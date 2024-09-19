Время юных. Ставка «Барселоны» на молодежь окупается, но надолго ли?

Флик и 67 000 других людей были на «Камп Ноу», наблюдая, как команда Франка Райкарда обыграла «Хетафе» со счетом 3:1, в то время как домашние болельщики пели «С днем ​​рождения» Роналдиньо, которому в тот день исполнилось 26 лет.

Перейдем к настоящему моменту: удивительно молодая команда Флика лидирует в Ла Лиге со 100%-ным показателем, и он готовится к своему дебюту в Лиге чемпионов в качестве тренера «Барселоны» в Монако в четверг, 19 сентября.

Флик этого не знает, но если сравнить его ситуацию с «Барсой» Райкарда, которая была на пути к тому, чтобы стать чемпионами Европы, обыграв «Арсенал» в Париже, то в этом есть неприятный момент. Он называется контекст.

Флик наблюдал, как «Хетафе» повел со счетом 1:0 на «Камп Ноу» в тот вечер благодаря вингеру, который был Ламином Ямалем/Педри/Гави/Пау Кубарси/Марком Касадо своего времени. Его полное имя было Фернандо Маседо да Силва Родилья — известный также как Нано.

Пока он учился в академии «Барселоны», Нано жил в «Ла Масии» (каменная, многовековая академия прямо рядом с «Камп Ноу», где в детстве жили такие легенды, как Пеп Гвардиола и Андрес Иньеста) и посещал индивидуальные занятия в средней школе с парнем по имени Микель Артета.

Интересно, а что случилось с этим угрюмым баскским полузащитником? (Подсказка: его команда выиграла дерби Северного Лондона в выходные.)

В 1999 году Луи ван Гал подарил Нано возможность дебютировать в Суперкубке Испании, Ла Лиге и Лиге чемпионов, и каждый раз галисиец становился самым молодым, кто надевал знаменитую футболку «Барсы» в этих турнирах. В возрасте чуть более 17 лет и шести месяцев Нано уже мог играть.

Нано (19) и Лионель Месси globallookpress.com

Когда Флик отправился на Камп Ноу 18 лет назад в качестве специального гостя компании Nike, его вдохновил состав «Барселоны», в котором было всего три испанца (по сравнению с семью игроками против «Жироны» в воскресенье.) Самым молодым парнем в команде Райкарда в тот вечер был 23-летний бразилец Тиагу Мотта, а остальные в основном приближались к 30. Никакого сравнения с командой подростков Флика.

Когда Нано был 17-летним вундеркиндом «Барселоны», клуб обеспечил его будущее многомиллионным и пятилетним контрактом — несмотря на большое предложение от «Арсенала». Галисийский юноша потратил часть денег (что вызвало резкую критику), на двухместный кабриолет «Мерседес», а также купил собственную недвижимость в городе. Но к тому времени, как Флик увидел, как он, в составе «Хетафе» Бернда Шустера, заставляет «Барселону» проснуться, от него уже избавились не только каталонцы, но и «Атлетико» Мадрид.

Сравнение той версии Барселоны с нынешней не может быть более контрастным.

В 2006 году Райкард застал прорыв и Иньесты, и Лионеля Месси, но использовал каждого из них консервативно. Не волнуйтесь — тогда это тоже казалось безумием, не только сейчас. Райкард не чувствовал необходимости рисковать, поэтому он этого не сделал.

В случае Иньесты тренер «Барселоны» довел одного из величайших футболистов Испании до отчаяния и позже в том же сезоне посадил его на скамейку запасных на финал Лиги чемпионов. Не будем даже говорить о ярости Месси, когда он узнал, что Райкард исключил его из состава на тот финал.

Лионель Месси и Франк Райкард globallookpress.com

Тогда в резерве у клуба были такие опытные игроки, как Хави, Эдмилсон, Хенрик Ларссон, Сильвиньо и Рафа Маркес, которых можно было вызвать. Райкард считал ребят из академии излишней роскошью.

В воскресенье, 15 сентября, к концу разгрома «Барселоной» «Жироны» со счетом 4:1 неиспользованные замены Флика включали в себя 18-летнего вратаря, родившегося в Майами, 19-летнего защитника и атакующего полузащитника, которому только в прошлом месяце исполнилось 16 лет. В то время как тренер уже выпустил 18-летнего защитника, а также двух других игроков, у которых было всего три старта в первой команде. Это в контексте стартового состава, в который уже входят Ямаль (17), Педри (21), Кубарси (17), Алекс Бальде (20) и Касадо (которому исполнился 21 год на прошлой неделе).

Флик привлек в первую команду Гийе Фернандеса, того 16-летнего парня на скамейке запасных, о котором я упоминал, перед матчем с «Жироной» в основном потому, что его 16-летний кузен Тони Фернандес, левоногий нападающий, которого большинство футбольной элиты Европы хотели увести из «Барселоны» этим летом, страдал от небольшой боли в спине. В противном случае Тони, который забивает по голу за игру за «Барселону B» в этом сезоне, был бы Фернандесом в этом составе.

Три главных вопроса, которые это вызывает: как молодежная система «Барселоны» продолжает находить и развивать такие жемчужины, когда «Ла Масия» страдает от сокращений финансирования и постоянной смены тренеров? Хороший скаутинг и привлекательность бренда являются ключами. Но результаты по-прежнему феноменальны.

Следующий вопрос: почему же тогда клуб регулярно тратит так ужасно много на трансферном рынке, что у него долг более 1 миллиарда евро? Жадность, тщеславие и глупость, по нашему мнению.

И чего можно ожидать от такой молодой команды в этом сезоне — не вспоминая фразу Алана Хансена «с детьми ничего не выиграешь», которую он прорычал в программе BBC Match of the Day, когда молодой «Манчестер Юнайтед» — выставив на поле то, что будет известно как «Класс 92» — потерпел поражение от «Астон Виллы» в первый день сезона 1995/96.

Ну, начнем с Монте-Карло в четверг, а затем посмотрим в воскресенье в Вильярреале.

Прямо сейчас, начиная с последнего отрезка работы Рональда Кумана в «Барселоне», через Хави, возлагающего огромные надежды на Гави и Педри, а также через дебюты Ламина, Бальде и Кубарси, кажется, что если вам больше 14, вы можете точно бить по мячу и ваш рост выше 170 см, то есть шанс, что вы тренируетесь с первой командой — может быть, даже сыграете.

Не все молодые таланты, которые сейчас носят майку первой команды в «Барселоне», задержатся там надолго. Но большинство из них задержатся, и, запомните наши слова, вы очень скоро будете восхищаться кузенами Фернандесами, Унаи Эрнандесом, Орианом Гореном и Педро «Дро» Фернандесом. Пять совершенно особенных талантов — всем из которых, за исключением 19-летнего Эрнандеса, по 16 лет.

Дани Ольмо globallookpress.com

Опыт Нано в «Барселоне» — это метафора для Артеты, Серхио Гарсии, Бояна Кркича, Андре Онана, Сеска Фабрегаса, Жерара Пике, Дани Ольмо и Хави Симонса — все они в свое время покинули свой родной клуб смехотворно рано, потому что они считали, или им сказали, что они не получат достаточно доверия или игрового времени.

Все они замечательные игроки.

Фабрегас, суперзвезда молодежной академии в Барселоне, поднимавший множество трофеев в командах с Месси и Пике, который перешел в «Арсенал», потому что к 16 годам он уже потерял веру в то, что его достаточно быстро повысят в первую команду «Барсы», объясняет это лучше всего.

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В интервью BBC на прошлой неделе он сказал: «Экономические проблемы "Барселоны" заставили их начать выпускать всех молодых игроков. Посмотрите на них сейчас — несколько лет спустя! Молодые игроки продолжают появляться в составе. Флик продолжает вводить еще двух или трех. А после того, как Хави привел в команду Ламина Ямаля два года назад в возрасте 15 лет, он теперь может стоить 120 миллионов евро?»

«Клубы и игроки приобретают опыт в процессе этого, но иногда расплачиваются тренеры. Когда "Челси" запретили подписывать игроков, [Фрэнк] Лэмпард начал выпускать таких ребят из молодежной команды, как Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам и Рис Джеймс. Кем пожертвовали из-за результатов? Фрэнком Лэмпардом. То игровое время, которое Арсену Венгеру, было позволено дать мне, — сейчас так не бывает. Только когда клуб вынужден так делать — как "Барселона". Тогда, внезапно, есть 10 молодых игроков 16 или 17 лет, которые могут играть за первую команду, и все говорят: "Как же они здорово справляются!!"

Ну, нет! Если бы у "Барселоны" были сотни миллионов, они бы, вероятно, вложили деньги в нового Неймара или Роналдиньо. Я считаю, что у игроков гораздо больше потенциала начинать карьеру все моложе и моложе, и что они гораздо более готовы, чем я был в их возрасте».

Ханси Флик globallookpress.com

Мы все находимся в путешествии, которое приносит новые открытия. Это необычайно редко, чтобы один из элитных клубов Европы был настолько зависим от молодых футболистов, пусть даже и сенсационно талантливых. И шансы на реванш и шансы изменить впечатление о себе обычно не появляются с разницей в несколько недель. Но именно это сейчас происходит с Фликом и его командой.

В товарищеском матче открытия сезона на турнире Гампера они были разгромлены «Монако» со счетом 0:3 и выглядели как неопытные юнцы. Немецкий тренер сказал, что причиной всему были смена часовых поясов и усталость после турне по США, а затем трансатлантических перелетов домой.

Теперь он снова играет против команды Лиги 1 всего 38 дней спустя. Ужасное поле на стадионе «Луи II» (он находится на крыше их автостоянки и крытых спортивных сооружений!), соперники хорошего уровня и так много травм в составе «Барселоны» — чего могут добиться ребята Флика? В порядке ли детки? Процесс их и нашего обучения продолжается.