«Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ?

Очередной розыгрыш чемпионата Англии по футболу стартует 11 августа. Сезон АПЛ откроет матч с участием действующего чемпиона — «Манчестер Сити», который встретится на выезде с «Бёрнли».

Кто выиграет АПЛ в сезоне 2023/24?

В последние годы АПЛ по предсказуемости чемпионской гонки стремительно приближается в российской Премьер-лиге, где на троне плотно закрепился «Зенит». У «Манчестер Сити» пока три титула подряд, а не пять, но «горожане» стали чемпионами пять раз в шести последних сезонах, а в прошлогодней кампании оформили золотой требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Неудивительно, что «Сити» является главным фаворитом во всех прогнозах на следующий сезон АПЛ. Суперкомпьютеры статистической компании Opta прогнали 10 тысяч симуляций кампании 2023/24 и «Манчестер Сити» становился чемпионом в 90% случаев. Даже у царящей в Бундеслиге «Баварии» этот показатель намного меньше — всего 70%.

Да, команда Пепа Гвардиолы понесла летом потери — ушел в «Барсу» один из ключевых игроков прошлого сезона Илкай Гюндоган, в Саудовскую Аравию отправился Рияд Марез. Также есть сомнения относительно будущего Бернарду Силвы, Кайла Уокера, Жоау Канселу и Калвина Филлипса.

Но заменить немца в центре поля должен подписанный из «Челси» Матео Ковачич, а оборону укрепит купленный у «Лейпцига» за рекордные 90 млн евро Йошко Гвардиол. Слабее «Сити» точно пока не стал и на пути к очередному титулу конкурентов у него нет.

С этим, конечно, постарается поспорить лондонский «Арсенал». Команда Микеля Артеты в кампании 2022/23 выдала свой лучший за последние 19 лет сезон и всерьез навязала «Сити» борьбу за чемпионства. Большую часть дистанции «канониры» шли в лидерах, но на финишной прямой им не хватило сил и опыта, а окончательно добило их разгромное поражение на «Этихаде» со счетом 1:4.

Что ж, теперь у лондонцев появился опыт, а еще они серьезно укрепились за лето, потратив 200 млн фунтов на Деклана Райса, Юрриена Тимбера и Кая Хаверца, в то время как единственной заметной потерей стал отъезд Гранита Джаки в Леверкузен. Все новички более-менее успешно прошли боевое крещение в матче за Суперкубок Англии, в котором «Арсенал» дал бой «Ман Сити», вырвав трофей в серии пенальти.

Обольщаться не стоит, в прошлом сезоне «Ливерпуль» разгромил «Сити» в матче за Суперкубок, а по итогам сезона не попал даже в Лигу чемпионов. Да и вообще лишь однажды с 2011 года победившая команда завоевала чемпионский титул. Но это очевидное заявление о намерениях.

«Ливерпуль» же, который единственный сумел прервать гегемонию «Сити» в сезоне 2019/20, проводит этим летом масштабную перестройку после прошлогоднего провала. Команду покинул целый ряд возрастных игроков, с частью из которых мерсисайдцы не стали продлевать контракты — Джеймс Милнер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино. По арендам распихали талантливую молодежь, включая Фабио Карвалью.

А вот уход из команды Джордана Хендерсона и Фабиньо, польстившихся на саудовские золотые горы стал для Юргена Клоппа неприятным сюрпризом, оставившим дыру в полузащите. Закрыть ее призваны Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи, но этого будет явно недостаточно, поэтому мерсисайдцы осаждают «Саутгемптон», пытаясь сбить цену на талантливого молодого бельгийца Ромео Лавия.

Если «Ливерпулю» удастся организовать собранную из новичков среднюю линию, они могут попытаться вновь бросить вызов «Сити». Подспорьем тут станет отсутствие Лиги чемпионов. Если мерсисайдцы махнут на Лигу Европы рукой и сделают ставку на борьбу в чемпионате, у них будет определенное преимущество в виде сэкономленных сил.

И наконец, нельзя не упомянуть «Манчестер Юнайтед». Под руководством Эрика тен Хага «красные дьяволы» довольно неровно начали сезон, который, в итоге, принес им первый за шесть лет трофей — Кубок лиги. Кроме того они добрались до финала Кубка Англии, уступив там соседям из «Сити», и финишировали на третьем месте в АПЛ.

Голландский специалист продолжает развивать свой проект «Юнайтед» и работа далека от завершения. Летом команду покинул голкипер Давид де Хеа, частенько бывший слабый звеном, а на смену ему был подписан Андре Онана, дотащивший «Интер» до финала ЛЧ. Также «МЮ» покинули Антони Эланга, Фил Джонс, Алекс Теллес и Аксель Туанзебе.

Манкунианцы укрепили оборону пригласив из «Лестера» Джонни Эванса, в полузащиту был подписан из «Челси» Мейсон Маунт, а на острие линии атаки пришел из «Аталанты» датский вундеркинд Расмус Хейлунн. Тем не менее, из-за продолжающихся проблем с владельцами этот состав не намного сильнее, чем в прошлом сезоне, и сам тен Хаг признал, что эта команда еще не готова бороться за титул. Но чем черт не шутит?

Кто финиширует в топ-4 АПЛ?

Ответ простой — все вышеперечисленные команды. Но кто сможет навязать им борьбу, чтобы заполучить заветные путевки в Лигу чемпионов? Особенно если учесть, что с расширением Лиги чемпионов в следующем сезоне пятого места может быть достаточно, чтобы обеспечить квалификацию в главный клубный турнир Европы (хотя мы не узнаем об этом до конца кампании).

«Челси», сменивший владельцев, полностью провалил прошлый сезон — выбросив на ветер огромную сумму денег, сменив по ходу кампании трех тренеров, финишировав на 12-м месте и набрав самое низкое количество очков с момента вылета в 1988 году. Ряд экспертов ради развлечения подсчитывал расклады, при которых «синие» снова отправятся в Чемпионшип.

Неудивительно, что этим летом в лондонском клубе большая перестройка. Команду возглавил Маурисио Почеттино, который начал расчистку авгиевых конюшен в виде чрезмерно раздутого состава. «Челси» уже покинули почти два десятка игроков, самыми заметными из которых, кроме уже упоминавшихся Хаверца, Ковачича и Маунта, стали Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Н’Голо Канте, Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Сезар Аспиликуэта , Пьер-Эмерик Обамеянг и Тьемуэ Бакайоко.

Но и без новичков обойтись не удалось. Из «Лейпцига» был подписан вингер Кристофер Нкунку, из «Вильярреала» атакующий хавбек Николас Джексон, оборону укреплять пригласили молодого таланта «Монако» Акселя Дисаси. Кроме того, на перспективу были взяты молодые таланты — полузащитник «Ренна» Чимуанья Угочукву и форвард «Сантоса» Анджело Габриэл.

Учитывая, что «Челси» не придется тратить время и силы на еврокубки, у Почеттино будет много времени на тренировочной базе, чтобы сковать из этой разношерстной группы игроков единый коллектив, который постарается зацепиться за место в четверке.

«Ньюкасл» в прошлом сезоне впервые за 20 лет финишировал в топ-4 и пробился в Лигу чемпионов. Разумеется, успехи «сорок» все в первую очередь связывают с денежными новыми владельцами с Ближнего Востока. Но не стоит умалять и заслуг главного тренера Эдди Хау и его обоймы игроков — Киран Триппьер, Ник Поуп, Фабиан Шер, Свен Ботман и Дэн Бёрн наиграли более 3000 минут в лиге.

«Ньюкасл» уже начал терять героев прошлого сезона — Аллана Сен-Максимина продали в «Аль-Ахли», но большие деньги были потрачены на то, чтобы привести в клуб Сандро Тонали из «Милана» и Харви Барнса из «Лестера».

В следующем сезоне «Ньюкасл» постарается доказать, что этот успех не был случайностью, но делать это придется, играя в Лиге чемпионов. Как команда из четвертой корзины, «Ньюкасл» почти наверняка столкнется как минимум с двумя топ-клубами на групповом этапе, так что успешное совмещение АПЛ и еврокубков будет жизненно важным.

«Тоттенхэм» — еще один лондонский клуб, которые впервые за долгие годы ( 14, если точнее) остался без еврокубков. После катастрофической кампании под руководством Антонио Конте «шпоры» финишировали восьмыми в мае, поэтому отчаянно нуждаются в том, чтобы начать все с чистого листа.

Человеком, которому поручено решить эту задачу, является австралиец греческого происхождения Ангелос Постекоглу, который привел «соккеруз» к победе в Кубке Азии в 2015 году и выиграл пять трофеев за два сезона, руководя шотландским «Селтиком», включая требл в прошлом сезоне.

После скучного футбола Конте, энергичный атакующий стиль игры Постекоглу придется по вкусу болельщикам «шпор», а претензий на титул от него пока никто не ждет. Главная проблема нового тренера — его самая яркая звезда, Гарри Кейн, похоже уже на полпути в Мюнхен. Больше серьезных потерь у команды нет — Лукас Моура вернулся на родину, а Гарри Уинкс отправился в «Лестер».

Гарри Кейн globallookpress.com

Зато состав «Тоттенхэма» пополнили Деян Кулушевски («Ювентус»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Педро Порро ( «Спортинг»), Гульельмо Викарио («Эмполи») и Манор Соломон («Шахтер»). Викарио станет новым номером один, сменив Уго Льориса, а Мэддисон и Соломон постараются заполнить дыру в атаке, оставленную Кейном. Без еврокубковых обязательств, шансы на попадание в четверку или выигранный кубок у «шпор» есть.

Темные лошадки

Унаи Эмери действительно преобразил «Астон Виллу», после того как в ноябре сменил Стивена Джеррарда у руля болтавшейся на 17-м месте команды. В итоге бирмингемцы вскарабкались на седьмое место, которое обеспечили себе, обыграв «Брайтон» в последний день.

В итоге «Вилла» вернулась в еврокубки, а выигравший Лигу Европы с «Севильей» и «Вильярреалом» Эмери может привести бирмингемскую команду к победе в Лиге конференций. Разумеется, и в АПЛ нужно будет постараться выступить не хуже.

И «Астон Вилла» зря времени не теряла — из отправившегося в Чемпионшип «Лестера» сбежал в Бирмингем Юри Тилеманс, защиту укреплять Эмери пригласил из «Вильярреала» хорошо знакомого ему Пау Торреса, а в атаку добавит огня прибывший из Леверкузена Мусса Диаби. Усилившаяся «Вилла» будет готова дать бой любому.

То же после прошлого сезона можно сказать и о «Брайтоне». Роберто Де Дзерби пришел заменить Грэма Поттера в сентябре прошлого года и сразу же оставил свой след. В отличной кампании 2022–2023 годов «чайки» заняли шестое место и обеспечили себе место в Лиге Европы в этом сезоне. Сможет ли «Брайтон» выдержать европейский футбол в середине недели и плотный график Премьер-лиги?

Особенно если учесть, что команда уже начала терять ключевых игроков — Мак Аллистер перебрался в «Ливерпуль», а Мойзес Кайседо хоть еще и остался в «Брайтоне», но уже очень недоволен тем, что его не отпускают в топ-клубы, несмотря на предлагаемые за него астрономические суммы.

Мойзес Кайседо globallookpress.com

Тем не менее, «чайки» потратили большие деньги на форварда «Уотфорда» Жоао Педро, защитника «Фиорентины» Игора Жулио и вратаря «Андерлехта» Барта Вербрюггена, а Махмуд Дахуд и Джеймс Милнер, приехавшие бесплатно, безусловно, добавят опыта. Будет интересно, как проявит себя команда Де Дзерби в еврокубках и в чемпионате Англии.

Год назад Венсан Компани возглавил «Бернли», сменил прямолинейные 4-4-2 Шона Дайча на тики-таку, и «кларетовые» стремительно рванули к чемпионскому титулу, став лишь шестой командой, преодолевшей отметку в 100 очков в истории Чемпиошипа.

Летом команду покинул Эшли Барнс, но большие деньги были потрачены на суперзвездного нападающего Зеки Амдуни, защитника Джордана Бейера и героя молодежного чемпионата Европы вратаря Джеймса Траффорда. Натан Редмонд прибыл из «Бешикташа» бесплатно, а Ваут Вегхорст вернулся из аренды в «Манчестер Юнайтед». Вылет «Бернли» точно не грозит, а пошуметь в АПЛ он может знатно.

Кто вылетит из АПЛ в сезоне 2023/24?

Разумеется, в первую очередь смотрим в сторону новичков Премьер-лиги, поднявшихся из Чемпионшипа, и худшие шансы тут у «Лутона», который будет проводить первый сезон в высшем дивизионе с 1991-92 годов. А еще девять лет назад они были полупрофессиональным клубом.

Успеха команда добилась благодаря Робу Эдвардсу, который возглавил команду только в ноябре, будучи уволен всего после 11 игр во главе принципиальных соперников из «Уотфорда», который он возглавил двумя месяцами ранее. Эдвардс сотворил чудо, выведя «Лутон» в Премьер-лигу, но еще большим чудом будет, если они сумеют там остаться.

Особенно если учесть, что тратиться на усиление команды владельцы не намерены — все новички пришли из клубов Чемпионшипа и низших дивизионов. Карлтон Моррис был лучшим бомбардиром «Лутона» в прошлом сезоне, забив 20 голов в лиге, поэтому то, сможет ли он забивать на уровне Премьер-лиги, будет ключевым фактором их успеха.

В последний раз, когда «Шеффилд Юнайтед» пробился в АПЛ в 2019 году, они знатно пошумели, заняв девятое место под руководством Криса Уайлдера. «Клинки» вылетели в Чемпиошип в пандемийном сезоне, но повторный финиш команды Пола Хекингботтома в первой половине таблицы кажется весьма маловероятным .

«Шеффилд» получил прямую путевку в АПЛ, опередив «Лутон» на колоссальные 11 очков, во многом благодаря потрясающей игре по обе стороны чемпионата мира, выиграв 11 из 14 матчей зимой. Но их надеждам на успех в АПЛ был нанесен серьезный удар, когда звездный вингер Илиман Ндиай перешел в «Марсель» за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Учитывая, что владельцем клуба является принц Абдулла, можно было бы ожидать, что «Клинки» будут заняты на трансферном рынке, но этого не случилось. У «Труа» был арендован левый защитник Яссер Ларуси, а защитник Остон Трасти, форвард Бени Траоре и хавбек Анис Бен Слиман прибыли за общую сумму в 10 миллионов фунтов стерлингов. И это означает, что «Шеффилду» предстоит тяжелая битва за выживание.

Перспективы «Вулверхэмптона» были ужасны и в прошлом сезоне, но Хулен Лопетеги, возглавивший команду в Боксинг Дэй, сумел сотворить чудо и вытянуть «волков» на 13-ю строчку таблицы. Проблема в том, что с тех пор дела не стали лучше, скорее наоборот.

Летом случился массовый исход игроков «эпохи Нуну» — ушли Рубен Невеш, Адама Траоре, Конор Коди, Жоау Моутинью и Рауль Хименес. Натан Коллинз также был продан в «Брентфорд», а единственным новичком пока стал Мэтт Доэрти, вернувшийся свободным агентом из «Атлетико».

Лопетеги не стесняется выражать свое недовольство финансовыми трудностями, сдерживающими клуб, поэтому маловероятно, что испанец все еще будет руководить клубом через несколько месяцев. И кто бы не возглавил команду, ему придется сотворить чудо, чтобы спасти ее от вылета.

«Ноттингем Форрест» — «Арсенал»

Прошлогодний новичок «Ноттингем Форрест» избежал вылета, несмотря на то, что собрал новый состав буквально на флажке и играл с чистого листа. За прошлый сезон «Форест», который никак не мог остановиться сделал 31 трансфер. Не все они оказались одинаково полезны — бесплатно команду покинули Джесси Лингард, Андре Айю, Кафу.

В итоге команда обеспечила себе выживание в АПЛ еще в мае. Зато этим летом болельщики ноттингемского клуба, напротив, обеспокоены отсутствием трансферов — Антони Эланга и Ола Айна пока единственные новички, плюс у «Ньюкасла» выкупили арендованного Криса Вуда.

В прошлом сезоне «Форест» выиграл на выезде всего один раз за весь сезон, против вылетевшего в итоге «Саутгемптона», и домашняя форма команды снова останется ключевой. Будет большим сюрпризом, если бы «Ноттингем Форест» снова не скатился в нижнюю часть таблицы.

«Эвертон» в прошлом сезоне удержался в Премьер-лиге лишь благодаря пушечному удару Абдулая Дукуре в матче последнего тура против «Борнмута». Шону Дайчу удалось выиграть пять матчей лиги после того, как он возглавил команду в феврале, четыре из которых были на «Гудисоне».

Летом команда не слишком усилилась — Эшли Янг пришел бесплатно, а Арнаут Данджума на правах аренды. Пока что ничто не гарантирует, что «синие» займут значительно более высокое место в таблице. «Ирискам» нужно, чтобы Доминик Калверт-Льюин оставался в форме, и надеяться, что Дайч сможет творить чудеса, иначе их статус в Премьер-лиге снова будет под угрозой.