Каземиро, Зинченко, Стоунз и еще семь игроков, которым надо срочно искать новую команду

Серхио Регилон («Тоттенхэм»)

Будем честны, мы думали, что Регилон уже давным-давно ушел из «Тоттенхэма». Если, конечно, мы вообще о нем думали. Возможно, это прозвучало слегка обидно, но дело в том, что после аренды в «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд», испанец просто исчез из поля зрения. Поэтому вполне нормально, что кто-то был уверен, что он уже где-то в Турции или снова ушел в аренду.

В текущем сезоне Регилон лишь однажды попал в заявку «Тоттенхэма» — это случилось в матче против «Ковентри Сити» в Кубке лиги. И это с учетом невероятно насыщенного календаря. На него не рассчитывают даже в такой ситуации.

Серхио Регилон globallookpress.com

На скамейке запасных «Тоттенхэма» неоднократно появлялись 16-летний Мэлакай Харди и 17-летний Каллум Олузеси, в то время как 27-летнего Регилона главный тренер «шпор» Эндж Постекоглу просто не замечает.

Контракт Серхио с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2025 года, и мы вряд ли сильно ошибемся, если предположим, что клуб не планирует предлагать ему новый договор. В этой ситуации Регилону стоит задуматься о поиске новой команды уже в январе.

Кирнан Дьюзбери-Холл («Челси»)

Как же сильно все ошибались, рассуждая о перспективах «Челси» перед началом сезона. Вопреки всем прогнозам, «синие» способны побеждать даже в те дни, когда Коул Палмер не в лучшей форме.

Энцо Мареска совершил практически невозможное: итальянец в кратчайшие сроки сумел создать единый механизм из разрозненных элементов. Теперь уже эксцентричные решения лондонского клуба на трансферном рынке не выглядят такими сумасшедшими, как пару месяцев назад. В команде больше нет балласта.

Кирнан Дьюзбери-Холл globallookpress.com

Кроме, пожалуй, Дьюзбери-Холла. Этот трансфер изначально выглядел странным. Кирнан сыграл в общей сложности 583 минуты, но 400 из них пришлись на Лигу конференций.

Очевидно, что в клубе слегка перестарались, заплатив 40 миллионов фунтов за игрока, на которого тренер рассчитывает в лучшем случае в матчах второстепенного турнира.

Еще 147 минут Дьюзбери-Холл провел в Кубке лиги, откуда «Челси» уже вылетел после поражения от «Ньюкасла». В АПЛ он сыграл всего лишь 44 минуты.

Дьюзбери-Холл вышел на замены в матче с «Лестером» за пару минут до финального свистка — как раз перед голом своей бывшей команды.

Пора признать, что Дьюзбери-Холл недостаточно хорош, чтобы играть в полузащите «Челси». Но при этом он явно достоин большего, чем быть специалистом по Лиге конференций.

Бен Чилуэлл («Челси»)

Но бывают ситуации и похуже. Как например у Чилуэлла, которому не дают играть даже в Лиге конференций.

Как правило, мы стараемся не включать в такие списки двух игроков из одного клуба, но в данном случае есть смысл сделать исключение. В этом сезоне Бен сыграл лишь 45 минут в матче против «Барроу» в Кубке лиги.

Бен Чилуэлл globallookpress.com

Но самое интересное, что Чилуэлл не может сказать, что тренер был нечестен с ним. Мареска еще в августе заявил, что Бену лучше уйти и при этом добавил: «Бен — прекрасный парень, но ему будет трудно с нами».

В сентябре Мареска подтвердил свои слова: «Мы четко дали понять, что ему лучше уйти».

СМИ неоднократно сообщали об интересе к Чилуэллу со стороны «Манчестер Юнайтед», и мы считаем, что для него это отличный вариант.

Каземиро («Манчестер Юнайтед»)

Ему и раньше было сложно соответствовать требованиям Эрика тен Хага, а теперь, когда нидерландца сменил Рубен Аморим, бразилец и вовсе кажется лишним в этой команде.

Как и Кристиан Эриксен, Каземиро был прекрасным футболистом, но теперь им уже тяжело поддерживать высокий темп в течение всего матча.

Каземиро globallookpress.com

Безусловно, опыт играет большую роль, особенно на таком уровне, но нужна еще и выносливость.

Возможно, Каземиро пора рассмотреть предложения из Саудовской Аравии. Ему больше не надо никому ничего доказывать. Хотя и так понятно, что он не является частью проекта Аморима на «Олд Траффорд».

Александр Зинченко («Арсенал»)

В начале сезона главной проблемой Зинченко снова стали травмы, но и без них стало ясно, что «Арсенал» пора прощаться с украинцем.

В этом нет ничего плохого, и, возможно, мы никогда полностью не осознаем, насколько важным было влияние его менталитета на трансформацию «Арсенала», который снова стал серьезным претендентом на трофеи.

Александр Зинченко globallookpress.com

Но его влияние постепенно стало не таким внушительным. В этом сезоне Зинченко ни разу не попадал в стартовый состав в матчах АПЛ.

При этом опыт Зинченко может пригодиться многим клубам. У него точно не будет проблем с выбором новой команды.

В 27 лет ему нет смысла соглашаться на роль запасного игрока, пусть и в топ-клубе. В первых двух сезонах в «Арсенале» он провел в АПЛ по 27 матчей, тогда как в текущем у него нет шансов даже приблизиться к этой цифре.

Мигель Альмирон («Ньюкасл»)

В «Ньюкасле» есть сразу несколько игроков, которым пока задуматься о поиске нового клуба. Но случай Альмирона явно выделяется на фоне остальных.

Мигель Альмирон globallookpress.com

Короткий период, когда парагваец был одним из самых ярких игроков АПЛ, остался где-то в прошлом. В этом сезоне он лишь однажды выходил на поле в стартовом составе. При этом в ноябре Мигель вообще не играл.

Летом у Альмирона были предложения из Турции, Саудовской Аравии, Южной Америки и даже США. Препятствием для заключения сделки стали финансовые требования «Ньюкасла». Английский клуб хотел получить за игрока 15 миллионов фунтов. Но сейчас в интересах всех сторон как можно раньше найти компромисс.

Марк Гехи («Кристал Пэлас»)

В случае с Гехи проблема заключается не отсутствии игрового времени. Как раз с этим у него все в порядке.

В этом сезоне стало окончательно ясно, Марк только теряет время, продолжая играть за «Кристал Пэлас».

Марк Гехи globallookpress.com

Летом «Пэлас» сделали все возможное, чтобы их лучший защитник не перешел в «Ньюкасл». Несмотря на это, сезон для команды складывается весьма неудачно.

Гехи прекрасно сыграл за сборную Англии на Евро-2024, и есть все основания полагать, что он продолжит регулярно выступать за национальную команду и под руководством Томаса Тухеля.

Но для этого ему все-таки лучше покинуть «Кристал Пэлас». Зимой лондонскому клубу, скорее всего, снова придется уговаривать Гехи остаться хотя бы до лета.

Джо Гомес («Ливерпуль»)

По-настоящему интересные новости о возможных кадровых изменениях в «Ливерпуле» начнут появляться не раньше следующего лета. Тем не менее, слухи о переговорах о новых контрактах с Трентом Александером-Арнольдом, Ибраима Конате и Мо Салахом могут дестабилизировать ситуацию в клубе, который сейчас находится в завидно стабильном состоянии.

Джо Гомес globallookpress.com

Вряд ли у кого-то будет желание покинуть команду в январе с учетом того, как сильно «Ливерпуль» проводит сезон. Но это не исключает того, что некоторым стоит задуматься о смене клуба.

Гомес в этом сезоне играл с первых минут только в Кубке лиги. В 27 лет ему нельзя просто сидеть на скамейке запасных. В его случае подойдет даже вариант с арендой.

И очевидно, что на Гомеса обратят внимание серьезные клубы. Летом интерес к Джо проявляли «Ньюкасл» и «Астон Вилла», которым по-прежнему нужен качественный центральный защитник.

Джон Стоунз («Манчестер Сити»)

Казалось бы, любой здравомыслящий человек захотел бы покинуть «Манчестер Сити», который, судя по всему, начал идти на дно, но у Стоунза для этого есть особые причины.

Джон Стоунз globallookpress.com

Он уже давно является лучшим защитником сборной Англии и в 30 лет должен находиться на пике карьеры. Но есть ощущение, что сейчас он далек от этого. Стоунз слишком мало играет за «Сити», из-за чего выглядит очень неубедительно, когда его выпускают на поле. Соответственно, это приводит к новым проблемам.

Такая ситуация ставит под угрозу его будущее в сборной Англии, для которой максимально важно, чтобы Стоунз стабильно получал игровое время.

Джону важно найти клуб, где он будет регулярно играть. Без этого набрать прежнюю форму практически невозможно.

Примечательно, что Стоунз не попадает в состав, даже несмотря на травму Рубен Диаша.

Эми Буэндия («Астон Вилла»)

В этом сезоне Буэндия сыграл за «Астон Виллу» в общей сложности лишь 208 минут. Уже само по себе это звучит неутешительно, но ситуация становится еще хуже, если учесть, что из них лишь 40 минут пришлись на турниры, действительно имеющие значение для команды.

Эми Буэндия globallookpress.com

В остальных случаях аргентинец играл в Кубке лиги, откуда клуб из Бирмингема вылетел после домашнего поражения от «Кристал Пэлас».

Кроме двух выходов в стартовом составе в этом незначительном турнире, Буэндия периодически появлялся со скамейки запасных ближе к финальному свистку. Он принял участие в семи матчах АПЛ и Лиги чемпионов, что на первый взгляд не так уж неплохо, пока не вспомнишь про те самые 40 минут.

Самым заметным стало появление Буэндии в матче ЛЧ против «Брюгге» — здесь он получил 10 минут. Это четко указывает на то, что настало время подумать о переходе в другой клуб.