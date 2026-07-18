19 июля во 2-м туре первенства России по футболу сыграют «Торпедо» и «Волга». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы настроены побороться за выход в РПЛ. Старт в новом сезоне только подтверждает амбиции клуба.
При этом «Торпедо» в кадровом плане заметно изменилось. Вот только форварды по-прежнему не блистают высокой результативностью.
Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела продуктивно. Торпедовцы минимально переиграли «Урал».
К слову, победный мяч в той встрече записал на свой счет защитник Сергей Бородин. Плюс у команды Александра Сторожука качественная скамейка.
При этом «Торпедо» летом провело три контрольных матча. Сначала была обыграна «Волга» (1:0), затем столичное «Динамо» (2:0), а на закуску удалось справиться с «Сочи» (3:0).
Состояние команды: «Торпедо» в кадровом плане по меркам первой лиги выглядит весьма симпатично. Да и плоды недолгой работы Сторожука уже виднеются.
При этом «Торпедо» традиционно неудачно противостоит «Волге». В четырех очных поединках команда победила один раз при трех поражениях. Так что у торпедовцев есть отличный шанс поправить статистику.
«Волга»
Турнирное положение: Ульяновцы потенциально должны быть в середняках. «Волга» привлекает своим романтическим футболом.
При этом «Волга» летом провела пять спаррингов. В них ульяновцы победили 2 раза при двух поражениях.
Последние матчи: в первом туре команда не разжилась очками. Ульяновцы уступили «Енисею» (1:2).
До того команда уверенно переиграла «Велес» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с костромским «Спартаком» (1:1).
На данный момент «Волга» вряд ли будет претендовать на что-то серьёзное. Старт сезона лишь прибавил вопросов к игре команды.
Состояние команды: Ульяновцы способны дать бой кому угодно. К тому же команда хочет избежать опостылевшей борьбы за выживание.
Набирает кондиции некогда перспективный форвард Владислав Яковлев. На его счету единственный мяч в ворота «Енисея» в первом туре первенства.
Ульяновцы в прошлом сезоне дважды одолели «Торпедо». В тех матчах «Волга» воспользовалась ошибками обороны москвичей. Вот только теперь оппонент выглядит крепче.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.65, а победа ульяновцев — в 4.79.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.15, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.72.
Прогноз: У торпедовцев широкая скамейка, что дает возможность банально додавить неуступчивого оппонента после перерыва.
Ставка: Победа «Торпедо» во 2-м тайме за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в первом тайме соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.07.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Торпедо» выиграло во всех 4 своих летних поединках
- «Волга» три недели назад минимально уступила торпедовцам
- Торпедовцы стартовали успешно, тогда как ульяновцы уступили в первом туре
- Москвичи имеют качественный подбор игроков во всех линиях
- «Торпедо» не проигрывает уже почти 3 месяца