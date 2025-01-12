ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Давид Сильва, Торрес, Фабрегас и еще семь самых успешных испанцев в истории АПЛ

    Испанские футболисты оставили яркий след в истории Премьер-лиги

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Астон Вилла Вулверхэмптон Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ньюкасл Тоттенхэм Челси Лига чемпионов Барселона Реал Мадрид Атлетико Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияСтрасти по Хвиче. Будущее Кварацхелии неопределенно, но «Наполи» будет играть жестко Кайо Борральо11 побед и ни одного поражения. «Боевые ботаники» продолжают покорять UFC Антуан Гризманн («Атлетико»)Примера. «Атлетико» сыграет с «Осасуной», «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией», «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»
  • 18:57
    • «Интер» с минимальным счетом одолел «Венецию»
  • 18:17
    • «Тоттенхэм» в овертайме обыграл «Тамуорт» в Кубке Англии
  • 16:27
    • «Авангард», уступая по ходу матча 0:2, победил «Салават Юлаев»
    Все новости спорта
    Давид Сильва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Сильва
    Возможно, испанцы доминировали в английской Премьер-лиге не так мощно, как французы, но в 21-м веке они стали важной частью почти во всех топ-клубах.
    Например, «Манчестер Сити» сейчас просто невозможно представить без Родри, который стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Давид Райя уже неоднократно подтверждал, что Микель Артета не зря доверил ему роль основного вратаря в «Арсенале». Пау Торрес, Педро Порро и Марку Кукурелья тоже стали основными в своих командах.

    Ниже — топ-10 испанских футболистов в истории АПЛ по версии Squawka.

    Пепе Рейна («Ливерпуль», 2005-2013)

    Матчей в АПЛ: 297
    Достижения: победитель Суперкубка УЕФА-2005, Кубка Англии-2006, Кубка лиги-2012

    Пепе Рейна
    globallookpress.com

    Пепе Рейна присоединился к «Ливерпулю» вскоре после того, как «красные» выиграли Лигу чемпионов благодаря героическим спасениям Ежи Дудека. Испанец сделал команду еще лучше. В своем дебютном сезоне он стал обладателем награды «Золотая перчатка». В дальнейшем он провел за «Ливерпуль» 134 «сухих» матча. Более того, у Рейны лучший показатель матчей без пропущенных мячей среди вратарей, которые провели не менее 100 игр на ноль.

    В январе 2020-го Пепе вернулся в АПЛ, подписав контракт с «Астон Виллой». На этот раз он был не так успешен и вскоре уехал в Италию.

    Диего Коста («Челси», 2014-2018)

    Матчей в АПЛ: 89
    Достижения: двукратный чемпион АПЛ, победитель Кубка лиги-2015

    Диего Коста
    globallookpress.com

    Диего Коста был очень противоречивой фигурой во время выступлений за «Челси». Он выводил из себя не только соперников, но и собственных партнеров по команде.

    Коста конфликтовал почти со всему тренерами «Челси», из-за чего не раз был близок к уходу из клуба. Но при этом он превращался в настоящую грозу защитников, когда был сосредоточен на футболе.

    Диего сыграл ключевую роль в последних двух чемпионских сезонах «Челси», забив в каждом из них по 20 мячей.

  • Монстр обороны. Почему «Манчестер Сити» подписывает Абдукодира Хусанова из «Ланса»
  • Молодой защитник надеется стать первым узбекским игроком, сыгравшим в Премьер-лиге
  • Вчера

    • В 2022 году Коста ненадолго вернулся в АПЛ, подписав контракт с «Вулверхэмптоном». Но почти сразу стало ясно, что он уже не может играть на прежнем уровне.

    Хуан Мата («Челси» и «Манчестер Юнайтед», 2011-2022)

    Матчей в АПЛ: 277
    Достижения: победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Англии

    Хуан Мата
    globallookpress.com

    В 2019 году «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой только из-за того, что он действительно хороший человек. И это не шутка. Уле Гуннару Сульшеру нравилось, как Хуан общается и помогает молодым игрокам. В то время в клубе уже знали, что испанец почти не будет играть в основном составе.

    Однако так было не всегда. До того как Дэвид Мойес и Луи ван Гал взялись за него, Мата был одним из самых ярких игроков в Премьер-лиге. Он блистал в составе «Челси» (особенно в сезоне 2012/2013). В «Юнайтед» Хуан, возможно, играл не так зрелищно, но почти всегда оправдывал ожидания, когда получал шанс.

    К сожалению, со временем Мате практически перестали доверять, и он тихо покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя в «Галатасарай».

    Хаби Алонсо («Ливерпуль», 2004-2009)

    Матчей в АПЛ: 143
    Достижения: победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Кубка Англии

    Хаби Алонсо
    globallookpress.com

    Прошло уже немало времени, но, надеемся, люди еще помнят, как Хаби Алонсо играл в футбол.

    Алонсо был невероятно элегантным опорным полузащитником, которому удалось привнести ощущение невозможного в Премьер-лигу.

    В дебютном сезоне Хаби помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. Хотя в последующие годы клуб так и не достиг подобных высот, футбол, который показывала команда, завораживал своей оборонительной стойкостью и мощными атакующими действиями.

  • Смелые прогнозы на 2025 год: Пулишич останется в «Милане», а «Челси» выиграет КЧМ
  • Предсказываем дорогостоящие трансферы и неожиданных победителей крупных турниров в 2025 году
  • 10/01/2025

    • Алонсо был настоящим мастером с потрясающим арсеналом дальних передач и ударов, которые можно бесконечно пересматривать в подборках на YouTube. Для футбольных болельщиков он был настоящим сокровищем.

    Фернандо Торрес («Ливерпуль» и «Челси», 2007-2014)

    Матчей в АПЛ: 212
    Достижения: победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы

    Фернандо Торрес
    globallookpress.com

    Так получилось, что Торрес гораздо лучше играл за «Ливерпуль», но свои основные трофеи он завоевал вместе с «Челси».

    Несмотря на то, что испанец слабо провел свои последние сезоны в Англии, важно помнить, как мощно он ворвался в Премьер-лигу, напоминая своей настырностью молодого Майка Тайсона.

    Торрес обладал почти сверхъестественным сочетанием скорости, силы и точности завершения. В определенный момент он напоминал известного аргентинского нападающего Габриэля Батистуту.

    Хотя ему никогда не удавалось забить 30 голов за сезон в рамках АПЛ, воспоминания о Торресе всегда связаны с тем, как он разрушал всё на своём пути (особенно в матчах против «Манчестер Юнайтед» и вел за собой шикарный «Ливерпуль».

    Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 2011-2023)

    Матчей в АПЛ: 415
    Достижения: чемпион АПЛ, победитель Лиги Европы и Кубка Англии

    Давид Де Хеа
    globallookpress.com

    Когда Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед», в Англии все поражались, как в клубе додумались подписать столь несуразного внешне вратаря. Однако время показало, что легендарный Алекс Фергюсон был прав, настояв на приобретении испанца.

    В своем втором сезоне на «Олд Траффорд» Де Хеа помог «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионат Англии. В течение последующих пяти лет «Манчестер Юнайтед» оставался на плаву во многом благодаря надежной игре Давида. Разве что в какой-то момент ему немного помог Златан Ибрагимович. Достаточно сказать, что Де Хеа четыре раза за пять сезонов (с 2013 по 2018 годы) признавался игроком года в клубе.

  • Талант, превратившийся в призрака. Как «Манчестер Сити» разрушил карьеру Грилиша
  • Джеку Грилишу надо срочно бежать подальше от Хосепа Гвардиолы
  • 08/01/2025

    • Летом 2023-го Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед», после чего пропустил весь прошлый сезон. Перед началом текущего сезона испанец перешел в «Фиорентину» и в кротчайшие сроки стал одним из лучших вратарей Серии А.

    Сесар Аспиликуэта («Челси», 2012-2023)

    Матчей в АПЛ: 349
    Достижения: двукратный чемпион АПЛ, дважды победитель Лиги Европы, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Англии и Суперкубка УЕФА

    Сесар Аспиликуэта
    globallookpress.com

    Легко забыть, но когда-то Аспиликуэта был скоростным латералем во время выступлений за «Осасуну». Травмы в «Марселе» ограничили его физические возможности, а затем Жозе Моуринью решил превратить испанца в оборонительного левого защитника.

    Казалось, что это не сработает, но в итоге Аспиликуэта стал настоящим защитным монстром. Настолько, что он смог вернуться на правый фланг обороны, затем в центр защиты, а потом снова стал играть на позиции латераля.

    Аспиликуэта — мастер искусства защиты (и диагональных навесов). Бросить ему вызов — значит идти на риск.

    Хотя с возрастом его игра стала менее безупречной, Аспиликуэта стал легендой «Челси». В 2021 году он привел «синих» к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Он олицетворяет собой то, чем является „Челси“, он скромен. Аспиликуэта — легенда клуба, он может служить примером. Он продолжает делать то, что делает столько лет. Для нас это отличные новости», — говорил о Сесаре бывший главный тренер лондонского клуба Томас Тухель.

    Аспиликуэта покинул «Челси» летом 2023 года и с тех пор играет в Испании за «Атлетико», который снова борется за титул чемпиона Ла Лиги.

    Родри («Манчестер Сити», с 2019)

    Матчей в АПЛ: 174
    Достижения: победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион АПЛ

    Родри
    globallookpress.com

    Как уже упоминалось ранее, Родри является ключевой фигурой в «Манчестер Сити», вместе с которым выиграл беспрецедентные четыре подряд титула чемпиона Премьер-лиги.

    В сезоне-2022/2023 «Ман Сити» стал лишь второй английской командой, завоевавшей требл.

    От ледяного спокойствия под давлением до тактического фола в нужный момент — Родри умеет абсолютно всё.

  • Осимхен, Мактоминей и еще 13 лучших трансферов первой части европейского сезона 2024/25
  • Рассматриваем игроков по всему континенту, которые преуспели в своих новых клубах в первой половине кампании
  • 08/01/2025

    • Возможно, лучший комплимент, который ему можно сделать, — это отметить, насколько «Сити» страдает без Родри, получившего серьезную травму колена.

    Ну и, конечно, нельзя не упомянуть «Золотой мяч», который он получил минувшей осенью, а также победу со сборной Испании на Евро-2024.

    Сеск Фабрегас («Арсенал» и «Челси», 2003-2019)

    Матчей в АПЛ: 350
    Достижения: чемпион АПЛ, обладатель Кубка Англии и Кубка лиги, победитель Лиги Европы

    Сеск Фабрегас
    globallookpress.com

    Единственный испанец, который доминировал в Премьер-лиге, покинул ее, а затем вернулся, чтобы доминировать еще сильнее.

    Сеск Фабрегас — абсолютный феномен с двумя яркими периодами в карьере. В «Арсенале» он стал настоящее звездой, будучи еще тинейджером, Сеск играл в восхитительно прямолинейной вариации испанского футбола. Он восхищал всех, даже не выигрывая трофеев.

    Затем Фабрегас перешел в «Барселону», в составе которой научился побеждать. Позже он привнес этот победный менталитет в «Челси».

    На «Стэмфорд Бридж» испанец играл с большей ясностью и зрелостью, чем в футболке «Арсенала», и помог клубу выиграть два чемпионских титула АПЛ.

    Карьера Фабрегаса в Премьер-лиге была феноменальной, и остается только сожалеть, что в середине сезона 2019 года он тихо покинул Англию, так и не дождавшись заслуженных аплодисментов английских болельщиков.

    Давид Сильва («Манчестер Сити», 2010-2020)

    Матчей АПЛ: 309
    Достижения: чемпион АПЛ, обладатель Кубка Англии и Кубка Лиги

    Давид Сильва
    globallookpress.com

    Давид Сильва — один из немногих игроков, которых можно назвать символами целой эпохи в Премьер-лиге. С момента его прихода в команду вместе с Яя Туре летом 2010 года испанец стабильно был одним из лучших полузащитников лиги.

    Его стиль игры — это восхитительное сочетание навыков, баланса, точных передач, своевременных голов и иногда жестких стыков, которые давали понять, что его нельзя запугать.

    Сильва всегда был важен, особенно когда «Манчестер Сити» завоевал свои первые два титула, но с приходом Пепа Гвардиолы он стал абсолютно незаменимым игроком для команды.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Гвардиола доверил ему управление игрой из более глубоких позиций, и Сильва великолепно справлялся с этой задачей, несмотря на сложные личные обстоятельства.

    Летом 2019 года Сильва объявил, что сезон 2019/2020 станет для него последним в Англии. Несмотря на то что ему не удалось выиграть пятый титул Премьер-лиги, «Эль Маго» безоговорочно остается лучшим испанцем в истории чемпионата.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 12 января 2025 года
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монца — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  5.10
  • Экспресс дня 13 января 2025 года
  • Завтра в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Миллуолл — Дагенем энд Редбридж
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры