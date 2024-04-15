Как «Байер» выиграл Бундеслигу: магия Алонсо, объединение команды и умные трансферы

Победа со счетом 5:0 над бременским «Вердером» в воскресенье, 14 апреля, подтвердила, что вечные «подружки невесты» немецкого футбола теперь являются чемпионами страны. «Леверкузен» прервал 11-сезонное правление мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге и выиграл первый чемпионский титул за свою 120-летнюю историю.

Наконец, спустя почти четверть века, они больше не «Неверкузен».

Сезон «Байера» начался высоко в Австрийских Альпах, под летним дождем в Заальфельдене. Телевизионные камеры направляли свой взор на игроков с высоты. Молодые болельщики в футболках любимых игроков прижимались лицами к ограждению по периметру, гомоня при каждом касании мяча или ряби сетки ворот.

На поле Хаби Алонсо уже ведет себя не так, как во времена, когда был игроком. Раньше он занимал место в центре полузащиты, но на этой тренировочной площадке он бродит по периметру огромного рондо (упражнение на отработку навыков паса в неравных составах, напоминающее «квадраты» — прим. ред.). В игре участвовало как минимум 25 игроков, и Алонсо еще больше усилил интенсивность игры, чтобы мяч летел во всех направлениях на невероятной скорости. Все это время Алонсо и его помощники выдавали инструкции, которые эхом разносились между горами и висели в воздухе.

Это были тяжелые, трудные дни. Когда они заканчивали, игроки, еле волоча ноги, но оживленные, возвращались по проселочной дороге обратно в высокогорный отель. В тренировочном лагере царило чувство товарищества и сосредоточенности.

Это было то, чего хотел Гранит Джака. Джака серьезен, глубок и лаконичен на всех языках, которые он знает, и у него взгляд, способный разрезать стекло.

«Мне нравится энергичность этой тренерской команды», — сказал он The Athletic в августе. «Они выкладываются на полную мощность каждую сессию, и именно так мы и хотим играть в этом сезоне».

Тренировочный лагерь «Байера» globallookpress.com

После семи лет в Англии в «Арсенале» Джаку заманили обратно в Германию, где он выступал за «Боруссию Менхенгладбах» в период с 2012 по 2016 год, перспективой играть под руководством Алонсо. Он будет играть чистую «шестерку» (опорного полузащитника) и выполнять еще одну роль в составе: «У меня такое ощущение, что эта команда еще не достигла своего предела. Это часть моей работы — подталкивать молодых игроков до предела. Также ее часть — показать им, где находится предел».

Симон Рольфес, спортивный директор «Байера», провел лето до поездки в Заальфельден, нарушая тенденции. Леверкузен известен в Германии как клуб развития молодежи. Подписание Джаки, игрока, которому уже за тридцать, было нетипичным шагом. Как и решения о привлечении Йонаса Хофмана (31 год) и Алехандро Гримальдо (тогда 27 лет).

Рольфес был доволен уровнем талантов в команде, но перед сезоном 2023/24 ему хотелось укрепить ее структуру.

«Нам нужно было больше стабильности на определенных позициях», — сказал он незадолго до отъезда из Австрии. «Нам также нужно было добавить опытных игроков к тем, что у нас были, таким как Роберт Андрих, Джонатан Та и Лукаш Градецкий, и предоставить молодым игрокам команды больше образцов для подражания».

Другой представитель клуба рассказал, что команде нужно было больше профессионализма и сплоченности в раздевалке. Ожидалось, что новички будут подавать пример и разбивать группировки, сформировавшиеся вокруг групп игроков, говорящих на разных языках и разного происхождения. «Между этими группами не было никакой вражды, все хорошо ладили. Но нам нужна была более сплоченная команда», — рассказал представитель «Байера».

Присутствие Джаки, его лидерство и харизма сыграли ключевую роль в обеспечении большей стабильности на поле. «Центральные полузащитники — это сердце каждой команды, они определяют, как она играет», — говорит Рольфес. «Когда мы узнали, что Гранит потенциально доступен, мы увидели в этом огромную возможность для нас. Мы с Хаби прилетели в Лондон, чтобы сказать ему, что хотим, чтобы он играл для нас глубже, в роли опорника, диктуя ход и темп игры. Мы оба пошутили, что нам не нужно смотреть статистику, видео или отчеты скаутов, чтобы оценить его игру, потому что мы оба сами играли против него на поле».

Гранит Джака globallookpress.com

Также произошли важные изменения в составе клубного персонала. Томас Эйхин, бывший игрок «Гладбаха», который возглавлял академию «Байера», летом был назначен директором профессиональных команд, чтобы освободить Рольфеса от многих организационных и административных дел. «Томас оказал очень хорошее влияние на команду за пределами поля», — рассказал официальный представитель «Леверкузена».

Они также отмечают, что клубу удалось достичь своих «главных трансферных целей на каждой позиции», а это «почти никогда не случается». «Байер» добавил настоящего качества в состав команды, которая уже была многообещающей во второй половине предыдущего сезона, когда дошла до полуфинала Лиги Европы.

«Наш менталитет изменился», — говорит источник в «Байере». «До прихода Хаби у нас было шесть реализованных пенальти за 12 месяцев, но когда игра плей-офф Лиги Европы против "Монако" дошла до серии послематчевых пенальти, мы забили все пять и прошли. Была другая атмосфера, другой драйв».

Перед этим сезоном тоже было ощущение, что что-то строится. Джереми Фримпонг, собиравшийся начать свой четвертый сезон в клубе, начал верить, что команду ждет что-то особенное.

«Для меня это произошло в предсезонке», — говорит 22-летний игрок. «Мы потеряли некоторых игроков, но когда мы начали товарищеские матчи, было видно, как все складывается. Никто еще толком друг друга не знал, но мы все равно играли очень хорошо».

«А потом была наша первая игра против "Лейпцига". Мы играли хорошо, и я подумал: Хорошо, мы можем чего-то добиться в этом году».

Первые недели сезона укрепили эту точку зрения, продемонстрировав мгновенную химию, описанную Фримпонгом. Он забил первый гол в сезоне, комбинируя вместе с новым центральным нападающим Виктором Бонифейсом.

Во второй игре, на стадионе «Боруссия-Парк» в Гладбахе, настала очередь Бонифейса открыть счет ударом головой замкнув скидку Гримальдо после размашистого паса Джаки. Три новых игрока, один безупречный гол.

Для Фримпонга это мгновенное понимание — способность игроков немедленно внести свой вклад в работу команды — во многом объяснялось сильными коммуникативными способностями Алонсо.

«Все его понимают», — говорит он. «Когда у него есть идея, он может донести ее до всех игроков».

«Мне всегда кажется, что он знает, как использовать мои способности — например, рывки в свободное пространство, обыгрыши один в один, контратаки. Такие вот вещи. Но это касается всех. Спросите любого в команде: они все скажут вам одно и то же».

Мюнхен в четвёртом туре был местом, где, по мнению «Байера», они могли оступиться. В прошлом сезоне они проиграли на «Альянц Арене» со счетом 0:4 под руководством Херардо Сеоане. До камбэка Алонсо против «Баварии» весь их прогресс казался теоретическим. Считалось, что они были лишь второстепенным сюжетом в истории 12-го подряд титула «Баварии» в Бундеслиге.

Изначально игра и следовала этому сценарию.

Но, отстав в счете после удара головой Гарри Кейна, «Леверкузен» воспользовался «образцами для подражания» подписанными Рольфесом. Гримальдо пробил со штрафного в верхний угол и сравнял счет, и «Байер» начал играть с поразительным отсутствием страха. Джака, всегда уверенно владевший мячом, делал пасы по всему полю, и игра изменилась. Игроки, которые начинали матч боязливо, как нервный Эдмонд Тапсоба, стали более агрессивными и уверенными. У гостей были моменты. Наибольший эффект оказывали их атакующие игроки — Бонифейс, Хофманн, Флориан Вирц.

Даже когда Леон Горецка забил за четыре минуты до конца — после чего телекамеры развернулись вокруг и увидели широко улыбающегося Ули Хенесса, а все вокруг него воспринимали это как должное — игра не была закончена. Уже в добавленное время Хофманн упал в борьбе с Альфонсо Дэвисом, и Эксекиэль Паласиос забил пенальти. Паласиос возглавил радостное празднование своих партнеров по команде под угловой трибуной с болельщиками гостей.

Ничья, но своего рода победа, и она заслуга ветеранского ядра команды.

«Опыт важен», — говорит Фримпонг. «Такие люди нужны в команде, и они нам очень помогли. Они знают, когда использовать свой опыт. Все дело в мелочах: они знают, когда нужно получить фол или остановить игру, когда становится слишком тяжело».

Рольфес называет ничью 2:2 ключевым моментом в их чемпионском сезоне. «Дело не только в том, что мы отыгрались в самой концовке, заработав очко. Мы увидели, что боремся на одном уровне с "Баварией". Это было лучшее выступление против сильнейших соперников. Именно тогда мы все поняли, что можем стать настоящей силой в этом сезоне».

Томас Тухель и Хаби Алонсо globallookpress.com

Немногие клубы в Германии теряли все в последний момент так часто, как «Леверкузен». «Визекузен» (второй -кузен) или «Неверкузен» — это теги, пришедшие из необычайного периода между 2000 и 2002 годами. Необыкновенного во всех смыслах: команда Клауса Топмёллера была чрезвычайно одаренной, но невероятно неудачливой. Трудно представить себе другую команду, которая была бы так близка к столь многому, но терпела бы неудачу так часто и в течение такого короткого периода времени.

В 2002 году они заняли второе место после «Дортмунда» и «Шальке» в Бундеслиге и Кубке Германии, а также, после бессмертного выстрела Зинедина Зидана, уступили мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов. В том сезоне им пришлось проглотить три горьких пилюли, и из-за отсутствия трофея — любого рода — чтобы победить эту боль, это прозвище прижилось.

Томас Брдарич играл за «Байер» с 1999 по 2004 год. Он вышел в стартовом составе в финале Лиги чемпионов 2002 года на стадионе «Хэмпден Парк». После завершения игровой карьеры он тренировал по всему миру, включая Германию, Индию, Албанию и, совсем недавно, Кувейт, но по-прежнему живет в регионе Северный Рейн-Вестфалия.

«2002 год был очень давно», — говорит он. «Это было действительно прекрасное время, но вот только без титулов. Конечно, было обидно не завоевать ничего. Нам действительно не повезло с травмами, и если бы мне пришлось сравнивать с нынешней командой, то это одна из областей, где они превосходят — у них гораздо больше выбора на каждой позиции».

«И все игроки успешно действовали в нужные моменты, когда им давали шанс сыграть. Не имело значения, в стартовом составе они начинают матч или на скамейке запасных».

Это была одна из менее очевидных тем. Самые звездные игроки «Байера» часто показывали свои лучшие результаты: Вирц провел выдающийся сезон, также как и Джака, Паласиос, Та и Гримальдо. Но Брдарич прав: наиболее весомый вклад внесли все игроки команды. Форма Андрича за клуб принесла ему его первые матчи за сборную Германии. Нейтан Телла провел предыдущий год в аренде в «Бернли» в английском Чемпионшипе, но произвел хорошее впечатление с момента своего подписания из «Саутгемптона». Амин Адли и Йосип Станишич сыграли важную роль, а Патрик Шик оправился от длительной травмы как раз вовремя, чтобы компенсировать потерю Бонифейса.

Тем не менее, эта тень прошлого висела над ними на протяжении всего сезона. В сочетании с недавним доминированием мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге, это прозвище «Визекузен» говорило о возможности промаха в любой момент. Многие в немецком футболе ожидали, что история повторится.

Эти моменты сомнений приходили и уходили. У «Байера» всегда были ответы. В феврале Та забил головой на 90-й минуте, принеся победу над «Штутгартом» в Кубке Германии. Еще более поздний победный гол Паласиоса обеспечил успех в выездном матче лиги с «Аугсбургом» сразу после зимнего перерыва. В Лейпциге леверкузенцы дважды отставали в счете, но отыгрались, прежде чем Пьеро Инкапье забил победный гол на 91-й минуте.

Рольфес вспоминает разговор с Алонсо в перерыве на «Ред Булл Арене», когда «Леверкузен» проигрывал со счетом 0:1. «У нас было всего 13 доступных игроков, половина состава была травмирована или участвовала в Кубке африканских наций. Дела у нас шли так себе».

«Хаби сказал: 'Мне плевать, выиграем мы или проиграем эту игру, но нам нужно выйти и играть в свой футбол. Мы должны играть в футбол Байера'. Все снова взбодрились и вышли с новой уверенностью. В итоге мы выиграли не за счет 35 передач подряд, а за счет завоеванного. Но для нас это не имело значения».

«После этого в раздевалке можно было почувствовать, что для нас всех это был очень важный момент».

Бременский «Вердер» (2004), «Штутгарт» (2007), «Вольфсбург» (2009) и «Боруссия» Дортмунд (2011, 2012) — четыре клуба, которые нарушили доминирование баварцев в лиге за последние 20 лет, и все обыграли «Баварию» в своем чемпионском сезоне. Мог ли «Байер» преодолеть свою стереотипную хрупкость и сделать то же самое в феврале?

«Все всегда думают, что "Бавария" каким-то образом всегда найдет способ победить», — сказал перед матчем Кристиан Гентнер, чемпион Бундеслиги в составе «Штутгарта» и «Вольфсбурга». «Слышишь это так часто, что сам начинаешь в это верить, но когда ты их побеждаешь, ты уже не испытываешь перед ними трепета. Ты теряешь этот страх».

Однако, по словам Рольфеса, «Байер» уже верил в успех еще до начала матча. «Мы были уверены, что победим», — говорит он.

Игра — и результат 3:0 — изобиловала контрастами. Наступал сезон карнавала, и трибуны «Бай-Арены» были ярко украшены: клоуны, гирлянды и общее ощущение сказки, и надо признать, что эта метафора была слишком очевидной.

Станишич забил первый гол, несмотря на то, что находился в аренде из «Баварии», что омрачило настроение в Мюнхене и усилило продолжавшиеся в течение сезона ворчания по поводу стратегии подбора игроков. Саша Боэ, недавно перешедший в «Баварию» из «Галатасарая», выглядел ужасно уязвимым на незнакомой для него позиции левого защитника. Телла, который перешел в «Леверкузен» с гораздо меньшей помпой, провел лучшую игру своего сезона на том же фланге.

Но настоящая разница в футболе «Байера» заключалась в свободе и убежденности. После игры это подметил Томас Мюллер. Он посетовал на заторможенность своей команды — отсутствие у них «яиц» в последних играх — прежде чем на следующий день назвать поражение «кошмаром».

Томас Мюллер globallookpress.com

«Это было гораздо больше, чем победа. Мы разрушили все их надежды и доказали себе, что мы лучшая команда Германии», — говорит Рольфес. «У нас была качественная игра, мы получили очки, и это был большой психологический импульс».

Эта победа создала пятиочковый отрыв во главе таблицы для «Байера», который больше не оглядывался назад. Даже неуверенность в будущем Алонсо не смогла сбить их с ритма. Рольфес продолжает: «Игроки остро чувствуют, что происходит, наблюдая за тем, как ладят между собой тренер и спортивный директор. Они увидели, что мы очень спокойно относимся к ситуации, разговариваем друг с другом в атмосфере доверия и открытости».

«Мы с самого начала знали, что Хаби, скорее всего, останется, но это не имело бы значения, даже если бы он сказал, что уйдет в конце сезона. Мы настолько доминировали в нашей игре, были настолько уверены в себе, что в любом случае выиграли бы чемпионат».

«Было много случаев, когда мы забивали в концовке матчей, и нам казалось, что так будет всегда», — объясняет Фримпонг. «У нас было такое ощущение, что мы забьем. Поэтому мы можем быть терпеливыми. Даже если мы проигрываем в один мяч, мы сможем отыграться».

В то время, как «Бавария» заколебалась и объявила, что Томас Тухель уйдет в конце сезона, все еще непобедимый «Байер» выиграл следующие восемь игр Бундеслиги и стильно завоевал титул в воскресенье.

«Среди многих частей пазла, которые сложились воедино в этом сезоне, Хаби — очень важная часть», — говорит Рольфес. «Он невероятно трудолюбивый. Он превосходен с точки зрения тренерских навыков, но, что наиболее важно, его менталитет передался игрокам».

«Он неустанно сосредоточен на следующей игре, всегда стремясь к прогрессу. Как бывшая суперзвезда на поле, он знает, что нужно, чтобы каждые три дня выступать на самом высоком уровне. Он подает невероятный пример».

Сегодня вечером Леверкузен отпразднует первый чемпионский титул в своей 120-летней истории, но с некоторой сдержанностью — этого требует перспектива завоевания бессмертной славы. В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против «Вест Хэм Юнайтед» в четверг у «Байера» есть преимущество 2:0, а учитывая финал Кубка Германии против выступающего во втором дивизионе «Кайзерслаутерна», это не просто потенциальный требл, но и шанс провести весь сезон без поражений в трёх турнирах.

«Это еще не конец», — говорит Рольфес. Леверкузенский «Байер», клуб, который раньше был олицетворением неудач, слишком любит выигрывать, чтобы сейчас остановиться.