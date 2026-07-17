«Спартак» не проиграет «Зениту» в основное время, «Локомотив» и «Рубин» забьют друг другу

В этом экспрессе рассмотрим матч за Суперкубок России, финал ЧМ-2026 и товарищескую встречу. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.93.

«Локомотив» Москва — «Рубин»

Футбол. Товарищеский матч

Прошлый сезон железнодорожники завершили не лучшим образом, выиграв лишь четыре из последних 12 матчей чемпионата. Несмотря на спад, команда Михаила Галактионова сумела удержаться на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. При этом в летнее межсезонье «Локомотив» традиционно выглядит весьма убедительно и подходит к старту нового чемпионата в отличной форме.

На сборах москвичи пока не пропустили ни одного мяча. Всё началось с безголевой ничьей в матче против «Родины», после чего последовала серия уверенных побед. «Локомотив» разгромил «Знамя Труда» (8:0), переиграл костромской «Спартак» (2:0), затем оказался сильнее «Акрона» (3:0), московского «Спартака» (2:0) и ЦСКА (1:0). Команда демонстрирует надёжную оборону и высокую эффективность в атаке, подтверждая готовность к началу сезона.

Казанский клуб завершил прошлый чемпионат на восьмой строчке, набрав на десять очков меньше «Локомотива». После прихода Франка Артиги зимой результаты команды заметно улучшились — под руководством испанского специалиста «Рубин» проиграл всего два официальных матча из двенадцати.

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Предсезонная подготовка проходит менее уверенно. Казанцы стартовали с ничьей против КАМАЗа (1:1), затем уступили «Оренбургу» (1:2), сыграли без голов с московским «Спартаком» (0:0), а первую победу одержали лишь в последнем спарринге, обыграв «Крылья Советов» со счётом 2:0 в матче необычного формата — четыре тайма по 30 минут.

Несмотря на не самую яркую статистику контрольных встреч, «Рубин» остаётся хорошо организованной командой. Под руководством Артиги казанцы стали значительно надёжнее в обороне и способны создать серьёзные проблемы даже фаворитам чемпионата.

Ставка: Обе команды забьют за 1.63.

«Зенит» — «Спартак» Москва

Футбол. Суперкубок России

Новый сезон российского футбола откроет принципиальное противостояние «Зенита» и «Спартака» в матче за Суперкубок России. Игра состоится в Нижнем Новгороде на нейтральном поле.

Для «Зенита» это очередная возможность подтвердить статус сильнейшего клуба страны. В прошлом году петербуржцы впервые за долгое время не участвовали в розыгрыше Суперкубка, однако теперь вновь поспорят за трофей. Команда Сергея Семака является рекордсменом турнира, выиграв Суперкубок девять раз. У «Спартака» гораздо более скромная история выступлений — единственный успех датирован 2017 годом, при этом ещё четыре финала завершились для москвичей поражениями.

Минувший сезон красно-белые провели неровно, но после зимней паузы заметно прибавили. Ключевым событием стала смена главного тренера: вместо Деяна Станковича команду возглавил Хуан Карседо. Под руководством испанского специалиста «Спартак» поднялся в числе претендентов на высокие места в чемпионате и завоевал Кубок России, переиграв в финале «Краснодар» в серии пенальти.

Петербуржцы большую часть прошлого чемпионата преследовали «Краснодар», но сумели воспользоваться осечкой конкурента в концовке сезона и вновь стали чемпионами России. Хотя команда Семака не всегда демонстрировала яркий футбол, итоговый успех оказался закономерным.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.70.

Франция — Англия

Футбол. Чемпионат мира

Сборная Франции подошла к ЧМ-2026 в статусе одного из главных фаворитов и долгое время полностью оправдывала ожидания. По стилю игры команда Дидье Дешама напоминала прошлогоднюю «Баварию»: высокий прессинг, постоянное давление, контроль мяча и большое количество опасных моментов. Французы уверенно доминировали над соперниками и практически не оставляли им шансов.

На групповом этапе трёхцветные без особых проблем справились с Сенегалом, Ираком и Норвегией. В плей-офф Франция продолжила уверенное выступление, поочерёдно выбив Швецию, Парагвай и Марокко. Во всех трёх встречах команда Дешама не пропустила ни одного мяча и выглядела максимально убедительно.

Однако полуфинал против Испании оказался полной противоположностью предыдущих матчей. Французы уступили со счётом 0:2, практически ничего не создав впереди. «Красная фурия» полностью переиграла соперника, а Франция впервые на турнире выглядела беспомощно в атаке.

Для Англии выход в полуфинал также можно считать успешным результатом, однако качество игры команды Томаса Тухеля на протяжении турнира неоднократно вызывало вопросы. Даже в матчах с менее статусными соперниками — ДР Конго, Панамой и Ганой — англичане не выглядели убедительно, а многие победы добывались скорее благодаря индивидуальному мастерству лидеров, чем цельной командной игре. Полуфинал против Аргентины лишь подтвердил существующие проблемы. Англия долгое время вела в счёте, но не сумела удержать преимущество, пропустив два мяча в концовке и уступив 1:2.

По качеству футбола на протяжении всего чемпионата Франция выглядела значительно сильнее Англии. Несмотря на болезненное поражение от Испании, команда Дешама сохраняет высокий уровень организации игры и обладает более сбалансированным составом.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.42.

3.93 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.93.