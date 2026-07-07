Испания оборвала путь Португалии на ЧМ-2026 — и, судя по всему, поставила точку в истории Криштиану Роналду на больших турнирах. Точный удар Микеля Мерино на первой минуте компенсированного времени принёс 1:0 в матче, который уверенно катился к овертайму. Роналду уходил с поля в Арлингтоне со слезами, аплодируя трибунам. Шесть чемпионатов мира, 27 матчей, ворох рекордов, но главный футбольный трофей португальцу так и не дался. Разбираем прощальный вечер: как всё решилось, что говорил сам Роналду до и после, и почему его тренер не снял 41-летнего капитана с поля даже на минуту.

Матч

Игра вышла вязкой: две из самых классных команд турнира по большей части нейтрализовали друг друга. Ламин Ямаль не мог толком прорваться в штрафную с мячом, Бруну Фернандеш и Роналду не находили пространства. Диогу Кошта в начале потащил удары Ямаля и Баэны, у Испании трижды подряд опасный прострел проходил через вратарскую — и никого не оказывалось на острие. Лучший момент Португалии соорудили с короткого углового: Нуну Мендеш пробил так, что мяч, чиркнув по голове Педро Порро, отскочил в перекладину.

А решили всё двое вышедших на замену. Португалия на секунду выключилась на быстро разыгранном штрафном — и Ферран Торрес получил мяч на краю штрафной, принял, развернулся и покатил разрезающую передачу под фирменное позднее подключение Мерино. Полузащитник «Арсенала» бил в ближний угол с хладнокровием девятки — амплуа, в котором ему, к слову, доводилось играть в клубе. 90+1, 1:0. Португальцы бросились отыгрываться, Бернарду Силва головой перебросил и Симона, и перекладину — выше. И всё.

Роналду в этом матче: 12 касаний и сплошное раздражение

Для Роналду вечер шёл наперекосяк задолго до гола Мерино. Красноречивее всего — статистика The Athletic: за первый тайм он коснулся мяча всего 12 раз — на девять меньше, чем следующий «худший» игрок матча, которым был испанский центрфорвард Ояарзабаль.

Моменты у него, впрочем, были — оба в первом тайме и оба в створ. Один удар после финта — хлёсткий, но с неудобного угла, Унай Симон парировал. Второй эпизод заставил стадион ахнуть: Жоау Фелиш скинул головой подачу Педро Нето, Роналду в касание переправлял в ворота — но, вытянувшись в струну за ближней штангой, не сумел как следует накрыть мяч, и для Симона сейв вышел довольно простым.

Криштиану Роналду и голкипер сборной Испании Унай Симон globallookpress.com

Криштиану Роналду и Дани Ольмо globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Чем дальше, тем труднее Роналду было скрывать раздражение. В начале второго тайма он рванул за спину обороне — Жоау Невеш, к его явному недовольству, пожалел передачу. Чуть позже Кансело вместо паса в центр, куда открывался капитан, навесил на дальнюю. А в концовке Роналду выговаривал Нето за то, что тот отдал ему мяч вместо того, чтобы самому тащить в контратаку. Всё это складывалось в невесёлую картину: величайший бомбардир в истории сборных, фактически, провалил прощальный матч.

Собственно, таким и вышел весь его турнир. Дубль Узбекистану (проигравшему все три матча в группе), пенальти Хорватии в 1/16 финала — вот и все три гола. Против Испании, как и против ДР Конго на старте, он был статистом. The Athletic формулирует жёстко: всерьёз стоял вопрос, не оказался ли этот турнир «лишним» для человека, который выглядел ровно тем, кто он есть, — 41-летним, пытающимся повернуть стрелки часов вспять.

Результат матча Португалия Лиссабон 0:1 Испания Мадрид 0:1 Микель Мерино 90+1' Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу ( Диогу Далот 71' ), Рубен Диаш, Нуну Мендеш ( Нелсон Семеду 56' ), Ренато Вейга, Витор Феррейра ( Шику Консейсау 83' ), Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Педру Нету ( Бернарду Силва 83' ), Жоау Фелиш ( Рафаэл Леау 71' ), Криштиану Роналду Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Микель Оярсабаль ( Борха Иглесиас 90' ), Алекс Баэна ( Ферран Торрес 75' ), Даниэль Ольмо ( Микель Мерино 85' ), Родриго Эрнандес, Педро Порро, Ламин Ямаль, Педри ( Фабиан Руис 85' ) Жёлтые карточки: Бернарду Силва 89', Ренато Вейга 90+4' — Ферран Торрес 90+8'

Статистика матча 2 Удары в створ 6 4 Удары мимо 6 44 Владение мячом 56 3 Угловые удары 7 2 Офсайды 1 9 Фолы 12

«Уйду, когда захочу»: что Роналду говорил накануне

Пресс-конференция перед матчем вышла, пожалуй, самой откровенной у Роналду за годы — и теперь читается как заготовленное прощание.

На вопросы об отставке он огрызался:

Я закончу, когда захочу я, а не когда хотите вы. Задавать этот вопрос — пустая трата времени. Люди удивляются, что я выхожу в основе в 41? Меня пытаются похоронить уже 23 года… Но теперь они знают, что зря тратят время. Не думаю, что я так уж плох — я забил три гола! Криштиану Роналду легенда

Но между этими выпадами прозвучало главное:

Да, это мой последний чемпионат мира. Пойдём и насладимся им. Надеюсь, завтрашний матч не станет для меня последним на чемпионатах мира. Скажу честно: что бы ни случилось завтра, Криштиану уйдёт с чистой совестью. Я выложился на сто процентов. В жизни и в футболе я отдал всё, что у меня было. Страсть, желание играть столько лет — это не от нужды, я очень счастлив в жизни. Это от любви. Потому что я люблю играть в футбол. Криштиану Роналду легенда

Была и фраза, которая теперь звучит особенно тепло: «Из всех чемпионатов мира, на которых я играл, этот запомнится мне страстью людей. В эмоциональном плане он был для меня лучшим».

Слёзы — и «время подумать»

После финального свистка Роналду не скрывал слёз, обходя поле и аплодируя болельщикам на AT&T Stadium в Арлингтоне. А в смешанной зоне провёл черту, которую многие пропустили за заголовками: последний чемпионат мира — да; последний матч за сборную — не факт .

Я не могу подтвердить, был ли это мой последний матч за национальную команду. Я не принимаю решений сгоряча, на эмоциях — сейчас не это главное. Да, это было моё последнее выступление на чемпионате мира. Теперь у меня будет время подумать. Мне грустно покидать чемпионат мира вот так. Но, как я сказал вчера, я отдал всё, что у меня было, и ухожу с чистой совестью. Криштиану Роналду легенда

Слёзы Криштиану Роналду после поражения от Испании 0:1 globallookpress.com

И подвёл черту под главным упрёком всей своей карьеры — отсутствием Кубка мира: «Я выиграл с Португалией три трофея — а до Криштиану Роналду Португалия не выигрывала ничего. Я счастлив от этого. Величайшее достижение сборной — победа на Евро-2016, и для меня, честно, она равна чемпионату мира по ценности и значимости».

До следующего турнира, к слову, впереди Евро-2028 — и дверь, судя по формулировкам, Роналду оставил приоткрытой.

Мартинес: «Криштиану Роналду много не бывает»

Роберто Мартинеса, главного тренера сборной Португалии, после матча спрашивали о двух вещах: почему Роналду отыграл все 90 минут — и что он значит для этой сборной.

По первому пункту тренер был непреклонен:

Когда вы команда и вам нужен гол, вы не можете снять с поля Криштиану Роналду. Он спокойно играет 90 минут. Вот в дополнительное время, вероятно, был бы резон выпустить Гонсалу Рамуша — но снимать своего лучшего бомбардира в основное время мы не собирались. Роберто Мартинес главный тренер сборной Португалии

По второму — произнёс речь, больше похожую на прощальную: «Он был образцовым капитаном. Я пришёл в сборную в момент, когда вокруг Криштиану было много смятения и сомнений, — и он стал образцом: не только голами и передачами, но отношением, тем, как он проживает футбол. Мы говорим об иконе. Криштиану Роналду много не бывает. Мы должны быть благодарны за то, что он сделал на этом чемпионате мира — как игрок, как капитан, как человек. Мы унесём это с собой навсегда».

Роберто Мартинес globallookpress.com

Критики, требовавшие весь турнир посадить Роналду на скамейку, вряд ли убеждены. Но в одном Мартинес прав: эта глава закрылась, и мерить её одним неудачным турниром — мелко.

И важный момент: что делать с Роналду теперь предстоит решать уже новому тренеру сборной Португалии — Роберто Мартинес подал в отставку.

Карьера в цифрах и рекордах

Итог карьеры Роналду на чемпионатах мира выглядит так:

шесть турниров (2006–2026, рекорд, пополам с Месси), 27 матчей — второй показатель в истории после Месси (30);

первый в истории игрок, забивавший на шести разных мундиалях;

лучший бомбардир Португалии на ЧМ;

рекордные 146 голов в рекордных 233 матчах за сборную Португалии в целом

Лучший результат на чемпионатах мира — полуфинал-2006, в самом первом его турнире. Дальше того дебютного захода он так и не прошёл.

И последний штрих к симметрии эпохи: где-то по другую сторону сетки ещё играет Месси. Двадцать лет они делили сцену на двоих — теперь на чемпионатах мира из них остался один.

Испания: машина, которая не пропускает

Пара слов и о победителе — тем более что Испания творит на турнире нечто историческое.

Пять матчей — пять сухих. И это не автобусная сухость: команда де ла Фуэнте душит соперников контролем мяча и территории — в предыдущем раунде Австрия не нанесла ни одного удара в створ. Унай Симон, сохранивший место в воротах несмотря на конкуренцию с чемпионом Англии Давидом Райей и чемпионом Испании Жоаном Гарсией, довёл рекордную для чемпионатов мира сухую серию до 609 минут. Родри в опорной зоне провёл, возможно, лучший матч за долгое время — раз за разом вычищал эпизоды, накрывая и Роналду, и Фелиша, и Невеша.

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании globallookpress.com

Испания впервые с 2010 года вышла в четвертьфинал — после двух подряд вылетов в 1/8 по пенальти (от России в 2018-м и Марокко в 2022-м). И параллель с 2010-м, которую мы вспоминали ещё после конфуза с Кабо-Верде, крепнет с каждым раундом: тогда Испания тоже стартовала с осечки, а потом выиграла все четыре матча плей-офф со счётом 1:0. Вчерашние 1:0 — первый шаг по тому же лекалу. В четвертьфинале её ждёт победитель пары США — Бельгия, со всем прилагающимся к этой паре скандальным контекстом.

Но это уже сюжеты для тех, кто остаётся в турнире. А вечер в Арлингтоне принадлежал человеку, который из него уходит — со слезами, аплодисментами и без единственного трофея, которого не хватает в самой полной коллекции в истории футбола.