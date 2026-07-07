Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Испания оборвала путь Португалии на ЧМ-2026 — и, судя по всему, поставила точку в истории Криштиану Роналду на больших турнирах. Точный удар Микеля Мерино на первой минуте компенсированного времени принёс 1:0 в матче, который уверенно катился к овертайму. Роналду уходил с поля в Арлингтоне со слезами, аплодируя трибунам. Шесть чемпионатов мира, 27 матчей, ворох рекордов, но главный футбольный трофей португальцу так и не дался. Разбираем прощальный вечер: как всё решилось, что говорил сам Роналду до и после, и почему его тренер не снял 41-летнего капитана с поля даже на минуту.

Матч

Игра вышла вязкой: две из самых классных команд турнира по большей части нейтрализовали друг друга. Ламин Ямаль не мог толком прорваться в штрафную с мячом, Бруну Фернандеш и Роналду не находили пространства. Диогу Кошта в начале потащил удары Ямаля и Баэны, у Испании трижды подряд опасный прострел проходил через вратарскую — и никого не оказывалось на острие. Лучший момент Португалии соорудили с короткого углового: Нуну Мендеш пробил так, что мяч, чиркнув по голове Педро Порро, отскочил в перекладину.

А решили всё двое вышедших на замену. Португалия на секунду выключилась на быстро разыгранном штрафном — и Ферран Торрес получил мяч на краю штрафной, принял, развернулся и покатил разрезающую передачу под фирменное позднее подключение Мерино. Полузащитник «Арсенала» бил в ближний угол с хладнокровием девятки — амплуа, в котором ему, к слову, доводилось играть в клубе. 90+1, 1:0. Португальцы бросились отыгрываться, Бернарду Силва головой перебросил и Симона, и перекладину — выше. И всё.

Роналду в этом матче: 12 касаний и сплошное раздражение

Для Роналду вечер шёл наперекосяк задолго до гола Мерино. Красноречивее всего — статистика The Athletic: за первый тайм он коснулся мяча всего 12 раз — на девять меньше, чем следующий «худший» игрок матча, которым был испанский центрфорвард Ояарзабаль.

Моменты у него, впрочем, были — оба в первом тайме и оба в створ. Один удар после финта — хлёсткий, но с неудобного угла, Унай Симон парировал. Второй эпизод заставил стадион ахнуть: Жоау Фелиш скинул головой подачу Педро Нето, Роналду в касание переправлял в ворота — но, вытянувшись в струну за ближней штангой, не сумел как следует накрыть мяч, и для Симона сейв вышел довольно простым.

Криштиану Роналду и голкипер сборной Испании Унай Симон
Криштиану Роналду и голкипер сборной Испании Унай Симон globallookpress.com
Криштиану Роналду и Дани Ольмо
Криштиану Роналду и Дани Ольмо globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com

Чем дальше, тем труднее Роналду было скрывать раздражение. В начале второго тайма он рванул за спину обороне — Жоау Невеш, к его явному недовольству, пожалел передачу. Чуть позже Кансело вместо паса в центр, куда открывался капитан, навесил на дальнюю. А в концовке Роналду выговаривал Нето за то, что тот отдал ему мяч вместо того, чтобы самому тащить в контратаку. Всё это складывалось в невесёлую картину: величайший бомбардир в истории сборных, фактически, провалил прощальный матч.

Собственно, таким и вышел весь его турнир. Дубль Узбекистану (проигравшему все три матча в группе), пенальти Хорватии в 1/16 финала — вот и все три гола. Против Испании, как и против ДР Конго на старте, он был статистом. The Athletic формулирует жёстко: всерьёз стоял вопрос, не оказался ли этот турнир «лишним» для человека, который выглядел ровно тем, кто он есть, — 41-летним, пытающимся повернуть стрелки часов вспять.

Результат матча

ПортугалияЛиссабонПортугалия0:1ИспанияИспанияМадрид
0:1 Микель Мерино 90+1'
Португалия:  Диогу Кошта,  Жоау Канселу (Диогу Далот 71'),  Рубен Диаш,  Нуну Мендеш (Нелсон Семеду 56'),  Ренато Вейга,  Витор Феррейра (Шику Консейсау 83'),  Жоау Невеш,  Бруну Фернандеш,  Педру Нету (Бернарду Силва 83'),  Жоау Фелиш (Рафаэл Леау 71'),  Криштиану Роналду
Испания:  Унай Симон,  Марк Кукурелья,  Эмерик Лапорт,  Пау Кубарси,  Микель Оярсабаль (Борха Иглесиас 90'),  Алекс Баэна (Ферран Торрес 75'),  Даниэль Ольмо (Микель Мерино 85'),  Родриго Эрнандес,  Педро Порро,  Ламин Ямаль,  Педри (Фабиан Руис 85')
Жёлтые карточки:  Бернарду Силва 89',  Ренато Вейга 90+4'  —  Ферран Торрес 90+8'

«Уйду, когда захочу»: что Роналду говорил накануне

Пресс-конференция перед матчем вышла, пожалуй, самой откровенной у Роналду за годы — и теперь читается как заготовленное прощание.

На вопросы об отставке он огрызался:

Я закончу, когда захочу я, а не когда хотите вы. Задавать этот вопрос — пустая трата времени. Люди удивляются, что я выхожу в основе в 41? Меня пытаются похоронить уже 23 года… Но теперь они знают, что зря тратят время. Не думаю, что я так уж плох — я забил три гола!Криштиану Роналдулегенда

Но между этими выпадами прозвучало главное:

Да, это мой последний чемпионат мира. Пойдём и насладимся им. Надеюсь, завтрашний матч не станет для меня последним на чемпионатах мира. Скажу честно: что бы ни случилось завтра, Криштиану уйдёт с чистой совестью. Я выложился на сто процентов. В жизни и в футболе я отдал всё, что у меня было. Страсть, желание играть столько лет — это не от нужды, я очень счастлив в жизни. Это от любви. Потому что я люблю играть в футбол.Криштиану Роналдулегенда

Была и фраза, которая теперь звучит особенно тепло: «Из всех чемпионатов мира, на которых я играл, этот запомнится мне страстью людей. В эмоциональном плане он был для меня лучшим».

Слёзы — и «время подумать»

После финального свистка Роналду не скрывал слёз, обходя поле и аплодируя болельщикам на AT&T Stadium в Арлингтоне. А в смешанной зоне провёл черту, которую многие пропустили за заголовками: последний чемпионат мира — да; последний матч за сборную — не факт.

Я не могу подтвердить, был ли это мой последний матч за национальную команду. Я не принимаю решений сгоряча, на эмоциях — сейчас не это главное. Да, это было моё последнее выступление на чемпионате мира. Теперь у меня будет время подумать. Мне грустно покидать чемпионат мира вот так. Но, как я сказал вчера, я отдал всё, что у меня было, и ухожу с чистой совестью.Криштиану Роналдулегенда
Слёзы Криштиану Роналду после поражения от Испании 0:1
Слёзы Криштиану Роналду после поражения от Испании 0:1 globallookpress.com

И подвёл черту под главным упрёком всей своей карьеры — отсутствием Кубка мира: «Я выиграл с Португалией три трофея — а до Криштиану Роналду Португалия не выигрывала ничего. Я счастлив от этого. Величайшее достижение сборной — победа на Евро-2016, и для меня, честно, она равна чемпионату мира по ценности и значимости».

До следующего турнира, к слову, впереди Евро-2028 — и дверь, судя по формулировкам, Роналду оставил приоткрытой.

Мартинес: «Криштиану Роналду много не бывает»

Роберто Мартинеса, главного тренера сборной Португалии, после матча спрашивали о двух вещах: почему Роналду отыграл все 90 минут — и что он значит для этой сборной.

По первому пункту тренер был непреклонен:

Когда вы команда и вам нужен гол, вы не можете снять с поля Криштиану Роналду. Он спокойно играет 90 минут. Вот в дополнительное время, вероятно, был бы резон выпустить Гонсалу Рамуша — но снимать своего лучшего бомбардира в основное время мы не собирались.Роберто Мартинесглавный тренер сборной Португалии

По второму — произнёс речь, больше похожую на прощальную: «Он был образцовым капитаном. Я пришёл в сборную в момент, когда вокруг Криштиану было много смятения и сомнений, — и он стал образцом: не только голами и передачами, но отношением, тем, как он проживает футбол. Мы говорим об иконе. Криштиану Роналду много не бывает. Мы должны быть благодарны за то, что он сделал на этом чемпионате мира — как игрок, как капитан, как человек. Мы унесём это с собой навсегда».

Роберто Мартинес
Роберто Мартинес globallookpress.com

Критики, требовавшие весь турнир посадить Роналду на скамейку, вряд ли убеждены. Но в одном Мартинес прав: эта глава закрылась, и мерить её одним неудачным турниром — мелко.

И важный момент: что делать с Роналду теперь предстоит решать уже новому тренеру сборной ПортугалииРоберто Мартинес подал в отставку.

Карьера в цифрах и рекордах

Итог карьеры Роналду на чемпионатах мира выглядит так:

  • шесть турниров (2006–2026, рекорд, пополам с Месси), 27 матчей — второй показатель в истории после Месси (30);
  • первый в истории игрок, забивавший на шести разных мундиалях;
  • лучший бомбардир Португалии на ЧМ;
  • рекордные 146 голов в рекордных 233 матчах за сборную Португалии в целом

Лучший результат на чемпионатах мира — полуфинал-2006, в самом первом его турнире. Дальше того дебютного захода он так и не прошёл.

И последний штрих к симметрии эпохи: где-то по другую сторону сетки ещё играет Месси. Двадцать лет они делили сцену на двоих — теперь на чемпионатах мира из них остался один.

Испания: машина, которая не пропускает

Пара слов и о победителе — тем более что Испания творит на турнире нечто историческое.

Пять матчей — пять сухих. И это не автобусная сухость: команда де ла Фуэнте душит соперников контролем мяча и территории — в предыдущем раунде Австрия не нанесла ни одного удара в створ. Унай Симон, сохранивший место в воротах несмотря на конкуренцию с чемпионом Англии Давидом Райей и чемпионом Испании Жоаном Гарсией, довёл рекордную для чемпионатов мира сухую серию до 609 минут. Родри в опорной зоне провёл, возможно, лучший матч за долгое время — раз за разом вычищал эпизоды, накрывая и Роналду, и Фелиша, и Невеша.

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании
Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании globallookpress.com

Испания впервые с 2010 года вышла в четвертьфинал — после двух подряд вылетов в 1/8 по пенальти (от России в 2018-м и Марокко в 2022-м). И параллель с 2010-м, которую мы вспоминали ещё после конфуза с Кабо-Верде, крепнет с каждым раундом: тогда Испания тоже стартовала с осечки, а потом выиграла все четыре матча плей-офф со счётом 1:0. Вчерашние 1:0 — первый шаг по тому же лекалу. В четвертьфинале её ждёт победитель пары США — Бельгия, со всем прилагающимся к этой паре скандальным контекстом.

Но это уже сюжеты для тех, кто остаётся в турнире. А вечер в Арлингтоне принадлежал человеку, который из него уходит — со слезами, аплодисментами и без единственного трофея, которого не хватает в самой полной коллекции в истории футбола.