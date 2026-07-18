прогноз на матч 2-го тура Первой лиги, ставка за 2.09

19 июля во 2-м туре первенства России по футболу сыграют «Торпедо» и «Волга». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

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«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы настроены побороться за выход в РПЛ. Старт в новом сезоне только подтверждает амбиции клуба.

При этом «Торпедо» в кадровом плане заметно изменилось. Вот только форварды по-прежнему не блистают высокой результативностью.

Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела продуктивно. Торпедовцы минимально переиграли «Урал».

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К слову, победный мяч в той встрече записал на свой счет защитник Сергей Бородин. Плюс у команды Александра Сторожука качественная скамейка.

При этом «Торпедо» летом провело три контрольных матча. Сначала была обыграна «Волга» (1:0), затем столичное «Динамо» (2:0), а на закуску удалось справиться с «Сочи» (3:0).

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Торпедо» в кадровом плане по меркам первой лиги выглядит весьма симпатично. Да и плоды недолгой работы Сторожука уже виднеются.

При этом «Торпедо» традиционно неудачно противостоит «Волге». В четырех очных поединках команда победила один раз при трех поражениях. Так что у торпедовцев есть отличный шанс поправить статистику.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы потенциально должны быть в середняках. «Волга» привлекает своим романтическим футболом.

При этом «Волга» летом провела пять спаррингов. В них ульяновцы победили 2 раза при двух поражениях.

Последние матчи: в первом туре команда не разжилась очками. Ульяновцы уступили «Енисею» (1:2).

До того команда уверенно переиграла «Велес» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с костромским «Спартаком» (1:1).

На данный момент «Волга» вряд ли будет претендовать на что-то серьёзное. Старт сезона лишь прибавил вопросов к игре команды.

Состояние команды: Ульяновцы способны дать бой кому угодно. К тому же команда хочет избежать опостылевшей борьбы за выживание.

Набирает кондиции некогда перспективный форвард Владислав Яковлев. На его счету единственный мяч в ворота «Енисея» в первом туре первенства.

Ульяновцы в прошлом сезоне дважды одолели «Торпедо». В тех матчах «Волга» воспользовалась ошибками обороны москвичей. Вот только теперь оппонент выглядит крепче.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.65, а победа ульяновцев — в 4.79.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.15, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.72.

Прогноз: У торпедовцев широкая скамейка, что дает возможность банально додавить неуступчивого оппонента после перерыва.

2.09 Победа «Торпедо» во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Торпедо» — «Волга» позволит вывести на карту выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Победа «Торпедо» во 2-м тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.07 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Торпедо» — «Волга» позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.07.

Пять причин, почему ставка зайдет