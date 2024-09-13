100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону»

Первый предсезонный товарищеский матч «Барселоны» этим летом завершился победой по пенальти над «Манчестер Сити», но новый тренер Ханси Флик был недоволен тем, как его команда завершила игру против чемпионов Премьер-лиги на стадионе Camping World в Орландо.

«Он был зол, потому что мы прессинговали только до 70-й минуты», — рассказал президент «Барсы» Жоан Лапорта на прошлой неделе. «Мне нравится, насколько он требователен».

Источники сообщаю, что Лапорта «влюблен» во Флика, тренера, которым он восхищался долгое время и которого даже пытался нанять в 2021 году, когда он впервые задумался об увольнении Рональда Кумана. Однако Флик, в то время занимавший пост тренера мюнхенской «Баварии», только что принял предложение о работе в сборной Германии и вежливо отклонил предложение Лапорты из-за несвоевременности. Звезды наконец-то сошлись в начале этого года, когда Лапорта решил уволить Хави Эрнандеса, а безработный Флик был назначен его преемником в конце мая.

За чуть более чем 100 дней во главе каталонцев Флик уже оставил свой след в молодой команде «Барсы», которая начала сезон впечатляюще, выиграв все четыре матча и возглавив таблицу Ла Лигу на этом раннем этапе кампании. Хотя общая статистика команды — такие вещи, как владение мячом, количество передач и возвращений мяча — не слишком отличается от прошлого сезона, а размер выборки невелик, но если взглянуть немного глубже, то вы уже увидите эволюцию. «Барса» играет с более высокой линией защиты, лучше прессингует, быстрее входит в последнюю треть и делает это все 90 минут.

Ханси Флик с игроками globallookpress.com

За пределами поля Флик пока успешно справляется с внешним шумом, который часто угнетает тренеров «Барсы». Он смирился с неловким финансовым положением клуба, отказался жаловаться, когда клуб не смог зарегистрировать нового игрока Дани Ольмо на ранней стадии, и сказал все правильные вещи о «Ла Масии», молодежной академии клуба. В последнем случае помогает то, что он подкрепил эти слова действиями, выпустив на поле трех 17-летних игроков в первых трех играх сезона.

Источники, близкие к Флику, говорят, что в свои 59 лет и после всей жизни в футболе он твердо стоит на земле и не витает в облаках. Он знает, что этот пузырь может лопнуть в любой момент, и медовый месяц в Каталонии может быстро закончиться, но на данный момент лето перемен и привлечение внешних ресурсов вселяют надежду в команду «Барсы», которую некоторые списали со счетов еще до начала кампании.

«Деловой подход»

Если Флик и не знал, насколько напряженным и горячим может быть место тренера в «Барсе», то вскоре он это понял, когда приехал подписывать контракт в мае. Журналисты и папарацци разбили лагерь у его отеля, и началась игра в кошки-мышки, пока местные СМИ боролись с клубом за публикацию первых официальных изображений немца в каталонском городе.

К тому моменту, как сообщают источники, Флик уже решил, что постарается оставаться как можно менее заметным — если это вообще возможно для тренера «Барсы» — и заблокировать шум, который окружает клуб. Этого, как добавляют источники, не мог сделать его предшественник Хави. Отчасти причиной падения Хави было то, что он, как бывший игрок и болельщик «Барсы», был настолько в курсе всего, что говорится, и откуда исходит каждая утечка, что это создавало напряжение, которое было вредным для повседневной рабочей среды.

Без этих отвлекающих факторов Флик смог полностью сосредоточиться на работе. Источники говорят, что он ограничивает свой круг общения в клубе исключительно теми, с кем работает. Он дружелюбен с другими сотрудниками и директорами, но в целом применяет «деловой подход», концентрируясь на победах в матчах, а не на поклонниках. Флик даже отложил свою презентацию для СМИ до середины июля, что дало ему больше времени на подготовку и знакомство с клубом.

Когда его наконец представили, Флик говорил по-английски. Его регулярные уроки испанского уже приносят свои плоды, источники говорят, что он уже хорошо понимает, хотя некоторые в клубе советуют пока поддерживать отношения со СМИ на английском языке, так как это дает ему больше возможностей в общении и предотвращает неправильное понимание или истолкование.

Что касается навыков общения Флика с командой, в раздевалке «Барсы» сейчас есть несколько носителей английского языка — и несколько носителей немецкого языка — но во время предсезонки Тьяго Алькантара, который завершил карьеру игрока в начале этого года, помогал с переводом. Краткосрочный контракт Тьяго в качестве тренера закончился в прошлом месяце, потому что ему нужно время, чтобы разобраться с некоторыми личными проблемами — в первую очередь, ему нужно завершить свое возвращение в Испанию из Великобритании, где он был в «Ливерпуле», и где его дети все еще ходят в школу — но источники говорят, что Флик надеется, что он вернется. Тем временем тренер вратарей Рамон де ла Фуэнте, который работает в клубе уже более десяти лет, выполняет аналогичную функцию.

Жоан Лапорта и Ханси Флик globallookpress.com

Источники, близкие к раздевалке, говорят, что послания Флика игрокам были «прямыми и лаконичными». Пунктуальность — одно из его основополагающих убеждений, но он не вводил слишком много правил, выходящих за эти рамки. Системы штрафов или наказаний не существует — это было оставлено на усмотрение игроков — и в обычный день команда завтракает и обедает на тренировочной базе. Предматчевый «подиум» на Олимпийском стадионе — когда игроки прибывали в любой одежде, которую они хотели надеть — был отменен в пользу официальной клубной формы, в то время как ночевки в отеле перед игрой также были пока возобновлены для повышения сплоченности команды.

Более подтянутые и сильные

По данным источников, одной из главных сильных сторон Флика на данный момент является его способность делегировать полномочия. Он привел с собой Маркуса Зорга, Тони Тапаловича и Хайко Вестерманна в качестве помощников тренеров, но он также был рад опереться на новый отдел фитнеса, который был собран спортивным директором Деку этим летом. Хулио Тоус, который ранее работал с Антонио Конте в «Ювентусе», сборной Италии, «Челси», «Интере» и «Тоттенхэме», стал новым главным тренером по фитнесу.

Физическая форма и выносливость — это область, которую как сказал Лапорта, нужно улучшить в этом сезоне, указав на то, как команда сдавалась на в концовках матчей прошлогодней кампании без трофеев. В пяти играх Ла Лиги, которые они проиграли — две против «Реала», две против «Жироны» и одну против «Вильярреала» — они пропустили 12 голов после часовой отметки и лидировали в четырех из этих пяти игр по крайней мере один раз. Однако они сдали во втором тайме, пропустив на 65-й, 67-й, 75-й, 80-й и 95-й минутах в двух матчах против «Жироны»; на 68-й, 73-й, 91-й и 92-й минутах против «Реала»; и на 84-й, 99-й и 102-й против «Вильярреала».

«Я вижу большую интенсивность в тренировках», — сказал Лапорта на прошлой неделе. «Когда я говорил с Хулио, он сказал мне, что теперь они используют другие методы. Упражнения на тренировках действительно динамичны, [есть] много силовой работы. У нас есть тренер, который хочет прессинговать до 90-й минуты, и фитнес-персонал доволен результатами, которых они достигают».

Комментарии Лапорты были поддержаны игроками, а Педри похвалил влияние Флика. «Мы работаем гораздо усерднее, чем раньше», — сказал полузащитник. «Новые тренеры по фитнесу действительно хороши и подходят нам. Мы работаем усердно, и это заметно в играх. Команда не сдувается после 70-й или 80-й минуты, она поддерживает тот же уровень физической готовности».

«Флик очень помогает нам, молодым игрокам. Он всегда понимает, что нам нужно, и мы это ценим. Однако когда нужно отнестись к вещам серьезно, он это делает. В нем есть немного от строго сержанта, но он просто бесценен, когда говорит с игроками. Он действительно близок к игрокам и любит общаться с нами. Помимо того, что он серьезен, он также любит шутить, он не всегда так серьезен, как кажется».

Ханси Флик globallookpress.com

Первые признаки довольно многообещающие. Сезон пока длится всего четыре игры, и впереди нас ждут более сложные испытания, начиная с «Жироны» в воскресенье, 15 сентября, а затем Монако в Лиге чемпионов на следующей неделе, но «Барса» выглядит более прочной. Они пока не пропустили ни одного гола во втором тайме, отыгрались, чтобы победить в двух из своих четырех матчей, и обычно заканчивают матчи как более сильная команда.

По контрасту с этим, в прошлом сезоне они пропускали в среднем 0,63 гола за матч лиги во второй половине игр, причем 0,24 из этих голов были забиты между 76-й и 90-й минутами.

Стиль игры

Также стоит отметить, наблюдая за всеми четырьмя матчами этого сезона, что «Барса» была зрелищной, особенно в их победе со счетом 7:0 против «Вальядолида» перед международным перерывом. Связь между Педри, Ольмо, Ламином Ямалем и Рафиньей выглядит многообещающей. Их игре чувствовался настоящий «стиль Барсы», и с первого дня кампании были явные признаки работы Флика.

Интенсивность и прессинг, которых жаждет Лапорта, были очевидны. Для начала, «Барса» отбирает мяч гораздо выше по полю. Из их возвратов мяча в этом сезоне 48,4% были в средней трети и 13,2% в финальной трети. В прошлом сезоне эти проценты составляли 45,3% и 9,6%. Это соответствует выигрыванию владения мячом в финальной трети 5,25 раз за 90 минут по сравнению с 4,5 раза в прошлом сезоне, в то время как 7,25 владений «Барсы» теперь начинаются в финальной трети — в прошлом году этот показатель составлял 6,84.

Благодаря этому улучшенному прессингу средняя стартовая позиция «Барсы» с мячом теперь находится выше по полю, что означает, что они начинают атаки гораздо ближе к чужим воротам. И как только у них оказывается мяч, они быстрее продвигаются вперед. В среднем «Барса» Флика совершает меньше касаний за 90 минут, чем «Барса» прошлого сезона (748,50 против 794,89), но делает больше передач вперед (29,4% против 28%) и создает больше моментов за 90 минут (14,5 против 12,0), хотя эти цифры немного искажены разгромом «Вальядолида».

Меньшее количество владений за 90 минут (77,75 против 84,66) также конвертируется в большее количество выходов в финальную треть (41,50 против 40,55). Это происходит благодаря увеличению прогрессивных передач — передач вперед, которые продвигают команду значительно ближе к воротам противника, как правило, через линии атаки/полузащиты противника — благодаря умению Иньиго Мартинеса и Пау Кубарси играть из глубины поля, что особенно помогает в этом отношении. Педри, играющий немного глубже в полузащите позади Ольмо, также является одним из лидеров команды по прогрессивным передачам.

В целом, это рисует картину более подготовленной, лучше прессингующей и, не теряя своей ДНК, более быстрой в выходе на голевые позиции команды «Барса». Креативность, которую предлагают Педри, Ольмо, Ямаль и Рафинья, означает, что Роберт Левандовский, игравший за Флика в «Баварии», может оставаться ближе к штрафной. Из касаний ветерана польского нападающего в этом сезоне почти 17% приходятся на внутреннюю зону по сравнению с 11% в прошлом сезоне. Еще 26% приходятся на центральные зоны, по сравнению с 19% в прошлом году, и он не так часто уходит на фланги. Это эквивалентно четырем голам в четырех играх с xG 4,35.

Ламин Ямаль и Ханси Флик globallookpress.com

Этим показателям также способствует более динамичное ассистирование. Ямаль стал еще на год старше, ему 17 лет, и он полон уверенности в себе после того, как помог сборной Испании выиграть Евро-2024. Он лидирует в лиге по количеству попыток обыгрыша (15/37 успешно завершенных), полученных прогрессивных передач (55) и внес свой вклад, забив один гол и сделав четыре голевые передачи. Ольмо, несмотря на суматоху вокруг его подписания и последовавший уход Илкая Гюндогана, предлагает больше энергии, чем полузащитник «Манчестер Сити». Он забил два гола уже в двух матчах. Рафинья сделал первый хет-трик в карьере и не перестает бегать и прессинговать.

«Никаких оправданий»

Главной реакцией в Ла Лиге было удивление, мало кто ожидал, что «Барса» начнет так хорошо, как они это сделали. Действующие чемпионы «Реал Мадрид», по понятным причинам, все еще фавориты на сохранение титула после добавления Килиана Мбаппе в команду, полную суперзвезд, но форма «Барсы» дает надежду на возвращение настоящей гонки за титулом.

Первые признаки перемен при Флике тем более впечатляют, учитывая финансовые проблемы, которые снова накрыли клуб этим летом. Продолжающиеся финансовые проблемы означали, что регистрация новых игроков была сложной. Ольмо, прибывший из «Лейпцига» за 55 миллионов евро, был единственным значительным усилением команды, но он пропустил первые две игры, потому что его документы не были обработаны вовремя. «Барса» в конечном итоге нашла достаточно места в своем лимите расходов, чтобы зарегистрировать его, благодаря уходу Гюндогана и длительной травме Андреаса Кристенсена, но Флик ни разу не пожаловался на ситуацию. Источники, близкие к тренеру, говорят, что он знал, на что идет, и не будет жаловаться.

Тем не менее, Флик не мог предвидеть так что у него так скоро возникнет так много проблем с травмами. Защитник Рональд Араухо получил травму на Кубке Америки, Френки де Йонг и Гави долгое время отсутствовали, а теперь выбыл и Кристенсен. Педри, Фермин Лопес и Ансу Фати — среди прочих игроков, получивших повреждения во время его работы.

Эти потери означали, что он сосредоточился на игроках из «Ла Масии», что он и так более чем желал сделать, но даже тогда были неудачи. Марк Берналь, наряду с Кубарси и Ямалем, был одним из трех 17-летних игроков, которые начали первые три игры сезона, прежде чем он порвал «кресты». Он был великолепен, его сравнивали с Серхио Бускетсом. Теперь он выбыл на год. Марк Касадо, Серхи Домингес, Жерар Мартин и Пау Виктор — другие бывшие игроки команды B или молодежной команды, которые получили игровое время в первой команде в этом сезоне.

«Флик сразу понял, что "Ла Масия" — наше сокровище», — говорит Лапорта. «Он знает, что академия — центр нашего проекта, и я рад, что он так быстро включил молодежь в команду. Он был смелым. Он тренер, который не ищет оправданий».

Все еще есть чувство осторожности, поскольку еще предстоит увидеть, насколько далеко это может завести «Барсу». Источники стремятся указать, что это все еще молодая команда, которая, согласно последнему отчету еженедельника CIES Football Observatory, является лишь 15-й самой дорогой командой в мире по стоимости игроков, включая потенциальные усиления, и уступая «Астон Вилле», «Аль-Хилялю», «Ньюкаслу» и большинству европейских тяжеловесов.

Ханси Флик globallookpress.com

Однако это также может иметь и положительный момент. У Флика есть шанс сформировать команду согласно своему видению. Кажется, в клубе даже есть некоторая степень здравого смысла и терпения, поскольку Лапорта, так часто требующий трофеев, по-видимому, признает, что процесс может быть важнее, чем удовлетворение от немедленного завоевания трофеев в этом сезоне.

«От Флика мы требуем, чтобы он много работал, был профессиональным, интенсивным и давал нам тот стиль футбола, который нам нравится», — сказал президент, когда его спросили об ожиданиях. «Он закладывает основу для достижения целей, которые мы перед собой ставим, но мы не ставили перед собой [цели] выиграть какой-то конкретный трофей. То, чего хочет Флик, — это то, чего хотим и мы».