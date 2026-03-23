Финал Кубка лиги на «Уэмбли» обещал дуэль двух главных тактических школ английского сезона и, возможно, первый серьёзный трофейный маркер для «Арсенала» Микеля Артеты. Но вместо этого получился матч, в котором «Сити» оказался хладнокровнее и точнее в ключевых моментах, а «Арсенал» был слишком зажатым, осторожным, а в итоге сам себе всё испортил. Команда Пепа Гвардиолы победила благодаря дублю Нико О’Райли, а главным эпизодом финала стала ошибка Кепы Аррисабалаги, которую будут вспоминать ещё долго.

Результат матча Арсенал Лондон 0:2 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Nico O'Reilly 60' 0:2 Nico O'Reilly 64' Арсенал: Кепа Аррисабалага, Бен Уайт ( Габриэл Жезус 82' ), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье ( Риккардо Калафьори 65' ), Мартин Субименди, Деклан Райс, Букайо Сака, Кай Хаверц ( Чуквунонсо Мадуэке 66' ), Леандро Троссард ( Габриэл Мартинелли 82' ), Виктор Дьёкереш Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Натан Аке, Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Эрлинг Холанд, Жереми Доку, Райан Шерки ( Филип Фоден 90' ), Энтойн Семеньо, Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Пьеро Инкапье 16', Кепа Аррисабалага 51', Бен Уайт 69' — Абдукодир Хусанов 32'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 3 Удары мимо 3 38 Владение мячом 62 3 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 12 Фолы 10

Начало встречи не выглядело односторонним. Более того, именно «Арсенал» создал первый по-настоящему большой момент. Уже на седьмой минуте великолепная передача Мартина Субименди вывела Кая Хаверца один на один, но Джеймс Траффорд спас «Сити», а затем справился и с добиванием. Забей тогда «Арсенал», игра могла пойти совсем по другому сценарию. Да почти наверняка можно говорить, что Артета бы засушил преимущество в один мяч.

Но именно после этого стартового всплеска команда Артеты начала постепенно растворяться в матче. «Сити» забрал мяч, стал лучше контролировать темп, увереннее чувствовал себя в позиционных атаках и, что особенно важно, всё чаще заставлял «Арсенал» обороняться лицом к своим воротам. До перерыва это ещё не вылилось в большое количество убойных моментов, но общий рисунок уже менялся в пользу команды Гвардиолы. «Арсенал» слишком быстро потерял инициативу. В финале такого уровня особенно опасно, когда соперник постепенно навязывает свой сценарий. Именно это и произошло.

Выбор вратаря «Арсенала» стал главной темой финала

Самое обсуждаемое решение Артеты было принято ещё до стартового свистка. Главный вопрос заключался в том, оставит ли он в воротах Кепу, который играл в этом турнире по ходу всего розыгрыша, или всё-таки поставит Давида Райю, более сильного и более надёжного первого номера. Артета решил сохранить верность кубковой логике и оставил Кепу в составе.

После матча именно это решение и оказалось в центре внимания. Потому что в финалах подобные выборы всегда оцениваются не по принципу справедливости, а по принципу результата.

И дело даже не только в самом голе, ещё до роковой ошибки Кепа выглядел нервозно. Он долго принимал решения в начале второго тайма, эпизодами не чувствовал ритм игры, а в одном моменте вообще опоздал на мяч за пределами штрафной и был вынужден фолить на Жереми Доку, за что получил жёлтую карточку. Уже тогда было видно, что «Сити» почувствовал слабое место и начал давить туда ещё настойчивее.

Дубль, который всё сломал

На исходе часа игры «Сити» наконец-то дожал соперника. Райан Шерки подал справа, в этой ситуации от Кепы требовалось просто надёжно сыграть на выходе. Но мяч выскользнул у него из рук, упал за спину, а Нико О’Райли мгновенно среагировал и головой отправил его в сетку.

Такой момент разрушил весь и без того хрупкий баланс в игре «Арсенала». До этого команда Артеты ещё могла цепляться за счёт и надежду на один решающий стандарт. После этого всё рассыпалось почти моментально. Гвардиола отреагировал на гол так, будто выиграл не Кубок лиги, а матч на выживание. Пеп отлично понимал, насколько важен этот момент не только в контексте трофея, но и в контексте психологии команды. «Сити» проводит не самый ровный сезон, а такие победы возвращают ощущение собственной силы.

Едва «Арсенал» успел прийти в себя после первого пропущенного, как получил и второй. И вновь забил О’Райли — на этот раз после подачи Нуньеша, выиграв верховую борьбу на дальней штанге. Это была очень симптоматичная атака. Оба гола «Сити» пришли через левую сторону обороны «Арсенала», где Пьеро Инкапье ещё в первом тайме выглядел не слишком уверенно и к тому же играл на карточке. Напрашивалась замена, напрашивалась перестройка, но Артета оставил всё как есть, а «Сити» наказал.

Сам О’Райли формально начинал матч как левый защитник, но по ходу атак постоянно поднимался выше и оказывался в зоне, из которой и решил судьбу матча. Это тот тип игрока, которого Гвардиола буквально пересобрал с нуля, а результат пришёл в самый нужный момент.

«Сити» выиграл не только за счёт ошибок соперника

Было бы слишком просто свести всё к ляпу Кепы. Да, ошибка вратаря открыла дорогу к победе, но по качеству футбола «Сити» был сильнее. Команда Гвардиолы лучше прессинговала, увереннее контролировала мяч, спокойнее переживала спорные моменты и в целом производила впечатление более зрелого коллектива.

Очень показательным был контраст в работе с мячом. У «Арсенала» фазы розыгрыша часто превращались в мучение: игроки не открывались, темп падал, Кепа зависал с мячом, а продвижение вперёд давалось с большим трудом. А игроки «Сити» лучше понимали, где находится свободный партнёр, когда ускорить эпизод, а когда, наоборот, подержать мяч и заставить соперника побегать.

Отдельно ярко выглядел эпизод с Шерки, который при счёте 2:0 начал набивать мяч у бровки, откровенно играя на публику. Бен Уайт ответил на это жёстким фолом, а сам Гвардиола показал явное недовольство. С одной стороны, это демонстрировало уверенность «Сити». С другой — сам Пеп как будто напоминал, что в финалах важно не унижать соперника, а правильно доводить игру до победы.

«Арсенал» выглядел слишком скованным

Для команды Артеты этот матч оказался неожиданно бедным на атакующие идеи. Да, отсутствие Эберечи Эзе и Мартина Эдегора било по креативу, но даже с этим учётом от «Арсенала» ждали большего. В финале команда слишком быстро отказалась от смелости. После яркого начала она перестала создавать плотность между линиями, не находила темпа в позиционных атаках и всё реже доводила дело до остроты.

Поражение получилось обидным ещё и потому, что оно не было следствием большого территориального или индивидуального разгрома. Это был матч, в котором «Арсенал» сам позволил игре уйти от себя. И когда понадобилось резко прибавлять после 0:2, в запасе не оказалось эмоционального ресурса, чтобы по-настоящему перевернуть финал.

Да, в концовке были попытки зацепиться. Риккардо Калафьори после выхода со скамейки добавил энергии, один раз опасно пробил, ещё в одном эпизоде попал во внешнюю сторону сетки. Но это уже было больше про запоздалую реакцию, чем про реальный камбэк.

Что значит этот финал для обеих команд

Для «Манчестер Сити» этот кубок — гораздо важнее, чем может показаться со стороны. Это подтверждение, что даже в сезоне, где у команды были сомнения, перестройки и неидеальные отрезки, она всё ещё умеет выигрывать финалы. Причём выигрывать у сильного соперника, который до этого не проигрывал «Сити» шесть матчей подряд. Для Гвардиолы это ещё и первый трофей с обновлённой версией команды. Не той, которая годами собирала победы на автомате, а новой, которой ещё только нужно заработать собственную репутацию. Такие победы как раз её и создают.

Для «Арсенала» это болезненный удар, но не катастрофа. Да, снова поднимется разговор о том, умеет ли команда Артеты делать последний шаг к серьёзным трофеям. Да, решение по Кепе будут разбирать очень долго. Да, это поражение оставляет неприятный привкус на весну. Но важно и то, что «Арсенал» всё ещё лидирует в Премьер-лиге, остаётся в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Проблема лишь в том, что теперь это поражение становится психологическим фоном для следующих больших матчей. И главный вопрос не в том, сломает ли этот финал «Арсенал», а в том, насколько быстро команда сумеет его переварить.