Испания оборвала путь Португалии на ЧМ-2026 — и, судя по всему, поставила точку в истории Криштиану Роналду на больших турнирах. Точный удар Микеля Мерино на первой минуте компенсированного времени принёс 1:0 в матче, который уверенно катился к овертайму. Роналду уходил с поля в Арлингтоне со слезами, аплодируя трибунам. Шесть чемпионатов мира, 27 матчей, ворох рекордов, но главный футбольный трофей португальцу так и не дался. Разбираем прощальный вечер: как всё решилось, что говорил сам Роналду до и после, и почему его тренер не снял 41-летнего капитана с поля даже на минуту.
Матч
Игра вышла вязкой: две из самых классных команд турнира по большей части нейтрализовали друг друга. Ламин Ямаль не мог толком прорваться в штрафную с мячом, Бруну Фернандеш и Роналду не находили пространства. Диогу Кошта в начале потащил удары Ямаля и Баэны, у Испании трижды подряд опасный прострел проходил через вратарскую — и никого не оказывалось на острие. Лучший момент Португалии соорудили с короткого углового: Нуну Мендеш пробил так, что мяч, чиркнув по голове Педро Порро, отскочил в перекладину.
А решили всё двое вышедших на замену. Португалия на секунду выключилась на быстро разыгранном штрафном — и Ферран Торрес получил мяч на краю штрафной, принял, развернулся и покатил разрезающую передачу под фирменное позднее подключение Мерино. Полузащитник «Арсенала» бил в ближний угол с хладнокровием девятки — амплуа, в котором ему, к слову, доводилось играть в клубе. 90+1, 1:0. Португальцы бросились отыгрываться, Бернарду Силва головой перебросил и Симона, и перекладину — выше. И всё.
Роналду в этом матче: 12 касаний и сплошное раздражение
Для Роналду вечер шёл наперекосяк задолго до гола Мерино. Красноречивее всего — статистика The Athletic: за первый тайм он коснулся мяча всего 12 раз — на девять меньше, чем следующий «худший» игрок матча, которым был испанский центрфорвард Ояарзабаль.
Моменты у него, впрочем, были — оба в первом тайме и оба в створ. Один удар после финта — хлёсткий, но с неудобного угла, Унай Симон парировал. Второй эпизод заставил стадион ахнуть: Жоау Фелиш скинул головой подачу Педро Нето, Роналду в касание переправлял в ворота — но, вытянувшись в струну за ближней штангой, не сумел как следует накрыть мяч, и для Симона сейв вышел довольно простым.
Чем дальше, тем труднее Роналду было скрывать раздражение. В начале второго тайма он рванул за спину обороне — Жоау Невеш, к его явному недовольству, пожалел передачу. Чуть позже Кансело вместо паса в центр, куда открывался капитан, навесил на дальнюю. А в концовке Роналду выговаривал Нето за то, что тот отдал ему мяч вместо того, чтобы самому тащить в контратаку. Всё это складывалось в невесёлую картину: величайший бомбардир в истории сборных, фактически, провалил прощальный матч.
Собственно, таким и вышел весь его турнир. Дубль Узбекистану (проигравшему все три матча в группе), пенальти Хорватии в 1/16 финала — вот и все три гола. Против Испании, как и против ДР Конго на старте, он был статистом. The Athletic формулирует жёстко: всерьёз стоял вопрос, не оказался ли этот турнир «лишним» для человека, который выглядел ровно тем, кто он есть, — 41-летним, пытающимся повернуть стрелки часов вспять.
Результат матча
«Уйду, когда захочу»: что Роналду говорил накануне
Пресс-конференция перед матчем вышла, пожалуй, самой откровенной у Роналду за годы — и теперь читается как заготовленное прощание.
На вопросы об отставке он огрызался:
Я закончу, когда захочу я, а не когда хотите вы. Задавать этот вопрос — пустая трата времени. Люди удивляются, что я выхожу в основе в 41? Меня пытаются похоронить уже 23 года… Но теперь они знают, что зря тратят время. Не думаю, что я так уж плох — я забил три гола!Криштиану Роналдулегенда
Но между этими выпадами прозвучало главное:
Да, это мой последний чемпионат мира. Пойдём и насладимся им. Надеюсь, завтрашний матч не станет для меня последним на чемпионатах мира. Скажу честно: что бы ни случилось завтра, Криштиану уйдёт с чистой совестью. Я выложился на сто процентов. В жизни и в футболе я отдал всё, что у меня было. Страсть, желание играть столько лет — это не от нужды, я очень счастлив в жизни. Это от любви. Потому что я люблю играть в футбол.Криштиану Роналдулегенда
Была и фраза, которая теперь звучит особенно тепло: «Из всех чемпионатов мира, на которых я играл, этот запомнится мне страстью людей. В эмоциональном плане он был для меня лучшим».
Слёзы — и «время подумать»
После финального свистка Роналду не скрывал слёз, обходя поле и аплодируя болельщикам на AT&T Stadium в Арлингтоне. А в смешанной зоне провёл черту, которую многие пропустили за заголовками: последний чемпионат мира — да; последний матч за сборную — не факт.
Я не могу подтвердить, был ли это мой последний матч за национальную команду. Я не принимаю решений сгоряча, на эмоциях — сейчас не это главное. Да, это было моё последнее выступление на чемпионате мира. Теперь у меня будет время подумать. Мне грустно покидать чемпионат мира вот так. Но, как я сказал вчера, я отдал всё, что у меня было, и ухожу с чистой совестью.Криштиану Роналдулегенда
И подвёл черту под главным упрёком всей своей карьеры — отсутствием Кубка мира: «Я выиграл с Португалией три трофея — а до Криштиану Роналду Португалия не выигрывала ничего. Я счастлив от этого. Величайшее достижение сборной — победа на Евро-2016, и для меня, честно, она равна чемпионату мира по ценности и значимости».
До следующего турнира, к слову, впереди Евро-2028 — и дверь, судя по формулировкам, Роналду оставил приоткрытой.
Мартинес: «Криштиану Роналду много не бывает»
Роберто Мартинеса, главного тренера сборной Португалии, после матча спрашивали о двух вещах: почему Роналду отыграл все 90 минут — и что он значит для этой сборной.
По первому пункту тренер был непреклонен:
Когда вы команда и вам нужен гол, вы не можете снять с поля Криштиану Роналду. Он спокойно играет 90 минут. Вот в дополнительное время, вероятно, был бы резон выпустить Гонсалу Рамуша — но снимать своего лучшего бомбардира в основное время мы не собирались.Роберто Мартинесглавный тренер сборной Португалии
По второму — произнёс речь, больше похожую на прощальную: «Он был образцовым капитаном. Я пришёл в сборную в момент, когда вокруг Криштиану было много смятения и сомнений, — и он стал образцом: не только голами и передачами, но отношением, тем, как он проживает футбол. Мы говорим об иконе. Криштиану Роналду много не бывает. Мы должны быть благодарны за то, что он сделал на этом чемпионате мира — как игрок, как капитан, как человек. Мы унесём это с собой навсегда».
Критики, требовавшие весь турнир посадить Роналду на скамейку, вряд ли убеждены. Но в одном Мартинес прав: эта глава закрылась, и мерить её одним неудачным турниром — мелко.
И важный момент: что делать с Роналду теперь предстоит решать уже новому тренеру сборной Португалии — Роберто Мартинес подал в отставку.
Карьера в цифрах и рекордах
Итог карьеры Роналду на чемпионатах мира выглядит так:
- шесть турниров (2006–2026, рекорд, пополам с Месси), 27 матчей — второй показатель в истории после Месси (30);
- первый в истории игрок, забивавший на шести разных мундиалях;
- лучший бомбардир Португалии на ЧМ;
- рекордные 146 голов в рекордных 233 матчах за сборную Португалии в целом
Лучший результат на чемпионатах мира — полуфинал-2006, в самом первом его турнире. Дальше того дебютного захода он так и не прошёл.
И последний штрих к симметрии эпохи: где-то по другую сторону сетки ещё играет Месси. Двадцать лет они делили сцену на двоих — теперь на чемпионатах мира из них остался один.
Испания: машина, которая не пропускает
Пара слов и о победителе — тем более что Испания творит на турнире нечто историческое.
Пять матчей — пять сухих. И это не автобусная сухость: команда де ла Фуэнте душит соперников контролем мяча и территории — в предыдущем раунде Австрия не нанесла ни одного удара в створ. Унай Симон, сохранивший место в воротах несмотря на конкуренцию с чемпионом Англии Давидом Райей и чемпионом Испании Жоаном Гарсией, довёл рекордную для чемпионатов мира сухую серию до 609 минут. Родри в опорной зоне провёл, возможно, лучший матч за долгое время — раз за разом вычищал эпизоды, накрывая и Роналду, и Фелиша, и Невеша.
Испания впервые с 2010 года вышла в четвертьфинал — после двух подряд вылетов в 1/8 по пенальти (от России в 2018-м и Марокко в 2022-м). И параллель с 2010-м, которую мы вспоминали ещё после конфуза с Кабо-Верде, крепнет с каждым раундом: тогда Испания тоже стартовала с осечки, а потом выиграла все четыре матча плей-офф со счётом 1:0. Вчерашние 1:0 — первый шаг по тому же лекалу. В четвертьфинале её ждёт победитель пары США — Бельгия, со всем прилагающимся к этой паре скандальным контекстом.
Но это уже сюжеты для тех, кто остаётся в турнире. А вечер в Арлингтоне принадлежал человеку, который из него уходит — со слезами, аплодисментами и без единственного трофея, которого не хватает в самой полной коллекции в истории футбола.