The Athletic поделился любопытными футбольными прогнозами на 2026 год.

Новый год уже здесь. Для тех из нас, кто еще только пытается отойти от старого, всё это довольно тревожно и вызывает головокружение, но мы сверились с календарями — и, судя по всему, 2026-й действительно наступил.

Этот год обещает быть невероятно интересным для футбола. На первый план выйдет, конечно же, чемпионат мира в Канаде, Мексике и США, но нас также ждут развязки в национальных чемпионатах, еврокубках, громкие трансферны, несколько опрометчивых тренерских назначений, люди, говорящие поистине глупые вещи, и многое другое, что не позволит скучать.

Ну а теперь попробуем заглянуть в будущее.

Мы наконец-то увидим в АПЛ настоящую чемпионскую гонку с участием нескольких команд

Да, именно так. Этот сезон Премьер-лиги несется на варп-скорости (вымышленный метод межзвездных путешествий, основанный на манипуляции пространством-временем для достижения сверхсветовых скоростей — прим.), поэтому всё может меняться в бешеном темпе.

Букайо Сака и Жереми Доку globallookpress.com

Первые несколько месяцев казалось, что «Арсенал» просто уйдет в отрыв, но в последнее время они тоже слегка забарахлили. «Манчестер Сити» моментами выглядел властно, а моментами — безвольно. Удача «Челси» была переменчивой. «Астон Вилла» каким-то образом всё еще там, наверху. «Ливерпуль»? Кто знает, случиться может всё что угодно.

Суть в том, что для настоящей чемпионской гонки, в которой участвуют больше двух команд, нужны клубы, которые реально хороши, но имеют достаточно изъянов, чтобы не убить интригу досрочно. И именно это случилось в текущем сезоне АПЛ.

Возможно, кто-то один и вырвется из пелотона (скорее всего, «Арсенал»), но, судя по текущему положению дел, это может быть лучший сезон в истории АПЛ.

Мы снова не узнаем вердикт по делу о 115 нарушениях «Ман Сити»

В прошлом году и ранее появлялись намеки, что развязка близка. «На этой неделе, как мы слышим». «Потенциально в конце этого месяца». «Теперь похоже на осень, сообщают источники».

И мы всё еще ждем.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Возможно, мы будем вечно ждать вердикта по невероятно сложному набору обвинений «Манчестер Сити», который понимают лишь немногие. Огромное количество людей делает вид, что понимает, но многие из нас в действительности с трудом понимают, что происходит.

Кажется, мы сейчас находимся в состоянии вечного ожидания в духе «…на следующей неделе, это будет на следующей неделе». Вполне вероятно, что мы так никогда и не узнаем вердикт по этому делу.

Трамп расплавит кубок ЧМ и превратит его в бюст собственной головы

Как вы думаете, есть ли хоть что-то, в чем Джанни Инфантино отказал бы Дональду Трампу, если бы тот попросил?

Перенести матч чемпионата мира из города, который ему не нравится? Переименовать ФИФА в Трамп? Подержать кубок ЧМ? Оставить ненадолго кубок у себя? Оставить кубок у себя навсегда? Спросить, можно ли его переплавить и отлить из него бюст своей собственной головы из чистого золота?

Дональд Трамп globallookpress.com

Хотелось бы верить, что последнее — это что-то из области фантастики, что даже Трамп не потребовал бы такого, а если бы и потребовал, то Инфантино не позволил бы. Но, с другой стороны, никогда не знаешь наверняка.

Здесь есть и серьезный момент: на каком-то этапе существовал аргумент, что для президента ФИФА разумно иметь хорошие отношения с президентом одной из трех стран-хозяек ЧМ-2026. Но к настоящему времени это зашло гораздо дальше обычных дипломатических любезностей.

Что потребует Трамп? И сможет ли Инфантино сказать «нет»?

Арбитры и ВАР абсолютно точно допустят ужасную ошибку на ЧМ-2026

Это будет третий чемпионат мира с использованием ВАР, и по большей части система вела себя прилично.

VAR globallookpress.com

На двух предыдущих турнирах видеоассистенты главного арбитра не допускали катастрофических ошибок, поэтому технология особо не напоминала о своем присутствии.

Но есть ощущение, что грядет что-то масштабное.

Мы словно один из тех сейсмологов, которые могут предсказать землетрясение за несколько месяцев до того, как оно случится. Арбитры допустят колоссальную ошибку в очень важном матче (возможно, даже в финале), которая полностью испортит впечатление от турнира.

Это закономерный итог существования ВАР, и хотелось бы думать, что такой инцидент вдохновит на какую-то экзистенциальную переоценку всей этой системы. Но, скорее всего, этого все равно не произойдет.

В Канаде и Мексике пройдут матчи ЧМ-2026

Просто на случай, если вы вдруг забыли.

Salt Bae снова объявится

Знаете это чувство, когда вы видите в доме паука, но он быстро убегает за шкаф, за диван или куда-то еще? Было чуть лучше, когда вы его видели, правда? Конечно, паук может вам не нравиться, но, по крайней мере, когда он был на виду, вы знали, где он находится.

Salt Bae globallookpress.com

Примерно такое же чувство возникает, когда вы какое-то время не видите Salt Bae (Нусрет Гёкче, турецкий шеф-повар — прим.) на футбольных тусовках. Да, его назойливое, панибратское присутствие раздражало, но вы хотя бы знали, где он, и что он не планирует чего-то ужасного. Например, выбежать на поле или посыпать солью голову Килиана Мбаппе.

На какое-то время он затих. После финала Лиги чемпионов 2024 года его почти не видеди на топовых футбольных матчах, поэтому его выход явно назрел.

Просто уточним: нью-йоркский филиал ресторана Nusr-Et находится всего в девяти милях от «Метлайф Стэдиум», места проведения финала ЧМ-2026.

Лэмпард в конце года станет тренером сборной Англии

На момент написания этих строк Фрэнк Лэмпард ведет «Ковентри Сити» в Премьер-лигу, что довольно примечательно, учитывая, что клуб находился в двух очках от зоны вылета из Чемпионшипа, когда он принял его в середине прошлого сезона.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Томас Тухель останется главным тренером сборной Англии до окончания чемпионата мира. Он намекал на возможность остаться и подольше, но реалистично глядя на вещи — что бы ни случилось на турнире — он, вероятно, уйдет.

Назначение нового тренера сборной Англии — это обычно реакция на работу предыдущего. Так что преемник Тухеля определенно будет англичанином. И если чемпионат мира пройдет не очень хорошо, то им, вероятно, понадобится кто-то с приличной историей в сборной, имя, которое мы все знаем.

И тут на сцену выходит Лэмпард, чьи акции будут невероятно высоки. И хотя ему, возможно, будет трудно покинуть «Ковентри» после того, как он вернет их в Премьер-лигу впервые за 25 лет, он все-таки невероятно амбициозный тренер. Поэтому, когда нация обратит свой одинокий взор на Фрэнка, он вряд ли сможет устоять.

Клои Келли забьет какой-нибудь неправдоподобно важный гол

Клои Келли — одна из самых узнаваемых футболисток в Анлии, во многом благодаря ее разнообразным подвигам в составе сборной.

Она была в центре практически каждого важного момента за последние три или четыре года: победный гол в овертайме финала Евро-2022, победный пенальти в Финалиссиме, когда чемпионки Европы обыграли Бразилию, победный пенальти против Нигерии в 1/8 финала ЧМ-2023, победный гол в полуфинале Евро-2025, а затем и решающий пенальти в послематчевой серии в финальном матче.

Клои Келли globallookpress.com

Но Келли — чрезвычайно странная футболистка. У нее случаются эти удивительные моменты, когда она оказывается в центре событий, что полностью противоречит ее клубной карьере. В этом сезоне она не является железным игроком основы «Арсенала». Это немного похоже на музыкальную группу, которая большую часть времени выступает на «открытых микрофонах» то тут, то там, но раз в год собирает аншлаг в «Голливуд Боул».

У женской сборной Англии в этом году нет крупных турниров, кампания женской команды «Арсенала» тоже не обещает большого количества статусных матчей. Но каким-то образом, в какой-то момент Келли унюхает возможность для грандиозного свершения и присвоит этот момент себе.

«Вулверхэмптон» наберет 12 очков

Всё больше кажется, что сезон «Дерби Каунти» 2007/08 с их 11 очками — это один из великих небьющихся футбольных рекордов. Многие «пытались», но так и не смогли. «Саутгемптон» сделал серьезную заявку в прошлом сезоне, но в конечном счете не дотянул, с хрипом преодолев финишную черту с 12 баллами.

«Вулверхэмптон» globallookpress.com

На этот раз кандидатом является «Вулверхэмптон», демонстрирующий восхитительный уровень некомпетентности и безнадеги, что обычно свойственно претендентам на падение ниже магической отметки.

Но, как показывали предыдущие ужасные команды, вы можете перевалить за отметку в 11 очков почти случайно. Именно так и будет с «Вулверхэмптоном». Где-то в районе марта они могут оказаться в пределах видимости антирекорда, даже угрожая остаться с однозначным числом очков в таблице. Но в итоге всё же преодолеют барьер в 11 баллов, и наследие «Дерби» будет жить еще как минимум год.

Бьелса вернется в «Лидс»

У Марсело Бьелсы явно не заладились дела на посту главного тренера сборной Уругвая.

Марсело Бьелса globallookpress.com

А «Лидс», несмотря на недавние результаты, все еще остается одним из претендентов на вылет из АПЛ. Скорее всего, в этом году они будут искать нового тренера.

Всё указывает на одно очень эмоциональное воссоединение.

«Манчестер Юнайтед» будет по-настоящему хорош

Послушайте, мы все уже обжигались на этом раньше. Каждый раз, когда кажется, что они вот-вот преодолеют кризис, «красные дьяволы» делают что-то совершенно невнятное. Их способность принимать неверные решения в решающие моменты не имеет аналогов.

Рубен Аморим globallookpress.com

Любой, кто достаточно наивен, чтобы думать, что на этот раз всё будет иначе, неизменно оказывается в дураках.

Но просто выслушайте: на этот раз всё действительно может быть иначе.

В последнее время «Манчестер Юнайтед» местами выглядел довольно неплохо. Матеус Кунья, Мейсон Маунт, Бруну Фернандеш, Брайан Мбёмо, Каземиро, Амад — они действительно в порядке. Сенне Ламменс — надежный вратарь. Наконец-то вернулся Лисандро Мартинес. Беньямин Шешко, вероятно, в какой-то момент тоже начнет оправдывать надежды.

Конечно, по-прежнему есть проблемы, но главный прогноз на 2026 год заключается в том, что «Манчестер Юнайтед» будет активно, подлинно, по-настоящему хорош.