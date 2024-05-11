Мадрид или Дортмунд? Кто выиграет финал Лиги чемпионов на «Уэмбли»

Финал Лиги чемпионов 2024 года определен: 14-кратный победитель «Реал Мадрид» встретится с чемпионом 1997 года «Боруссией Дортмунд» на «Уэмбли» в Лондоне 1 июня, стремясь завоевать трофей, действующим обладателем которого является «Манчестер Сити».

«Реал» является неоспоримым фаворитом, поскольку команда Карло Анчелотти только что завоевала рекордный 36-й титул чемпиона Ла Лиги. Дортмундская команда Эдина Терзича, напротив, занимает лишь пятую позицию в Бундеслиге, отставая на 24 очка от непобедимого чемпиона «Байера» из Леверкузена.

Несмотря на неудачную домашнюю кампанию, «Боруссия» вопреки всем прогнозам сумела добраться до «Уэмбли» и надеется, что вторая попытка на этой арене будет успешнее, чем поражение от мюнхенской «Баварии» в финале 2013 года.

Однако у «Реала» всегда одна мотивация, когда бы они ни дошли до финала Лиги чемпионов: увеличить свой и без того огромный отрыв от следующего по успеху клуба «Милана» с семью титулами, выиграв трофей в 15-й раз.

Это будет первая встреча Мадрида и Дортмунда в финале Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, так что ESPN представляет слишком раннее превью звездного поединка, открывающего июнь.

Как две команды попали в финал

«Реал» вышел в плей-офф, выиграв все шесть игр в группе C против «Браги», «Наполи» и берлинского «Униона».

Команда Анчелотти, которая в последний раз поднимала трофей в 2022 году, победив «Ливерпуль» со счетом 1:0 в Париже, забила 16 голов и пропустила семь в обычной для себя кампании группового этапа.

Дортмундцы стали победителями группы F, а победы дома и на выезде над «Ньюкаслом» оказались ключом к их успеху, позволив выйти из группы, в которую также входили «Пари Сен-Жермен» и «Милан».

Однако, в отличие от мадридцев, лидировавших в своей группе по забитым голам, дортмундцы забили всего семь голов в шести матчах, зато отлично сыграли в обороне, пропустив всего четыре гола.

Однако обеим командам пришлось как следует потрудиться в плей-офф, чтобы выйти в финал.

«Реал» одержал победу с минимальным преимуществом во временами напряженном противостоянии 1/8 финала с «РБ Лейпциг», выиграв по сумме двух матчей со счетом 2–1, а затем выбил обладателя титула «Манчестер Сити», победив со счетом 4–3 в серии пенальти после общей ничьей в противостоянии 4–4.

А полуфинальная победа «Мадрида» над «Баварией» была настоящей драмой: два гола вышедшего на замену Хоселу в концовке матча закрепили победу в ответном матче на «Бернабеу» со счетом 2:1 и общий успех со счетом 4:3. «Бавария» выглядела участником финала, пока Хоселу не забил голы на 88-й и 91-й минутах.

Между тем, «Боруссия» Дортмунд выиграла от того, что оказалась в более легкой половине сетки, избежав всех фаворитов турнира, и начала с общей победы со счетом 3:1 над голландским «ПСВ Эйндховен» в 1/8 финала.

Затем последовала победа в четвертьфинале над «Атлетико Мадрид» со счетом 5:4, после чего команда Терзича выбила «ПСЖ» двумя победами со счетом 1:0.

У кого есть преимущество?

Прошло много времени с тех пор, как «Реал Мадрид» выходил в финал Лиги чемпионов в качестве кого-то другого, кроме фаворита, но ни одна команда не была такой сильной темной лошадкой, как «Дортмунд», возможно, с тех пор, как «Ливерпуль» встретился с всепобеждающим «Миланом» Анчелотти в Стамбуле в 2005 году.

Тот финал 19 лет назад оказался одним из самых запоминающихся за всю историю: «Ливерпуль» отыгрался со счетом 3:0 к перерыву и обыграл «Милан» по пенальти, так что «Дортмунд», безусловно, знает, где искать вдохновение на «Уэмбли».

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«Мадрид» имеет богатую турнирную историю. Это будет их шестой финал за 11 лет, остальные пять они выиграли. «Реал» не проигрывал финал Лиги чемпионов с 1981 года, выиграв с тех пор восемь матчей.

«Дортмунд» выиграл Лигу чемпионов только один раз, в 1997 году, когда команда Оттмара Хитцфельда обыграла «Ювентус» в Мюнхене. Их единственный выход в финал после этого закончился поражением от «Баварии» на «Уэмбли» в 2013 году.

Так что история явно на стороне «Реала», но они также являются фаворитами здесь и сейчас.

В команде Анчелотти есть суперзвезды в лице Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора, игроки мирового класса, такие как Тони Кроос и Антонио Рюдигер, а также опыт всей команды.

Полузащитник Юлиан Брандт — звездный игрок «Боруссии», и у них есть первоклассные опытные ветераны Матс Хуммельс и Марко Ройс, но они также достигли этой стадии, потому что сделали ставку на аренду Джейдона Санчо и Яна Маатсена из «Манчестер Юнайтед» и «Челси» соответственно и извлекли выгоду из хитроумного подписания Марселя Забитцера из «Баварии».

Анчелотти будет бороться за рекордный пятый титул в Лиге чемпионов против тренера, у которого всего один выигранный трофей в резюме — Кубок Германии в 2021 году.

Все указывает на то, что «Мадрид» имеет преимущество.

Каковы сильные и слабые стороны команд?

Только «Манчестер Сити» (28) забил в этом сезоне больше голов, чем «Реал» (26), поэтому атакующая угроза, исходящая от команды Анчелотти, очевидна.

Винисиус, Родриго и Хоселу забили по пять голов, а центральный нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг является лучшим бомбардиром дортмундской команды с тремя голами.

«Реал» может забивать голы, у них есть возможность контролировать игру в центре поля с Кроосом, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде. Что касается обороны, то Рюдигер, пожалуй, был одни из лучших защитников Лиги чемпионов в этом сезоне.

Несмотря на свои многочисленные сильные стороны, «Мадрид» пропустил восемь голов в шести играх плей-офф, так что у «Боруссии» будут шансы забить. Большая дилемма, стоящая перед Анчелотти, заключается в том, возвращать ли в ворота вернувшегося в строй Тибо Куртуа после сезонного отсутствия из-за травмы или оставить Андрея Лунина, героя полуфинальной победы над «Сити», спасшего в серии пенальти.

Главное для дортмундской «Боруссии» — это скорость работы и командная этика. Терзич создал команду, которая больше, чем сумма ее частей.

Согласно официальной статистике УЕФА, ни одна команда не сделала больше отборов (207), чем «Дортмунд», а также они лидируют по количеству возвращенных мячей (529). «Боруссия» также лидирует по количеству выигранных отборов (108) и выносов мяча (251), а их шесть сухих матчей — это на два больше, чем у следующих лучших команд («Арсенал», «Интер», «Реал Сосьедад», «Бавария»).

Дортмундцы забивают не с такой легкостью, поэтому, если «Реал» вырвется вперед на «Уэмбли», это станет проверкой способности немецкой команды создавать моменты.

Ключевые игроки и сражения

Прошлым летом Беллингем перешёл из Дортмунда в Мадрид за 103 миллиона евро, и полузащитник сборной Англии уже зарекомендовал себя как самый важный игрок испанской команды.

Хотя невероятная форма 20-летнего футболиста в начале сезона немного пошла на спад, он по-прежнему забил 22 гола в 39 матчах во всех соревнованиях и сделал 10 результативных передач. Его выступления в первом сезоне на «Бернабеу» сделали его ведущим кандидатом на получение «Золотого мяча».

В составе «Реала» есть ключевые игроки во всех линиях. Рюдигер — опора четверки защитников Анчелотти, а Кроос задает темп полузащите своим невозмутимым темпераментом и дальностью паса. Скорость, мастерство и голы Винисиуса дают им остроту в атаке, способную нанести урон любой команде в мире.

Чтобы выйти в финал, «Дортмунд» полагался на коллективную игру своей команды, но 35-летний защитник Хуммельс был выдающимся игроком. Футболисту сборной Германии не хватает скорости, но его умение читать игру гарантирует, что он останется ключевым элементом команды Терзича.

Креативность Брандта в сочетании с энергией, хладнокровием и надежностью Забитцера придают «Боруссии» силу в полузащите, в то время как Фюллькруг представляет собой классическую «девятку» старой школы, а его битва с Рюдигером станет захватывающим второстепенным сюжетом матча.

Санчо вновь обрел свою лучшую форму на правом фланге «Дортмунда» и создал для команды непредсказуемую атакующую угрозу.

«Боруссии» понадобится, чтобы Забитцер нивелировал игру Крооса, и чтобы Хуммельс держать оборону надежной, когда «Реал» будет атаковать со всех углов. С точки зрения «Мадрида», им необходимо убедиться, что у них есть план по противодействию угрозе со стороны «Дортмунда» при верховой борьбе на стандартных положениях.

Сказка о «Золушке» в финале?

Все любят спортивные сказки, правда? Хорошо, потому что и в Мадриде, и в Дортмунде есть игроки, которые завершат замечательный путь, если поднимут над головой трофей.

Для «Боруссии» речь идет о том, чтобы Санчо восстановил свою карьеру в своем бывшем клубе после того, как провел первую половину этого сезона, тренируясь в одиночку в «Манчестер Юнайтед» после публичного спора с тренером Эриком тен Хагом. «Юнайтед» отдал Санчо в аренду обратно в Дортмунд в январе, через два с половиной года после того, как подписал его за 85 миллионов евро, совсем не ожидая, что 24-летний футболист завершит сезон финалом Лиги чемпионов.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Но Терзич вернул Санчо в его лучшую форму, и теперь у англичанин есть шанс завершить, казалось бы, худший сезон в его карьере, медалью победителя.

Романтическая история в лагере Мадрида сосредоточена вокруг Хоселу, героя полуфинальной победы над «Баварией», забившего два гола.

Два года назад 34-летний бывший нападающий «Сток Сити» наблюдал, как «Реал» обыграл «Ливерпуль» в Париже в качестве болельщика, а затем тем же летом подписал контракт с «Эспаньолом», после истечения срока его контракта с «Алавесом».

Несмотря на то, что Хоселу забил 16 голов, став третьим бомбардиром после Роберта Левандовского из «Барселоны» и Карима Бензема из «Реала», «Эспаньол» вылетел в низшую лигу. Но после ухода Бензема в качестве свободного агента, «Мадрид» усилил свои атакующие возможности, взяв Хоселу в аренду в качестве дублера для своих более именитых нападающих.

Тем не менее, теперь он завершает сезон как герой Мадрида, всего в одной победе от высшей славы в составе «Лос-Бланкос».

Прогноз

Все указывает на то, что «Реал» выиграет свой 15-й Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов. Игрокам Дортмунда потребуется выдать лучшую игру в своей жизни, чтобы изменить шансы в свою пользу. У них есть шанс, и их поддержат одни из самых страстных болельщиков в Европе.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Но «Реал Мадрид» — короли Лиги чемпионов, и увидеть на трофее что-то кроме белых ленточек снова практически невозможно.

Победа «Реала» со счетом 3-0.