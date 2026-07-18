В этом экспрессе рассмотрим финал ЧМ-2026, а также два товарищеских матча. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.81.

«Эрцгебирге Ауэ» — «Шальке»

Футбол. Товарищеский матч

«Эрцгебирге Ауэ» проводит нынешнюю предсезонную подготовку после неудачного прошлого сезона, в котором команда покинула Третью Бундеслигу. В контрольных матчах клуб показывает хорошую результативность и уже одержал несколько уверенных побед, однако большинство соперников заметно уступали в классе.

Поединок с «Шальке» станет первой действительно серьёзной проверкой готовности команды к новому сезону. Вероятнее всего, хозяева сделают ставку на дисциплинированную игру в обороне, плотный прессинг и быстрые контратаки.

«Шальке» вернулся в Бундеслигу и намерен закрепиться в элите немецкого футбола. Во время подготовки команда усилила состав, подписав Сатоши Танаку и Джуниора Адаму, а товарищеские матчи использует для налаживания взаимодействий и набора оптимальной формы. Несмотря на отдельные неудачные результаты в контрольных встречах, уровень состава гельзенкирхенцев значительно выше, чем у соперника, а конкуренция за место в основе заставляет игроков максимально проявлять себя.

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Ожидается, что «Ауэ» постарается оказать достойное сопротивление, особенно в первой половине встречи, пока у гостей возможна ротация состава. Однако по мере развития матча преимущество в скорости, исполнительском мастерстве и глубине скамейки должно сказаться. «Шальке» выглядит явным фаворитом и имеет хорошие шансы добиться уверенной победы.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.67.

«Краснодар» — «Балтика»

Футбол. Товарищеский матч

«Краснодар» в прошлом сезоне до последнего боролся за чемпионский титул, но в итоге финишировал вторым, набрав 66 очков. Команда Мурада Мусаева одержала 20 побед в 30 турах, забила 60 мячей и пропустила лишь 23, подтвердив статус одной из сильнейших в РПЛ. Кроме того, «быки» добрались до суперфинала Кубка России, где уступили «Спартаку» только в серии пенальти.

Летняя подготовка проходит продуктивно. Краснодарцы уверенно обыграли ПСК (5:1) и «Висту» (4:0), а затем выдали результативный матч с «Ростовом», уступив со счётом 3:4. Несмотря на уход Эдуарда Сперцяна, клуб активно перестраивает состав, усилив центр поля Даниилом Уткиным и Магомедом Оздоевым. Этот контрольный матч станет одной из последних возможностей окончательно наладить игровые связи перед стартом нового сезона.

«Балтика» стала одним из главных открытий прошлого чемпионата, завершив сезон на шестом месте. Команда Андрея Талалаева особенно впечатлила игрой в обороне, пропустив всего 21 мяч в 30 турах.

На летних сборах калининградцы выглядят очень убедительно. Они разгромили «Альтерон» (6:0), «Волгу» (3:0), минимально обыграли «Акрон» (1:0), а затем дважды крупно победили северомакедонский «Тиквеш» (5:0 и 6:0). При этом соперники были не самого высокого уровня, поэтому встреча с «Краснодаром» станет куда более серьёзным испытанием. Летом «Балтика» также усилила состав, подписав нескольких новичков, включая Илью Кирша, и продолжает искать оптимальные сочетания.

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.63.

Испания — Аргентина

Футбол. Чемпионат мира

Аргентина подходит к решающему матчу с колоссальным опытом. В составе «альбиселесте» сразу 18 футболистов уже выигрывали чемпионат мира в Катаре в 2022 году, поэтому команда прекрасно знает, что требуется для победы в подобных матчах. Испания, напротив, располагает молодым и амбициозным поколением, которое после триумфа на Евро-2024 мечтает добавить к нему и мировое золото.

Любопытно, что обе сборные испытали серьёзные проблемы в матчах с Кабо-Верде. Именно ничья с этим соперником на старте турнира лишила Испанию статуса главного фаворита чемпионата. Однако затем команда Луиса де ла Фуэнте заметно прибавила. Испанцы выиграли все последующие встречи в основное время, пропустив лишь один мяч за весь турнир. По пути к финалу они уверенно справились с Саудовской Аравией, Уругваем, Австрией, Португалией, Бельгией и Францией, а полуфинал против трёхцветных стал, пожалуй, лучшим матчем команды на турнире.

Аргентина же прошла совершенно иной путь. Практически каждый матч плей-офф превращался в настоящий триллер. Команда Лионеля Скалони лишь в дополнительное время дожала Кабо-Верде и Швейцарию, сумела совершить впечатляющий камбэк против Египта, уступая 0:2 до 81-й минуты, а затем проявила характер в полуфинале с Англией. Проигрывая по ходу встречи, аргентинцы благодаря вдохновенной игре Лионеля Месси, Энцо Фернандеса и партнёров сумели переломить ход матча и добыть волевую победу со счётом 2:1.

Главная интрига финала заключается в противостоянии двух совершенно разных стилей. Испания делает ставку на контроль мяча, быстрые комбинации и доминирование в центре поля. Аргентина отвечает характером, опытом, умением терпеть и решать исход важнейших матчей за счёт индивидуального мастерства своих лидеров.

Финал обещает получиться максимально напряжённым, однако именно Испания выглядит фаворитом. «Красная фурия» стабильно действует в обороне, практически не допускает провалов и уверенно контролирует ход большинства матчей.

Ставка: ТБ 1.5 гола за 1.40.

3.81 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.81.