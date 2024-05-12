Конец клубного сезона. Финиш титульной гонки АПЛ, кубки Италии и Франции, надежда «Аталанты» на ЛЧ

Английская Премьер-лига

Титул: «Манчестер Сити» (85 очков, 36 игр) опережает «Арсенал» на два очка (83, 36), но команда Пепа Гвардиолы сыграет свой выездной матч с «Тоттенхэмом» во вторник, 14 мая. «Арсенал» отправится в гости «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, надеясь вернуться на вершину таблицы.

Лига чемпионов (4): «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» (78, 36) гарантировали места в четверке лучших, оставив одно место вакантным.

«Астон Вилла» (67, 36) практически обеспечила себе четвертое место в то время, как «Тоттенхэм» (63, 36) резко сдал. Место «Виллы» будет подтверждено, если она обыграет «Ливерпуль» в понедельник, 13 мая.

Лига Европы (2): На данный момент только команда на пятом месте получает место в Лиге Европы. В том маловероятном случае, если «Тоттенхэм» финиширует четвертым, «Астон Вилла» финиширует не ниже пятого места.

Несмотря на плохие результаты, «Шпоры» имеют хорошие шансы финишировать пятыми, опережая на шесть очков «Ньюкасл» (57, 36) идущий шестым и «Челси» (57, 36), идущий на седьмом месте. «Шпорам» по-прежнему нужно одно очко из-за разницы мячей: во вторник они сразятся с «Манчестер Сити», а в последнем туре — с «Шеффилд Юнайтед».

В среду, 15 мая, «Челси» отправится в гости к «Брайтону», а «Ньюкасл» встретится с «Манчестер Юнайтед».

У «Манчестер Юнайтед» (54, 35) разница мячей намного хуже, поэтому максимум, на который они реально могут рассчитывать — это шестое место.

«Манчестер Юнайтед» также сразится с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии 25 мая. Если команда Эрика тен Хага завоюет трофей, то они попадут в Лигу Европы. Если «Сити» выиграет кубок, то путевка в Лигу Европы перейдет команде, занявшей шестое место в Премьер-лиге, так что она все равно может перейти к «Манчестер Юнайтед».

Лига конференций УЕФА (1): в ожидании финала Кубка Англии команда занявшее шестое место отправится в Лигу конференций. «Ньюкасл» удерживает лидерство в борьбе за путевку, а «Челси» (который в субботу обыграл «Форест») и «Манчестер Юнайтед» не отстают.

Место в Лиге конференций достанется седьмой команде АПЛ, если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии или если «Манчестер Юнайтед» выиграет Кубок Англии и финиширует пятым или шестым. Это по-прежнему будет кто-то из «МЮ», «Ньюкасла» и «Челси» — и один из клубов останется без еврокубков.

Если «Манчестер Юнайтед» выиграет Кубок Англии и финиширует седьмым или восьмым, место в Лиге конфренеций перейдет к шестой команде АПЛ.

Понижение (3): Неминуемое возвращение в Чемпионшип «Шеффилд Юнайтед» (16, 37) уже было подтверждено, и к ним присоединился «Бернли» (24, 37) после поражения от «Шпор» в субботу.

Календарь и таблица АПЛ

«Лутон Таун» (26, 37) фактически вылетает из-за значительно меньшей разницы мячей, чем у «Ноттингем Фореста», занимающего четвертое с конца место (29, 37). В последнем туре «Лутону» нужно будет обыграть «Фулхэм», и чтобы «Форест» проиграл «Бернли» с разницей мячей -12.

«Лестер Сити» и «Ипсвич Таун» автоматически получили повышение и перешли в Премьер-лигу. «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич» борются за еще одно место в плей-офф за повышение.

Ла Лига

Титул: «Реал Мадрид» (87, 35) в минувшие выходные стал чемпионом.

Лига чемпионов (4): «Реал Мадрид», «Жирона» (75, 35) и «Барселона» (73, 34) обеспечили себе места.

«Атлетико Мадрид» (67, 34) опережает «Атлетик» (62, 35) в борьбе за последнюю путевку на пять очков, но гарантировать ее себе в эти выходные не удастся.

Лига Европы (2): «Атлетик» выиграл Кубок Испании и почти наверняка финиширует в шестерке лучших, а это значит, что место за кубок переходит в лигу — команды занявшие пятое и шестое места сыграет в ЛЕ.

Одно из мест займет либо «Атлетико», либо «Атлетик», а «Реал Сосьедад» (54, 34) займет шестое место. В понедельник, 13 мая, «Сосьедад» отправится в гости к «Барселоне» и на пятки ему наступают «Бетис» (52, 34) и «Валенсия» (47, 34), которая скорее аутсайдер.

«Реалу Сосьедаду» также придется сыграть с «Валенсией» и «Бетисом» в последних трех матчах — есть за что бороться. В воскресенье «Бетис» принимает лежащую на дне «Альмерию».

Лига конференций УЕФА: Путевка достается команде занявшей седьмое место в лиге, то есть кому-то из «Реал Сосьедада», «Бетиса» и «Валенсии», в то время как «Вильярреалу» (48, 35) требует мини-чудо.

Понижение (3): «Альмерия» (17, 34), одержавшая две победы за сезон, вылетела в низшую лигу. «Гранада» (21, 35) присоединилась к ним в субботу, когда «Мальорка» дома обыграла «Лас-Пальмас».

Календарь и таблица испанской Примеры

Остается решить судьбу еще одной путевки в Сегунду: «Кадису» (29, 35) предстоит многое сделать, чтобы догнать «Райо Вальекано» (34, 34), «Сельту» (34, 34) или «Мальорку» (35, 34).

Бундеслига

Титул: Леверкузенский «Байер» (84, 32) до сих пор не проигрывает и уже завоевал первый чемпионский титул в своей истории.

Лига чемпионов (5): Бундеслига обеспечила себе дополнительное место благодаря European Performance Spot (результатам выступлений немецких клубов в еврокубках в этом сезоне), что отправило команду, занявшую пятое место в ЛЧ.

Мы уже знаем, кто займет первые пять позиций. К «Леверкузену» присоединятся «Бавария» (69, 32), «Штутгарт» (70,33), «РБ Лейпциг» (64, 33) и «Боруссия» Дортмунд (60, 33).

«Дортмунд» вышел в финал ЛЧ и гарантированно финиширует пятым, поэтому, если они выиграют в финале, команда, занявшая шестое место в Бундеслиге также окажется в ЛЧ. Франкфуртский «Айнтрахт» (46, 33) фактически гарантировал его себе благодаря разнице мячей значительно превосходящей «Фрайбург» и «Хоффенхайм», поэтому будет болеть за «Боруссию» в матче против «Реала» 1 июня.

Лига Европы (2): Есть несколько факторов, усложняющих определение обладателя путевки в ЛЕ, которая сейчас достается команде занимающей шестое место в лиге («Айнтрахт») и победителю Кубка Германии.

В финале Кубка Германии 25 мая «Байер» встретится с «Кайзерслаутерном», который, что невероятно, мог выиграть кубок и перейти в третий дивизион, поскольку находится в зоне вылета второй Бундеслиги, и от спасения его отделяют 4 очка. Если «Кайзерслаутерн» шокирует всех и сделает то, что не делала ни одна другая команда за весь сезон (обыграет «Байер»), места в лиге останутся неизменными: шестое место в ЛЕ и седьмое место в ЛК. Если «Байер» выиграет финал, команды занявшие шестое и седьмое места получат путевку в ЛЕ.

Но на данный момент только команде занявшей шестое место гарантировано место в Лиге Европы. Его цепко удерживает франкфуртский «Айнтрахт».

Если «Боруссия Дортмунд» выиграет ЛЧ, Германия уступит место в Лиге Европы, заработанное «Дортмундом» в Бундеслиге. Таким образом, «Дортмунд» квалифицируется как обладатель титула ЛЧ на пятом месте, а команда, занявшая шестое место получит позицию в ЛЧ благодаря European Performance. Единственный способ получить седьмое место в Лиге чемпионов — это если «Байер» выиграет кубок.

Лига конференций УЕФА (1): В настоящее время «Фрайбург» (42, 33) занимает седьмое место и отправляется в ЛК, но это будет место в Лиге Европы, если «Байер» выиграет кубок, а команда занявшая восьмое место отправится в ЛК.

За «Фрайбургом» гонятся «Хоффенхайм» (40, 32), «Аугсбург» (39, 33), «Хайденхайм» (39, 33), «Вердер» (39, 33) и даже «Вольфсбург» (37, 32), хотя они сыграют в гостях у «Баварии» в воскресенье

Понижение (2+1): две команды вылетают в низшую лигу, а третья снизу сыграет в плей-офф с командой, занявшей третье место во 2-й Бундеслиге. Вылет «Дармштадта 98» (17, 32) уже подтвержден.

«Кельн» (27, 33) думал, что они спаслись после драматического камбэка и победы со счетом 4:3 дома над «Унион Берлин» (30, 33) в субботу. Затем «Майнц» обыграл «Боруссию Дортмунд», а это означает, что лучшее, на что «Кёльн» может надеяться, — это выход в плей-офф… но надо обогнать «Унион Берлин».

«Кёльн» должен выиграть у «Хайденхайма» на следующих выходных и надеяться, что «Унион» проиграет дома «Фрайбургу», с разницей мячей -4.

Календарь и таблица Бундеслиги

Чтобы избежать плей-офф за понижение, «Унион» должен победить, а из-за разницы мячей «Майнц» (32, 32) должен проиграть «Вольфсбургу».

«Бохум» (33, 32), который в воскресенье играет дома с «Байером», тоже не в безопасности, поскольку их разница мячей гарантированно будет хуже, чем у «Униона», если они финишируют с одинаковым количеством очков.

Серия А

Титул: «Интер» (92, 36) в апреле завоевал Скудетто, став досрочным чемпионом.

Лига чемпионов (5): Как и Германия, Италия обеспечила себе дополнительное место в турнире следующего года благодаря выступлениям своих клубов в Европе в этом сезоне, а это означает, что квалификацию пройдут как минимум пять клубов.

К «Интеру» обязательно присоединится «Милан» (74, 36), а «Болонья» (67, 36) и «Ювентус» (66, 35), занимающие третье и четвертое места соответственно, занимают хорошие позиции с отрывом в шесть очков от шестой строчки. «Болонья» выйдет в Лигу чемпионов, если «Рома» проиграет «Аталанте» в воскресенье.

Итак, похоже, что есть еще одна путевка, на которую претендует занимающая пятое место «Аталанта» (60, 34), и у них есть игра в запасе, поэтому они находятся в сильной позиции. Впереди матч против «Фиорентины», и обе команды играют в еврокубках. Это означает, что единственная возможная дата проведения игры — воскресенье, 2 июня, то есть через неделю после проведения финального тура игр Серии А.

Таким образом, «Аталанта» и «Фиорентина» подойдут к «дополнительной» игре, полностью зная окончательные расклады, которые гарантирует результат.

«Рому» (60, 35) нельзя исключать, но в воскресенье ей придется победить «Аталанту». «Лацио» (59, 36) на седьмом месте — ставка на удачу.

Вполне вероятно, что эти три клуба борются за дополнительное место в ЛЧ, хотя «Лацио» является аутсайдером.

Если «Аталанта» выиграет Лигу Европы в этом сезоне (они встретятся с «Байером» в финале 22 мая) и финиширует вне четверки лучших, то в Лиге чемпионов от Италии будет шесть клубов — четверка лучших, победитель Лиги Европы и место от European Performance Spot. Так что шестого места, возможно, будет достаточно для попадания в ЛЧ.

Лига Европы (2): «Аталанта» встретится с «Ювентусом» в финале Кубка Италии, а это означает, что почти наверняка шестое и седьмое места выйдут в Лигу Европы.

«Рома», «Аталанта» и «Лацио» являются основными претендентами, но есть небольшая надежда и у «Фиорентины», занимающей девятое место (50, 34), с игрой в запасе.

Если «Аталанта» выиграет Лигу Европы, получив путевку в ЛЧ, и финиширует на шестом или седьмом месте, Италия уступит это место в ЛЕ команде из лиги.

Лига конференций УЕФА (1): Команда, занявшая восьмое место почти наверняка попадет в ЛК, и в настоящее время его занимает «Наполи» (51, 36), но его могут занять «Аталанта», «Лацио», «Торино» (47, 35) или «Монца» (45, 35).

Если «Аталанта» выиграет Лигу Европы, выйдет в Лигу чемпионов и финиширует восьмой, Италия уступит свое место в Лиге чемпионов.

Если «Фиорентина» выиграет UECL, пройдет квалификацию в UEL и финиширует восьмой, Италия уступит свое место в ЛК.

Календарь и таблица Серии А

Понижение (3): «Салернитана» (15, 35) вылетает.

«Сассуоло» (29, 35), занимающий второе с конца место, снова вступает в борьбу за выживание. «Удинезе» (30, 35) занимает третье с конца место после «Эмполи» (32, 36), «Фрозиноне» (32, 36), «Кальяри» (33, 36) и «Вероны» (34, 35), находящихся чуть выше зоны вылета.

Лига 1

Титул: «Пари Сен-Жермен» (70, 31) уже завоевал титул.

Лига чемпионов (3+1): Франция автоматически получает три места в групповом этапе ЛЧ, при этом команда, занявшая четвертое место в лиге, попадает в третий квалификационный раунд ЛЧ. «ПСЖ» уже забронировал одно место.

Идет ожесточенная борьба за два других гарантированных места, но «Монако» (61, 32) почти завоевал одно из них и добьется этого, набрав всего одно очко в последних двух матчах — в воскресенье они сыграют с «Монпелье» на выезде.

«Брест» (58, 33), «Лилль» (55, 32) и «Ницца» (54, 32) борются за третье место, хотя «Ницце» предстоит домашний матч с «ПСЖ».

Лига Европы (2): «Ницца» занимает пятое место, дающее путевку в ЛЕ, у них хорошие шансы гарантировать его себе, если они не войдут в четверку лучших.

На шестом месте (сейчас это место дающее путевку в Лигу конференций) надеющийся догнать «Ниццу» «Ланс» (49, 32), хотя он сыграл на игру больше.

25 мая «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в финале Кубка Франции, а победа парижан обеспечит команде, занявшей шестое место в лиге путевку в Лигу Европы.

«Лиону» (47, 32) на данном этапе трудно отыграть отставание от «Ниццы», но они претендуют на то, чтобы догнать «Ланс» на шестом месте, если «ПСЖ» выиграет кубок.

Лига конференций (1): Многое будет зависеть от того, кто выиграет Кубок Франции. Если это «Лион», то шестое место все равно может остаться в ЛК, но это будет зависеть от того, на каком месте «Лион» финиширует в таблице.

Если «ПСЖ» выиграет кубок или «Лион» сделает это и финиширует шестым, то команда, занявшая седьмое место, получит место в Лиге конференций. «Ланс», «Лион», и «Ренн», идущий на восьмом месте (45, 32), а также «Марсель» на девятом (44, 31) могут финишировать седьмыми и ждать результата финала кубка.

Понижение (2+1): две команды вылетают в низшую лигу, при этом третьей снизу предстоит плей-офф с командой из второго дивизиона.

«Клермонт» (25, 32) находятся внизу и в лучшем случае может претендовать на плей-офф за выживание. Они вылетят в низшую лигу, если проиграют дома «Лиону» в воскресенье.

Календарь и таблица Лиги 1

Вторая путевка в Лигу 2 будет разыграна между «Лорьяном» (26, 32) и «Мецем» (29, 32).

«Гавр» (32, 33) и «Нант» (33, 32) все еще могут пропустить «Мец» вперед и оказаться в плей-офф за выживание.