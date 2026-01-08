GOAL составил рейтинг самых успешных январских переходов в истории английской Премьер-лиги.

Январь часто называют самым мрачным месяцем года, но он также может стать временем обновления, моментом для начала с чистого листа. Футбольным клубам открытие январского трансферного окна дает возможность вдохнуть новую жизнь и инвестировать в будущее.

«Манчестер Сити» в январе прошлого года потратил 180 млн фунтов на новых игроков. Сейчас «горожане» близки к подписанию Антуана Семеньо. «Манчестер Юнайтед» тем временем тоже хотел бы приобрести нападающего «Борнмута», чтобы вернуться в борьбу за место в Лиге чемпионов.

Не менее увлекательно будет наблюдать, отпустят ли «красные дьяволы» Кобби Мейну в аренду. Не исключено, что найдется желающий выкупить талантливого полузащитника. Тем временем Джошуа Зиркзее должен вернуться в Серию А.

«Ливерпулю» тоже придется действовать в этом месяце. «Красные» нуждаются в усилении состава, несмотря на то, что летом они потратили колоссальные 440 млн фунтов. Приоритетной задачей «Ливерпуля» является покупка центрального защитника. Возможно, они все-таки примут условия «Кристал Пэлас» и подпигут Марка Гехи.

GOAL тем временем вспоминает лучшие зимние трансферы в истории АПЛ.

10. Шеймус Коулман (из «Слайго Роверс» в «Эвертон», 60 тысяч фунтов)

С точки зрения соотношения цены и качества можно утверждать, что Шеймус Коулман — лучшее подписание в истории Премьер-лиги. Дэвид Мойес выдернул крайнего защитника из ирландского «Слайго Роверс» в январе 2009 года всего лишь за 60 тысяч фунтов, то есть по сути бесплатно.

Шеймус Коулман globallookpress.com

Коулман не смог оказать мгновенного влияния, поскольку сразу после перехода ему пришлось перенести операцию на инфицированной мозоли на пальце ноги. Позже он отправился в аренду в «Блэкпул».

Но с августа 2010 года он находится в «Эвертоне». С тех пор он играл под руководством 11 тренеров.

Коулман провел за «Эвертон» 433 матча, поучаствовав в 57 голах, что в пересчете составляет 138 фунтов за матч и чуть более 1000 фунтов за гол или ассист. Он также был одним из самых стабильных игроков, а также самым лояльным, отвергнув немало предложений от больших клубов, чтобы остаться с командой, капитаном которой он является с 2019 года.

В этом сезоне 37-летний Коулман из-за травм лишь трижды появлялся на поле в рамках АПЛ, но все равно остается одним из самых любимых игроков среди болельщиков «Эвертона».

9. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Боруссия» Дортмунд в «Арсенал», 56 млн фунтов)

Многие были уверены, что Обамеянг окажется в мадридском «Реале», когда покинет дортмундскую «Боруссию». Но в итоге самым проворным оказался «Арсенал», подписавший габонца в январе 2018 года.

На тот момент он стал самым дорогим новичком в истории «канониров». При этом Обамеянг быстро начал отрабатывать заплаченные за него 56 млн фунтов, забив 10 мячей в первых 13 матчах АПЛ.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

В следующих двух сезонах он не сбавлял оборотов, забив 60 мячей во всех турнирах и почти в одиночку приведя «Арсенал» к победе в Кубке Англии 2020 года, оформив дубли против «Манчестер Сити» в полуфинале и «Челси» в финале.

Однако все пошло наперекосяк после того, как он подписал новый выгодный контракт. Всего через 16 месяцев клуб расторг соглашение с Обамеянгом из-за нарушения дисциплины. Впоследствии он перешел в «Барселону» в качестве свободного агента, а затем провел не лучший отрезок в «Челси».

Обамеянг реанимировал карьеру двумя периодами в «Марселе», между которыми затесался сезон в Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что его карьера на «Эмирейтс» завершилась совсем не так, как ему хотелось бы, Обамеянг все равно входит в список лучших зимних трансферов в истории АПЛ.

8. Гари Кэхилл (из «Болтона» в «Челси», 7 млн фунтов)

Гари Кэхилл покинул борющийся за выживание «Болтон» ради «Челси» в январе 2012 года, но поначалу наверняка думал, что сменил один кризисный клуб на другой. Андре Виллаш-Боаш был уволен с поста главного тренера «синих» менее чем через два месяца после его подписания.

Гари Кэхилл globallookpress.com

Однако Кэхилл быстро расцвел под руководством Роберто Ди Маттео, под руководством которого «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

Кэхилл не стал игроком одного сезона: он долгое время был ключевой фигурой в составе «Челси», когда командой руководили Жозе Моуринью и Антонио Конте.

В общей сложности Кэхилл выиграл с «синими» восемь трофеев и трижды попадал в команду года по версии PFA. Неплохо для трансфера за 7 млн фунтов.

7. Киран Триппьер (из «Атлетико» Мадрид в «Ньюкасл», 12 млн фунтов)

Многие ставили под сомнение мотивы Триппьера, когда в январе 2022 года он покинул действующего чемпиона Ла Лиги «Атлетико» и присоединился к тонущему «Ньюкаслу», который за пару недель до этого перешел во владение государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Киран Триппьер globallookpress.com

Дебют получился кошмарным: «сороки» проиграли скромному «Кембридж Юнайтед» в третьем раунде Кубка Англиии.

Однако Триппьер оказался для «Ньюкасла» фигурой, изменившей буквально всё — лидером, который в своем первом сезоне продолжал ездить с командой на матчи даже после тяжелой травмы голеностопа, пока команда Эдди Хау вела борьбу за выживание.

В 2023 году Триппьер помог «Ньюкаслу» дойти до финала Кубка лиги в 2023 году и квалифицироваться в Лигу чемпионов впервые за 20 лет. С тех пор у него были спады, но он все равно сыграл свою роль в сезоне 2024/25, когда «Ньюкасл» вернулся в ЛЧ и выиграл первый крупный английский трофей за 70 лет.

Триппьер поучаствовал в 30 голах «сорок» — выдающиеся цифры для защитника, а его опыт и оборонительные качества помогли команде Хау снова стать одним из топов АПЛ после двух сложных десятилетий.

6. Филиппе Коутиньо (из «Интера» в «Ливерпуль», 8.5 млн фунтов)

Филиппе Коутиньо рассматривал «Ливерпуль» как путь к спасению после провального периода в «Интере». «Красным» потребовалось всего пара недель, чтобы понять, что они сорвали джекпот.

Бразилец стал существенным усилением для команды Брендана Роджерса, забив три гола и отдав семь результативных передач в течение первых шести месяцев на «Энфилде».

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

В следующей кампании он стал еще лучше, помог «Ливерпулю» впритык подобраться к титулу, сформировав отличное взаимопонимание с Луисом Суаресом.

В итоге Коутиньо «пережил» на «Энфилде» и Суареса, и Роджерса, став важнейшей частью команды Юргена Клоппа. При немце он поучаствовал в 62 голах и ненадолго стал частью атаки мечты, известной как «Великолепная четверка», вместе с Мохаммедом Салахом, Садио Мане и Роберто Фирмино.

Однако Коутиньо переоценил себя и в конце концов не смог устоять перед желанием перейти в «Барселону» в январе 2018 года. Но последним смеялся «Ливерпуль», заработавший на его трансфере 142 млн фунтов. Эти деньги пошли на приобретение Вирджила ван Дейка и Алиссона, что заложило фундамент для будущих побед в АПЛ и Лиге чемпионов.

Коутиньо же пережил ужасное время в «Барсе» и теперь доигрывает на родине в составе «Васко да Гама» после неудачного отрезка в «Астон Вилле».

5. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», 68 млн фунтов)

«Манчестер Юнайтед» долго обхаживал Бруну Фернандеша, но летом 2019 года вышел из сделки, испугавшись ценника. Однако, когда команда Уле Гуннара Сульшера начала буксовать и отстала от топ-4, они все же прогнулись под требования «Спортинга» — и да, как же они были этому рады.

Уле Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш globallookpress.com

Фернандеш вдохнул новую жизнь в сезон «красных дьяволов»: команда Сульшера не проигрывала с дня его подписания до последнего тура АПЛ. Восемь голов и семь ассистов португальца в 14 матчах подняли «Манчестер Юнайтед» на третье место, а также помогли добраться до полуфиналов Кубка Англии и Лиги Европы.

В своем втором сезоне Фернандеш доминировал еще сильнее, забив 28 сячей и отдав 17 передач во всех турнирах. Сейчас, проводя свой шестой сезон на «Олд Траффорд», он может похвастаться впечатляющей статистикой: 85 голов и 76 ассистов в 260 матчах.

Мнения экспертов о Фернандеше могут расходиться, но он остается самым влиятельным игроком «Юнайтед» и любимцем фанатов, которые знают, насколько все было бы плохо без него.

4. Энди Коул (из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед», 7 млн фунтов)

Энди Коул был самым востребованным молодым нападающим Премьер-лиги, когда в январе 1995 года «Манчестер Юнайтед» сделал «Ньюкаслу» предложение, от которого невозможно было отказаться. Помимо денег, «сороки» получили от «красных дьяволов» вингера Кита Гиллеспи.

Энди Коул и Алекс Фергюсон globallookpress.com

Сумма в 7 млн фунтов сделала Коула самым дорогим английским игроком в истории на тот момент, и этот ценник давил на него тяжким грузом. Он часто забивал в первом сезоне, но также упустил важные моменты, когда «Манчестер Юнайтед» с минимальным уступил титул «Блэкберну» и проиграл «Эвертону» в финале Кубка Англии.

Вскоре он с лихвой компенсировал эти неудачи. «Манчестер Юнайтед» благодаря его результативности выиграл пять титулов АПЛ, два Кубка Англии и стал победителем Лиге чемпионов. Энди за это время забил 121 гол.

Коул никогда не был так счастлив, как в то время, когда играл в паре со своим близким другом Дуайтом Йорком — безусловно, лучшим партнером по атаке, который у него был.

К моменту, когда Коул покинул «Олд Траффорд», та рекордная сумма трансфера казалась сущими копейками. «Манчестер Юнайтед» по-прежнему очень не хватает нападающего такого калибра.

3. Луис Суарес (из «Аякса» в «Ливерпуль», 23 млн фунтов)

Луис Суарес был одной из звезд ЧМ-2010, вдохновив Уругвай на выход в полуфинал, но при этом уже имел дьявольскую репутацию после того, как руками выбил мяч из ворот, лишив Гану гола в четвертьфинале.

Тем не менее, сразу после турнира серьезных предложений по нему не поступило, и он остался в «Аяксе», где вскоре снова попал в неприятности, укусив полузащитника ПСВ Отмана Баккала (за что получил дисквалификацию на семь матчей).

Луис Суарес globallookpress.com

Его скандальный послужной список все равно не отпугнул «Ливерпуль». «Красные» подписали уругвайца за 23 млн фунтов всего за четыре дня до закрытия январского окна в 2011 году.

Суарес начал медленно, забив всего четыре гола в АПЛ до конца сезона, но в итоге освоился и оказался абсолютной находкой. Он забил 82 гола за три с половиной сезона на «Энфилде» и почти привел «Ливерпуль» к победе в АПЛ в сезоне 2013/14.

Его время на «Энфилде», однако, также было отмечено громкими скандалами: 10-матчевая дисквалификация за укус Бранислава Ивановича в 2013 году и 8-матчевая за расистские высказывания в адрес Патриса Эвра.

Суарес все еще был игроком «Ливерпуля», когда вляпался в третий инцидент с укусом (не повезло Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014), и вскоре был продан в «Барселону» за 75 млн фунтов — втрое дороже, чем «Ливерпуль» заплатил за него «Аяксу».

2. Неманья Видич (из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед», 7 млн фунтов)

Неманья Видич был малоизвестной фигурой, когда прибыл в «Манчестер Юнайтед» из московского «Спартака» в январе 2006 года. Никто не мог представить, что он вдохновит «красных дьяволов» на пять титулов Премьер-лиги и три финала Лиги чемпионов (в 2008-м «МЮ» выиграл ЛЧ).

Неманья Видич globallookpress.com

Видич сформировал непробиваемую связку в центре обороны с Рио Фердинандом, которая стала фундаментом последней великой команды сэра Алекса Фергюсона. Яростный и бескомпромиссный стиль игры сделал серба идеальным партнером для спокойного и техничного Фердинанда, который фокусировался на начале атак, пока его напарник уничтожал любую опасность.

Любимец фанатов за свой самоотверженный стиль защиты, Видич стал капитаном «Манчестер Юнайтед», когда Гари Невилл завершил карьеру в 2011 году. С тех пор, как он ушел из команды, оборона «красных дьяволов» уже никогда не была прежней.

1. Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», 75 млн фунтов)

«Ливерпуль» долго обхаживал ван Дейка и надеялся подписать его летом 2017 года — настолько, что Юрген Клопп устроил тайную встречу с защитником в отеле в Блэкпуле, чтобы уговорить его сменить южное побережье на Мерсисайд. Эта встреча взбесила «Саутгемптон» и привела к тому, что они взвинтили цену, похоронив надежды на летний переход.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Красным» пришлось ждать до конца года, и в конце декабря они наконец согласились заплатить за нидерландца 75 млн фунтов. На тот момент он был самым дорогим защитником в истории, и Клоппа обвинили в лицемерии, припомнив его критику суммы, которую «МЮ» заплатил за Погба. Но, в отличие от Погба, ван Дейк доказал, что стоит каждого пенни.

Он стал недостающим элементом в пазле Клоппа и стабилизировал оборону, помог «Ливерпулю» выйти в финал ЛЧ спустя всего лишь четыре месяца, а затем выиграть главный еврокубок в 2019-м.

Ван Дейк также сыграл ключевую роль в завоевании первого чемпионского титула за 30 лет. Когда он получил серьезную травму колена в начале следующего сезона, «Ливерпуль» фактически развалился.

Ван Дейк вернулся на свой уровень и привел «Ливерпуль» к еще одному титулу в 2025 году. И хотя в этом сезоне его уровень, возможно, вызывает вопросы, он все равно остается лучшим январским подписанием в истории Премьер-лиги.