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    Поход Кейна за первым титулом. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?

    Превью предстоящего сезона чемпионата Германии по футболу 2023/24

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    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн
    Очередной розыгрыш чемпионата Германии по футболу стартует 18 августа. Сезон Бундеслиги откроет матч с участием действующего чемпиона — «Баварии», которая встретится на выезде с «Вердером».

    Кто выиграет Бундеслигу в сезоне 2023/24?

    Несмотря на то, что судьба чемпионства в Германии решилась буквально на последних минутах заключительного тура, досталось оно все же «Баварии» и стало 11-м подряд и 32-м суммарно. Неудивительно, что мюнхенцы остаются главным фаворитом на победу в турнире.

    Суперкомпьютеры статистической компании Opta прогнали 10 тысяч симуляций кампании 2023/24, и «Бавария» становилась чемпионом в 52% случаев. Надо сказать, что на этот показатель изрядно повлиял крупный проигрыш мюнхенцев в Суперкубке Германии — до этого шансы на успех составляли 70%.

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    • Прошлый сезон у «Баварии» выдался хаотичным — рискованный шаг, связанный с увольнением тренера Юлиана Нагельсманна в марте и назначением Томаса Тухеля едва не оставил их без титула. Это привело к чисткам в руководстве клуба и небольшой перестройке команды, устроенной летом.

    Мюнхенцев покинули вратарь Янн Зоммер, защитники Люка Эрнандес и Дейли Блинд, хавбек Марсель Забитцер и нападающий Садио Мане. Возместить потери были призваны защитник «Наполи» Ким Мин-Дже, хавбек «Лейпцига» Конрад Лаймер и пришедший свободным агентом из «Боруссии» защитник Рафаэл Геррейро.

    Но все эти переходы затмил трансфер нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. В лице бомбардира-рекордсмена сборной Англии мюнхенцы наконец-то, спустя год, нашли замену Роберту Левандовскому и могут замахнуться не только на 12-й по счету «Мейстершале», но и на триумф в Лиге чемпионов.

    Сам Кейн, мечтающий о серьезных футбольных трофеях, приложит все силы, чтобы это произошло. Впрочем, как показывает разгром от «Лейпцига» в Суперкубке Германии, обновленной «Баварии» еще предстоит сыграться и найти себя.

    Гарри Кейн

    Марко Розе принял бразды правления на «Ред Булл Арене» 8 сентября 2022 года, и с тех пор ни одна команда в Германии не набрала больше очков. «Лейпциг» завершил сезон на третьей строчке и выиграл Кубок Германии. Да, «Быки» влетели 0:7 «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но команда Гвардиолы вынесла и «Баварию» в «Боруссией».

    Летом «Лейпциг» понес серьезные потери, в первую очередь в линии атаки — «Челси» увел у немцев Кристофера Нкунку, который забил 16 голов и сделал 6 результативных передач, а «Ливерпуль» сманил Доминика Собослаи, который в прошлом сезоне забил 14 голов. Кроме того команду покинули Лаймер, защитники Йошко Гвардиол и Анхелиньо, а также форварды Александер Сёрлот и Андре Сильва.

    Но, как показала крупная победа над «Баварией» — не все так плохо. Да, единственные новые пополнения в центре защиты — пришедший из ПСЖ 18-летний Эль-Шадай Битшиабу и 20-летний центрбек «Лиона» Кастелло Лукеба, и этого недостаточно.

    Но нападающие Лоис Опенда (21 гол и четыре результативные передачи за «Ланс» в прошлом сезоне) и Бенджамин Сеско («Зальцбург»), а также атакующие полузащитники Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм»), Хави Симонс (арендованный у ПСЖ) и Фабиу Карвалью (арендованный у «Ливерпуля») присоединились к Дани Ольмо и Вернеру в атаке. После периода обкатки «Быки» снова могут быть грозной силой.

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    • Дортмундская «Боруссия» подошла к финальной игре прошлого сезона, зная, что домашняя победа над «Майнцем» гарантирует им первый чемпионский титул с сезона 2011/12. Они смогли добиться только ничьей 2:2, отдав титул проблемной «Баварии», а летом потеряли двух ключевых игроков — перешедшего в «Реал» Джуда Беллингема, и переметнувшегося в Мюнхен Геррейро.

    Дортмундцы подписали Феликса Нмеча и Марселя Забитцера, хотя они вряд ли сумеют заполнить пустоту в полузащите, оставленную англичанином. Единственный новичок кроме них — алжирский защитник Рами Бенсебаини, пришедший свободным агентом из Менхенгладбаха.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Первый полноценный сезон должен провести набравший форму после лечения от рака Себастьен Алле. Дирижировать нападением по-прежнему будет проведший шикарный прошлый сезон Юлиан Брандт.

    У «Боруссии» прекрасное сочетание опыта и молодости, а также интересное молодое атакующее ядро, в том числе Юсуфа Мукоко, Карим Адейеми, Дониэлл Мален, Джейми Байно-Гиттенс, Джио Рейна и 17-летний Жюльен Дюранвиль. Однако, если они снова будут бороться за титул, им, вероятно, нужно добавить качественного правого защитника.

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    Кто финиширует в топ-4 и зоне еврокубков Бундеслиги?

    В прошлом сезоне леверкузенский «Байер» так провально стартовал, что уже в начале октября это привело к увольнению главного тренера Херардо Сеоне. Под руководством Хаби Алонсо команда сумела собраться и не только финишировать шестой, но и выйти в полуфинал Лиги Европы. Помогло и возвращение восстановившегося от травмы Флориана Виртца в середине сезона.

    Летом «аптекари» потеряли свою самую большую атакующую угрозу, когда Мусса Диаби перешел в «Астон Виллу». Но они превратили 55 миллионов евро, полученных за его трансфер в полузащитников Гранита Джаку («Арсенал») и Йонаса Хофманна («Боруссия Менхенгладбах»), защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо, а также нападающего Виктора Бонифация («Унион Сен-Жиллуаз»).

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    • Более того, испанский специалист продлил контракт главного тренера еще на два года и впервые провел предсезонку со своей командой. У «Леверкузена» есть все, чтобы финишировать выше, чем в прошлом сезоне.

    Через год после лучшего результата «Униона» в Бундеслиге (пятое место в сезоне 2021–2022) Урс Фишер зафиксировал новый лучший результат команды, заняв четвертое место и впервые квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Учитывая, что берлинский клуб дебютировал в высшем дивизионе лишь в 2019 году — астрономический рост.

    Межсезонье в Кёпенике было напряженным. «Унион» разумно инвестировал в таких игроков, как Давид Датро Фофана и Брендан Ааронсон из «Челси» и «Лидс Юнайтед», Люку Тусара и Александра Шволова из «Герты», и усилили состав своей команды более чем 12 новичками, включая экс-спартаковца Алекса Крала.

    Разумеется, самым выдающимся подписанием стал арендованный у «Челси» Фофана. Во время предсезонки 20-летний ивуарийский центрфорвард быстро адаптировался к требованиям Фишера, став звездой контрольных матчей. В атаку клуб также приобрел быстрого нападающего из третьего дивизиона Бенедикта Холлербаха («Вехен Висбаден») и высокого таргетмена «Копенгагена» Миккеля Кауфманна.

    Алекс Крал

    Если «Унион» сможет справиться с дополнительным бременем футбола в Лиге чемпионов, берлинская команда может повторить успех и опять финишировать в первой четверке, но «Байер» и «Фрайбург» снова будут наступать ей на пятки.

    «Фрайбург» провел большую часть прошлого сезона в лихорадочной охоте за местом в Лиге чемпионов и имел шансы до последнего тура, но в итоге финишировал пятым, отставая от четверки лучших на три очка.

    В кубке Германии подопечные Кристиана Штрайха также выступили достойно, впервые в своей истории обыграв «Баварию» на «Альянц Арене» и выйдя в полуфинал, где уступили будущему победителю «РБ Лейпциг».

    Летом «Брентфорд» увел вратаря «Фрайбурга» Марку Флеккену и заключил сделку на 25 миллионов евро по вингеру Кевину Шаде. Штрайх заменил Флеккена голкипером «Штутгарта» Флорианом Мюллером, но не исключен и дебют яркого, молодого вратаря немецкой молодежки Ноа Атуболу.

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    • В линии атаки завершил карьеру легенда клуба Нильс Петерсон и оставленную им пустоту постарается заполнить молодой нападающий «Зальцбурга» Джуниор Адаму, забивший 10 голов в прошлом сезоне в Австрии. Не будем забывать и о Виченцо Грифо, настрелявшем в прошлом сезоне 15 мячей.

    После недавних приключений в Европе, «Айнтрахт» утратил фокус в Бундеслиге и занял последнее место в зоне еврокубков. У них новый тренер — Дино Топмёллер, бывший помощник Юлиана Нагельсмана и сын Клауса Топмёллера, руководившего «Айнтрахтом» 30 лет назад.

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    Франкфуртцы попрощались с Эваном Ндикой и Даичи Камадой, и еще неизвестно, останется ли Рандаль Коло Муани. Зато был подписан Эллис Схири из «Кёльна» — один из лучших полузащитников Бундеслиги, а добавление Робина Коха усилит оборону. «Айнтрахту» повезет, если он снова финиширует в первой семерке.

    Кто вылетит из Бундеслиги в сезоне 2023/24?

    Как ни странно, хуже всего шансы не у одного из новичков высшего дивизиона. «Аугсбург» восемь сезонов подряд финишировал между 12-м и 15-м в лиге, а в сезоне 2022/23 оказался в нижней части этого диапазона — всего на одно очко выше зоны стыков.

    Летом команда усилила линию атаки- был выкуплен арендованный нападающий Мергим Бериша, забивший девять голов в прошлом сезоне, а опытный Свен Мишель и мощный Филипп Титц перешли из «Униона» и «Дармштадта» соответственно.

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    • Зато после окончания контрактов произошел отток опытных игроков и сильнее всего это ударило по полузащите. А новички, которые могли бы решить эту проблему (опорный полузащитник «Карлсруэ» Тим Брайтхаупт, защитник «Дармштадта» Патрик Пфайффер), пришли из второго дивизиона.

    Это худшая команда, которая осталась в Бундеслиге прошлом году, и если одна из двух команд, недавно получивших повышение, удивит, «Аугсбург» вылетит в низшую лигу.

    Даже несмотря на уход Пфайффера и Титца, шансы «Дармштадта» все равно получше, чем у «Аугсбурга». Во многом благодаря ультраинтенсивному стилю футбола и атмосфере легендарного стадиона в Дармштадте, где будет тяжело любым гостям.

    Но почти все подписанные ими футболисты практически не имеют опыта игры в высшем дивизионе, а опыт главного тренера Торстена Либеркнехта заключается в 18-м месте, занятом с «Айнтрахтом» из Брауншвейга. Не слишком воодушевляюще.

    «Хайденхайм»

    Чемпион второй Бундеслиги «Хайденхайм» впервые за свою 177-летнюю историю был переведен в высшую лигу, к тому же это случилось всего через девять лет после того, как клуб впервые попал во второй дивизион.

    Учитывая их скромное прошлое, команда Франка Шмидта является всеобщим фаворитом на финиш в зоне вылета, но «Хайденхайм» уверен, что они смогут огорчить пару фаворитов.

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    27-летний нападающий Тим Кляйндинст забил 25 голов в 32 играх в сезоне 2022-23 и многие ожидали, что он подпишет выгодный контракт с более крупным клубом. Вместо этого Кляйндинст останется в центре атаки Шмидта.

    Общая футбольная философия тренера сосредоточена на прессинге и стремительных контратаках. Во второй Бундеслиге «Хайденхайм» брал атлетизмом, но на элитном уровне соперники скорее всего будут превосходить новичков по этим показателям.

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