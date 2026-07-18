19 июля во 2-м туре первенства России по футболу сыграют «Сочи» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.
«Сочи»
Турнирное положение: Южане настроены сходу вернуться в РПЛ. У руля команды остается многоопытный Игорь Осинькин.
При этом «Сочи» в кадровом плане выглядит выгодно. Большинство игроков прошло школу высшего российского дивизиона.
Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела не столь продуктивно. Южане расписали мировую с «Шинником» (2:2).
К слову, в том поединке сочинцы отыгрались, уступая по ходу встречи в два мяча. Вот только некогда перспективный Павел Мелешин вышел лишь на замену…
При этом «Сочи» летом провел три контрольных матча. «СКА-Хабаровск» был обыгран уверенно (4:2), а вот «Торпедо» команда уступила (0:3). Поединок же с тульским «Арсеналом» завершился паритетом (3:3).
Состояние команды: «Сочи» сохранил костяк команды, что уже говорит о серьёзности притязаний на возвращение в элиту. Ну и фактор Осинькина, конечно же!
При этом «Сочи» пока не хватает пресловутой стабильностью. Весной подопечные Осинькина чуть было не совершили чудо, и теперь должны показывать класс.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Костромичи попытаются попасть в стыки. «Спартак» Кострома проповедует вертикальный силовой футбол.
При этом «Спартак» Кострома летом провел 4 спарринга. В них костромичи дважды сыграли вничью при двух поражениях.
Последние матчи: в первом туре команда разжилась тремя очками. Костромичи уверенно расправились с КАМАЗом (3:1).
До того команда была бита «Локомотивом» (0:2). А вот чуть ранее она достойно уступила столичным одноклубникам (0:1).
Нет сомнений, что «Спартак» Кострома постарается с первых туров закрепиться в группе лидеров. Так было и в прошлом сезоне, но мощностей затем не хватило…
Состояние команды: Костромичей явно окрылил продуктивный старт. К тому же команда способна прибавлять.
Шикарно начал первенство Амур Калмыков. 32-летний лидер атак костромичей оформил хет-трик в ворота КАМАЗа.
Костромичи не боятся недавнего полпреда элиты. Команда постарается сыграть на своих главных козырях, да и Калмыков свой шанс у ворот соперника отыщет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.30, а победа костромичей — в 3.94.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.29, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.64.
Прогноз: Обе команды ориентированы на атаку, к тому же настроены на борьбу за самые высокие места.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в первом тайме сочинцы одолеют спартаковцев.
Ставка: Победа «Сочи» в 1-м тайме за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Сочи» в межсезонье сохранил своих ведущих игроков
- Форвард костромичей Амур Калмыков оформил хет-трик в стартовом туре первенства
- Южане ставят задачу сходу вернуться в элитный дивизион
- Сочинцы способны прибавить во всех компонентах
- Костромичи привычно не боятся авторитетов