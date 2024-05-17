Новая волна. Алонсо, Мотта, Франк и еще 8 тренеров, рвущихся в элиту

Тренер, пожалуй, самый важный человек в любом футбольном клубе, но лишь немногие из них могут претендовать на то, чтобы считаться общеизвестными брендами. Однако, если вы посмотрите на скамейки запасных во время матчей Лиги чемпионов, Премьер-лиги, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А, Лиги 1 и Примейры, вы увидите целый ряд тренеров, которые однажды могут стать следующими всемирно известными наставниками элитных команд.

Некоторые уже выиграли чемпионские титулы и крупные трофеи со своими нынешними клубами, в то время как другие показали, что могут конкурировать и даже побеждать традиционно мощные топ-клубы, несмотря на то, что работают с менее известными игроками и меньшим количеством ресурсов. Они смогли взять все знания и мудрость, почерпнутые у лучших тренеров мира во время блестящей игровой карьеры, и успешно применить их к своему собственному управленческому стилю, или они могли впитать все, что знали со стороны, пусть даже и не сумев добиться успеха на поле.

Но имена всех из них звучали во время переговорах о работе в одном или нескольких крупнейших клубах Европы, когда бы они ни решили сделать свой следующий шаг. Кто заменит Томаса Тухеля в мюнхенской «Баварии» этим летом? Или займет место Карло Анчелотти, когда тот неизбежно уйдет с поста тренера «Реала»?

Арне Слот стал первым, пошедшим на повышение. 45-летний специалист близок к тому, чтобы заменить Юргена Клоппа в «Ливерпуле» спустя год после победы в чемпионате Голландии с «ПСВ Эйндховен».

ESPN представляет свой взгляд на Слота и 10 других тренеров, которые вскоре могут присоединиться к нему за элитным футбольным столом, с подробной информацией об их фирменных стилях игры, их самых больших достижениях на сегодняшний день и о том, с какими клубами они уже связаны слухами.

Хаби Алонсо

«Байер» Леверкузен, 42 года

Стиль игры: Атакующий футбол с большим количеством движения, высокой линией защиты и большим процентом владения мячом, большую часть времени по схеме 3-4-2-1.

Самое большое достижение на сегодняшний день: Вы вообще смотрели матчи «Леверкузена» в этом сезоне? Алонсо и компания выиграли титул Бундеслиги в этом году, имея в запасе несколько туров в его первый полный сезон в качестве тренера. Его команда также участвует в финале Кубка Германии и финале Лиги Европы в конце мая, хотя до сих пор не проиграла в 50 играх этого сезона.

Клубы, с которыми связан: «Ливерпуль» и «Бавария» очень хотели его, а «Реал Мадрид» рассматривает его как преемника Карло Анчелотти, когда тот решит уйти. Но Алонсо решил остаться в Леверкузене как минимум еще на один сезон.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Со времен Пепа Гвардиолы мы никогда не видели, чтобы тренер добился такого успеха в своем первом полном сезоне в топ-клубе. В то время как у Гвардиолы в «Барселоне» был Лионель Месси и звездная команда, Хаби Алонсо практически все делал сам. Он сменил на «Байер Арене» Херардо Сеоане, когда в октябре 2022 года команда была 17-й в таблице и находилась в кризисе. До прихода в команду он к тому времени руководил только резервной командой «Реала Сосьедада» (с неоднозначными результатами, средним количеством очков за игру 1,5 и коэффициентом побед 40%), хотя его репутация и рейтинг были заоблачными.

Когда вы были одним из лучших игроков своего поколения с одним из самых высоких футбольных IQ и в течение вашей карьеры вас тренировали Рафаэль Бенитес, Жозе Моуринью, Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти, возможно, всем кажется, что вам суждено стать топ-тренером, как сам Моуринью и советовал Алонсо. И справедливо будет сказать, что он уже сотворил историю этим невероятным сезоном 2023/24.

Его команда играет в захватывающий футбол — стиль, который он успешно внедрил. Его трансферы (Виктор Бонифейс, Алехандро Гримальдо, Гранит Джака, Нэйтан Телла и т. д.) были великолепны, и он привил своей команду тот же дух, который сам Алонсо продемонстрировал, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в Стамбуле в 2005 году. В этом сезоне «Байер» стал королем поздних голов и поздних камбэков благодаря менталитету, привитому их фантастическим тренером.

Рубен Аморим

«Спортинг», 39 лет

Стиль игры: Аморим придерживается системы 3-4-3, основанием которой служит бывший защитник «Ливерпуля» Себастьян Коатес, при этом ожидается, что крайние защитники будут прикрывать все фланги. В полузащите Аморим расставляет двух полузащитников «бокс-ту-бокс», позади тройки атакующих игроков, возглавляемых традиционной «девяткой». В этом сезоне шведский нападающий Виктор Дьёкереш помог завоевать титул чемпиона Португалии, забив 27 голов и сделав 10 передач в 32 играх.

Самое большое достижение на сегодняшний день: Аморим положил конец 19-летнему ожиданию «Спортингом» титула чемпиона страны в сезоне 2020/21 и сломал двоевластие «Бенфика» — «Порту» в Примейре. Он подтвердил это, снова выиграв титул в этом сезоне.

Клубы, с которыми связан: «Барселона», «Бавария», «Ливерпуль», «Вест Хэм».

Рубен Аморим globallookpress.com

Аморим — восходящая звезда португальского тренерского дела, и ему предстоит последовать примеру Жозе Моуринью, Андре Виллаша-Боаша, Марку Силвы и Нуну Эшпириту Санту, и получить работу в одной из самых престижных лиг Европы. Бывший полузащитник «Бенфики» и сборной Португалии заявил в этом месяце, что он намерен провести еще один сезон в «Спортинге» после того, как привел команду к титулу Примейры. Но, поскольку Аморим находился в шорт-листе «Ливерпуля» и «Вест Хэма», этим летом он все же может быть выкуплен из лиссабонского клуба, если команда будет готова заплатить за него 15 миллионов евро.

Аморим — человек с сильным характером, готовый бросить вызов устоявшемуся порядку вещей. Во время игры в «Бенфике» он поссорился с тренером Жоржи Жезушем по поводу выбора состава и отказался тренироваться с дублерами. Во время своей первой тренерской работы в команде третьего дивизиона «Каза Пия» Аморим был дисквалифицирован на один год Португальской федерацией футбола за то, что давал команде инструкции на матч, не имея тренерской квалификации; хотя впоследствии отстранение было снято, он подал в отставку со своего поста.

Его большой прорыв произошел в «Браге», где он выиграл Кубок Португалии в 2021 году, одержав победу над «Порту» в финале, прежде чем «Спортинг» активировал пункт об отступных в размере 10 миллионов евро, чтобы нанять его тренером. Благодаря умению Аморима распознавать таланты «Спортинг» подписал Педро Порро, Жоау Пальинью и Жоау Мариу, прежде чем положить конец длительной засухе клуба за титул. Аморим также снова выиграл национальный кубок со «Спортингом» и был отправлен на трибуну за спор с тренером соперника Карлосом Карвальялем на бровке.

Успех Аморима в победе над «Бенфикой» и «Порту» и превращении «Спортинга» в лучшую команду Португалии сделал его целью для многих ведущих клубов, но его отказ идти на компромисс в своем желании играть по схеме 3-4-3 может оказаться в равной степени как слабостью, так и силой в будущем.

Сержиу Консейсау

«Порту», 49 лет

Стиль игры: Быстрый, вертикальный, агрессивный футбол, высокий прессинг и удержание высокой линии защиты. В португальской Примейре «Порту» доминирует во владении мячом мячом и играет первым номером, но, как они показали матчи против «Арсенала» в Лиге чемпионов в этом сезоне, они также готовы быть безжалостно прагматичными.

Самое большое достижение на сегодняшний день: «Порту» не выигрывал чемпионат уже четыре года, когда Консейсау возглавил команду в 2017 году, а «Бенфика» угрожала повторить рекорд «Порту» (пять титулов подряд). Консейсау все изменил. Несмотря на введенные УЕФА рамки финансового фэйр-плей, которые серьезно ограничивали их возможности на трансферном рынке, «Порту» уверенно выиграл чемпионат в сезоне 2017–18, завоевав еще два титула в 2020 и 2022 годах. Он также дважды вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, на равных сражаясь с более крупными клубами.

Клубы, с которыми связан: Консейсао был связан с «Миланом» в начале мая. Источник сообщил ESPN, что он был готов уйти из «Порту» этим летом после семи лет руководства командой, нацеливаясь на большой клуб из «большой пятерки» лиг Европы.

Сержиу Консейсау globallookpress.com

Консейсау сделал себе имя как трудолюбивый нападающий Серии А в конце 90-х, играя за «Лацио», а также за «Парму» и миланский «Интер» и работая с такими тренерами, как Свен Ёран Эрикссон и Эктор Купер. Он играл за сборную Португалии на Евро-2000 и некоторое время играл под руководством Моуринью в «Порту», прежде чем завершить карьеру в 2009 году и заняться тренерской деятельностью. После нескольких кратких и бурных отрезков во главе других команд, его пребывание в «Порту» оказалось безоговорочным успехом.

Консейсау выиграл с «Порту» 10 трофеев — такой результат в португальском футболе может повторить только Жоржи Жезуш, и является рекордсменом Португалии по количеству набранных очков за сезон — 91. Он требователен, напряжен и страстен, и это отражается на его командах. «"Порту" похож на своего тренера», — сказал в 2022 году Диего Симеоне, который также играл вместе с Консейсау в «Лацио». «Они полны энтузиазма, они живы, они энергичны. Они интенсивны в атаке и защите. Они работают вместе, и это делает их конкурентоспособными».

Консейсау эффективно справился с ограниченными ресурсами «Порту» и, нередко, своеобразным клубным руководством, помогая развивать молодых игроков, которые часто переходят в большие клубы ради значительной прибыли: вспомните Эдера Милитау («Реал Мадрид»), Луиса Диаса («Ливерпуль»), Фабиу Виейру («Арсенал»), Витинью (ПСЖ) и многих других.

Консейсау подписал новый контракт с «Порту» в апреле, но он имеет право расторгнуть соглашение, если пожелает. Он хотел бы возглавить клуб с более реальными шансами на победу в Лиге чемпионов и с более четко определенной профессиональной структурой, в которой тренер может сосредоточиться на тренерской работе.

Роберто де Дзерби

«Брайтон энд Хоув Альбион», 44 года

Стиль игры: Как он рассказал ESPN в прошлом году, философия Де Дзерби такова: «Мне нравится держать мяч, наслаждаться им, стараться в каждой игре быть главным героем на поле, работать со страстью, работать с амбициями и работать над достижением мечты». Тем временем нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек говорит: «Все должны быть синхронизированы».

Схема де Дзерби переключается между 4-4-2, 4-2-3-1 и 4-2-4, но какую бы схему он ни использовал, она вращается вокруг способности наращивать атаку сзади и быстро переходить в штрафную соперника, подавляя его числом, прессингуя и играя с высокой интенсивностью.

Самое большое достижение на сегодняшний день: выведение «Сассуоло» в восьмерку лучших в Серии А в сезонах 2019/20 и 2020/21 было выдающимся достижением, но вывод «Брайтона» на шестое место в Премьер-лиге в прошлом сезоне и попадание в Лигу Европы превосходит его.

Клубы, с которыми связан: Де Дзерби был связан с большинством топ-клубов в Европе, от «Баварии» до «Барселоны». Его имя также упоминалось в связи с «Ливерпулем», «Челси» (где неопределенность продолжает окружать Маурисио Почеттино), «Ювентусом» и «Наполи».

Роберто де Дзерби globallookpress.com

Пеп Гвардиола уже долгое время проповедует веру в Де Дзерби. Когда тот перешел в «Брайтон» в сентябре 2022 года, Гвардиола сказал, что итальянец «многое изменит в английском футболе». Чувство взаимно; Де Зерби тоже черпал вдохновение у Гвардиолы. Сами игроки говорят о способности Де Зерби их мотивировать и о его тактических перестановках по ходу матча. Они видят страсть, которую он излучает на бровки, а также легкость, с которой он может трансформировать свою команду под разные схемы. По сути, его команды пытаются задушить соперников, наращивая атаку сзади, а Гвардиола ранее хвалил то, как команда Де Дзерби в мгновение ока продвигается от своего вратаря до последней трети поля.

Игровая карьера Де Дзерби началась с «Милана», после чего он скитался по арендам по всей Италии, в основном играя в Серии B. Его тренерская карьера началась с недолгого периода в «Палермо», но именно в «Сассуоло» он заработал свою репутацию благодаря тому, что дважды привел их к финишу в верхней половине таблицы Серии А. В «Сассуоло» он жил и дышал футболом, держа блокнот рядом с кроватью на случай, если какое-то тактическое вдохновение придет к нему во сне.

Он присоединился к донецкому «Шахтеру» в 2021 году, но покинул команду в июле 2022 года и в итоге возглавил «Брайтон» в начале кампании 2022–2023 годов. Он привел «Чаек» к шестому месту в Премьер-лиге, квалификации в Лигу Европы и полуфиналу Кубка Англии в прошлом сезоне.

Этот сезон в «Брайтоне» выдался немного сложнее: их составу не хватало глубины из-за выхода в 1/8 финала Лиги Европы, и они занимают 10-е место в АПЛ. После поражения от «Борнмута» со счетом 0:3 Де Дзерби сетовал на обилие травм, а также на недостаток мотивации у команды. «На данный момент слишком много очков отделяет нас от зоны еврокубков, мы работаем на неясную цель, но я не могу принять игру без души», — сказал он.

Де Дзерби попросил прояснить свое будущее и амбиции клуба, заявив еще в марте, что он хотел бы провести переговоры — его контракт рассчитан до 2026 года. Но еще в апреле он высказывал неопределенность относительно своего будущего. «Я еще не решил уйти, еще не время что-либо решать», — говорил он. Судя по всему, «Брайтон» ожидает, что он останется, но отношения с ним стали более натянутыми. Его летние перспективы, вероятно, зависят от (а) наличия доступных вакансий и (б) его отношений с «Брайтоном».

Франческо Фариоли

«Ницца», 35 лет

Стиль игры: Во время своего первого периода тренерской карьеры Фариоли заработал в Турции репутацию любителя рискованной атакующей игры. С момента прибытия во Францию в 2023 году он продемонстрировал большую оборонительную хватку, что является обнадеживающим признаком того, что он становится более сбалансированным тренером. Итальянец также показал, что ему нравится схема 3-4-3, прося своего опорного полузащитника перемещаться в заднюю линию, в то время как крайние защитники продвигаются вперед.

Самое большое достижение на сегодняшний день: без сомнения, он стал самым молодым тренером в высшей европейской лиге. В 31 год он возглавил «Фатих Карагюмрюк» в марте 2021 года, а в декабре того же года получил важную работу, снова в Турции, в «Аланьяспоре».

Клубы, с которыми связан: Имя Фариоли всплывало среди клубов в Италии, таких как «Милан» и «Наполи», а также в других странах Европы — упоминались «Аякс» и «Манчестер Юнайтед». Прошлым летом были также контакты с командой Чемпионшипа «Сандерленд», когда они искали талантливого молодого тренера, который мог бы руководить их группой новичков.

Франческо Фариоли globallookpress.com

Первые шаги Фариоли в футболе были в качестве помощника тренера «Брайтона» Де Дзерби. Член технической команды Де Дзерби в «Беневенто» обратился к Фариоли после прочтения статьи, которую он написал для скаутской платформы WyScout. Де Дзерби первоначально пригласил Фариоли своим тренером вратарей и работал с ним как в «Беневенто», так и в «Сассуоло». Первую самостоятельную тренерскую работу Фариоли получил в 31 год в «Фатиха Карагумрюк». Там его ультраатакующий стиль привлек внимание «Аланьяспора», который нанял его в декабре того же года.

«Ницца» тоже была впечатлена и поставила его во главе своей молодой главной команды. За время пребывания во французском клубе Фариоли прибавил в области оборонительного чутья, хотя это произошло за счет некоторого снижения атакующей активности. Фариоли любит играть с перевернутыми защитниками, которые перемещаются по центру и перегружают полузащиту во время владения мячом, но также обеспечивают перекрытие, требуя при этом от вратаря и центральных защитников уверенности при владении мячом.

«Ницца» не проигрывала в этом сезоне до декабря, и им удалось одержать победу как над «Монако», так и над «ПСЖ». Они по-прежнему ведут борьбу за еврокубки в следующем сезоне, занимая пятое место (и автоматически квалифицируясь в Лигу Европы) с отставанием в четыре очка от четвертого места «Бреста» и двумя играми до конца чемпионата. Если они смогут финишировать четвертыми, это позволит им попасть в Лигу чемпионов.

Как заявил сам тренер: «Когда план А не работает, вам нужен лучший план А», подтверждая, что Фариоли во многом тренер со своими принципами и верой в свою философию. Его источники тренерского вдохновения также интересны: Фариоли назвал более оборонительно настроенных Арриго Сакки и Моуринью тренерами, на которых он равняется, хотя он также выразил свое восхищение «Барселоной» Гвардиолы и «Аяксом» Йохана Кройфа. Тот факт, что Фариоли продемонстрировал в этом сезоне свою способность играть ответственно и обороняться, говорит о том, что он готовится к работе в крупном клубе, где требования выше, когда дело доходит до тактической гибкости.

Томас Франк

«Брентфорд», 50 лет

Стиль игры: «Брентфорд» переключается между схемами 3-5-2 и 4-3-3, обе с атакующим уклоном. Они играют быстро и вертикально, гордясь совершенным исполнением стандартных положений. Согласно тактике Франка, их крайние защитники наматывают большой километраж, не боятся уходить вперед на контратаках, но в равной степени искусны в фокусировании игры через центр, при этом Франк обычно отдает предпочтение защите действующей в связке с двумя энергичными «бокс-ту-бокс» полузащитниками.

Самое большое достижение на сегодняшний день: выход «Брентфорда» в Премьер-лигу в 2021 году стал определяющим моментом, поскольку они вернулись в высший дивизион впервые за 74 года.

Клубы, с которыми связан: Франк упоминался как возможный преемник Клоппа, а также был назван возможным претендентом на пост в «Манчестер Юнайтед», когда они сомневались в будущем Эрика тен Хага.

Томас Франк globallookpress.com

Тренерская карьера Франка началась в подростковых командах сборной Дании, при этом он одновременно работал учителем, и специалист прошел путь до управления мужской сборной для игроков до 19 лет, прежде чем возглавил «Брондбю» в 2013 году. За три сезона он дважды приводил их в еврокубки, прежде чем уйти в марте 2016 года. К декабрю того же года он был помощником тренера в «Брентфорде», которому было поручено сократить разрыв между командой Б и основной командой, прежде чем он занял место Дина Смита в октябре 2018 года. Франк вывел их в финал плей-офф Чемпионшипа в 2020 году, а год спустя обеспечил повышение в классе.

В своем первом сезоне в Премьер-лиге они финишировали 13-ми. Затем в прошлом сезоне они финишировали девятыми, несмотря на самый маленький фонд заработной платы в лиге, согласно исследованию Capology. Франк также блестяще адаптировался к основанному на данных селекционному подходу «Брентфорда», работая с подписанными таким образом игроками. Но он завоевал так много поклонников в первую очередь благодаря своему невозмутимому характеру, невероятной способности улучшать игроков во всех линиях своей команды и безжалостно эффективному стилю энергичной игры на поле.

«Томас — очень честный человек», — сказал находящийся в аренде левый защитник «Брентфорда» Серхио Регилон. «Мне нравится, как он разговаривает со всеми, со мной, с игроками. Я люблю его».

Ранее по ходу сезона Клопп сказал о Франке: «Он делает там блестящую работу и, кажется, очень счастлив там. Некоторое время назад у нас была встреча тренеров, и мог добраться туда на велосипеде, поэтому ему нравится жизнь в этом регионе. Он классный парень, я его очень уважаю».

Франк сумел выдержать все, что на него обрушилось, сохраняя при этом спокойствие. «Его сила — в стабильности», — сообщил источник ESPN. «Я уверен, что он испытывает стресс, но он редко теряет самообладание и остается очень уравновешенным».

Пеп Гвардиола и Франк globallookpress.com

Это не значит, что все было просто. За последние девять месяцев он потерял летом основного вратаря Давида Райю и главного бомбардира Айвана Тоуни, получившего восьмимесячную дисквалификацию за нарушение правил о ставках. Но «Брентфорду» все же удалось обеспечить себе прописку в высшем дивизионе, несмотря на серьезный список травмированных, включающий 29 отдельных пропусков матчей ключевыми игроками в этом сезоне.

Франк подписал контракт с «Брентфордом» до 2027 года и не слишком рвется менять клуб, но легко представить его в будущем в команде покрупнее. «Я думаю, что у всех нас есть своего рода эго, и эго любит, кjгда его тешат, но в конце концов я в "Брентфорде". Я очень счастлив здесь», — сказал Фрэнк в феврале. «Есть ли у меня амбиции? Да. Собираюсь ли я остаться в "Брентфорде" навсегда? Возможно, но, скорее всего, нет. Что я знаю, так это то, что сейчас я здесь, в "Брентфорде", и я очень доволен этим».

Себастьян Хёнесс

«Штутгарт», 42 года

Стиль игры: много вертикальности, а также быстрые выпады вперед и переходы с агрессивным прессингом при схеме 4-4-2.

Самое большое достижение на сегодняшний день: его «Штутгарт» занимает третье место в таблице Бундеслиги, а четыре года назад он выиграл титул третьего дивизиона с резервной командой «Баварии».

Клубы, с которыми связан: летом его имя занимало первое место в шорт-листе мюнхенской «Баварии» на замену Томаса Тухеля, но он решил подписать новый контракт со «Штутгартом».

Себастьян Хёнесс globallookpress.com

Фамилию Хёнес в Германии нелегко носить. Себастьян никогда не станет самым известным Хёнессом в немецком футболе — эта честь принадлежит его дяде Ули за его подвиги в качестве игрока и президента мюнхенской «Баварии» — но он делает себе собственное имя. Если не считать Алонсо, Хёнес был лучшим тренером Бундеслиги в этом сезоне, и это было не просто.

Приехав в «Штутгарт» в апреле 2023 года и заняв с ним 16-е место, он полностью изменил команду и ее судьбу, сделав ее одной из лучших в стране. После хороших результатов в молодежной и резервной командах «Баварии» и достойного первого сезона в «Хоффенхайме» (набирая 1,4 очка за игру с 2020 по 2022 год), в «Штутгарте» он проделал большую работу и оказался на высоте. Его команда была очень эффективна на всех участках поля, особенно в атаке, где великолепно действовали Серу Гирасси и Дениз Ундав. Он усовершенствовал каждого игрока индивидуально, в то время как коллективно его команда была выносливой и хорошо обученной.

Участие этой команды в Лиге чемпионов в следующем сезоне кажется для него трофеем, хотя его наверняка ждут большие перспективы. Возможно, однажды он объединится со своим дядей в «Баварии», но сейчас он продолжит прокладывать свой собственный путь.

Киран Маккенна

«Ипсвич Таун», 38 лет

Стиль игры: Когда Маккенна в декабре 2021 года возглавил «Ипсвич», находящийся на 12-м месте в Первой лиге, он ясно дал понять о своей решимости возродить команду, привив ей игру, основанную на владении мячом. Он сохранил эту философию и добился повышения в классе.

Самое большое достижение на сегодняшний день: Маккенна положил конец 22-летнему отсутствию «Ипсвича» в Премьер-лиге, выиграв повышение в Чемпионшипе в этом сезоне. Это достижение стало еще более впечатляющим, поскольку команда получила повышение из Первой лиги всего 12 месяцев назад.

Клубы, с которыми связан: «Брайтон», «Селтик», «Кристал Пэлас», «Лестер», «Манчестер Юнайтед».

Киран Маккенна globallookpress.com

Продвигаясь по системе молодежных команд «Тоттенхэма», Маккенна был вынужден завершить карьеру игрока в возрасте 22 лет из-за травмы бедра, так и не выступив за взрослую команду «шпор». Будучи преисполнен решимости сделать карьеру в футболе, северный ирландец получил степень по спортивной науке в Университете Лафборо, а затем работал тренером молодежных команд в «Тоттенхэме», «Ноттингем Форест», «Лестере» и «Ванкувер Уайткэпс».

Маккенна вернулся в «Шпоры», продвигаясь по тренерской карьере и возглавив клубную команду для игроков до 18 лет, пока его не нанял «Манчестер Юнайтед» на ту же роль на «Олд Траффорд». Его работа с молодежью «Юнайтед» привлекла внимание тогдашнего тренера Моуринью, который назначил Маккенну тренером основной команды после ухода его давнего помощника Руи Фариа в 2018 году. Когда Моуринью был уволен в декабре 2018 года, новый тренер Уле Гуннар Сульшер сохранил Маккенну в своем тренерском штабе основной команды.

В течение бурного трехлетнего периода работы Сульшера «Юнайтед» предлагал нанять более опытного тренера, чтобы укрепить тренерскую систему — и Маккенна, и его коллега-тренер Майкл Каррик считались новичками — но Сульшер отклонил это предложение, настаивая на том, что у него есть тренерский штаб «мирового класса» с Маккенной и Карриком. После ухода Сульшера в ноябре 2021 года Маккенна в течение месяца работал под руководством временного наставника Ральфа Рангника, прежде чем его нанял «Ипсвич». Его два последовательных повышения в классе команды с «Портман Роуд» сделали Маккенну восходящей звездой тренерског цеха, но, обеспечив команде выход в АПЛ, Маккенна, как ожидается, останется в «Ипсвиче» в следующем сезоне, а не будет искать возможностей для переода в другой клуб.

«Мне здесь нравится», — сказал Маккенна, когда «Ипсвич» праздновал повышение. «Впереди нас ждут большие и захватывающие дела».

Мичел

«Жирона», 48 лет

Стиль игры: Атакующий, плавный, пасовой футбол. «Жирона» является второй по забитым мячам командой Ла Лиги в этом сезоне, отставая на один гол от «Реала», но такой атакующий подход означает, что они также пропускают немало голов. Схема команды часто меняется. Мичел часто предпочитает четверку защитников, но может перейти на тройку защитников, в зависимости от соперника.

Самое большое достижение на сегодняшний день: попадание «Жироны» в четверку лучших в Ла Лиге и, до поры до времени, навязывание серьезной борьбы за титул двум гигантам с более крупными и лучшими составами и гораздо более высоким фондом заработной платы.

Клубы, с которыми связан: Из-за успеха «Жироны» и стиля игры, о Мичеле заговорили как о будущем тренере «Барсы». Его также связывают с потенциальными летними вакансиями в «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а то, что «Жирона» входит в City Group делает его очевидным кандидатом на место Гвардиолы.

Мичел был героем «Райо Вальекано» — талантливый полузащитник, которого считали одним из лучших игроков в истории скромного клуба. В качестве тренера он также сделал себе имя в «Райо», выведя команду в Ла Лигу в 2018 году, прежде чем его уволили в следующем сезоне. В следующем году он повторил этот трюк в «Уэске», заработав повышение, но не доработав сезон в Примере.

В «Жироне» его тренерский авторитет резко возрос. Приобретя репутацию специалиста по повышениям, его пригласили туда в 2021 году и поручили вернуть «Жирону» в высший дивизион после двух неудачных попыток. Пережив трудности во время раннего периода сезона, они заработали повышение (третье для Мичела в качестве тренера) через плей-офф.

Уверенный финиш в середине таблицы в 2023 году, укрепивший позиции «Жироны» в высшем дивизионе, стал прелюдией к блокбастеру этого сезона. «Жирона» ошеломила испанский футбол, возглавив таблицу Ла Лиги прошлой осенью и пригрозив разрушить двоевластие «Реала» и «Барсы». Они не смогли выдержать этот титульный рывок, не смогли идти в ногу с «Мадридом» во второй половине сезона, но это все равно была насыщенная яркими моментами кампания. Две победы над «Барселоной» в чемпионате — дома и на выезде со счетом 4:2 — заслуживают особого внимания.

Следующей задачей Мичела будет повторение успеха «Жироны» в сезоне 2024/25, теперь, когда они уже не являются сюрпризом, и — при условии, что УЕФА одобрит их участие, учитывая связи с «Сити» — дебютная кампания в Лиге чемпионов.

Тьяго Мотта

«Болонья», 41 год

Стиль игры: Бывший игрок «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ» стал синонимом стиля игры с высоким процентом владения мячом, проповедуя атакующий, плавный футбол, который внушает страх соперникам. Как и многие тренеры в наши дни, большое внимание уделяется отбору мяча высоко на поле.

Самое большое достижение на сегодняшний день: «Болонья» не только обеспечила себе место в еврокубках впервые за 22 года, но «Россоблу» пробились не куда-нибудь, а прямо в Лигу чемпионов.

Клубы, с которыми связан: «Ювентус» — клуб, с которым его чаще всего связывают, и многие сообщения СМИ доходят до того, что предполагают, что сделка по выкупу контракта Мотты уже заключена. Другие упомянутые игроки — «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Тьяго Мотта globallookpress.com

Успех Мотты не обошёлся без нескольких препятствий. Его первая работа в «Дженоа» закончилась тем, что его уволили после того, как клуб опустился на последнее место в Серии А. Однако в «Специи» он лучше проявил свой растущий тренерский талант. Несмотря на то, что его едва не уволили, клуб все же остался ему верен, и тренер отплатил им тем, что помог «Специи» избежать вылета.

Однако «Болонья» стала для Мотты ничем иным, как крупным успехом, он продемонстрировал там чрезвычайно подвижный и энергичный футбол. Итальянская легенда Фабио Капелло считает, что на подход Мотты оказало сильное тактическое влияние Испания, ведь он играл там за «Барселону» и «Атлетико Мадрид». Однако, учитывая его игру под руководством Моуринью и культового тренера Джан Пьеро Гасперини, становится ясно, что Мотта стремился перенять что-то у каждого тренера, с которым работал. Следует восхищаться универсальностью и гибкостью его подхода.

Если «Ювентус» хочет покончить с эпохой Массимилиано Аллегри, не будет тренера, более далекого от изматывающего стиля игры итальянца. Молодая команда с высокими техническими способностями, а также сильными физическими характеристиками — это те условия, при которых Мотта показывает свои лучшие качества.

Арне Слот

«Фейеноорд», 45 лет

Стиль игры: Слот использует схему 4-3-3, что является ключевым фактором в том, что он стал кандидатом «Ливерпуля» на замену Клоппа на посту тренера на «Энфилде». «Фейеноорд» играет в агрессивный, энергичный атакующий футбол и, как и «Ливерпуль», играет так, чтобы быстро вернуть мяч, если теряет его в атакующей трети поля.

Самое большое достижение на сегодняшний день: На внутренней арене самым большим успехом Слота было то, что в сезоне 2022/23 он привел «Фейеноорд» к титулу Эредивизи — второму выигранному чемпионату Голландии в этом столетии. Он вывел команду из Роттердама в финал Лиги конференций УЕФА в 2022 году, прежде чем проиграть «Роме» Моуринью в Тиране, что укрепило его репутацию на европейской арене.

Клубы, с которыми связан: Слот упоминался в связи с рядом клубов (от «Лидса» до «Тоттенхэма», «Челси» и «Баварии»), но, как ожидается, он будет объявлен новым тренером «Ливерпуля» в ближайшие дни.

Арне Слот globallookpress.com

У Слота была ничем не примечательная карьера полузащитника: он провел более 450 матчей в Нидерландах за четыре разных клуба, но так и не попал ни в один из трех главных клубов Эредивизи («Аякс», «Фейеноорд» или «ПСВ Эйндховен»). Считающийся игроком с хорошим пасовым видением и креативностью, а не атлетичным полузащитником, играющим от штрафной до штрафной, Слот начал свою тренерскую карьеру в качестве молодежного тренера в «ПЕК Зволле» после того, как завершил карьеру игрока в 2013 году. Но его тренерская карьера развивалась медленно. Слот перешел в команду второго дивизиона «Камбюр» после года в «Зволле», стал помощником нескольких тренеров, а затем был назначен тренером совместно с Сипке Хулсхоффом в октябре 2016 года.

Несмотря на то, что он вывел «Камбюр» в первый для него полуфинал Кубка Нидерландов, в 2017 году Слот отказался от роли со-тренера, чтобы занять очередную должность помощника тренера в «АЗ Алкмааре», и только в начале сезона 2019–20 он был назначен главным тренером «АЗ» после ухода Джона ван ден Брома. Поскольку его первый сезон был прерван из-за пандемии COVID-19, Слот был уволен из «АЗ» в декабре 2020 года после того, как начал переговоры с «Фейеноордом». Хотя его пребывание в «Алкмаре» было относительно недолгим, его средний результат в 2,11 очка за игру был самым высоким в истории сезонов клуба в Эредивизи.

Три с половиной года, проведенные Слотом в «Фейеноорде», совпали с возрождением клуба, успехом в лиге и кубке, а также с выходом в финал Лиги конференций, но он переедет в «Ливерпуль», имея на своем счету всего шесть игр в Лиге чемпионов, из которых он проиграл четыре и выиграл две..

В отличие от своего коллеги-тренера из Голландии Эрика тен Хага, который покинул «Аякс» и перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году, Слот — энергичный персонаж, свободно владеющий английским языком и отдающий приоритет созданию связей с болельщиками клуба, который он тренирует. В этом отношении он имеет общие характеристики с человеком, которого он заменит в «Ливерпуле», Клоппом, но он отправится на «Энфилд» с явным отсутствием опыта игры на самом высоком уровне.