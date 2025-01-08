Талант, превратившийся в призрака. Как «Манчестер Сити» разрушил карьеру Грилиша

В августе 2021-го Чики Бегиристайн назвал Джека Грилиша одним из самых ярких атакующих игроков игроков в мировом футболе. Эти слова были сказаны вскоре после того, как «Манчестер Сити» выкупил его у «Астон Виллы» за 100 миллионов фунтов.

«Я уверен, что болельщики будут в восторге, увидев его в нашей команде, он невероятно талантлив. Гвардиола обожает его стиль игры, и мы все чувствуем, что он идеально подходит для Манчестер Сити. Наш стиль и его стиль — идеальное совпадение», добавил Бегиристайн.

Грилиш действительно очень ярк играл за «Астон Виллу». В своем последнем сезоне на «Вилла Парк» он сделал 16 результативных действий в 26 матчах АПЛ. Непредсказуемый дриблинг Джека стал настоящим испытанием даже для защитников топ-клубов.

К сожалению, на «Этихаде» так и не увидели лучшую версию Грилиша. Несмотря на восторженные слова Бегиристайна, Гвардиола никогда не хотел, чтобы Джек оставался тем «бунтарем», каким он был в «Астон Вилле». Вместо этого от него требовали подавить свои творческие инстинкты и стать лишь одной из шестеренок в победоносной машине «Сити».

В результате игрок, который раньше заставлял фанатов вскакивать со своих мест при каждом касании мяча, просто исчез. Его заменила версия, которая всегда выбирает безопасные решения и, кажется, боится допустить ошибку.

Теперь, спустя три с половиной года после его переезда в Манчестер, Грилиш оказался на распутье. Гвардиола, похоже, больше не видит пользы от 29-летнего игрока, которому надо срочно добиваться перехода в другой клуб, чтобы спасти свою карьеру в сборной Англии.

Абсолютно неэффективен

В одном из недавних матчей «Ман Сити» Грилиш провел на поле лишь шесть минут. По сути, команда без него спокойно разобралась с «Вест Хэмом» (4:1).

В текущем сезоне «Манчестер Сити» провел в АПЛ уже 20 матчей, и только в шести из них Джеку нашлось место в стартовом составе.

Джек Грилиш globallookpress.com

Очевидно, что бывшей звезде «Астон Виллы» в какой-то момент мешали травмы, но и без этого вряд ли кто-то станет отрицать, что Грилиш оказался в самом низу в иерархии атакующих игроков действующего чемпиона Англии. В этом сезоне Гвардиола предпочитает использовать на левом фланге Савиньо и Жереми Доку.

Эта печальная ситуация назревала давно. Грилиш не забивал за «Сити» в последних 37 матчах и с начала прошлого сезона отдал всего три голевые передачи — ровно столько же, сколько Савиньо сделал за 80 минут на поле против «Вест Хэма».

Грилиш долгое время абсолютно неэффективен, и теперь ему приходится платить за это соответствующую цену.

Савиньо просто лучше

Савиньо был одним из ключевых игроков «Ман Сити» и в победном матче против «Лестера» (2:0). Бразилец забил первый гол, а затем отдал результативную передачу на Холанна.

Адаптация Савиньо на «Этихаде», возможно, немного затянулась. Однако теперь он демонстрирует такую же результативность и эффективность, как и во время впечатляющей аренды в «Жироне» в сезоне 2023/24.

Савиньо globallookpress.com

Трудно представить, как Грилиш сможет вернуться в состав, если Савиньо сохранит такую форму.

Вот что сказал Гвардиола, когда у него спросили, может ли прогресс Савиньо стать дополнительным импульсом для Грилиша: «Я много боролся за Грилиша, много сделал для того, чтобы он был здесь. Не думаю, что после всего я еще должен как-то дополнительно его мотивировать. Кто-то считает, что Савиньо не заслуживает играть? Нет. Он заслуживает этого. Он дает результат — и только по этой причине он регулярно выходит на поле. Савиньо в лучшей форме и во всем превосходит Джека».

Позже Пеп добавил: «Две недели назад Джек был травмирован, ему нужно набрать ритм и играть, но футболистам также нужны тренировки. У меня нет никаких сомнений в качестве игры Джека или любого из этих футболистов. Но они должны, прямо сейчас, сегодня, в 15:00, быть в лучшей форме».

Гвардиола обычно не склонен критиковать своих игроков публично. Этот резкий выпад стал шоком и свидетельствует о том, что Гвардиола на пределе терпения с Грилишем.

Теперь главный вопрос заключается в том, осталась ли у Грилиша горячая мотивация доказать что-то дотошному и неумолимо требовательному Гвардиоле?

Роль Грилиша в историческом сезоне переоценена

«Я хочу видеть Джека, который помог нам выиграть требл. Но я стараюсь быть честным с собой в этом вопросе», — ответил Гвардиола, когда его спросили, чего он ждет от Грилиша.

В историческом для «Сити» сезоне-2022/2023 уровень и мотивация Грилиша не вызывали вопросов, поскольку в 50-ти матчах ему удалось сделать 16 результативных действий. Однако его сложно было назвать одним из лидеров команды. Скорее, будет правильно сказать, что он был всего лишь помощником ведущих игроков.

Джек Грилиш и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Эрлинг Холанн затмил всех своими невероятными голевыми достижениями после перехода из дортмундской «Боруссии». Однако Рияд Марез, Фил Фоден, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брейне также достигли двузначного числа забитых мячей. При этом бельгиец сделал 31 голевую передачу.

Грилиш достойно справлялся с задачей удержания мяча и зарабатывания штрафных в опасных зонах, но оказывал решающее влияние лишь эпизодически. И это в «Сити», который сметал всех соперников как на внутренней арене, так и в еврокубках.

Статистика показывает, что игра Грилиша не сильно ухудшилась. По данным Daily Mail, в этом сезоне он создает больше моментов и выполняет больше ударов за 90 минут, чем во время триумфального сезона, когда «горожане» оформили требл.

Но при этом показатели ожидаемых голов (xG) и успешности дриблинга у Грилиша снизились. В критический момент он не смог выйти на новый уровень.

Впустую потратил лучшие годы

Пожалуй, пора признать, что Грилиш никогда не был «идеальным выбором» для «Сити». Для того чтобы по-настоящему раскрыть свой потенциал, ему нужна свобода, но этого никогда не было под руководством Гвардиолы.

Джек Грилиш в матче Лиги чемпионов против миланского «Интера» globallookpress.com

В составе «Манчестер Сити» Грилиш завоевал семь крупных трофеев, включая титул чемпиона АПЛ и победителя Лиги чемпионов. Но он никогда не выглядел как игрок, за которого заплатили 100 миллионов фунтов. Создается ощущение, что лучшие годы его карьеры прошли впустую, и ситуация станет только хуже, если он не сменит команду.

Об этом же не так давно рассуждал бывший полузащитник «Астон Виллы» Ли Хендри: «Сейчас Джеку, вероятно, стоит задуматься об уходе из клуба.

Я не думаю, что мы видели лучшую версию Грилиша в "Сити" или ту версию, которая выходит на поле и получает удовольствие от игры.

Мы видели лишь отдельные фрагменты, но мне кажется, что Джек действует так, как требует его тренер. В сборной Англии он выглядит совершенно другим человеком. Мы знаем, что у него есть огромный потенциал, и знаем, что он может делать намного больше».

Туманное будущее в сборной Англии

Грилиш определенно выглядел более раскрепощенным игроком, выступая за сборную Англии под руководством Ли Карсли во время его короткого пребывания на посту тренера.

Джек играл во всех матчах, в которых национальной командой руководил Ли Карсли. Более того, ему удалось отличиться в играх Лиги наций против Ирландии и Финляндии.

В Дублине Карсли использовал Грилиша на позиции «десятки», и это решение позволило игроку проявить свои лучшие качества, раз за разом ставя ирландскую оборону в тупик. Джек оказал, что у него всё еще есть что предложить сборной Англии, уверенно вернувшись после болезненного исключения из состава Гарета Саутгейта на Евро-2024.

Джек Грилиш и Деклан Райс globallookpress.com

Однако теперь его будущее в национальной команде находится под вопросом. Томас Тухель официально приступил к обязанностям постоянного тренера сборной Англии 1 января и с тех пор он регулярно посещает матчи Премьер-лиги.

Англия располагает огромной глубиной состава, особенно в атаке. Букайо Сака, Коул Палмер, Фил Фоден, Энтони Гордон, Нони Мадуэке и Эберечи Эзе — все они недавно играли в сборной на позиции вингеров.

Тухель также может обратить внимание на 20-летнего Джейми Гиттенса, который проводит впечатляющий сезон в «Боруссии».

Скорее всего, Грилиш не входит в планы Тухеля. Вряд ли он попадет в состав сборной на мартовские матчи. Для этого ему надо найти способ оставить конкурентов в тени, но сейчас это просто невозможно.

Если Джек хочет играть за сборную Англии, ему надо уже в этом месяце перейти в клуб, где у него будет игровое время и свобода действий на футбольном поле. На «Этихаде» он так и останется одной из деталей Гвардиолы.

Пора вспомнить о своих приоритетах

По некоторым данным, за ситуацией Грилиша внимательно наблюдают «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Кроме того, не исключен вариант с возвращением в «Астон Виллу», которая в этом сезоне играет в Лиге чемпионов.

Джек Грилиш и Кайл Уокер globallookpress.com

Контракт Джека с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2027 года. Клубу придется смириться с серьезными финансовыми потерями, если они все-таки решат продать игрока, за которого заплатили 100 миллионов фунтов. Transfermarkt оценивает текущую стоимость Грилиша в 37 миллионов фунтов.

Однако Гвардиоле больше не нужен Грилиш, который отчаянно нуждается в новом этапе карьеры.

Будет огромным разочарованием, если Грилиш продолжит мириться со своей ситуацией в «Сити» и покинет клуб только через два года в статусе свободного агента, когда его лучшие годы уже останутся позади.

Бегиристайн был прав, называя Грилиша «невероятным талантом». Талантом, который раньше делал сложное простым и играл с той легкостью и радостью, какую испытывает юный парень на дворовом поле.

Долгое время Грилиша сравнивали с Полом Гаскойном, который был ключевой фигурой для сборной Англии на чемпионате мира 1990 года и Евро-1996.

«Я наслаждаюсь такими сравнениями. Я обожаю Газзу. Я любил то, как он играл в футбол с такой свободой и радостью. Многие говорят о нем и отмечают, что за его игрой было просто приятно наблюдать — и, я думаю, это самый большой комплимент, который можно получить. Когда мне говорят: "Тебя приятно смотреть", это делает меня счастливым, потому что именно этого я и хочу — развлекать людей», — сказал Грилиш в одном из интервью в 2020 году.

Похоже, Грилиш забыл, что для него является самым важным. У него еще есть время всё исправить и, возможно, даже повторить путь Газзы под руководством Тухеля на следующем чемпионате мира. Но этого не случится, если он останется призраком самого себя в «Манчестер Сити».