Решение всех проблем: «Реалу» срочно нужен Киммих

В феврале Киммиху исполнится 30 лет, его действующий контракт с «Баварией» рассчитан всего лишь до июня следующего года. Месяц назад появилась информация о том, что игрок и клуб ведут переговоры о продлении соглашения. Возможно, так и есть, но сейчас Киммих гораздо ближе к тому, чтобы стать свободным агентом.

Очевидно, что Йозуа потребует от «Баварии» контракт, который будет сопоставим с нынешним (а это больше 20 миллионов долларов за сезон). Но он также дает понять, что готов общаться с другими клубами, в противном случае он бы уже давно заключил новое соглашение в Мюнхене.

Это реальность, с которой сталкиваются «Бавария» и Киммих. Будет странно, если «Реал» не попытается воспользоваться данной ситуацией. Чтобы всё сработало, «Мадриду» надо удовлетворить финансовые запросы игрока и договориться с «Баварией» о сумме компенсации.

Почему Киммиху пойдет на пользу переход в «Реал»

Это десятый сезон Киммиха в «Баварии», вместе с которой он восемь раз выигрывал чемпионат Германии, четырежды стал обладателем Кубка Германии и однажды победителем Лиги чемпионов. Очевидно, что если он хочет получить новый опыт, то сейчас самый подходящий момент для смены обстановки. Ну а «Реал» — это лучшее место для нового вызова. В такой команде, рядом с другими партнерами у немца появится возможность для дальнейшего развития. В конце концов, если он хочет выиграть еще одну Лигу чемпионов, то ему действительно стоит подумать о переезде в Мадрид.

Почему для «Баварии» не станет проблемой продажа Киммиха

Есть один очевидный момент: если «Бавария» знает, что Киммих не собирается продлевать контракт и уйдет следующим летом бесплатно, есть смысл получить за него хоть какие-то деньги в январе.

Понятно, что «Бавария» в ситуации, когда игрок через шесть месяцев может стать свободным агентом, не может быть и речи о реальной рыночной стоимости. Но это лучше, чем вообще ничего. Плюс клуб получит возможность сэкономить приличную сумму на зарплате игрока. В итоге «Бавария» может получить от 30 до 50 миллионов евро. Не так уж и мало. Поэтому если Киммих готов уйти в январе, этот вариант как минимум стоит рассмотреть.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Но также надо учитывать, что «Баварии», скорее всего, придется срочно искать замену, чтобы оставаться конкурентоспособной. Есть ли у тренерского штаба доверие к Александру Павловичу, который пока травмирован, Жоау Пальинье и Конраду Лаймеру? Кто знает, может, эти трое легко заменят Киммиха, но это всего лишь предположение.

«Бавария» находится явно не в лучшем положении, но вряд ли продажа Киммиха помешает ей выиграть титул в Бундеслиге и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

С учетом растущего авторитета Джамала Мусиалы и гибкости Венсана Компани уход Киммиха не должен стать концом света. Ну и наверняка в «Баварии» морально уже готовы к такому сценарию.

К слову, Киммих далеко не едиственный, кого «Бавария» может потерять бесплатно.

Следующим летом свободными агентами могут стать Мануэль Нойер, Свен Ульрайх, Томас Мюллер, Лерой Сане, Алфонсо Дейвис и Эрик Дайер.

Да, игроками основного состава являются только Нойер и Дейвис, но такая кадровая текучка может стать проблемой.

Почему «Реалу» срочно нужен Киммих

Здесь надо сразу прояснить ситуацию. В обороне по-прежнему будут колебания. Килиану Мбаппе и Винисиусу Жуниору до сих пор не определились, как им взаимодействовать в атаке. Нежелание француза и бразильца работать без мяча, участвовать в отборе и прессинговать возлагает серьезную нагрузку на остальную часть команды.

В лице Киммиха «Реал» получит игрока, способного стать ключевым распасовщиком в средней линии. Возможно, не таким, как Тони Кроос, но около того.

Тони Кроос globallookpress.com

Сейчас в команде просто нет такого игрока в возрасте до 38 лет. Луке Модричу уже 39, он по-прежнему прекрасен, но ему уже тяжело стабильно играть по 90 минут.

Киммих тоже способен быть ключевым игроком при владении мячом. Это важно, потому что у Винисиуса и Мбаппе нет пространства, когда соперники всей командой находятся на своей половине поля, за линией мяча. С учетом того, что француз и бразилец редко прессингуют и генерируют потери в последней трети, присутствие Киммиха решит сразу несколько серьезных проблем. Сложно все время полагаться на стандартные положения или индивидуальное мастерство.

Киммих — один из тех, кто способен вскрыть оборону соперника всего лишь одним классным пасом.

Кроме того, универсальность Киммиха откроет целый ряд возможностей. В определенных ситуациях можно будет поставить Орельена Чуамени в тройку защитников. Более того, там может сыграть и сам Киммих — у него уже есть подобный опыт.

Ну и самое главное — Киммих способен играть на любом фланге в обороне. Это очень актуально в контексте травм Дани Карвахаля и Лукаса Васкеса.

Также стоит добавить, что переход Киммиха не станет препятствием для подписания Трента Александера-Арнольда. Им обоим найдется место в стартовом составе.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Конечно, трансфер Киммиха будет дорогим, но для «Реала» с его финансовыми возможностями это не должно стать проблемой. После подписания Йозуа состав «Мадрида» наконец-то будет сбалансирован. Если этого не сделать сейчас, летом все равно придется искать креативного полузащитника. При этом заплатить придется в разы больше, чем в январе за Киммиха.

И это еще не всё. Киммих ранее уже работал под руководством нынешнего главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и играл с Хаби Алонсо, который может заменить итальянца. К тому же, Киммих — прирожденный лидер, капитан сборной Германии, за плечами которого невероятный опыт участия во всех главных турнирах.

Некоторое время назад подобные разговоры больше напоминали вбросы представителей Киммиха на фоне переговоров с «Баварией» о новом контракте. Однако недавние поражения в Эль Класико и Лиге чемпионов четко указывают на то, что «Реал» катастрофически не хватает такого игрока. Уже через полтора месяца Киммих может подписать контракт с любым клубом, а еще через полгода перейти туда бесплатно.

«Бавария» и «Реал» всегда заботились о чистой прибыли, избегая финансовых провалов. Поэтому трансфер Киммиха может стать выгодной сделкой для обеих сторон.