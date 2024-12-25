Сон Хын Мин, Де Брёйне и еще восемь звезд АПЛ, которые провалили 2024 год

2024 год стал годом крупных вооруженных конфликтов по всему миру, в этот год осужденный преступник был избран на должность президента США после покушения на свою жизнь. Мы видели биф Дрейка и Кендрика Ламара, феномен BRAT, как женщина-сталкерша произвела фурор после хита на Netflix и как мужчина, вытворял всякое с могилой в хитовом фильме на другой стриминговой платформе.

Но в Премьер-лиге это был катастрофический год для игроков мирового класса. Вот десять блестящих футболистов, которые будут рады увидеть конец 2024 года.

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Мы подозреваем, что Джейми Каррагер не будет одинок в том, чтобы подвергать сомнению место Маркуса Рашфорда в этом списке, куда входят футболисты, куда более достойные звания «игрок мирового класса».

Однако в этом и заключается прелесть совершенно субъективного и бессмысленного ярлыка, а аргумент защиты про его сезон с 30 голами достаточно силен, чтобы не позволить Каррагеру отбросить логику и пренебречь обычаями современного футбольного дискурса, заявив, что «Это на самом деле не такой уж и хороший результат», в своей попытке доказать, насколько переоценен Рашфорд.

Возможно, ему и другим стоило бы задуматься, не является ли проблемой «Манчестер Юнайтед», а не Рашфорд, поскольку Джейдон Санчо преуспевает в составе соперников «красных дьяволов» по Премьер-лиге, сбежав с «Олд Траффорд», но мы, по-видимому, все можем согласиться с необходимостью «нового вызова», одновременно подвергая сомнению время и метод его объявления.

Сон Хын Мин

Сон Хын Мин globallookpress.com

Мы часто ловим себя на мыслях о Соне во время какого-нибудь очередного смехотворного краха «Тоттенхэма», который нам довелось наблюдать, или когда Эндж Постекоглу спрашивает репортеров, «весело» ли им было или нет после игры, во время которой капитан «Шпор» носился по полю с таким уровнем тревожности, который обычно свойствен пожарным, приближающимся к горящему зданию.

Игрок, который все время улыбался на протяжении своих блестящих девяти сезонов в «Шпорах», теперь едва ли может найти в себе энергию для кривой усмешки.

Капитан «Тоттенхэма», похоже, вбирает в себя больше, чем положено, меланхолии, которую порождают их результаты, в то время как его тренер отмахивается от пропущенных дома шести голов, как от части процесса, на который ни у кого из них, похоже, нет энергии, не говоря уже о 32-летнем игроке, который наконец-то может сбежать от этого безумия в конце сезона.

Лисандро Мартинес

Лисандро Мартинес globallookpress.com

Мы не уверены, что больше беспокоит: ужасная игра «Манчестер Юнайтед» или неспособность их игроков осознать, что они ужасны. «Мы играем так хорошо», — сказал Мартинес после поражения со счетом 0:3 дома от «Борнмута», восьмого поражения в сезоне и четвертого при спасителе Рубене Амориме.

Выглядя «как маленький мальчик» против «Ноттингем Форест», прежде чем его заклеймили как «слабака» за его «ужасную» ошибку против «Тоттенхэма», мы теперь с большей вероятностью увидим «Мясника», продающим безделушки и подарочные карты в магазине, где сильно пахнет ароматическими свечами, а не потрохами последнего зверя, которого он зарезал.

В этом году одной хорошей игре предшествовали и за ней последовали по крайней мере две явно посредственные игры для игрока, который изначально устыдил Каррагера, но теперь полностью оправдывает самые худшие ожидания эксперта.

Кевин Де Брёйне

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Невероятно, что мы осмелились включить в этот список игрока с третьим результатом по количеству передач в пяти лучших лигах Европы в 2024 году, и хотя мы могли бы привести обоснованные доводы в пользу того, что это на самом деле довольно плохо для Де Брёйне, его включение больше связано с тем, что в этом году его здоровье капитально подводит его.

Саудовская Аравия зовет его, и в отличие от многих футболистов, которых привлекает туда богатство, для него этот вариант теперь выглядит имеющим большой смысл.

В поисках заговора или дальнейших признаков того, что Пеп Гвардиола теряет рассудок, социальные сети и эксперты (одно и то же в последнее время) были захвачены идеей, что какой-то конфликт должен был произойти между Де Брёйне и его тренером, но более простое и, по общему признанию, более скучное объяснение заключается в том, что «Манчестер Сити» не может так подлатать лучшего плеймейкера, которого когда-либо видела Премьер-лига, чтобы он играл больше, чем несколько минут в неделю.

Кайл Уокер

Кайл Уокер globallookpress.com

Всегда будет уморительно то, что Уокер решил запустить свой подкаст «Тебе никогда не победить Кайла Уокера» в год, в котором это сделали практически все.

Возможно, его режим дня вне поля был ранее настолько отлажен, что начало его медиакарьеры выбило его из колеи, хотя таблоидные сообщения о его личной жизни не предполагают, что он был не полностью сосредоточен на том, чтобы выигрывать матчи и титулы с «Манчестер Сити» и до этого года.

Скорее всего, 34-летний игрок, который стал олицетворением сокрушительного краха своего клуба в этом сезоне, просто потерял немного темпа, что, когда вы Кайл Уокер, означает практически конец карьеры.

Рис Джеймс

Рис Джеймс globallookpress.com

Теперь он пропустил из-за травм гораздо больше игр (138), чем сыграл в Премьер-лиге за «Челси» (112), и он сыграл всего шесть матчей за клуб в этом году, в одном из которых он был удален с поля, а его возвращение в строй в этом сезоне было встречено вербальной пощечиной от тренера Энцо Марески, который сказал ему, что он «должен делать больше». Бедняга.

Илкай Гюндоган

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Понятия не имеем, что с ним случилось в «Барселоне» (и не обращайте внимания, поскольку это не имеет отношения к созданию этого списка), но если есть какой-либо футболист, который выглядит так, как будто он «играет в матче ветеранов» прямо сейчас, то это Илкай Гюндоган.

Габриэль Мартинелли

Габриэль Мартинелли globallookpress.com

Постоянное превосходство Букайо Сака, с которым его сравнивают, конечно, не помогло Мартинелли, но плохая форма бразильца, возможно, сыграла не менее важную роль в том, что мы все насмехаемся над некогда широко распространенным мнением, что они были игроками примерно одного уровня.

Календарь и таблица АПЛ

Пока фанаты «Арсенала» обновляют поисковые запросы Google по запросу «травма Сака», и многие из них прекрасно знают, что их сезон зависит от степени его проблем с подколенным сухожилием, подобные сомнения относительно физической формы Мартинелли будут встречены пожатием плеч со стороны большинства из них, а некоторые и вовсе продемонстрируют поднятый вверх большой палец.

Джек Грилиш

Джек Грилиш globallookpress.com

Майкл Оуэн был очень, очень расстроен приемом, который Джек Грилиш получил от фанатов «Астон Виллы» в субботу, и мы подозреваем, что их насмешки и издевательства маскировали их истинные чувства к бывшему капитану, которого они бы приняли с распростертыми объятиями, если бы он вернулся на «Вилла Парк».

Мы не думаем, что есть кто-то — ни Грилиш, ни Пеп Гвардиола, ни кто-либо, кто смотрит и любит футбол, — кто хочет, чтобы его пребывание на «Этихаде» продлилось.

Гвардиола выжал из него все, что можно, поскольку Грилиш сыграл ведущую роль в их сезоне, приведшем к завоеванию требла, но теперь, когда мы наблюдаем, как ужасная команда «Сити» буксует, а Грилиш едва играет, мы не можем не тосковать по тем дням, когда его провозгласили одним из самых популярных футболистов Премьер-лиги. Мы хотим вернуть Нашего Джека.

Лукас Пакета

Лукас Пакета globallookpress.com

Год, который начался с широко распространенных слухов о переходе в «Манчестер Сити», почти слишком уверенных, чтобы не привести к его переезду на «Этихад», заканчивается борьбой за свое место в составе «Вест Хэма» после серии посредственных выступлений, которые заставили фанатов усомниться в том, что это тот же самый игрок, или у него на уме что-то другое.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Летом «Сити» благоразумно избежал Пакеты после того, как плеймейкеру были предъявлены обвинения в том, что он якобы намеренно получил желтые карточки в четырех отдельных матчах Премьер-лиги. Понятно, что сложно сохранять концентрацию на фоне возможного «пожизненного запрета» на футбол.