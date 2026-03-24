GOAL разбирает, как очередное поражение на «Уэмбли» может разрушить сезон «Арсенала» и почему команда Микеля Артеты до сих пор не избавилась от старых проблем.

«Арсенал» подходил к воскресному финалу Кубка Английской лиги против «Манчестер Сити» с надеждой, что этот матч станет первой остановкой на пути к квадруплу.

«Канониры» вступили в заключительную треть сезона-2025/26 в статусе фаворитов во всех четырех турнирах, в которых продолжали борьбу. Однако уже на первом же барьере на «Уэмбли» они дали сбой.

У команды Микеля Артеты не сложилось практически ничего. Начало выглядело обнадеживающим — уже на шестой минуте голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд был вынужден совершить тройной сейв, — но на этом позитив для лондонцев, по сути, закончился.

Поражение со счетом 0:2 от команды Пепа Гвардиолы привело к нежелательному рекорду: «Арсенал» проиграл четыре финала Кубка лиги подряд — больше, чем кто-либо в истории турнира. Любовь клуба к Кубку Англии явно не распространяется на его «родственника» из EFL.

С годами сложилась тенденция: победители Кубка лиги нередко сдают на финишном отрезке сезона. В «Арсенале» будут надеяться, что эта традиция сохранится — это помогло бы сдержать «горожан» в борьбе за чемпионство в АПЛ.

Однако собственная история «канониров», которые так и не научились полностью оправляться после болезненных поражений в финалах, остается тревожным сигналом.

Битва в Кардиффе

За более чем два десятилетия у руля «Арсенала» Арсен Венгер так и не выиграл Кубок лиги. Француз рассматривал этот турнир как площадку для обкатки молодежи и поле для экспериментов. Лишь в 2007 году «Профессор» впервые добрался до финала, и в награду за это он доверился тем, кто прошел весь путь до решающего матча.

Средний возраст стартового состава составил всего 21 год — самый молодой в истории профессиональных финалов в Англии. Соперником стал «Челси» Жозе Моуринью — действующий двукратный чемпион АПЛ, фактически английский ответ «галактикос».

Разрыв в классе между двумя составами был настолько очевиден, что его проще показать по именам. Моуринью выпустил максимально боевой состав: Петр Чех; Лассана Диарра, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Уэйн Бридж; Клод Макелеле, Майкл Эссьен, Михаэль Баллак, Фрэнк Лэмпард; Дидье Дрогба, Андрей Шевченко.

В «красном углу» у Венгера вышли: Мануэль Альмуния; Джастин Хойт, Коло Туре, Филипп Сендерос, Арман Траоре; Тео Уолкотт, Сеск Фабрегас, Денилсон, Абу Диаби; Жереми Альядьер, Жулио Баптиста.

И все же именно «Арсенал» открыл счет — отличился 17-летний Уолкотт, однако Дрогба довольно быстро восстановил равновесие, а затем и вывел «Челси» вперед. Нервная и жесткая игра в концовке переросла в хаос: Джон Оби Микел, Эммануэль Адебайор и Туре получили красные карточки.

Общее мнение после последнего финала Кубка лиги на «Миллениуме» в Кардиффе сводилось к тому, что «Арсенал» в тот день выглядел лучше и заложил фундамент на будущее. Однако в реальности команда просела как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В том сезоне «канониры» выиграли лишь три из оставшихся 12 матчей АПЛ, вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от ПСВ, а следующий трофей смогли взять только в 2014 году.

Бирмингемский шок

В 2011 году «Арсенал» снова вышел в финал Кубка лиги — и на этот раз считался явным фаворитом. К тому моменту затянувшаяся бестрофейная пауза клуба уже превратилась в один из первых футбольных интернет‑мемов.

Соперником был «Бирмингем», занимавший 14-е место в АПЛ. Венгер на этот раз не стал экспериментировать и выставил максимально сильный состав.

И все же «Арсенал» умудрился проиграть. Никола Жигич открыл счет за «синих» незадолго до получаса игры, однако Робин ван Перси сравнял еще до перерыва. По мере того, как напряженный матч тянулся к развязке, «Бирмингем» все больше верил в возможность сенсации — и в итоге даже не пришлось прилагать сверхусилий, чтобы забить решающий мяч.

Недопонимание между Лораном Косельни и голкипером Войцехом Щенсным позволило Обафеми Мартинсу перехватить мяч и закатить его в пустые ворота.

Вопреки всем раскладам «Бирмингем» обыграл «Арсенал» в финале крупного турнира — и для обеих команд этот результат обернулся последствиями.

Команда Алекса Маклиша после этого выиграла лишь дважды, скатилась вниз по таблице и вылетела в Чемпионшип, а «канониры» также одержали всего две победы в оставшихся матчах, окончательно потеряли шансы на титул и опустились со второго места на четвертое.

Последний аккорд Венгера

Последний финал Арсена Венгера во главе «Арсенала» пришелся на розыгрыш Кубка лиги сезона-2017/18 — соперником снова был «Манчестер Сити». Иронично, что на противоположной скамейке тогда находился Микель Артета, проводивший второй сезон в штабе Хосепа Гвардиолы.

Шансы «Арсенала» на успех были минимальными. «Манчестер Сити» шел к первому в истории АПЛ — и до сих пор единственному — сезону со 100 очками. Лондонцы могли неожиданно выйти вперед после момента Пьера‑Эмерика Обамеянга, но на этом их позитив закончился.

Серхио Агуэро воспользовался печально известными проблемами Шкодрана Мустафи в обороне и вывел «Манчестер Сити» вперед, а после перерыва Венсан Компани и Давид Сильва довели дело до разгрома — 3:0 в пользу команды Гвардиолы.

Официально новость об уходе Венгера появилась лишь в апреле, но все признаки были налицо: это был его «последний танец». Попадание в Лигу чемпионов через топ-4 выглядело крайне маловероятным, поэтому «канониры» сделали ставку на Лигу Европы.

В полуфинале они дали бой «Атлетико», но уступили по сумме двух матчей 1:2. Эпоха Венгера завершилась настолько тихо, что клубу потребовались годы и приход Артеты, чтобы начать возвращение к прежним амбициям.

«Манчестер Сити» чувствует кровь

В воскресенье «Манчестер Сити» обрек «Арсенал» на четвертое подряд поражение в финалах Кубка лиги — на этот раз Микель Артета уже противостоял своему наставнику Пепу Гвардиоле.

Этот матч стал наглядным доказательством того, что ученик пока не превзошел учителя: на «Уэмбли» «канониры» были полностью переиграны.

В промежутке между 60-й и 64-й минутами левый защитник «горожан» Нико О’Райли дважды беспрепятственно врывался в штрафную «Арсенала», замыкая навесы с правого фланга. Первый гол во многом стал подарком со стороны Кепы Аррисабалаги, но второй — чистая настойчивость и характер.

«Манчестер Сити» получил заслуженную награду — именно эта команда взяла инициативу в свои руки и решила судьбу финала, не позволив игре ускользнуть.

Теперь внимание переключается на борьбу за титул в АПЛ, и О’Райли признал, что «Сити» чувствует шанс обойти «Арсенал» в таблице. На вопрос CBS Sports о том, «чувствуют ли они кровь», защитник ответил...

Да, на сто процентов. Мы и не переставали ее чувствовать — всегда ощущали этот момент. Мы уверены в себе, знаем, что способны на это. Им еще предстоит приехать к нам, а это непростое место для любого, как все уже увидели в этом сезоне. Так что да, мы чувствуем кровь и должны продолжать. Победа в финале многое нам дает — добавляет импульса, и теперь нужно двигаться дальше. Очевидно, для них это серьезный удар. Нико О’Райли защитник «Манчестер Сити»

Поводы для оптимизма?

Однако у «Манчестер Сити» все еще нет полного контроля над чемпионской гонкой. Судьба титула уже несколько месяцев находится в руках «Арсенала», и лондонцы практически не подпускали к себе соперников на расстояние атаки.

Сейчас отрыв составляет девять очков, хотя у «Сити» есть матч в запасе, а 19 апреля «канониры» приедут на «Этихад». Но даже если «Арсенал» уступит в этой встрече, и разница сократится до трех очков, лондонцы все равно будут лидировать перед финишным отрезком.

Микель Артета, к тому же, умеет учиться на ошибках. После разгромного поражения 1:4 на «Этихаде» в концовке первого сезона, когда «Арсенал» реально претендовал на титул, испанец сделал ставку на построение мощной обороны.

Кампания-2024/25 была сорвана эпидемией травм, вскрывшей нехватку глубины состава, и этот недостаток был устранен активной трансферной кампанией летом, что и позволило команде в этом сезоне бороться сразу за четыре трофея.

«Арсенал» по-прежнему остается командой, которую нужно обыгрывать. Это поражение стало для них первым в сезоне с разницей более чем в один мяч. Ирония в том, что, возможно, главное — не проиграть самим себе, если они действительно хотят наконец преодолеть последний барьер.

Послание Артеты

После матча Микель Артета, разумеется, выглядел подавленным, однако все же сохранил долю оптимизма на будущее. Внутри команды по-прежнему есть вера в то, что этот сезон может стать для «Арсенала» особенным.

На вопрос о том, как он собирается вернуть команду в тонус после поражения, Артета ответил...

Важно посмотреть на ситуацию в перспективе — то, что эта команда сделала за последние восемь месяцев, было невероятным. Мы используем это разочарование и этот внутренний огонь, чтобы провести, возможно, лучшие два месяца за все время нашей совместной работы. Это зависит от нас, и мы должны правильно направить эту энергию. Сейчас нужно пережить боль и разочарование — это нормально, это часть футбола. Микель Артета главный тренер «Арсенала»

Говорить такие вещи легко. Гораздо сложнее — воплотить их в реальность. Что будет, если «Арсенал» пропустит первым в следующем матче АПЛ на «Эмирейтс»? Как отреагируют трибуны? Не слишком ли глубоко в ДНК клуба укоренилась привычка сдавать в решающий момент? И не начнут ли звучать те самые едкие кричалки «снова вторые, оле-оле»? Впереди — проверка настоящего характера этой команды.