Скука на «Бернабеу». «Реал» страдает из-за отсутствия «химии» между Винисиусом, Беллингемом и Мбаппе

Февраль 2016-го, «Барселона» в очередном матче Ла Лиги спокойно обыгрывает «Сельту» со счетом 3:1. На тот момент у Лионеля Месси было 299 голов в чемпионате Испании.

Трехсотый он мог забить в той же игре, но вместо этого устроил мини-шоу, когда «Барса» заработала пенальти. Месси подошел к мячу, пристально посмотрел на вратаря, но вместо удара покатил мяч слегка в сторону — это был пас на Луиса Суареса, который в итоге спокойно поразил чужие ворота и оформил хет-трик.

Футбольный мир по-разному отреагировал на этот розыгрыш (да, так можно, правилами это не запрещено). Где-то в Мадриде это назвали неуважением, хотя многие не увидели в этом ничего унизительного. Кого этого волнует восемь лет спустя? «Барса» разгромила «Сельту» в том матче со счетом 6:1, а Месси забил свой 300-й гол.

«Барса» с Месси, Суаресом и Неймаром никогда не давала повода скучать. Кажется, никто из них не переживал, что кто-то забьет больше — они всегда были готовы помогать друг другу. Но самое главное, что это было максимально зрелищно. В то время «Барселона» дарила болельщикам радость.

То же самое можно сказать про Роберто Фирмино, Мохамеда Салаха и Садио Мане в «Ливерпуле».

Криштиану Роналду, Гарет Бейл и Карим Бензема зажигали в «Реале». А еще можно вспомнить Уэйна Руни, Карлоса Тевеса и Роналду в «Манчестер Юнайтед».

К сожалению, нынешняя версия мадридского «Реала» и близко не обладает таким взаимопониманием в атаке. Хотя в лице Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора «Королевский клуб» имеет в своем распоряжении самых одаренных атакующих игроков. После недавних матчей уже можно сделать вывод, что между ними пока нет настоящей командной химии, без которой даже очень хорошая команда вряд ли превратится в великую.

Невероятно талантливое нападение

Появление на поле сразу трех невероятно талантливых атакующих игроков далеко не всегда являются гарантией успеха. Это прекрасно понимают даже обычные болельщики, а не только главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Здесь уместно провести аналогии с североамериканским спортом, в том числе с баскетболом, где буквально одержимы «звездными тройками».

Килиан Мбаппе, Винисиус, Джуд Беллингем и Родриго globallookpress.com

В лице Винисиуса, Мбаппе и Беллингем «Мадрид» получил трех виртуозов.

Все они действуют абсолютно по-разному: Беллингем умеет пробираться через самые узкие пространства. Винисиус любит и умеет обыгрывать один в один. Порой создается впечатление, что мячом он бежит лучше, чем без него.

Мбаппе — один из тех нападающих, которому не надо делать много касаний, чтобы поразить чужие ворота. При этом его резкие движения, смена темпа и комично большие шаги порой вводят в ступор даже лучших защитников.

Проблема

Проблема в том, что три пока не хватает сыгранности. В данном случае есть базовая тактическая проблема. Дело в том, что каждый из них предпочитает играть на левом фланге, пусть и с некоторыми нюансами.

Возможно, Беллингем все же выделяется своей универсальностью, но ему комфортно, прежде всего, в роли восьмого номера, который располагается ближе к левому флангу.

Как ни крути, а втискивание сразу трех игроков в это небольшое пространство неизбежно усложнит ситуацию.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Но и это еще не всё. Ни для кого не секрет, что Винисиус, Беллингем и Мбаппе не любят делиться мячом. Например, Джуд на Евро-2024 постоянно искал возможность забить, игнорируя партнеров по команде. Иногда это действительно уместно, но в некоторых случаях может стать причиной разочарования.

У Винисиуса аналогичная проблема. Бразильцам нельзя назвать жадным игроком, достаточно сказать, что в трех сезонах кряду у него было двузначное количество результативных передач. Но он предпочитает сначала обвести несколько человек, растянуть оборону соперника и только после этого сделать пас.

Но Мбаппе все-таки главный виновник сложившейся ситуации. Его голова постоянно опущена, его глаза всегда сосредоточены на сетке — это позиция игрока, который хочет лишь одного — забивать голы. То есть в «Реале» собрались талантливые индивидуалисты, которые порой больше вредят команде, чем помогают.

Уроки «Барселоны»

Вполне вероятно, что «Реалу» придется искать ответы в другом месте. За последние 15 лет они неоднократно боролись с «Барселоной» за титул в Ла Лиге, сталкиваясь в том числе с такими игроками, как Месси, Суарес и Неймар. Они боролись за превосходство буквально в каждой кампании.

Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес globallookpress.com

Это всегда было максимально напряженно. Достаточно сказать, что ни «Реалу», ни «Барсе» на этом отрезке ни разу не удалось выиграть три чемпионских титула подряд.

Одна из лучших версий «Барселоны» была в период с 2014 по 2016 год, когда команду возглавлял Луис Энрике. Ей, возможно, не хватало таких полузащитников, которые были у Пепа Гвардиолы, но любые недостатки компенсировало своими действиями атакующее трио Месси-Суарес-Неймар.

В первом сезоне MSN забили в общей сложности 122 гола: Месси — 58, Неймар — 39, а Суарес — 25. В следующей кампании аргентинец отличился 41 раз, Неймар — 31, а Суарес — 59. Уругваец в итоге получил «Золотую бутсу».

Каждый из них обладал талантом, чтобы в одиночку решать судьбу эпизода, но они никогда никогда не забывали о командном взаимодействии.

Уроки «Ливерпуля»

То же самое касается еще одной знаковой команды — «Ливерпуля» Юргена Клоппа в период с 2017 по 2020 год. Эта команда постоянно контрпрессинговала и в значительной степени зависела от своих защитников в плане результативности. Тем не менее, это история чрезвычайно талантливых личностей, который отложили в сторону свои интересы ради командных достижений.

Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино globallookpress.com

Фирмино, пожалуй, можно назвать воплощением этого подхода. Атакующий полузащитник, ставший ложной девяткой, его количество голов с годами уменьшалось, а количество результативных передач — только увеличивалось.

Салах и Мане порой тоже не забывали ассистировать. Египтянин в своем первом сезоне на «Энфилде» забил 41 год и сделал 14 результативных передач. Сенегалец в двух из трех упомянутых сезонов отдал двузначное количество голевых передач. Ни для кого не секрет, что они умели разрывать оборону соперника благодаря грамотным перемещениям и передачам.

Взгляд в прошлое

Если они не хотят искать ответы в другом месте, тогда есть смысл вспомнить о самом продуктивном атакующем трио «Реала» в 21-м веке: с 2014 по 2018 год в нападении «Мадрида» играли Роналду, Бейл и Бензема.

Карим Бензема, Криштиану Роналду и Гарет Бейл globallookpress.com

Безусловно, эта команда была построена вокруг Роналду, но игра в атаке зависела не только от него.

В сезоне-2015/2016, когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов и отстал от «Барселоны» в Ла Лиге всего лишь на одно очко, португалец, валлиец и француз забили в общей сложности 98 мячей и сделали на троих 34 результативные передачи. Роналду тогда забил 50 мячей, а Бензема — 28. Бейл провел всего лишь 31 матч во всех турнирах, но тоже завершил тот сезон с очень солидными показателями.

Что будет дальше

Возможно, со временем решение будет найдено. Мбаппе, Винисиус и Беллингем, не говоря уже о Родриго, пока еще только учатся играть друг с другом. Тем не менее, надо понимать, что есть существенная разница между тем, чтобы понять, как улучшить взаимодействие, и тем, чтобы иметь желание добиться этого.

Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Одним из наиболее показательных в этом плане стал недавний матч против «Эспаньола» (4:1). В первом тайме команда Анчелотти выглядела так, будто у нее вообще нет идей на чужой половине поля. Действия Беллингема и Мбаппе не помогали создавать острые моменты.

В начале второго тайма «Реал» пропустил гол после редкой ошибки Тибо Куртуа. Сразу после этого на поле появился Винисиус. Буквально через несколько минут бразилец организовал атаку, которая завершилась голом Карвахаля.

Следующие 30 минут «Реал» провел почти безупречно, постоянно комбинируя в атаке и забив еще три гола. После игры Анчелотти признался, что его воодушевили эти полчаса: «Мы хорошо перемещали мяч, действовали интенсивно...Наша мобильность — очень серьезное оружие. Мне очень понравился третий гол. Постепенно мы возвращаемся к нашей лучшей версии».

Итальянец, кажется, знает, как подобрать ключ к успеху. Иногда этот вид спорта пугающе прост. Надо всего лишь заставить классных игроков делиться мячом, вовремя делать передачи, и тогда может произойти настоящее волшебство.