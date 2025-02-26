Роналду, Руни, Дрогба и еще пять легенд АПЛ, которых превзошел Салах в этом сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах на данный момент претендует на звание главного героя сезона в английской Премьер-лиге. На это указывает в том числе статистика египетского футболиста, который за 11 туров до финиша лидирует по количеству и забитых мячей, и результативных передач.

Благодаря невероятной игре Салаха «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. В активе лидера «красных» уже 25 мячей и 11 ассистов. Самое поразительное в этой истории заключается в том, что ему понадобилось всего 27 матчей, чтобы достичь столь внушительных показателей.

PlanetFootball вспоминает легенд АПЛ, которых Салах затмил своей результативностью в пределах одного сезона.

Робин ван Перси

Когда мы вспоминаем последний сезон сэра Алекса Фергюсона во главе «Манчестер Юнайтед», в памяти всплывают, прежде всего, моменты с участием ван Перси, благодаря которому команда каждую неделю радовала болельщиков и результатами, и зрелищной игрой.

Робин ван Перси globallookpress.com

В сезоне-2012/2013 «красные дьяволы» выиграли титул АПЛ, оформив чемпионство за четыре тура до финиша.

Ван Перси забил один из мячей в матче против «Астон Виллы», после которого «Юнайтед» стали недосягаемы для конкурентов.

В том сезоне нидерландец забил 26 мячей и стал обладателем «Золотой бутсы». Кроме того, он девять раз ассистировал партнерам.

Сейчас даже не март, а Салаху не хватает всего одного гола для повторения результата ван Перси забитым мячам. При этом он уже 16 результативных передач. Просто невероятно.

Более того, Салах уже превзошел лучший индивидуальный результат ван Перси в АПЛ. В своем последнем сезоне в «Арсенале» Робин забил 30 мячей и сделал 10 передач.

Криштиану Роналду

Роналду абсолютно заслуженно выиграл свой первый «Золотой мяч» после феноменального сезона 2007/2008. Это был огромный шаг к статусу легенды, определившей целую эпоху.

В том году сезоне португалец помог «Манчестер Юнайтед» выиграть Лигу чемпионов и титул в Премьер-лиге. В рамках АПЛ Роналду забил 31 гол и отдал шесть результативных передач.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Салаху будет непросто повторить дойти до отметки в 31 мяч, но по ассистам он уже опережает Криштиану почти в три раза.

Более того, в сезоне 2007/2008 Роналду отметился 42 голами и 7 ассистами во всех турнирах.

Прогнозы и ставки на АПЛ

С учетом всех турниров у Салаха в текущем сезоне уже больше 50 результативных действий — 30 мячей и 20 ассистов. Впереди еще финал Кубка лиги, 11 матчей в АПЛ и как минимум две игры в Лиге чемпионов.

Серхио Агуэро

Салаху нужно забить еще три гола, чтобы обойти лучшего бомбардира «Манчестер Сити» в истории Премьер-лиги.

После этого Мохамед поднимется на пятое место в списке лучших снайперов АПЛ и будет отставать только от Алана Ширера, Гарри Кейна, Уэйна Руни и Энди Коула.

Серхио Агуэро globallookpress.com

Агуэро завоевал пять титулов Премьер-лиги и долгое время был одним из ключевых игроков «Манчестер Сити».

Особенно запоминающимся получился его дебютный сезон, который завершился его легендарным победным голом в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» на последних секундах матча.

Но ни один из десяти английских сезонов аргентинца не был столь результативным, как нынешний у Салаха.

Мохамед почти повторил лучший сезон Агуэро по количеству голов в АПЛ (26 в сезоне-2014/2015), при этом у него уже в два раза больше результативных передач.

Гарри Кейн

Капитан сборной Англии — один из всего четырех игроков в истории Премьер-лиги, которым удалось возглавить сразу два рейтинга — и по голам, и по ассистам в одном сезоне.

Гарри Кейн globallookpress.com

Кейн превзошел всех в сезоне 2020/2021, забив 23 гола и отдав 14 результативных передач.

Салах уже опережает Кейна и по забитым мячам, и по результативным передачам, хотя до завершения сезона еще почти три месяца.

С точки зрения статистики, это был лучший сезон Кейна в английском футболе. В прошлом сезоне, в своем дебютном в составе «Баварии», он установил личный рекорд, совершив в Бундеслиге 44 результативных действия (36 голов и 8 ассистов).

Салаху осталось набрать три очка по системе «гол+пас», чтобы достичь этой цифры в текущем сезоне АПЛ.

Фернандо Торрес

Удивительно, но Эль Ниньо так и не вошел в список игроков Премьер-лиги, забивших не менее 100 мячей.

Фернандо Торрес globallookpress.com

Если рассматривать игру Торреса исключительно в цифрах, осмелимся сказать, что у него довольно обычная статистика: 85 голов и 29 результативных передач в 212 матчах за «Ливерпуль» и «Челси».

Лишь однажды, в своем дебютном сезоне, он преодолел отметку в 20 мячей. С точки зрения статистики лучшей для него стала кампания 2007/2008 — 24 гола и 4 ассиста.

Не собираемся принижать заслуги Торреса. В свои лучшие дни испанец действительно был серьезной угрозой. Но если говорить исключительно о результативности, Салах находится на совершенно другом уровне.

Не исключено, что у «Египетского короля» в сезоне-2024/2025 будет вдвоев результативных действий, чем у Торреса в его лучшей кампании.

Если Салах сохранит нынешний темп, он вполне может набрать 57 очков по системе «гол+пас».

Дидье Дрогба

Можно сказать, что для классического «девятого номера» старой школы учитывать ассисты не совсем корректно.

Но на самом деле Дрогба постоянно создавал моменты для своих звездных партнеров по «Челси».

Дидье Дрогба globallookpress.com

В сезоне 2005/2006, когда «синие» завоевали титул, ивуариец стал лучшим ассистентом Премьер-лиги, отдав 12 результативных передач.

Всего на счету Дрогба 55 ассистов в АПЛ — больше, чем у таких игроков, как Эден Азар, Хуан Мата, Месут Озил и Роберто Фирмино.

Лучшим с точки зрения статистики для Дрогба стал сезон-2009/2010: он был причастен к 39 голам (29 забитых мячей и 10 ассистов) из 103, которые команда Карло Анчелотти забила в том чемпионате.

Сейчас почти невозможно поверить, что когда-то Дрогба и Салах на короткое время пересеклись в «Челси».

Кевин Де Брейне

В отличие от Дрогба, Де Брейне не успел сыграть с Салахом. Бельгиец покинул «Челси» в то же трансферное окно, когда молодой египтянин только переходил из «Базеля».

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Но только представьте: два лучших игрока АПЛ за последнее десятилетие в одной команде. Болельщики «Челси» теперь могут только мечтать об этом.

Де Брейне провел множество выдающихся сезонов в эпоху доминирования «Манчестер Сити». Однако его лучший сезон с точки зрения статистических показателей — 2019/2020, когда «Ливерпуль» Салаха выиграл Премьер-лигу. Бельгиец тогда забил 13 мячей и отдал рекордные 20 ассистов.

Рекорд по результативным передачам, который Кевин делит с Тьерри Анри, теперь под угрозой. Салаху нужно сделать всего пять ассистов в 11 турах, чтобы превзойти это достижение.

Уэйн Руни

Вряд ли у кого-то есть сомнения в величии Руни — он третий в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги и четвертый в рейтинге лучших ассистентов.

Уэйн Руни globallookpress.com

Удивительно, но легенда «Манчестер Юнайтед» так ни разу и не выиграл «Золотую бутсу».

Руни дважды преодолевал отметку в 20 мячей за сезон: в 2009/2010 он забил 26 голов, а в 2011/2012 — 27. Но в обоих случаях Уэйну не повезло — его опередили Дрогба и ван Перси.

В сезоне 2011/2012, когда Руни забил 27 голов, он также отдал 5 результативных передач.

Осознание того, что в своем лучшем сезоне по результативности Руне уступает Салаху на девять очков по системе «гол+пас» (и при этом у египтянина в запасе еще 11 матчей), в каком-то смысле даже шокирует.