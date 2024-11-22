Кем заменить Родри: шесть вариантов для «Манчестер Сити»

Серия из четырех поражений перед ноябрьской паузой окончательно подтвердила, что «Манчестер Сити» вряд ли достигнет своих целей, если в январе не купит игрока в центр полузащиты.

Из-за травмы Родри в средней линии «Манчестер Сити» образовалась самая настоящая дыра. Кажется, это первый случай за много лет, когдане знает, как решить проблему за счет уже имеющихся кадровых ресурсов. Ранее его команды никогда не проигрывали четыре матча подряд.

Но испанец может не волноваться — клуб готов поддержать его в непростой ситуации. Несмотря на недавние неудачи, на днях «Ман Сити» продлил контракт с Гвардиолой еще на два года.

Двухнедельный перерыв был как нельзя кстати: у многих игроков «Сити» появилась возможность спокойно восстановиться после незначительных травм, а у Гвардиолы появилось время подумать, как в ближайших матчах играть без Родри.

«Манчестер Сити» выиграл 74 процента матчей, когда Родри был в составе. Без него — 67 процентов. Возможно, кто-то думает, что это не такая уж и существенная разница. Но на это можно посмотреть и с другой стороны: команда Гвардиолы в прошлом сезоне ни разу не проиграла в 34 матчах АПЛ, в которых участвовал испанский хавбек. А в остальных четырех «горожане» потерпели три поражения.

Между поражением от «Брентфорда» в ноябре 2022-го и «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии в мае 2024-го «Ман Сити» ни разу не проигрывал, когда Родри был в составе.

«В "Сити" нет никого, похожего на Родри, поэтому в краткосрочной перспективе он незаменим. Эту проблему можно сравнить с травмой Вирджила ван Дейка в 2021 году, когда "Ливерпуль" надолго остался без ключевого игрока. Уверен, Юрген Клопп выиграл бы свой второй титул АПЛ, если бы ван Дейк продолжал играть в том сезоне. Есть такие игроки, без которых команду просто не узнать. Родри — один из них», — считает бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

По сути, у «Сити» есть только один способ заменить Родри — купить топ-игрока на позицию центрального полузащитника. Очевидно, что у клуба нет проблем с финансами, поэтому приобретение одного игрока, пусть и дорогостоящего, не должно стать проблемой. Ранее «Ман Сити» не любил совершать покупки в январе, но сейчас это просто необходимость. Этот шаг может стать ключевым в борьбе за титул АПЛ и кубок Лиги чемпионов.

GOAL составил список игроков, которые способны стать достойной заменой для Родри в «Манчестер Сити».

Мартин Зубименди («Реал Сосьедад»)

Субименди — самый очевидный вариант для замены Родри. В финале Евро-2024 Мартин появился на поле, когда стало понятно, что лучший игрок сборной Испании не может продолжить игру из-за травмы. В итоге испанцы одержали победу над Англией и стали чемпионами.

Мартин Зубименди globallookpress.com

Летом Субименди был близок к переходу в «Ливерпуль», который был готов заплатить за него отступные в размере 64 миллионов долларов. Но баск в последний момент решил остаться дома.

Поговаривают, что «Сити» с тех пор внимательно следит за Субименди. Не так давно он заявил, что по-прежнему не горит желанием покидать родной клуб, но очередное заманчивое предложение из Англии может заставить его изменить планы. Шанс поработать с Гвардиолой может стать ключевым моментом в этой истории.

Йозуа Киммих («Бавария»)

«Когда кто-то спрашивает о Киммихе, мне хочется сказать только хорошее. У него есть абсолютно все, чтобы стать игроком мирового класса. Он горит желанием учиться, у него есть эта страсть», — сказал Гвардиола в 2016 году.

Йозуа Киммих globallookpress.com

«Бавария» с подачи каталонца выкупила Киммиха у «Лейпцига». В то время Йозуа было всего лишь 20 лет. Гвардиола использовал талантливого игрока и на позиции правого защитника, и в полузащите, причем не только на фланге, но и в центре. Вместе они проработали всего лишь один сезон, но вполне вероятно, что вскоре они снова окажутся в одной команде.

Контракт с Киммихом рассчитан всего лишь до июня 2025 года, поэтому уже в январе он сможет свободно общаться с другими клубами. Вполне вероятно, что «Манчестер Сити» воспользуется шансом приобрести классного игрока за не самые большие деньги.

Эдерсон («Аталанта»)

Если что, никто не предлагает использовать вратаря «Ман Сити» Эдерсона в полузащите, хотя известно, что он отлично работает с мячом.

Эдерсон globallookpress.com

Дело в том, что его соотечественник и тезка из «Аталанты» незаметно превратился в одного из лучших полузащитников итальянской Серии А. В прошлом сезоне благодаря классной игре бразильца клуб из Бергамо разгромил леверкузенский «Байер» в финале Лиги Европы.

Эдерсон очень хорош в борьбе, в отборе мяча и отлично действует на опережение. Кроме того, он обладает классным дальним пасом и периодически помогает команде важными голами. В прошлом сезоне он забил шесть мячей в чемпионате Италии.

Трансфер Эдерсона, которого оценивают в 44 миллиона долларов, станет хорошим долгосрочным решением серьезной проблемы.

Мортен Юльманн («Спортинг» Лиссабон)

Английские болельщики «Манчестер Сити» уже знакомы с возможностями Юльманна. Летом датчанин забил классный гол в матче против сборной Англии на Евро-2024.

Мортен Юльманн globallookpress.com

Но Юльманна также запомнили благодаря его действиями на позиции опорного полузащитника.

Каспер прошел солидный путь, прежде чем оказался в серьезном клубе. До перехода в «Спортинг» он выступал за австрийскую «Адмиру» и итальянский «Лечче».

Юльманн один из многих игроков, которые вышли на новый уровень в «Спортинге» под руководством Рубена Аморима. Датчанин быстро стал основным опорником лиссабонской команды после продажи Мануэля Угарте.

Известно, что в контракте Юльманна прописаны отступные, которые составляют 84 миллиона долларов. Серьезная сумма, но он действительно стоит этих денег. Каспер способен помочь команде практически в любой ситуации.

В лице Юльманна «Манчестер Сити» может получить не только сильного опорника, но и человека, обладающего лидерскими качествами.

Френки де Йонг («Барселона»)

Френки де Йонг долгое время был трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Более того, в 2022 году «красные дьяволы» даже договорились с «Барселоной» о сделке, но так и не смогли уговорить игрока.

Френки де Йонг globallookpress.com

Но с тех пор многое изменилось, де Йонга больше нельзя назвать ключевым игроком «Барсы». В этом сезоне нидерландец проигрывает конкуренцию за место в основном составе Марку Касадо. В текущем чемпионате Испании Френки начал с первых минут лишь один матч.

С учетом того, что его контракт с «Барселоной» истекает через 18 месяцев, «Ман Сити» наверняка сможет договориться с каталонским клубом о трансфере де Йонга за приемлемую сумму.

Правда, в случае с де Йонгом есть один важный нюанс — он постоянно получает травмы, а проблема со связками голеностопа, похоже, стала хронической. Но в оптимальном состоянии Френки, как и Родри, может стать незаменимым игроком в центре полузащиты.

Самуэле Риччи («Торино»)

Риччи хорошо играет на ограниченном пространстве, умеет выходить из под прессинга и прорывать оборонительные линии. Всё это делает его подходящим игроком для «Манчестер Сити».

Самуэле Риччи globallookpress.com

У итальянца нет такой силы, как у Родри, но этот недостаток он компенсирует умением читать игру и действовать на опережение.

Риччи всего лишь 23 года, его трансферную стоимость оценивают в 30 миллионов долларов. Это недорогой, но очень надежный вариант.

Недавно Риччи признался, что изучает игру Родри, постоянно смотрит специальные видео, чтобы улучшить свои навыки.

Итальянские СМИ утверждают, что за Самуэле следит не только «Ман Сити», но и «Милан».

«Это очень приятно, не буду скрывать. Это говорит о том, что я на правильном пути», — заявил Риччи в интервью RAI Sport.