Запасной вариант. Флик дождался приглашения от «Барселоны»

Решение об увольнении Хави, клубной легенды, занявшей пост тренера в ноябре 2021 года, было принято в пятницу, 24 мая. Это положило конец нескольким месяцам впечатляющего бардака и постоянных смен направления.

В январе Хави заявил, что уйдет с поста тренера «Барсы» в конце сезона. После домашнего поражения от «Вильярреала» со счетом 3:5 он назвал свою работу «жестокой» и «изматывающей», добавив: «В какой-то момент ты понимаешь, что нет смысла оставаться».

Руководство «Барселоны» приступило к поиску тренера. Экс-наставник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Флик был одним из кандидатов, с которыми они разговаривали, но к марту их интерес охладел. Когда результаты улучшились, президент клуба Жоан Лапорта заявил, что постарается убедить Хави остаться.

44-летний Хави в конце концов передумал. 25 апреля он позировал со спортивным директором Деку и Лапортой в символическом акте единства на тренировочной базе клуба, празднуя решение тренера остаться у руля еще на один сезон.

Месяц спустя Хави был уволен, поскольку новые проблемы команды возродили давние опасения по поводу его пригодности. Лапорта, похоже, тоже передумал.

Вся эта неопределенность и то, как было принято решение об увольнение Хави и то, как обхаживали Флика, означают, что есть несколько ключевых вопросов, которые стоит изучить повнимательнее — о том, как «Барса» дошла до этой точки и что может произойти дальше.

Почему Флик?

Во время предвыборной кампании 2021 года, в ходе которой он был избран на второй срок президентом «Барсы», Лапорта неоднократно заявлял, какое впечатление на него произвела последняя волна немецких менеджеров. Томас Тухель только что выиграл Лигу чемпионов с «Челси», через год после того, как Флик сделал то же самое с «Баварией». Также был упомянут нынешний наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман.

Флик не был в шорт-листе Лапорты три года назад, но сейчас он находится на его вершине. Личность нового агента тренера помогает объяснить, почему. Пини Захави — один из лучших футбольных контактов Лапорты. Их особые отношения способствовали переходу Роберта Левандовского из «Баварии» два лета назад.

Флик с руководством «Барселоны» fcbarcelona.com

Источники в клубе рассказали, что «Барса» ценит опыт Флика и его победную статистику в качестве наставника элитных команд. 59-летний специалист подходит сразу по нескольким пунктам в планах Лапорты. Он также работал с Левандовским в «Баварии», а также с Марком-Андре тер Штегеном и Илкаем Гюндоганом в сборной Германии.

Как только стало ясно, что «Барса» ищет нового тренера, Флик захотел остаться в поле зрения каталонцев и начал изучать испанский язык. Но месяц назад его ждало разочарование, преподнесенное в типично хаотичном стиле «Барселоны».

24 апреля «Барса» связалась с представителями Флика. Они хотели сообщить ему, что Хави, скорее всего, уйдет и что Флик имеет хорошие возможности для того, чтобы занять его место. Позже в тот же день, после ночных переговоров в доме Лапорты, было решено, что Хави останется.

Когда Флику сообщили, что ситуация изменилась, источник в клубе, участвовавший в процессе, сказал, что его команда была «мягко говоря, недовольна».

В ходе недавних переговоров Флик заверил «Барселону», что отнесется с пониманием к текущей финансовой ситуации. Он также сказал, что, по его мнению, команда готова к новым достижениям, и не ставил нереалистичных целей с точки зрения потенциальных трансферов.

Учитывая обстоятельства ухода Хави, это помогло его кандидатуре в глазах руководителей «Барсы».

Рассматривался ли кто-нибудь еще?

Главным претендентом на эту должность наряду с Фликом был Рафаэль Маркес — еще один бывший игрок «Барсы», который с 2022 года возглавляет «Барселону Атлетик», резервную команду клуба, играющую в третьем дивизионе Испании.

Он был предпочтительным выбором Деку. Маркес проделал хорошую работу за последние два сезона. Второй год подряд «Барса Атлетик» выходит в плей-офф за повышение в классе.

Знания Маркеса о будущем поколении выпускников «Ла Масии» ценятся Деку, который считает, что доверие к молодежи будет иметь жизненно важное значение в ближайшие годы. Лапорта также оценил готовность мексиканца начать свою тренерскую карьеру во второй команде клуба.

Лапорта и Флик fcbarcelona.com

Но «Барса», наконец, остановила свой выбор на более опытном Флике. Будет интересно посмотреть, что Маркес будет делать дальше, поскольку контракт 45-летнего футболиста истекает в июне.

Тухель также был доступен этим летом, но источники в «Барсе» сказали, что он считался слишком нестабильным, чтобы управлять клубом в этот трудный период. Они также следили за Роберто Де Дзерби, но вторая половина сезона «Брайтона» не впечатлила Лапорту, который лично следил за несколькими их играми.

Чего болельщики «Барсы» могут ожидать от Флика?

Репутация Флика, пожалуй, была на самом высоком уровне во время его пребывания в «Баварии», куда он пришел первоначально в качестве ассистента в июле 2019 года, а четыре месяца спустя заменил Нико Ковача. К концу пострадавшего от пандемии COVID сезона 2019/20 «Бавария» всего во второй раз выиграла континентальный требл, победив «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Флик продолжил эту историческую кампанию еще одним титулом Бундеслиги за свой единственный полный срок у руля команды.

Глядя на колесо стиля игры «Баварии» в сезоне 2020/21, которое показывает, как игра команды выглядит в сравнении с семью ведущими национальными лигами Европы, видно, что Флик построил мощную команду, способную сравнять с землей любого, кто осмелится выступить против нее. 99 голов в Бундеслиге стали для них вторым по величине результатом с начала века, уступив лишь 100 голам в предыдущем сезоне.

Колесо стиля игры «Баварии» Флика nytimes.com

В семи ведущих лигах Европы только «Аякс» из Нидерландов набирал в среднем больше, чем два ожидаемых гола без пенальти (xG) «Баварии» за 90 минут («Создание шансов», 98 из 99), при этом команда Флика, скорее всего, задушит соперника территориальным доминированием. (Field Tilt/«Наклон поля», 95 из 99 — эта метрика используется для учета доли владения мячом командой в заключительной трети поля в виде касаний или передач).

Действуя по схеме 4-2-3-1, когда команда владела мячом, Флик часто просил своих крайних защитников, Альфонсо Дэвиса и Бенджамина Павара, оставаться высоко на флангах, чтобы исполнять навесы на доминирующего Левандовского — при поддержке ширины и хитрости средней линии из Сержа Гнабри, Кингсли Комана и Лероя Зане (иллюстрируется их показателем «центральной прогрессии» ниже среднего — 45 из 99).

24,4 навеса за 90 минут в том сезоне были самым высоким показателем среди всех команд Бундеслиги, что подкрепляло их внимание к игре флангами и доставке мяча в штрафную. В последние годы в «Барселоне» кроссы становятся все более распространённым действием — Хави позволяет большему количеству атак проводиться с флангов, используя скорость Рафиньи и потрясающий талант Ламина Ямаля.

Чего Флик может ожидать от «Барсы»?

Мы уже говорили о сложном финансовом положении «Барсы». Суть в том, что правила Ла Лиги означают, что они должны заполнить дыру в размере 130 миллионов евро на своих счетах к концу июня, если они хотят подписать новых игроков этим летом — даже в качестве свободных агентов или на правах аренды.

Кроме того, существует особая проблема, которую представляет «энторно» «Барселоны» — термин, придуманный Йоханом Кройфом для описания шума, который постоянно создается вокруг клуба, средствами массовой информации, болельщиками, политикой его совета директоров или другими крупными фигурами, имеющими влияние в городе и регионе Каталонии.

Флик и Лапорта fcbarcelona.com

Это сыграло большую роль в уходе, пожалуй, каждого тренера «Барсы», даже Пепа Гвардиолы. Это также во многом объясняет, почему Хави назвал эту работу «жестокой».

Выступая после того, как он в последний раз возглавил команду в воскресном матче Ла Лиги с «Севильей», выигранном со счетом 2:1, Хави было что сказать по этому поводу.

«Все, что я говорил в клубе, вызывало огромный резонанс и было использовано против меня», — сказал он. «Меня преследовали как внутри клуба, так и за его пределами. На меня возлагались большие надежды, потому что я был частью лучшей "Барселоны" всех времен, а это играло против нашего проекта».

«Я могу сказать своему преемнику, что ему придется несладко и он будет страдать. Это тяжелая работа».

Одна из непосредственных проблем, с которыми может столкнуться Флик, связана с языком.

Одним из самых больших беспокойств совета директоров «Барселоны» по поводу кандидатуры Флика было то, сможет ли он эффективно общаться на испанском или английском языках, двух основных языках, используемых в раздевалке «Барсы». Насколько они понимали, он свободно говорил только по-немецки.

Еще неизвестно, использовал ли Флик последние месяцы для улучшения своих языковых навыков или же он ищет новичка для своего тренерского штаба, чтобы облегчить общение с командой.

Какова была реакция в раздевалке?

Это была неспокойная пара недель в «Барселоне», и настроение в раздевалке было больше сосредоточено на отслеживании ситуации с Хави, чем на размышлениях об их совместимости с Фликом, но Левандовский, Тер Штеген и Гюндоган имеют некоторое представление о том, чего ожидать.

Левандовский был заменен в последних пяти матчах сезона за «Барсу» при Хави, а тренер и его штаб настаивали на продаже 34-летнего футболиста. Отъезд был маловероятен, но прибытие Флика добавляет его позиции безопасности. Левандовский был центральной фигурой в «Баварии» Флика, выигравшей требл.

Гюндоган и Флик globallookpress.com

Тер Штеген и Гюндоган выступали за Флика в то время, когда он не слишком успешно возглавлял сборную Германии. Флик выиграл только 12 из 25 игр в качестве тренера сборной Германии, а его эпоха ознаменовалась вылетом из группового этапа чемпионата мира 2022 года. Менее чем через год его уволили.

Почему двухлетний контракт?

Первоначально «Барселона» предложила однолетний контракт с возможностью продления на второй сезон, если будут достигнуты определенные цели. В клубе считают, что следующим летом может быть доступно больше вариантов — Луис Энрике, Гвардиола и Микель Артета входят в число топовых тренеров, у которых заканчиваются контракты в июне 2025 года.

Однако в ходе переговоров окружение Флика боролось за более стабильную позицию и добилось двухлетнего гарантированного контракта, который «Барса» приняла. Ожидается, что его зарплата составит около 6 миллионов евро в год плюс щедрые бонусы, связанные с потенциальными трофеями.

Флик и Лапорта fcbarcelona.com

Во вторник, 28 мая, стало известно, что решение об увольнении Хави обойдется «Барсе» в 6,5 миллиона евро. Хави отказался от своей зарплаты в размере около 11 миллионов евро за следующий сезон, но ему будут возмещены 2,5 миллиона евро, которые он заплатил из собственного кармана за то, что он досрочно разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Шабаб», чтобы присоединиться к «Барселоне» в 2021 году. Еще 4 миллиона евро будут выплачены уходящему в отставку тренерскому штабу Хави.