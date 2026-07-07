США подходят к 1/8 финала в статусе команды, которая уже превратила домашний чемпионат мира в большой национальный сюжет. Команда Маурисио Почеттино прошла предыдущий раунд, играет при своих трибунах и получила шанс выйти в четвертьфинал, но соперник здесь совсем не проходной. Бельгия уже не на пике «золотого поколения», зато у неё остаются качество, опыт и игроки, которые умеют решать матчи одним эпизодом.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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42' Ричардс сбил Ванакена при приёме мяча, штрафной подаст Бельгия.

41' Пулишич не разобрался с мячом на левом фланге, а Нгой вовремя пошёл в отбор.

39' Кастань подрезал мяч в створ с ближней штанги, но прямо в руки Фризу.

37' Угловой заработала Бельгия.

35' Маккенни жёстко пошёл в подкат и снёс Кастаня – жёлтая карточка.

33' ГОООООООООООЛ! А Бельгия снова выходит вперёд! Троссард сместился к лицевой линии и с левой навесил на дальнюю штангу, а там снова оказался де Кетеларе и головой отправил мяч в сетку! 1:2, моментальный ответ!

Статистика матча 1 Удары в створ 4 0 Удары мимо 2 44 Владение мячом 56 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 4 Фолы 3

Второй гол де Кетеларе globallookpress.com

31' ГОООООООООООЛ! США сравняли счёт! Тилльман пробил со штрафного, а мяч с рикошетом от Ванакена влетел в сетку ворот мимо Куртуа. 1:1, не без везения, но ничья!

Американцы празднуют гол globallookpress.com

30' Балоган заработал штрафной метрах в 25-ти от ворот сборной Бельгии. Мехеле не согласен с арбитром, но решение уже не изменить.

29' Кастань сфолил на половине поля США, Маккенни досталось при приёме мяча.

27' Игра возобновлена, Бельгия с мячом.

Бельгийцы празднуют гол globallookpress.com

24' Пауза на водопой. Очень уверенный старт игры от сборной Бельгии, вообще без моментов пока что играют США.

22' Чуть не привёз себе гол Ричардс! Де Кетеларе до последнего прессинговал защитника и едва не отобрал мяч в штрафной.

21' Всё-таки не смог продолжить матч Онана. Ванакен вышел вместо него.

Амаду Онана globallookpress.com

19' Ричардс отлично сыграл в своей штрафной и выбил мяч головой, а де Кетеларе уже готовился забивать.

17' Онана на газоне, держится за колено. Нужна помощь врачей бельгийскому опорнику.

15' А теперь издалека пробил Троссард – выше ворот.

14' Троссард в прыжке тянулся к мячу после заброса Кастаня, но точно скинуть не получилось.

13' Тилеманс мячом попал по лицу Ричардсу и отправил его в нокдаун. Нужна пауза американцу.

11' Де Кетеларе здорово удержал мяч в центре поля и заработал фол — Адамс нарушал.

09' ГООООООООООООЛ! Впереди сборная Бельгии! Кастань подобрал мяч на линии штрафной и прострелил во вратарскую, где де Кетеларе остался абсолютно один и внёс мяч в пустые ворота. 0:1, бодрое начало от европейцев!

Гол де Кетеларе globallookpress.com

08' Тилеманс не попал по мячу с 11 метров! Отлично прострелил Кастань с правого фланга, обязан был забивать Юри.

07' Робинсон перестарался в отборе у бровки и сбил Лукебакио с ног.

05' Бельгийцы подержали мяч в центре поля, а вот обостряющий пас не получился.

02' Де Кетеларе головой пробил в створ с дальней штанги, Фриз на месте.

01' Очень опасно Кастань пробил из-за штрафной, тащит Фриз!

Сейв Фриза globallookpress.com

01' Бельгийцы начинают с центра поля, поехали!

До матча

02:54 Футболисты выстроились в центральном круге, звучат национальные гимны США и Бельгии.

02:50 Маурисио Почеттино перед матчем постарался оставить весь шум вокруг Фоларина Балогана за пределами футбола. В интервью Telemundo тренер США сказал, что команду ждёт решающий матч против сильного соперника и ей нужно сыграть на своём уровне. По Балогану он высказался просто: США получили новость, что форвард доступен, а дальше сработал здравый смысл — он был одним из лучших нападающих команды на турнире, поэтому выходит в старте. Для самого Балогана последние сутки, конечно, получились странными. Он неожиданно оказался в центре большого скандала, хотя просто должен был готовиться к матчу плей-офф. Теперь он получил шанс сыграть, но вместе с ним — и огромное внимание к каждому своему действию.

02:45 После двух голов в ворота Боснии и Герцеговины сборная США стала первой командой из КОНКАКАФ, которая забила двузначное количество мячей на одном чемпионате мира. Мексика и Канада были совсем рядом, но обе завершили турнир с девятью голами. Сегодня у американцев есть шанс увеличить этот показатель, но главный смысл всё равно в другом — выйти в четвертьфинал домашнего ЧМ.

02:40 Без Кевина Де Брёйне и Жереми Доку в стартовом составе разница в классе между США и Бельгией выглядит совсем небольшой — если она вообще есть. В обеих стартовых заявках по пять игроков, которые в прошлом сезоне играли в Лиге чемпионов, и по восемь представителей топ-5 лиг Европы. С учётом домашнего поля, последних матчей США и проблем Бельгии это как раз тот вечер, когда американцы могут чувствовать, что должны проходить дальше. Но есть важная деталь — Доди Лукабакио уже мучил США в мартовском товарищеском матче, когда вышел со скамейки и забил дважды. Теперь он начинает с первых минут, правда, против него будет уже не Макс Арфстен, а Энтони Робинсон, плюс в составе США появились Крис Ричардс, Тайлер Адамс и Серджиньо Дест.

02:30 А это стартовый состав сборной Бельгии: Куртуа, Мехеле, Де Кёйпер, Кастань, Нгой, Тилеманс, Раскин, Онана, Троссард, Лукебакио, Де Кетеларе.

02:25 Сборная США начнёт в таком составе: Фриз, Дест, Ричардс, Робинсон, Рим, Фримен, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балоган.

02:20 Ключевой вопрос — кто лучше справится с давлением вокруг матча. Для США это шанс сделать домашний турнир по-настоящему громким и впервые за долгое время пройти так далеко на чемпионате мира. Для Бельгии — возможность показать, что смена поколений не превратила её в команду второго плана. По составу и форме это почти равная пара, а история с Балоганом только добавляет матчу остроты.

02:15 Тактически игра может получиться очень равной. США будут пытаться поднять темп, давить через фланги и заставлять бельгийцев защищаться в движении. Бельгии, наоборот, важно не раскрыться под американские рывки и точнее распоряжаться мячом после отбора. Если хозяева начнут слишком быстро атаковать большими силами, у Бельгии появятся зоны для ответных выпадов. Если же бельгийцы будут слишком осторожны, трибуны и американский прессинг могут постепенно загнать их к своей штрафной.

02:10 Бельгия в этом смысле получила не только сложного соперника, но и поддержку многих нейтральных болельщиков. Команда Руди Гарсии может использовать эту ситуацию как дополнительную мотивацию, но ей важно не уйти в раздражение. На поле главные аргументы бельгийцев — качество в центре и умение быстро включать атакующих игроков между линиями. Кевин Де Брёйне уже не обязан тащить всё в одиночку, но его первый пас и стандарты всё ещё могут перевернуть матч, а Жереми Доку способен создавать хаос на фланге даже против организованной обороны.

02:05 Главная сила США — темп и энергия впереди. Кристиан Пулишич снова должен быть центральной фигурой в атаке, он связывает фланг, полуфланг и штрафную, а рядом есть Тимоти Веа и Фоларин Балоган, которые могут постоянно атаковать пространство. Хотя Балогана, вообще-то, после красной карточки в матче с Боснией автоматически должны были дисквалифицировать на одну игру, ФИФА неожиданно приостановила наказание (да ещё и после звонка из Белого дома), и форвард остался доступен на матч с Бельгией. Решение получилось настолько спорным, что бельгийская федерация пыталась его оспорить, а вокруг игры разразился скандал ещё до стартового свистка.

02:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.