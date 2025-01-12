Давид Сильва, Торрес, Фабрегас и еще семь самых успешных испанцев в истории АПЛ

Возможно, испанцы доминировали в английской Премьер-лиге не так мощно, как французы, но в 21-м веке они стали важной частью почти во всех топ-клубах.

Например, «Манчестер Сити» сейчас просто невозможно представить без Родри, который стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Давид Райя уже неоднократно подтверждал, что Микель Артета не зря доверил ему роль основного вратаря в «Арсенале». Пау Торрес, Педро Порро и Марку Кукурелья тоже стали основными в своих командах.

Ниже — топ-10 испанских футболистов в истории АПЛ по версии Squawka.

Пепе Рейна («Ливерпуль», 2005-2013)

Матчей в АПЛ: 297

Достижения: победитель Суперкубка УЕФА-2005, Кубка Англии-2006, Кубка лиги-2012

Пепе Рейна globallookpress.com

Пепе Рейна присоединился к «Ливерпулю» вскоре после того, как «красные» выиграли Лигу чемпионов благодаря героическим спасениям Ежи Дудека. Испанец сделал команду еще лучше. В своем дебютном сезоне он стал обладателем награды «Золотая перчатка». В дальнейшем он провел за «Ливерпуль» 134 «сухих» матча. Более того, у Рейны лучший показатель матчей без пропущенных мячей среди вратарей, которые провели не менее 100 игр на ноль.

В январе 2020-го Пепе вернулся в АПЛ, подписав контракт с «Астон Виллой». На этот раз он был не так успешен и вскоре уехал в Италию.

Диего Коста («Челси», 2014-2018)

Матчей в АПЛ: 89

Достижения: двукратный чемпион АПЛ, победитель Кубка лиги-2015

Диего Коста globallookpress.com

Диего Коста был очень противоречивой фигурой во время выступлений за «Челси». Он выводил из себя не только соперников, но и собственных партнеров по команде.

Коста конфликтовал почти со всему тренерами «Челси», из-за чего не раз был близок к уходу из клуба. Но при этом он превращался в настоящую грозу защитников, когда был сосредоточен на футболе.

Диего сыграл ключевую роль в последних двух чемпионских сезонах «Челси», забив в каждом из них по 20 мячей.

В 2022 году Коста ненадолго вернулся в АПЛ, подписав контракт с «Вулверхэмптоном». Но почти сразу стало ясно, что он уже не может играть на прежнем уровне.

Хуан Мата («Челси» и «Манчестер Юнайтед», 2011-2022)

Матчей в АПЛ: 277

Достижения: победитель Лиги чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы, обладатель Кубка Англии

Хуан Мата globallookpress.com

В 2019 году «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Матой только из-за того, что он действительно хороший человек. И это не шутка. Уле Гуннару Сульшеру нравилось, как Хуан общается и помогает молодым игрокам. В то время в клубе уже знали, что испанец почти не будет играть в основном составе.

Однако так было не всегда. До того как Дэвид Мойес и Луи ван Гал взялись за него, Мата был одним из самых ярких игроков в Премьер-лиге. Он блистал в составе «Челси» (особенно в сезоне 2012/2013). В «Юнайтед» Хуан, возможно, играл не так зрелищно, но почти всегда оправдывал ожидания, когда получал шанс.

К сожалению, со временем Мате практически перестали доверять, и он тихо покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя в «Галатасарай».

Хаби Алонсо («Ливерпуль», 2004-2009)

Матчей в АПЛ: 143

Достижения: победитель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Кубка Англии

Хаби Алонсо globallookpress.com

Прошло уже немало времени, но, надеемся, люди еще помнят, как Хаби Алонсо играл в футбол.

Алонсо был невероятно элегантным опорным полузащитником, которому удалось привнести ощущение невозможного в Премьер-лигу.

В дебютном сезоне Хаби помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. Хотя в последующие годы клуб так и не достиг подобных высот, футбол, который показывала команда, завораживал своей оборонительной стойкостью и мощными атакующими действиями.

Алонсо был настоящим мастером с потрясающим арсеналом дальних передач и ударов, которые можно бесконечно пересматривать в подборках на YouTube. Для футбольных болельщиков он был настоящим сокровищем.

Фернандо Торрес («Ливерпуль» и «Челси», 2007-2014)

Матчей в АПЛ: 212

Достижения: победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы

Фернандо Торрес globallookpress.com

Так получилось, что Торрес гораздо лучше играл за «Ливерпуль», но свои основные трофеи он завоевал вместе с «Челси».

Несмотря на то, что испанец слабо провел свои последние сезоны в Англии, важно помнить, как мощно он ворвался в Премьер-лигу, напоминая своей настырностью молодого Майка Тайсона.

Торрес обладал почти сверхъестественным сочетанием скорости, силы и точности завершения. В определенный момент он напоминал известного аргентинского нападающего Габриэля Батистуту.

Хотя ему никогда не удавалось забить 30 голов за сезон в рамках АПЛ, воспоминания о Торресе всегда связаны с тем, как он разрушал всё на своём пути (особенно в матчах против «Манчестер Юнайтед» и вел за собой шикарный «Ливерпуль».

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 2011-2023)

Матчей в АПЛ: 415

Достижения: чемпион АПЛ, победитель Лиги Европы и Кубка Англии

Давид Де Хеа globallookpress.com

Когда Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед», в Англии все поражались, как в клубе додумались подписать столь несуразного внешне вратаря. Однако время показало, что легендарный Алекс Фергюсон был прав, настояв на приобретении испанца.

В своем втором сезоне на «Олд Траффорд» Де Хеа помог «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионат Англии. В течение последующих пяти лет «Манчестер Юнайтед» оставался на плаву во многом благодаря надежной игре Давида. Разве что в какой-то момент ему немного помог Златан Ибрагимович. Достаточно сказать, что Де Хеа четыре раза за пять сезонов (с 2013 по 2018 годы) признавался игроком года в клубе.

Летом 2023-го Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед», после чего пропустил весь прошлый сезон. Перед началом текущего сезона испанец перешел в «Фиорентину» и в кротчайшие сроки стал одним из лучших вратарей Серии А.

Сесар Аспиликуэта («Челси», 2012-2023)

Матчей в АПЛ: 349

Достижения: двукратный чемпион АПЛ, дважды победитель Лиги Европы, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Англии и Суперкубка УЕФА

Сесар Аспиликуэта globallookpress.com

Легко забыть, но когда-то Аспиликуэта был скоростным латералем во время выступлений за «Осасуну». Травмы в «Марселе» ограничили его физические возможности, а затем Жозе Моуринью решил превратить испанца в оборонительного левого защитника.

Казалось, что это не сработает, но в итоге Аспиликуэта стал настоящим защитным монстром. Настолько, что он смог вернуться на правый фланг обороны, затем в центр защиты, а потом снова стал играть на позиции латераля.

Аспиликуэта — мастер искусства защиты (и диагональных навесов). Бросить ему вызов — значит идти на риск.

Хотя с возрастом его игра стала менее безупречной, Аспиликуэта стал легендой «Челси». В 2021 году он привел «синих» к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

«Он олицетворяет собой то, чем является „Челси“, он скромен. Аспиликуэта — легенда клуба, он может служить примером. Он продолжает делать то, что делает столько лет. Для нас это отличные новости», — говорил о Сесаре бывший главный тренер лондонского клуба Томас Тухель.

Аспиликуэта покинул «Челси» летом 2023 года и с тех пор играет в Испании за «Атлетико», который снова борется за титул чемпиона Ла Лиги.

Родри («Манчестер Сити», с 2019)

Матчей в АПЛ: 174

Достижения: победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион АПЛ

Родри globallookpress.com

Как уже упоминалось ранее, Родри является ключевой фигурой в «Манчестер Сити», вместе с которым выиграл беспрецедентные четыре подряд титула чемпиона Премьер-лиги.

В сезоне-2022/2023 «Ман Сити» стал лишь второй английской командой, завоевавшей требл.

От ледяного спокойствия под давлением до тактического фола в нужный момент — Родри умеет абсолютно всё.

Возможно, лучший комплимент, который ему можно сделать, — это отметить, насколько «Сити» страдает без Родри, получившего серьезную травму колена.

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть «Золотой мяч», который он получил минувшей осенью, а также победу со сборной Испании на Евро-2024.

Сеск Фабрегас («Арсенал» и «Челси», 2003-2019)

Матчей в АПЛ: 350

Достижения: чемпион АПЛ, обладатель Кубка Англии и Кубка лиги, победитель Лиги Европы

Сеск Фабрегас globallookpress.com

Единственный испанец, который доминировал в Премьер-лиге, покинул ее, а затем вернулся, чтобы доминировать еще сильнее.

Сеск Фабрегас — абсолютный феномен с двумя яркими периодами в карьере. В «Арсенале» он стал настоящее звездой, будучи еще тинейджером, Сеск играл в восхитительно прямолинейной вариации испанского футбола. Он восхищал всех, даже не выигрывая трофеев.

Затем Фабрегас перешел в «Барселону», в составе которой научился побеждать. Позже он привнес этот победный менталитет в «Челси».

На «Стэмфорд Бридж» испанец играл с большей ясностью и зрелостью, чем в футболке «Арсенала», и помог клубу выиграть два чемпионских титула АПЛ.

Карьера Фабрегаса в Премьер-лиге была феноменальной, и остается только сожалеть, что в середине сезона 2019 года он тихо покинул Англию, так и не дождавшись заслуженных аплодисментов английских болельщиков.

Давид Сильва («Манчестер Сити», 2010-2020)

Матчей АПЛ: 309

Достижения: чемпион АПЛ, обладатель Кубка Англии и Кубка Лиги

Давид Сильва globallookpress.com

Давид Сильва — один из немногих игроков, которых можно назвать символами целой эпохи в Премьер-лиге. С момента его прихода в команду вместе с Яя Туре летом 2010 года испанец стабильно был одним из лучших полузащитников лиги.

Его стиль игры — это восхитительное сочетание навыков, баланса, точных передач, своевременных голов и иногда жестких стыков, которые давали понять, что его нельзя запугать.

Сильва всегда был важен, особенно когда «Манчестер Сити» завоевал свои первые два титула, но с приходом Пепа Гвардиолы он стал абсолютно незаменимым игроком для команды.

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Гвардиола доверил ему управление игрой из более глубоких позиций, и Сильва великолепно справлялся с этой задачей, несмотря на сложные личные обстоятельства.

Летом 2019 года Сильва объявил, что сезон 2019/2020 станет для него последним в Англии. Несмотря на то что ему не удалось выиграть пятый титул Премьер-лиги, «Эль Маго» безоговорочно остается лучшим испанцем в истории чемпионата.