США подходят к 1/8 финала в статусе команды, которая уже превратила домашний чемпионат мира в большой национальный сюжет. Команда Маурисио Почеттино прошла предыдущий раунд, играет при своих трибунах и получила шанс выйти в четвертьфинал, но соперник здесь совсем не проходной. Бельгия уже не на пике «золотого поколения», зато у неё остаются качество, опыт и игроки, которые умеют решать матчи одним эпизодом.
Онлайн матча
42' Ричардс сбил Ванакена при приёме мяча, штрафной подаст Бельгия.
41' Пулишич не разобрался с мячом на левом фланге, а Нгой вовремя пошёл в отбор.
39' Кастань подрезал мяч в створ с ближней штанги, но прямо в руки Фризу.
37' Угловой заработала Бельгия.
35' Маккенни жёстко пошёл в подкат и снёс Кастаня – жёлтая карточка.
33' ГОООООООООООЛ! А Бельгия снова выходит вперёд! Троссард сместился к лицевой линии и с левой навесил на дальнюю штангу, а там снова оказался де Кетеларе и головой отправил мяч в сетку! 1:2, моментальный ответ!
31' ГОООООООООООЛ! США сравняли счёт! Тилльман пробил со штрафного, а мяч с рикошетом от Ванакена влетел в сетку ворот мимо Куртуа. 1:1, не без везения, но ничья!
30' Балоган заработал штрафной метрах в 25-ти от ворот сборной Бельгии. Мехеле не согласен с арбитром, но решение уже не изменить.
29' Кастань сфолил на половине поля США, Маккенни досталось при приёме мяча.
27' Игра возобновлена, Бельгия с мячом.
24' Пауза на водопой. Очень уверенный старт игры от сборной Бельгии, вообще без моментов пока что играют США.
22' Чуть не привёз себе гол Ричардс! Де Кетеларе до последнего прессинговал защитника и едва не отобрал мяч в штрафной.
21' Всё-таки не смог продолжить матч Онана. Ванакен вышел вместо него.
19' Ричардс отлично сыграл в своей штрафной и выбил мяч головой, а де Кетеларе уже готовился забивать.
17' Онана на газоне, держится за колено. Нужна помощь врачей бельгийскому опорнику.
15' А теперь издалека пробил Троссард – выше ворот.
14' Троссард в прыжке тянулся к мячу после заброса Кастаня, но точно скинуть не получилось.
13' Тилеманс мячом попал по лицу Ричардсу и отправил его в нокдаун. Нужна пауза американцу.
11' Де Кетеларе здорово удержал мяч в центре поля и заработал фол — Адамс нарушал.
09' ГООООООООООООЛ! Впереди сборная Бельгии! Кастань подобрал мяч на линии штрафной и прострелил во вратарскую, где де Кетеларе остался абсолютно один и внёс мяч в пустые ворота. 0:1, бодрое начало от европейцев!
08' Тилеманс не попал по мячу с 11 метров! Отлично прострелил Кастань с правого фланга, обязан был забивать Юри.
07' Робинсон перестарался в отборе у бровки и сбил Лукебакио с ног.
05' Бельгийцы подержали мяч в центре поля, а вот обостряющий пас не получился.
02' Де Кетеларе головой пробил в створ с дальней штанги, Фриз на месте.
01' Очень опасно Кастань пробил из-за штрафной, тащит Фриз!
01' Бельгийцы начинают с центра поля, поехали!
До матча
02:54 Футболисты выстроились в центральном круге, звучат национальные гимны США и Бельгии.
02:50 Маурисио Почеттино перед матчем постарался оставить весь шум вокруг Фоларина Балогана за пределами футбола. В интервью Telemundo тренер США сказал, что команду ждёт решающий матч против сильного соперника и ей нужно сыграть на своём уровне. По Балогану он высказался просто: США получили новость, что форвард доступен, а дальше сработал здравый смысл — он был одним из лучших нападающих команды на турнире, поэтому выходит в старте. Для самого Балогана последние сутки, конечно, получились странными. Он неожиданно оказался в центре большого скандала, хотя просто должен был готовиться к матчу плей-офф. Теперь он получил шанс сыграть, но вместе с ним — и огромное внимание к каждому своему действию.
02:45 После двух голов в ворота Боснии и Герцеговины сборная США стала первой командой из КОНКАКАФ, которая забила двузначное количество мячей на одном чемпионате мира. Мексика и Канада были совсем рядом, но обе завершили турнир с девятью голами. Сегодня у американцев есть шанс увеличить этот показатель, но главный смысл всё равно в другом — выйти в четвертьфинал домашнего ЧМ.
02:40 Без Кевина Де Брёйне и Жереми Доку в стартовом составе разница в классе между США и Бельгией выглядит совсем небольшой — если она вообще есть. В обеих стартовых заявках по пять игроков, которые в прошлом сезоне играли в Лиге чемпионов, и по восемь представителей топ-5 лиг Европы. С учётом домашнего поля, последних матчей США и проблем Бельгии это как раз тот вечер, когда американцы могут чувствовать, что должны проходить дальше. Но есть важная деталь — Доди Лукабакио уже мучил США в мартовском товарищеском матче, когда вышел со скамейки и забил дважды. Теперь он начинает с первых минут, правда, против него будет уже не Макс Арфстен, а Энтони Робинсон, плюс в составе США появились Крис Ричардс, Тайлер Адамс и Серджиньо Дест.
02:30 А это стартовый состав сборной Бельгии: Куртуа, Мехеле, Де Кёйпер, Кастань, Нгой, Тилеманс, Раскин, Онана, Троссард, Лукебакио, Де Кетеларе.
02:25 Сборная США начнёт в таком составе: Фриз, Дест, Ричардс, Робинсон, Рим, Фримен, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балоган.
02:20 Ключевой вопрос — кто лучше справится с давлением вокруг матча. Для США это шанс сделать домашний турнир по-настоящему громким и впервые за долгое время пройти так далеко на чемпионате мира. Для Бельгии — возможность показать, что смена поколений не превратила её в команду второго плана. По составу и форме это почти равная пара, а история с Балоганом только добавляет матчу остроты.
02:15 Тактически игра может получиться очень равной. США будут пытаться поднять темп, давить через фланги и заставлять бельгийцев защищаться в движении. Бельгии, наоборот, важно не раскрыться под американские рывки и точнее распоряжаться мячом после отбора. Если хозяева начнут слишком быстро атаковать большими силами, у Бельгии появятся зоны для ответных выпадов. Если же бельгийцы будут слишком осторожны, трибуны и американский прессинг могут постепенно загнать их к своей штрафной.
02:10 Бельгия в этом смысле получила не только сложного соперника, но и поддержку многих нейтральных болельщиков. Команда Руди Гарсии может использовать эту ситуацию как дополнительную мотивацию, но ей важно не уйти в раздражение. На поле главные аргументы бельгийцев — качество в центре и умение быстро включать атакующих игроков между линиями. Кевин Де Брёйне уже не обязан тащить всё в одиночку, но его первый пас и стандарты всё ещё могут перевернуть матч, а Жереми Доку способен создавать хаос на фланге даже против организованной обороны.
02:05 Главная сила США — темп и энергия впереди. Кристиан Пулишич снова должен быть центральной фигурой в атаке, он связывает фланг, полуфланг и штрафную, а рядом есть Тимоти Веа и Фоларин Балоган, которые могут постоянно атаковать пространство. Хотя Балогана, вообще-то, после красной карточки в матче с Боснией автоматически должны были дисквалифицировать на одну игру, ФИФА неожиданно приостановила наказание (да ещё и после звонка из Белого дома), и форвард остался доступен на матч с Бельгией. Решение получилось настолько спорным, что бельгийская федерация пыталась его оспорить, а вокруг игры разразился скандал ещё до стартового свистка.
02:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.