Магия Компани. Как бельгиец вернул «Бернли» в АПЛ

У бельгийца не было планов на большую вечеринку, но он был в центре празднования «Бернли», поскольку их победа над «Мидлсбро» со счетом 2:1 обеспечила возвращение в Премьер-лигу за семь туров до финиша сезона.

Торта на тренировочной базе тоже не стоит ждать. Когда игроки во время предсезонки принесли торт на день рождения Джека Корка, что было обычным делом при Шоне Дайче, Компани запретил это. Тортам не место на тренировочной базе.

Это было в начале пути, о котором мало кто мог подумать, когда в мае прошлого года «Бернли» вылетел в Чемпионшип.

Понижение в классе равнялось неопределенности. У семи игроков закончился контракт, а в итоге ушли из команды 13 футболистов. У них не было постоянного тренера, исполняющим обязанности был Майк Джексон, и требовалось «значительное погашение» ссуды в размере 65 миллионов фунтов стерлингов, взятой ALK Capital при покупке клуба в декабре 2020 года.

Сторонние наблюдатели давали апокалиптические предсказания о будущем команды. Внутри клуба настроение было другим — сначала было опустошение, но это дало возможность перестроить и переформировать состав команды, который отчаянно нуждался в обновлении.

Анонимные высокопоставленные клубные источники сравнивали это с первым вылетом «Бернли» под руководством Дайча, когда обновленный состав выиграл Чемпионшип в следующем сезоне и два года спустя играл в еврокубках.

То, как отчаяние трансформировалось в господство в Чемпионшипе было невероятным. Планирование следующего сезона уже началось, и ажиотаж уже некоторое время нарастал — хотя надо сначала избавиться от трансферного бана, который был наложен на клуб из-за поздней подачи отчетности.

Венсан Компани globallookpress.com

36-летний Компани спланировал полный ребрендинг «Бернли», заменив оборонительный стиль игры команды с длинными забросами мяча на комбинационную игру, базирующуюся на владении мячом, с которой его команда катком прошлась по Чемпионшипу. «Он волшебник», — сказал, сказал один из источников в клубе.

Вот как Компани вернул «Бернли» в элитный футбол.

В то время как Джексон в качестве и.о. руководил своей первой игрой против «Вест Хэма», руководство «Бернли» планировало вылететь в Европу на следующей неделе, чтобы поговорить с кандидатами на пост постоянного главного тренера.

Они были полны решимости направить стареющую команду играющую в примитивном стиле в новом направлении с молодым, амбициозным тренером, который преуспел в работе с молодежью и умел ее развивать.

Компани вошел в финальный шорт-лист из трех человек, в котором также был Кьетиль Кнутсен из «Будё-Глимт». Главный вопрос заключался в том, возьмутся ли кандидаты по-прежнему за работу, если «Бернли» вылетит в низшую лигу. В частном порядке были запрошены гарантии того, что претенденты открыты для обоих сценариев.

Компани все еще был тренером «Андерлехта», но когда он расстался с бельгийской командой в конце мая, погоня «Бернли» за ним ускорилась. Бывший капитан «Манчестер Сити» знал о финансовых ограничениях, в то время как ALK Capital делал ставку на молодого тренера, мало знакомого с Чемпионшипом, которому было поручено собрать новый состав.

Переговоры были открытыми и прозрачными. Платежи солидарности от АПЛ пойдут на погашение долга. Игроки будут проданы, фонд заработной платы будет сокращен, а деньги от продаж будут реинвестированы.

Компани был доволен краткосрочными планами, а долгосрочное видение соответствовало его идеям. Он подписал пятилетний контракт, так как был готов построить клуб, и планировалось, что повышение в АПЛ будет двух- или трехлетним проектом, если потребуется.

Ожидание официального объявления тормозилось из-за бюрократии, но шестеренки в мозгу Компани уже крутились. Он был в курсе трансферных планов, пока проводил время, оценивая профили футболистов и просматривая видеонарезки тех игроков, кого он готовился унаследовать.

Венсан Компани globallookpress.com

Предсезонка «Бернли» началась фальстартом. Отмененный рейс привел к тому, что Компани и большая часть его тренерского штаба задержались с прибытием в Манчестер до первого дня сборов.

Плохое предзнаменование?

Вместо Компани тренировками руководил помощник тренера Крейг Беллами, а бельгиец прибыл позже в тот же день, когда игроки уже ушли, и отправился чтобы встретиться с персоналом. На следующий день он обратился к своим игрокам, выдав мощную 12-минутную речь, в которой были изложены его видение и основные ценности в виде единства и упорной работы.

Он был благодарен наследию, которое оставил Дайч. Постер «Ноги, сердца, умы», — фраза, которую привнес Дайч, до сих пор остается у входа на тренировочную площадку. Укороченная предсезонка из-за чемпионата мира означала, что нельзя терять время.

В потрепанной команде, которую он унаследовал, было всего восемь подходящих старших полевых игроков. Правильная селекция имела решающее значение, и, если подумать, летнее трансферное окно могло бы пройти намного лучше.

Летние новички «Бернли» Скотт Твайн, 22 года, (трансфер) — из «Милтон Кейнс Донс»

Люк МакНалли, 22 года, (трансфер) — из «Оксфорд Юнайтед»

Си Джей Иган-Райли, 19 лет, (трансфер) — из «Манчестер Сити»

Тейлор Харвуд-Беллис, 20 лет, (аренда) — из «Манчестер Сити»

Самуэль Бастьен, 25 лет, (трансфер) — из «Стандарда»

Джош Каллен, 26 лет, (трансфер) — из «Андерлехта»

Йен Матсен, 20 лет, (аренда) — из «Челси»

Ариянет Мурич, 23 года, (трансфер) — из «Манчестер Сити»

Витиньо, 23 года, (трансфер) — из «Брюгге»

Мануэль Бенсон, 25 лет, (трансфер) — из «Антверпена»

Натан Телла, 23 года, (аренда) — из «Саутгемптона»

Дарко Чурлинов, 22 года, (трансфер) — из «Штутгарта»

Денис Франки, 19 лет, (трансфер) — из «Пари Сен-Жермен»

Анасс Зарури, 21 год, (трансфер) — из «Шарлеруа»

Халил Дервишоглу, 22 года, (аренда) — из «Брентфорда»

Луис Йордан Байер, 22 года, (аренда) — из «Боруссии Менхенгладбах»

Игроки даже шутили о том, что регулярно смотрят на входные двери, ожидая, что в любой момент в команде может появиться еще одно новое лицо.

Сначала нужно было принять решение по уходящим игрокам. Продажа Ника Поупа и Максвелла Корне в «Ньюкасл» и «Вест Хэм» соответственно была ожидаемой и обеспечила финансирование. Изначально в руководстве и тренерском штабе были сомнения относительно будущего Нейтана Коллинза и Дуайта Макнила, но, поскольку оба игрока хотели вернуться в Премьер-лигу, «Бернли» нажился на их продаже, получив более 20 миллионов фунтов стерлингов за каждый трансфер.

Это позволило «Бернли» обменять этих игроков на совершенно новый состав и оставило клуб в гораздо лучшем финансовом положении, чем многие предполагали. В общей сложности они потратили около 25 миллионов фунтов стерлингов и заработали около 70 миллионов фунтов стерлингов.

Летние уходы из «Бернли» Бен Ми (конец контракта) — в «Брентфорд»

Джеймс Тарковски (конец контракта) — в «Эвертон»

Дейл Стивенс (конец контракта) — закончил карьеру

Фил Бардсли (конец контракта) — в «Стокпорт»

Эрик Питерс (конец контракта) — в «Вест Бромвич»

Аарон Леннон (конец контракта) — закончил карьеру

Матей Выдра (конец контракта) — в «Викторию Пльзень»

Ник Поуп (трансфер) — в «Ньюкасл»

Уэйн Хеннесси (трансфер) — в «Ноттингем Форест»

Дуайт Макнил (трансфер) — в «Эвертон»

Нейтан Коллинз (трансфер) — в «Вулверхэмптон»

Максвелл Корне (трансфер) — в «Вест Хэм»

Ваут Вегхорст (аренда) — в «Бешикташ»/«Манчестер Юнайтед»

Трансферный комитет ALK, в состав которого входили члены селекционного отдела и тренерского штаба под руководством исполнительного и спортивного директора Майка Смита, был сплоченным, и Компани принял модель «купи дешево и продай дорого».

Благодаря обновленному подходу они составили большой список игроков в возрасте до 26 лет на каждую позицию. Игроки были выбраны благодаря данным, отчетам скаутов, а также знаниями Компани и предложениям, сделанным ему тренерами и его контактами.

Практичный бельгиец путешествовал по Европе, чтобы наблюдать за игроками. Например, в январе его сфотографировали, когда он наблюдал в Бельгии за нападающим «Вестерло» Лайлом Фостером, который был подписан через несколько недель. Не так давно он совершил поездку в Данию, чтобы посмотреть на потенциальных летних новичков.

Список был сокращен до основных целей, которые лучше всего соответствуют профилю, который хочет Компания: молодые игроки, которые могут быть атлетичными, обучаемыми, имеют хорошую трудовую этику и готовность совершенствоваться.

Анасс Зарури (справа) globallookpress.com

Компани знал атакующего полузащитника Анасса Зарури по тренерской работе в Бельгии, и селекционный отдел отметил его. «Бернли» следил за центральным защитником Йорданом Байером еще под руководством Дайча.

Далее следует основной обзор; углубленный взгляд на позиционирование игрока, его тактическое понимание и другие детали, включая характер. Каждый игрок был перепроверен с помощью данных и «проверки на глазок».

Затем Компани позволил приступить к работе над сделками вышестоящим функционерам, в основном вице-президенту Мэтту Уильямсу, с которым у него хорошие отношения.

Основной идеей селекции было «разумно и дешево». Рынок свободных агентов, с его потенциальными подписными бонусами был для них отталкивающим. У «Бернли» всегда было несколько вариантов, чтобы сменить направление, если цена станет слишком высокой. Когда из-за цены пришлось отказаться от трансфера Фэшн Сакала из «Рейнджерс», они быстро арендовали Натана Телла из «Саутгемптона», который стал откровением с 19 голами, хотя до этого за всю карьеру забил только два.

Компани была лучшим активом «Бернли». Он разговаривал с потенциальными новичками во время переговоров и был ключевым фактором в том, что они были решали присоединиться к команде. Он впечатлял игроков и их близких подробной оценкой того, как они впишутся в его команду и как он сможет извлечь из них максимум пользы.

Были и хорошо обдуманные риски. Последнее выступление вратаря Ариянета Мурича в Чемпионшипе продлилось в виде пяти игр за «Ноттингем Форест». После сложного старта в «Бернли» он преуспел и добавил важное измерение своим умением руководить обороной.

Зарури и Мануэль Бенсон прибыли из Бельгии, и им нужно было адаптироваться к атлетичной английской лиге. Оба засияли в Чемпионшипе, благодаря своей техничной игре и своему уровню, забив на двоих 20 голов и отдав девять голевых передач во всех соревнованиях.

Возможно, самым важным подписанием стал игрок, знакомый с Компани. Джош Каллен провел два сезона, работая под его началом в «Андерлехте», и отклонил предложения из Ла Лиги и Бундеслиги, чтобы вернуться к нему.

Джош Каллен (слева) globallookpress.com

Игрок сборной Ирландии сыграл решающую роль в первые недели. Обладая обширными знаниями о системе бельгийского тренера, он помогал другим понять, о чем их просили. Подавая пример, он диктовал темп и контролировал игру из центра поля.

Помимо постоянных трансферов, «Бернли» исключительно хорошо использовал арендные соглашения. Тейлор Харвуд-Беллис, Телла, Байер и Йен Маатсен были ключевыми исполнителями. «Бернли» быстро завоевал репутацию клуба, которому другие команды могут доверить заботу о развитии своих игроков.

Не каждый новичок достигал тех высот, на которые надеялись. Не каждый попадал в стартовый состав, были и другие обстоятельства, которые сбивали игроков с правильного курса. Нападающий Халил Дервишоглу был единственным арендованным игроком, который не оказывал стабильного влияния. Скотт Твайн и Дарко Чурлинов страдали из-за травм перед чемпионатом мира, и им пришлось довольствоваться меньшими ролями в команде.

Ни один из них не дулся — Компани не заинтересован в том, чтобы игроки жаловались ему на то, что они не играют; Задача для всех одинакова: доказать ему, почему они должны начинать матчи в стартовом составе.

Он делает акцент на том, что это командная игра, и когда игрокам нужно активизироваться, они это делают, как Дервишоглу, забивший победный мяч на последней минуте против «Ротерхэм Юнайтед».

Знаменитая культура раздевалки «Бернли», которая была при Дайче, осталась и при Компани. Она саморегулируется с помощью группы лидеров, созданной с участием капитана Джека Корка, вице-капитана Джоша Браунхилла, Каллена, Эшли Барнса и Эшли Вествуда, до его отъезда в январе.

Игроки описывают ее как семью. Нет никаких группировок, это единая команда. Футболисты регулярно играют в дартс и текбол, являющийся разновидностью настольного тенниса.

В начале года было организованы мероприятия по сплочению команды, а перед этим сотрудники провели на тренировочной площадке рождественскую вечеринку, на которую были приглашены близкие родственники (жены, подруги и дети), с участием Деда Мороза и северных оленей.

Обилие новичков иногда затмевало то, как заново приободрились те, кто остался. Корк и Джей Родригес показывали впечатляющую игру в первой половине сезона. Йохганн Берг Гудмундссон, наконец, оправился от травм, которые долго преследовали его на «Терф Мур», и обеспечил стабильность и постоянство в роли центрального полузащитника.

Форма Коннора Робертса, который забил победный гол в матче с «Мидлсбро», была превосходной после чемпионата мира , он составил хорошую связку с другим крайним защитником Маатсеном, чтобы манипулировать соперниками и вскрывать игру с позиции правого защитника.

Джош Браунхилл globallookpress.com

Браунхилл мог бы присоединиться к летнему исходу игроков из-за позднего интереса из Премьер-лиги, но «Бернли» не чувствовал необходимости продавать футболистов, если только предлагаемая цена не достигала 20 миллионов фунтов стерлингов. Он был ключевым игроком. Компани и Беллами понимали, какой вклад в игру он может сделать в группе атаки. В то время как его атакующий талант заслужил множество похвал, 26-летний игрок сыграл роль диспетчера, забив шесть голов и сделав 10 результативных передач.

Больше всего изменился Барнс. Его карьера в «Бернли» выглядела так, будто она вот-вот закончится на минорной ноте, после череды разочаровывающих игр, включая замену в перерыве в матче против «Сандерленда», когда «Бернли» проигрывал 0:2. В итоге они выиграли со счетом 4:2.

Все изменил дубль, оформленный в дерби на «Терф Мур» против принципиальных соперников «Блэкберн Роверс», которое было последним матчем перед перерывом на чемпионат мира. Барнс стал стал неотъемлемой частью стартового состава. Вполне уместно, что игрок «Бернли», бывший в команде дольше всех, забил гол, который отправил их на путь к решающему повышению в классе.

«Бернли» хотел, чтобы длинная скамейка помогла справиться с напряженным графиком, и сила и глубина этой обоймы оказались решающими. Каждый из игроков прибавлял, когда это было необходимо, и это настолько повысило конкуренцию и стандарты на тренировках, что некоторые двусторонки описывали как «яростные».

Склонив головы, игроки «Бернли» покинули поле на «Брамолл-лейн» после того, как в ноябре их разгромил «Шеффилд Юнайтед». После первых 45 минут, прошедших в равной борьбе, когда «Бернли» вел со счетом 2:1, они провалили второй тайм, рассыпавшись и проиграв со счетом 2:5. Неужели обнажилось мягкое подбрюшье команды?

Это было лишь их второе поражение в сезоне, прервавшее 16-матчевую беспроигрышную серию в лиге. «Возможно, нам было нужно это поражение. "Бернли" — скромный клуб, но, поскольку мы неплохо справлялись в течение продолжительного периода времени, мы должны быть уверены, что не зазнались, а поражения подтверждают это», — сказал Компани.

Никто не паниковал. Было даже удивительно, что понадобились так долго ждать, прежде чем возникли эти серьезные вопросы.

Предсезонка задала тон. Компания требует высоких стандартов и подает пример. С первого дня он регулярно работал по 12-14 часов в день; часто первый приезжая на базу и уходя последним.

У него есть личный помощник в лице близкого друга Родиза Муньенжа. Он возит его на тренировочную базу и обратно, позволяя Компани уткнуться головой в свой iPad, анализируя отснятый материал или планируя занятия. Он впечатляет игроков своим вниманием к деталям и кропотливой рабочей этикой.

Венсан Компани и Коннор Робертс globallookpress.com

Компани признал, что у него ограниченные знания о Чемпионшипе, поэтому он будет учиться по ходу сезона. Он использовал знания тренеров, которые хорошо разбирались в лиге. Никакого интереса к облегчению тренировочного процесса в его идеях не было; он перегружал своих игроков информацией, чтобы ускорить процесс обучения, пока в команду добавлялись новые лица.

Были двойные тренировки и ежедневные углубленные занятия. Каждая сессия была тщательно спланирована: Компани каждый день проводит встречи с тренерами первой команды Флорибертом Нгалулой, Джексоном и Брэмом Гирсом, тренером вратарей Йелле тен Рувелааром, ведущим аналитиком по результативности первой команды и тренером по стандартным положениям Ричардом Бредисом и Беллами.

Каждая сессия имеет свою цель и проводится в напряженной обстановке. Компани практичен, предлагает советы или поддержку и вмешивается, если он недоволен или хочет что-то обсудить с человеком.

Когда Компани говорит, игроки слушают. Он несет в себе ауру победителя, вызывающую уважение. После нескольких тренировок ряд игроков отметил, насколько впечатляющим был бельгиец, и назвали его «топовым тренером». Его тренировки приятны и увлекательны, и с первой минуты каждый игрок втягивался в них.

Компани делегирует области поля своим тренерам, чтобы они сосредоточились на них. Беллами сосредотачивается на атакующей трети, а Джексон на обороне. Они, в присутствии Компани, проводят встречи с группами игроков из этих линий для обсуждения улучшений и планов действий.

Недельная поездка в Португалию во время предсезонки стала идеальной площадкой для улучшения сыгранности команды и устранения отвлекающих факторов для интенсивной работы над формой и тактикой.

Методы Компани напоминают «Сити» Пепа Гвардиолы, тренера, у которого он многому научился за свою игровую карьеру. Его интерпретация влияния испанца помогла ему построить свой стиль. Голландская легенда Йохан Кройф — еще одно вдохновение.

Его философия вращается вокруг того, как его команда может забить гол при любом возможном сценарии. Трансформируемая схема 4-3-3, которая временами была больше похожа на 4-2-3-1, становится 3-2-5 при владении мячом, озадачивает соперников и оказалась неудержимой в Чемпионшипе. Гибкость его системы означает, что у игроков есть роли, а не позиции, и это позволяет ему вносить небольшие изменения, чтобы перехитрить противников в подготовке к матчу и во время игры.

Акцент делается на пространстве, действиях и реакциях, описанных как «шахматный подход». Владение мячом его игроков, особенно на половине поля соперника, поощряется, так же, как и сохранение терпения и умелые перестроения, чтобы «Бернли» мог контролировать пространство, создавая карманы и углы для атаки в нужных зонах.

Компани и Гвардиола globallookpress.com

Многие тренировки основаны на формациях и структуре, а учитывая расписание Чемпионшипа, это означает, что большинство тренировочных сессий тратится на планирование перед играми с соперниками. Компани нравится работа Диего Симеоне в «Атлетико Мадрид», а его методы используются в тренировках без владения мячом. Уровень детализации увеличился по мере того, как методы прижились.

График обучения стал более гибким. Время тренировок меняется в зависимости от матчей в середине недели, и иногда игроки покидают тренировочную площадку около 19:00. Команда теперь остается в отеле на ночь перед домашними играми.

Подготовка к матчу предельно детальна, и перед каждой игрой Компани ставит перед каждым игроком индивидуальные задачи.

«Он видит то, чего не видят другие», — говорит один из источников. «Если вы анализируете игру, вы заметите некоторые вещи, а он заметит пять или шесть других. Он заставляет думать и смотреть на игру по-другому».

Подготовка к сезону была сделана, но никто не знал, как все сложится в итоге. Компани и его тренерскому штабу пришлось решать проблемы. Ошибки в розыгрышах сзади были заметны в матче с «Блэкпулом» (3:3), в котором «Бернли» вел 3:1 за 25 минут до конца. В трех предыдущих играх они первыми пропускали.

Победа над «Уиганом» со счетом 5:1 на выезде в конце августа стала заявлением о намерениях, равно как и победа над «Суонси» со счетом 4:0 на «Терф Мур».

Между этими результатами было четыре ничьи 1:1 в семи играх, с тремя голами, сравнявшими счет, на последних минутах. С забитыми голами проблем не было — «Бернли» забивал в 31 матче Чемпионшипа подряд, — проблема была с увеличением отрыва в счете.

Победа на выезде над «Ковентри» со счетом 1:0 в матче перед разгромом «Суонси» была расценена внутри клуба как большой шаг вперед. «Бернли» были далек от своих лучших кондиций, но проявил стойкость, чтобы сохранить ворота «сухими».

Острота атаки команды начало нарастать, и это проявилось в победе над «Сандерлендом» со счетом 4:2 в октябре. Игра «Бернли» в первом тайме была одной из худших в сезоне, и они проигрывали 0:2.

Компани, который в перерыве был спокоен, резко высказался на «Стадиум оф Лайт». «Вы не в Лондоне и не в Мадриде», — сказал он своим игрокам. «Вы в Бернли». Он предупредил своих игроков, что если это войдет в привычку, они увидят его с совсем другой стороны.

После унижения от «Шеффилд Юнайтед», «Бернли» встречался в лиге с «Блэкберн». Реакция игроков сообщила Компании все, что ему нужно было знать. «Бернли» унизил своих соседей убедительной победой со счетом 3:0. Это была первая в серии из 10 побед подряд в лиге, повторившей рекорд Чемпионшипа.

Девять из них пришлись на перерыв после чемпионата мира, что стало важным показателем. Они значительно опередили запланированный график Компани. Короткий перерыв использовался для того, чтобы «вздохнуть, подумать и проанализировать».

Компани вместе со своим тренерским штабом углубился в подробности первой половины сезона, определяя, что было хорошо, а что нужно было улучшить. Прессинг «Бернли» все еще не был достаточно хорош, и упор был сделан на «сухие» матчи, которых было только шесть в первых 21 играх. С тех пор их было 11 в 17 матчах.

Ключевым словом было развитие. Компани описывается персоналом как «один из самых приятных людей в футболе», и он всегда доступен, если у игроков есть вопросы.

Он гордится тем, что развивает всю свою команду. Каждый игрок участвует в командных встречах, а также проходят встречи один на один с Компани или с членом тренерского штаба, где обсуждается их ситуация и анализируются ролики.

Бенсон — яркий тому пример. После того, как 25-летнему спортсмену изначально было трудно справиться с физической нагрузкой в Чемпионшипе, ему была предоставлена информация и анализ, которые он мог использовать для улучшения своего позиционирования на поле. На тренировках Компани приказал своему самому агрессивному защитнику опекать его, и они отказались наказывать его за фолы.

Эти улучшения оказали значительное влияние, и Бенсон преуспел в роли «супер-замены», наиболее запоминающейся из которых стали домашние матчи против «Рединга» и «Ротерхэма».

Телла тоже извлек немало пользы для себя. Он стал лучшим бомбардиром «Бернли» с 19 голами во всех турнирах. Многократные обсуждения с Беллами способствовали его пониманию движения, касаний мяча и замедления.

Натан Телла (справа) globallookpress.com

Когда они возобновили сезон, «Бернли» стало не остановить. Они находили разные способы победить, даже когда были не в лучшей форме. Памятная победа в Кубке Англии со счетом 4:2 над клубом АПЛ «Борнмутом» стала показателем развития «Бернли».

У них была роскошь использовать январское трансферное окно, чтобы рассчитывать на следующий сезон, хотя усиление на позиции центрального защитника оказалось решающим, поскольку Харвуд-Беллис и Байер примерно в то же время получили травмы, так что в состав были добавлены Яльмар Экдаль и Амин Аль-Дахиль.

Сухие матчи становились все более частыми, а их мастерство перед чужими воротами росло, поскольку зимние новички Лайл Фостер и Майкл Обафеми добавили огневой мощи.

Январские новички «Бернли» Амин Аль-Дахиль (трансфер) — из «Сент-Трюйден»

Яльмар Экдаль (трансфер) — из «Юргорден»

Лайл Фостер (трансфер) — из «Вестерло»

Майкл Обафеми (аренда) — из «Суонси»

Энок Аджей (трансфер) — из «Андерлехта»

Январские уходы «Бернли» Мэтью Лоутон (аренда) — в «Хаддерсфилд»

Уилл Норрис (аренда) — в «Питерборо»

Кевин Лонг (трансфер) — в «Бирмингем»

Эшли Вествуд (трансфер) — в «Шарлотт»

Ваут Вегхорст (аренда) — в «Манчестер Юнайтед»

Энок Аджей (аренда) — в «Мехелен»

В начале сезона Компани принял подход «командных голов», и его игроки ответили рекордными для клуба 19 разными игроками, забивавшими голы. Они забили больше всего голов среди всех команд дивизиона (76) и пропустили меньше всего (30). Только «Суонси» соперничает с ними по статистике владения мячом.

По мере того, как их отрыв от преследователей увеличивался, это могло привести к самоуспокоенности. Компани противодействует этому, неоднократно говоря своим игрокам, что они всего лишь 21-я лучшая команда в Англии, поэтому пока ничего не добились.

Он перфекционист, победитель и использует это как инструмент для мотивации своих игроков. В ответных матчах против команд, с которыми они не показали себя с лучшей стороны, Компани ставит перед игроками дополнительные задачи.

«Бернли» сыграл в первом круге вничью 1:1 со «Сток Сити» и «Бирмингемом», прежде чем сыграть с обеими командами в рождественский период. «Сток» сравнял счет на последней минуте, поэтому проблема заключалась в концентрации, в то время как в матче против «Бирмингема» Компани чувствовал, что его игроки не слишком пытались навязать свою игру. Они выиграли ответные встречи 1:0 и 3:0.

«Терф Мур» снова превратился в прежнюю крепость. Компани определил его как неотъемлемую часть реконструкции. Он хотел сделать эту арену ужасным, агрессивным местом, которое он помнил, посещая как игрок, и в то же время приучить ее к своему стилю игры. Он обуздал толпу, приветствуя взмахом кулака фанатские секторы после важных побед и следя за тем, чтобы каждый игрок оставался на поле, чтобы поаплодировать и поблагодарить все четыре трибуны.

Две победы подряд в добавленное время в матчах с «Редингом» и «Ротерхэмом» в октябре и ноябре, где победные голы были забиты на 92-й и 94-й минутах установил веру в то, что все возможно. Компани гордится своей беспроигрышной домашней статистикой.

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Основная цель достигнута, но сезон «Бернли» еще далек от завершения: им еще предстоит завоевать титул.

Есть планы на следующий сезон. Мартовский международный перерыв был использован для подготовки к сезону и оценки состава. Необходимо ответить на вопросы о том, кто может усилить команды, и принять важные решения в отношении арендованных игроков. Скорее всего, Компани ждет еще одно напряженное лето.

Однако пока они могут наслаждаться славой добытого в доминирующей манере повышения в классе, которое мало кто мог предсказать почти год назад.