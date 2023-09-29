Страсти по Алонсо. Почему «Реал» хочет, чтобы наставник «Байера» стал их следующим тренером

Какой-то позитивный эффект встряски был почти неизбежен, учитывая таланты в составе команды, но полное изменение настроя команды под руководством испанца было просто выдающимся.

С тех пор, как клуб получил обидное прозвище «Неверкузен» после того, как занял второе место в 2002 году, ставшее третьим за 4 года, «Байер» стал синонимом нереализованного потенциала и плохой стрессоустойчивости.

Однако теперь они отыгрываются после после пропущенного в концовке гола в выездном матче с многократным чемпионом «Баварией», сравнивая счет в компенсированное время, и в целом играя с развязностью и стилем, который подобает самой сбалансированной и уверенной команде в лиге.

Спортивный директор Симон Рольфес не пытается преуменьшить роль тренера в этой трансформации. «В нашем футболе есть серьезность и зрелость, которые отражают Хаби как личность», — рассказал 41-летний специалист. «Он прирожденный победитель и завоеватель трофеев. Он привил команде свой настрой и боевой дух».

Рольфес считает февральскую победу в плей-офф Лиги Европы над «Монако» ключевой игрой, придавшей им позитивного настроя в прошлом сезоне. «В первом матче дома мы были лучшей командой, но проиграли со счетом 2:3 из-за двух забитых в концовке мячей».

«В Монако мы снова были лучшей командой и должны были выиграть за 90 минут. Но нам пришлось идти в дополнительное время, а затем и в серию пенальти — после того, как мы промазали семь последних пенальти подряд. Все готовило нас к еще одному неудачному результату. Казалось, что весь сезон всё было против нас. Но мы забили все пять пенальти и победили! Это был важный момент для команды и всех нас». В полуфинале «Байер» с небольшим перевесом проиграла «Рома» Жозе Моуринью.

Томас Тухель и Хаби Алонсо globallookpress.com

В тактическом плане Хаби Алонсо использовал множество различных идей, с которыми он столкнулся, играя под руководством Пепа Гвардиолы, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Рафаэля Бенитеса. Его первым шагом было стабилизировать оборону, играя в контратакующий футбол. Как только леверкузенцы стали увереннее владеть мячом, Алонсо сосредоточил свое внимание на улучшении качества игры «Байера» при этом владении. В этом году они сделали еще один большой шаг вперед, становясь все более и более зрелищными, и теперь играют в лучший футбол в Германии.

«Хаби не догматичный тренер», — говорит Рольфес. «Когда необходимо, команда умеет защищаться или быть прагматичной в определенных ситуациях, это не всегда красивое наращивание атак из глубины. Найти способ победить — вот что для него важно больше всего на свете».

Однако есть ощущение, что философия Алонсо произрастает из начала карьеры в клубе его детства «Реал Сосьедад». Первый игровой и тренерский опыт у него был в клубе, который уделяет особое внимание подготовке технически одаренных игроков, способных играть в футбол, основанный на контроле и владении мячом.

Он вывел команду Б «Сосьедада» во второй дивизион Испании впервые за 60 лет. Хотя в конце следующей кампании они и вылетели в низшую лигу, есть смягчающие обстоятельства, а именно молодость его команды, средний возраст игроков которой составлял 21,4 года). Его неопытная команда по-прежнему владела мячом более 70 процентов в семи отдельных играх.

В Леверкузене стабильное улучшение его подопечных совпало с усилением контроля над наращиванием их атак в течение последнего календарного года, а их стремительное начало сезона было основано на мощных атакующих действиях.

Как показывает диаграмма ниже, ни одна из команд не делала в среднем больше последовательных передач на протяжении первых пяти игр. У них их даже больше, чем у «Баварии». Немного более высокая «прямая скорость» Леверкузена (насколько быстро мяч продвигался дальше по полю) предполагает, что они могут быть очень быстрыми и острыми, когда открывается свободное пространство.

Среднее колиество последовательных передач в атаке у «Байера». theathletic.com

Летние трансферы также ускорили прогресс Леверкузена: тактически универсальные игроки позволили использовать новую систему.

Крайний защитник Алехандро Гримальдо создал для Алонсо атакующую угрозу на левом фланге — после того, как в прошлом сезоне в «Бенфике» он сделал 12,7 ожидаемых результативных передач (показатель качества моментов, которые создает игрок) — цифра, которую смогли превзойти только пять игроков из топ-7 лиг Европы — наряду с надежностью в обороне, которая позволяет Леверкузену переходить на надежную схему с четырьмя защитниками в процессе развития атак.

Центральные защитники Эдмонд Тапсоба, Джонатан Та и Одилон Косуну перемещаются вперед, позволяя опасному Джереми Фримпонгу атаковать с большей свободой.

В центре поля опытный Йонас Хофманн — талантливый технарь, который может объединиться с Фримпонгом и подстраховать партнера по команде в обороне, а Гранит Джака усилил прочный двойной центр полузащиты, поощряя креативного Флориана Вирца перемещаться по атакующей трети поля в поисках мяча.

«Байер» — «Хайденхайм»

Леверкузен забил свой второй гол в ворота «Хайденхайма» именно с такой схемой, когда Хофманн рванул из глубины и получил идеальный пас от Эсекиэля Паласиоса.

Есть также неутомимый Виктор Бонифасе, который с момента перехода в Бундеслигу набирал в среднем невероятные 7,6 ударов за 90 минут, вдобавок к его взрывным рывкам без мяча. «Байер» — мощная атакующая сила.

«Глубокое теоретическое понимание футбола и аура суперзвезды, выигравшей все, что можно, в качестве игрока, — это невероятно мощное сочетание для тренера», — рассказал The Athletic один из высокопоставленных функционеров «Байера» на условиях анонимности. «У него столько регалий, но еще у него трудолюбие и смирение новичка». Алонсо каждый день приходит первым и уходит последним, часами размышляя над тактическими деталями.

Сотрудник, который видел, как он выступал на ежегодном собрании персонала, описал его как «довольно сухого» оратора, который не является ни прирожденным артистом, ни «Menschenfanger» (харизматичным лидером, захватывающим внимание людей), как Юрген Клопп. В отличие от некоторых своих предшественников в «Байере», он не проявлял особого интереса к клубным подразделениям, которые не имеют прямого отношения к футболу. Его действительно волнует только игра.

Но такого рода целеустремленность также вдохновила сотрудников клуба, который иногда насмешливо называют «Wohlfuhloase», оазисом комфорта, из-за относительного отсутствия давления по поводу достижение успеха. Алонсо сумел воодушевить сотрудников «Байера» своим профессионализмом, обаянием и жаждой успеха. «Вы просто верите каждому его слову, из-аз того, кто он такой и как он это говорит», — говорит сотрудник. «Вы верите, что он принесет успех. Потому что он это и делает».

Игроки в таком же восторге. Помогает и то, что Алонсо по-прежнему остается лучшим футболистом на тренировочном поле спустя шесть лет после выхода на пенсию. Он регулярно пробивает 50-метровые диагонали, которые приземляются на намеченную травинку, и выполняет вертикальные пасы, разрезающие линии, как только что заточенный нож масло, и все это — даже не вспотев.

Некоторые люди в клубе поначалу были обеспокоены тем, что его фантастическая техника может запугать команду или, что еще хуже, вызвать не самую лучшую реакцию. Они вспомнили победителя чемпионата мира 1990 года Пьера Литтбарски, который в роли помощника тренера Берти Фогтса в Леверкузене в 2001 году демонстрировал свои навыки исполнения штрафных ударов и дразнил игроков за то, что они не соответствуют его стандартам. «Надо вынимать колодки из бутс», — шутил бывший полузащитник. Пока однажды один игрок «Байера» не захотел отомстить и «случайно» не сбил Литтбарски на тренировке.

Хаби Алонсо на тренировке «Байера» globallookpress.com

С Алонсо этого не произойдет, и не только потому, что он слишком ловок, чтобы его мог поймать подлый подкат. Команда слишком уважает и восхищается им. «Есть несколько бывших профессионалов, которые пытаются произвести впечатление на игроков своими навыками владения мячом, поскольку им больше нечего предложить в качестве тренера», — говорит высокопоставленный фунционер клуба. «Хаби это не нужно. Он просто делает убийственный пас, чтобы донести свою идею — как будто кто-то рисует стрелку на тактической доске — и повысить качество тренировок».

На тренировочных полях напротив стадиона «Бай-Арена» царит атмосфера сосредоточенности и преданности делу, которую не всегда можно было там наблюдать. Алонсо много двигается, много говорит и иногда кричит, если чувствует, что какое-то конкретное сообщение требуется подчеркнуть. Недавно он поставил перед своей командой задачу: играть эффективнее со стандартов. Когда они должным образом улучшили этот элемент, он наградил их двумя выходными.

«Он очень умный человек с чувствительными антеннами, которые улавливают всевозможные сигналы», — говорит другой источник «Байера», который ежедневно работает с Алонсо. Он указывает, что тренер всегда следит за тем, чтобы некоторые игроки, чей вклад может быть упущен из виду публикой, получали должную долю всеобщего внимания и немного дополнительного — от него.

Очевидно, что Алонсо не единственная причина положительного импульса «Байера». У него крепкие отношения с испанским генеральным директором «Байера» Фернандо Карро и Рольфесом, бывшим центральным полузащитником, который ровесник Алонсо и разделяет многие из его футбольных убеждений. Его идеи также тесно связаны с трансферной политикой Леверкузена.

Скаутская деятельность клуба была впечатляющей на протяжении десятилетий, но прошлым летом они действовали особенно умно. Продажа французского нападающего Муссы Диаби в «Астон Виллу» за 60 миллионов евро позволила им инвестировать в еще пару опытных профессионалов, которые дополнили ряд талантливой молодежи.

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Бывший полузащитник «Арсенала» Джака и игрок сборной Германии Хофманн, которым по 31 году, добавили в раздевалку характера и менталитета, а также высокого качества игры. 28-летний Гримальдо также упоминается как человек, оказавший огромное положительное влияние за кулисами. И вдобавок ко всему, всегда полезно добавить в команду динамичного бомбардира в лице Бонифасе (шесть голов в пяти матчах чемпионата), подписанного за 20,5 миллионов евро у «Юнион Сен-Жиллуаз».

Выбор правильного клуба для достижения успеха — самый недооцененный навык тренера. Алонсо был особенно осторожен в этом отношении. Он потратил время на то, чтобы освоить профессию за три года в «Реал Сосьедад Б», и отказался от возможности тренировать «Боруссию Менхенгладбах» весной 2021 года — он знал еще со времени своего пребывания в «Баварии» в качестве игрока (2014–2017), что Леверкузен больше подходит ему.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Байер» — относительно богатый клуб, приверженный атакующему футболу, но он не купается в какофонии медиа-шумихи из-за небольшого размера города. Это идеальное место для молодого тренера, чтобы сделать свои следующие шаги. Единственный вопрос сейчас заключается в том, как долго «Байер» сможет идти в ногу с тренером, который меняется и растет.

Рольфес говорит, что их не беспокоят сообщения о возможном приглашении Алонсо на работу в «Реале». «Я не возражаю против слухов о наших игроках или тренерах. Если они хороши и успешны, другие обратят на это внимание. В апреле ходило немало историй о том, что Алонсо уйдет этим летом. Этого не произошло». Вместо этого он подписал новый контракт до 2026 года.

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«Байер» не наивен. Если Алонсо предложат место на «Бернабеу» на следующий сезон и он решит, что готов его принять, немцы не будут удерживать его против его воли и постараются управлять этим процессом таким образом, чтобы свести потери к минимуму.

Но все еще есть надежда, что в мае все не закончится. «Байер» не получил никаких намеков на то, что Алонсо хочет двигаться дальше. И судя по всему, что они до сих пор видели, он человек неторопливый.