17 минут, которые вошли в историю страны. Новичок «Ман Сити» Хусанов попал в уникальный список игроков АПЛ

В 2010 году, во время матча с «Арсеналом», «Манчестер Сити» пришлось заменить основного вратаря Шея Гивена, который неделей ранее усугубил травму плеча, пытаясь отразить удар Пола Скоулза в дерби Манчестера.

Но этот момент запомнился совершенно по другой причине. Вместо Гивена на оставшиеся 17 минут вышел Гуннар Нильсен, который до сих пор остается единственным футболистом с Фарерских островов, игравшим в Премьер-лиге.

На родине Нильсена его выход на замену в матче АПЛ стал огромным событием. Вскоре после игры журналисты взяли комментарий даже у его брата.

К счастью, Нильсен сохранил ворота «сухими», избежав неловкой ситуации, когда его брату пришлось бы в прямом эфире комментировать досадную ошибку.

«Он так нервничал, что не смог сказать хотя бы пару слов. Он просто передал телефон моей невестке», — вспоминает Нильсен.

Гуннар Нильсен globallookpress.com

Нильсен входит в необычный список игроков, в который недавно добавился новичок «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов.

Они входят в число 18 футболистов, которые стали единственными представителями своих стран, сыгравшими в Премьер-лиге.

Неудивительно, что появление Нильсена в матче АПЛ стало большим событием на Фарерских островах. Эти «15 минут славы» стали главной темой обсуждения в местных СМИ.

«Я поговорил с вышибалой в одном ночном клубе, которого знал. Он сказал, что в тот субботний вечер все говорили только о том, как я вышел на поле в Премьер-лиге.

Это было очень значимое событие. Я помню, как мне присылали фотографии, писали сообщения, звонили — и по сей день я встречаю людей, которые говорят, что помнят, где они были в тот самый момент, когда я появился на поле», — рассказывает Нильсен.

Хусанов стал вторым игроком, пополнившим этот эксклюзивный клуб в текущем сезоне. Чуть раньше там оказался нападающий «Ипсвича» Али Аль-Хамади, который вышел на поле в стартовом составе против «Ливерпуля» и стал первым иракцем в истории Премьер-лиги.

Абдукорид Хусанов globallookpress.com

Вот остальные 16 футболистов , которые до сих пор остаются единственными представителями своих стран, выступавшими в АПЛ:

Виктор Ваньяма (Кения);

Генрих Мхитарян (Армения);

Онель Эрнандес (Куба);

Жуниор Фирпо (Доминиканская Республика);

Натаниль Мендес-Лэнг (Гватемала);

Дэнни Хиггинботам (Гибралтар);

Райан Донк (Суринам);

Али Аль-Хабси (Оман);

Жорди Амат (Индонезия);

Хамза Чаудри (Бангладеш);

Дилан Керр (Мальта);

Мбвана Саматта (Танзания);

Фредерик Нимани (Центральноафриканская Республика);

Нил Этеридж (Филиппины);

Зеш Рехман (Пакистан).

Как ни крути, это точно не те страны, которые принято называть футбольными. Некоторым игрокам повезло чуть больше, поскольку они родились и выросли в более развитых с точки зрения футбола странах, но выбрали другую сборную из-за семейных корней. В эту категорию входят Амат, Чаудри, Рехман, Этеридж, Эрнандес, Фирпо, Мендес-Лаинг, Хиггинботам и Донк.

Но другие росли в условиях, где у них просто не было примеров, которые могли бы показать путь в один из лучших европейских чемпионатов. Они стали первопроходцами.

«Очень важно видеть кого-то, кто уже прошел этот путь. Мы тесно связаны с Данией, поэтому равнялись на датских игроков, но отсутствие таких примеров в нашей стране никак не облегчало задачу.

До меня ни один футболист с Фарерских островов не играл в Премьер-лиге. И даже несмотря на то, что некоторые молодые игроки подписывали молодежные контракты с клубами АПЛ, у нас не было человека, на которого можно было бы действительно ориентироваться», — говорит Нильсен.

Виктор Ваньяма globallookpress.com

У Ваньямы тоже не было соотечественника, который показал бы ему путь в Премьер-лигу. Но ему повезло в другом — у него были более близкие примеры для подражания. Его старший брат Макдональд Марига перешел в итальянскую «Парму», когда Виктору было 16 лет. До этого Ваньяма последовал за братом в шведский «Хельсингборг», затем на время вернулся домой, когда Марига уехал в Италию, а после этого начал свой путь в европейском футболе с бельгийского «Беерсхота». Кроме того, не лишним оказалось и то, что его отец играл и тренировал в кенийском клубе «АФК Леопардс» из Найроби.

«Я вырос в футбольной семье. Я смотрел матчи Премьер-лиги — с детства наблюдал за этими играми. Когда мне было 11, я уже мечтал однажды там оказаться. Я обожал Роя Кина и Пола Скоулза.

Мой отец был тренером, мой брат тоже играл — футбол был у нас в крови. Я хотел выступать на самом высоком уровне. Я знал, что Премьер-лига — это самый сложный чемпионат в мире, понимал, что пробиться туда будет невероятно тяжело, и это мотивировало меня еще больше», — делится воспоминаниями Ваньяма.

У Этериджа была немного другая ситуация. Он родился и вырос в Англии, но получил право играть за Филиппины благодаря своей матери.

В детстве он довольно часто бывал на Филиппинах, но затем, по разным причинам, долгие годы туда не возвращался. Затем, когда ему исполнилось 18, его бывшие партнеры по молодежной команде «Челси» и игроки сборной Филиппин Джеймс и Фил Янгхазбанд предложили кандидатуру Этериджа для вызова в национальную команду. Нил дебютировал в 2008 году, провел за сборную более 80 матчей, а в 2022 году даже стал ее капитаном.

Нил Этеридж globallookpress.com

«Я просто почувствовал связь со страной и ее народом. Филиппины — невероятно гордая страна. Культура и кровь буквально текут в тебе. Мне было всего 18 лет, но я увидел возможность что-то изменить в стране, где футбол не является приоритетным видом спорта. На первом месте там баскетбол. В то время футбол даже не воспринимался всерьез», — признался Этеридж.

И это не преувеличение. Когда Этериджа впервые вызвали в сборную, команда находилась на 195-м месте в мировом рейтинге. Их высший рейтинг за последующие годы — 111-е место — не выглядит чем-то впечатляющим, но в 2019 году Филиппины впервые в истории квалифицировались на Кубок Азии, а также дошли до второго раунда отбора на ЧМ-2014, что также стало для них прецедентом.

Этеридж добился всего этого еще до того, как впервые сыграл в Премьер-лиге. Он дебютировал там только в 2017 году после выхода «Кардиффа» в элитный дивизион.

«Это было огромным событием. Хотя, конечно, не настолько большим, как если бы филиппинец попал в НБА. Мэнни Пакьяо остается бесспорным спортивным героем страны. Скорее всего, меня больше воспринимали как первого игрока из Юго-Восточной Азии в Премьер-лиге, чем как именно первого филиппинца», — говорит Этеридж.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Много случилось впервые. В 2010 году мы впервые вышли в полуфинал Кубка Юго-Восточной Азии (AFF Cup), и именно тогда футбол на Филиппинах начал стремительно набирать популярность.

Даже сейчас, спустя 15 лет, он все еще находится в зачаточном состоянии, но я горжусь тем, что стал частью этого процесса и помог вывести футбол на карту страны», — добавил Этеридж.

Национальная идентичность — сложное, неоднозначное и порой изменчивое понятие, поэтому стоит уточнить критерии: игрок считается «родом» из определенной страны, если он либо родился там и не представлял другую сборную, либо выступал за эту страну на международном уровне.

В этом списке есть несколько любопытных случаев. В Премьер-лиге играло немало футболистов, родившихся в Суринаме, но представлявших Нидерланды (Реджи Блинкер, Эдгар Давидс, Джимми Флойд Хассельбайнк).

Райан Донк — единственный, кто представлял именно Суринам, хотя сам он родился в Нидерландах.

Некоторые игроки были признаны выходцами из своих стран только спустя годы после выступлений в Премьер-лиге. Хиггинботам сыграл несколько матчей за Гибралтар, но это произошло задолго после пика его карьеры в «Саутгемптоне», «Сандерленде» и «Сток Сити».

Дэнни Хиггинботам globallookpress.com

Мендес-Лэнг дебютировал за сборную Гватемалы, когда уже играл за «Дерби» в Первой лиге — через несколько лет после своих выступлений в АПЛ за «Кардифф».

Затем идут спорные случаи, например, бывший полузащитник «Брайтона» Махмуд Дауд, который в некоторых списках значится как единственный представитель Сирии в АПЛ. Он родился в Сирии, но вырос в Германии, за которую сыграл два товарищеских матча в 2020 году, а потому считался немцем во время выступлений в Англии. Однако в 2024 году Дауд сменил футбольное гражданство и был вызван в сборную Сирии, но так и не провел за нее ни одного матча. Возможно, он еще сыграет за Сирию в будущем, но пока мы его в расчет не берем.

А еще есть Экваториальная Гвинея. Эмилио Нсуэ, родившийся и выросший в Испании, провел четыре матча в Премьер-лиге за «Мидлсбро» и 45 игр за сборную Экваториальной Гвинеи в период с 2013 по 2024 год. В 2023-м он стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций. Однако его статус также сомнителен, ведь в 2024 году ФИФА постановила, что Нсуэ не имел права выступать за эту сборную все это время.

Еще в 2013 году Федерация футбола Экваториальной Гвинеи подала запрос в испанскую федерацию по поводу смены футбольного гражданства Нсуэ (он ранее сыграл несколько официальных матчей за юношеские и молодежные сборные Испании). В процессе, мягко говоря, были нарушения. В результате они получили технические поражения в двух отборочных матчах к ЧМ-2014 из-за неправомерного участия Нсуэ, но продолжали вызывать его в сборную в течение следующего десятилетия.

Эмилио Нсуэ globallookpress.com

Похоже, что ФИФА обратила на это внимание только после его героического выступления на Кубке Африки, после чего объявила всю международную карьеру Нсуэ недействительной.

Если сделать вид, что Нсуэ никогда не играл за Экваториальную Гвинею, единственным представителем этой страны в данном списке остается Педро Обианг, и тогда в нем будет не 18, а 19 человек. Но пока будем придерживаться осязаемой реальности и засчитаем Экваториальной Гвинее двух игроков из Премьер-лиги.

Конечно, английская Премьер-лига — не вершина для всех. Не каждый игрок с детства мечтал спать в постельном белье с логотипом Barclays и выступать именно в Англии.

Вот что по этому поводу говорит Ваньяма: «Играть за 'Селтик' было для меня еще более значимым событием, потому что это команда, за которую я болел с детства. Особенно в дерби против Рейнджерс».

Для большинства этих игроков выступление в Премьер-лиге стало источником личной гордости, но их главная надежда — стать теми вдохновителями и примерами для подражания, которых у них не было в юности.

«Не хочу хвастаться, но если бы не я и мой успех, многие футболисты вообще не смогли бы построить карьеру в этом виде спорта. Если бы не такие игроки, как я, и мой путь в Премьер-лиге, многие даже не знали бы, что у Филиппин есть национальная сборная. Благодаря моему опыту, моим выступлениям и успехам наша сборная получила признание. Теперь во всем мире есть игроки, которые хотят выступать за Филиппины, потому что знают о нашей команде», — уверен Этеридж.

Прогнозы и ставки на футбол

«Я горжусь, если смог заставить молодых игроков мечтать, поверить в себя и в то, что однажды они тоже смогут играть в Премьер-лиге. Теперь все хотят попасть туда и знают, что дверь для них открыта. Они верят, что это возможно», — добавил Ваньяма.