седьмыми по итогам сезона.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-черные» переиграли «РБ Лейпциг» (4:1), но проиграли «Гамбургу» (2:3). Перед этим же фрайбургский коллектив смог пройти «Брагу» (1:2, 3:1) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмирован только Юито Сузуки.

Состояние команды: сезон для подопечных Юлиана Шустера складывается достаточно ровно. «Фрайбург» смог пробиться в еврокубки через чемпионат Германии, но этот матч все равно можно назвать главным сезоне, поскольку помимо победы в еврокубке можно напрямую выйти в общий этап Лиги чемпионов. Это будет очень достойный результат для «Фрайбурга».

«Астон Вилла»

Турнирное положение: бирмингемская команда на общем этапе Лиги Европы набрала 21 очко и стала второй.

В раунде плей-офф «вилланы» смогли выбить из турнира «Лилль», «Болонью» и «Ноттингем Форест». В чемпионате Англии бирмингемцы после 37 туров имеют в своем активе 62 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Последние матчи: в прошлых турах «львы» победили «Ливерпуль» (4:2) и сыграли вничью с «Бернли» (2:2). До этого же коллектив из Бирмингема смог пройти «Ноттингем Форест» (0:1, 4:0) в Лиге Европы.

Не сыграют: в лазарете у «бордово-голубых» Алиссон, Бубакар Камара и Амаду Онана.

Состояние команды: подопечные Унаи Эмери уже обеспечили себе место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона АПЛ. Но теперь у «Астон Виллы» есть возможность выиграть еврокубок, что всегда престижно.

«Астон Вилла» уже выиграла главный матч сезона в чемпионате Англии, а теперь намерена провернуть тоже самое и в Лиге Европы. К тому же главный тренер команды Унаи Эмери любит этот турнир как никто другой. Он уже выигрывал его целых четыре раза.

Статистика для ставок

«Фрайбург» проиграл 1 из последних 4 матчей

«Астон Вилла» не проигрывает на протяжении 3 матчей

«Фрайбург» забивает на протяжении 5 последних матчей

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа «Фрайбурга» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: финалы легкими не бывают и в них может быть все, что угодно, поэтому предположим равную игру, которая перейдет в овертайме.

Ставка: ничья за 3.90.

Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому и тут должны обменяться забитыми мячами.

Ставка: обе забьют за 1.95.